Новости Украины и Новороссии 31 марта 2017
- 08:26 Долги украинцев за ЖКХ достигли $1 млрд.
- 08:00 Пусть Кличко немножечко дебильный, зато его полмира знает, — Ляшко.
- 07:50 Польша откроет свои консульства на Украине, когда это будет безопасно.
- 07:30 Назад в Средневековье: в Карпатах спилили электроопоры, чтобы разрезать и сдать в лом (ФОТО).
- 07:21 На Закарпатье устал асфальт, пришлось откапывать старую брусчатку.
- 07:00 Путин поблагодарил американского журналиста за отделение Крыма от Украины (ВИДЕО).
- 06:30 В красных кроссовках и с документами в кармане: как выбирали убийцу Вороненкова — эксклюзив РВ (ФОТО).
- 05:30 Нужна ли россиянам Украина. Результаты опрос ВЦИОМ.
- 03:00 Продадут на лом? Кому нужна недостроенная «Украина» (ФОТО).
- Вчера 23:38 Washington Times написала о риске нового «Чернобыля» на Украине.
- Вчера 22:49 Почему не пустили Самойлову.
- Вчера 22:35 США превращаются в ИГИЛ — мнение.
- Вчера 21:40 Родня Самойловой, склеить мозги.
Долги украинцев за ЖКХ достигли $1 млрд
Украинцы в настоящее время уже задолжали за коммунальные услуги 26,2 млрд гривен или почти $1 млрд.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в феврале долги выросли на 3,1%, составив 786,3 млн гривен. То есть ежемесячно долг растет примерно на 1 млрд гривен.
В такой ситуации совершенно напрасно надеяться на то, что ситуация исправится сама собой. Долги продолжат расти, поскольку платить за услуги ЖКХ украинцам просто нечем.
Самые большие проблемы с платой за отопление, за эту услугу украинцы должны 11,8 млрд гривен ($436 млн), еще 10 млрд гривен ($370 млн) – это долг за газ.
Примечательно, что активнее всех не платят жители Киева, они должны 2,68 млрд гривен, а также жители Днепропетровской (1,94 млрд гривен) и Харьковской (1,87 млрд гривен) областей.
МВФ требует дальнейшего повышения тарифов, а власти не смогут отказать фонду, так как не получат деньги, поэтому долги будут только расти.
Более того, с 1 апреля украинцы столкнутся с необходимостью нового платежа за газ. Плата будет взиматься ежемесячно за распределение газа: фактически, это абонентская плата за подключение к системе, которая будет зависеть от мощности счетчика. Большинство украинцев пользуется счетчиков G4, за который каждый раз придется платить 92 гривны в месяц ($3,4).
Так как с 1 апреля растут тарифы на отпуск электроэнергии и теплоэнергии для ТЭЦ, то скоро жители Украины столкнутся с очередным повышением сумм в своих платежках. И рост может составить до 15-20% в течение ближайших месяцев.
В целом, с 1 мая 2015 г. отопление в стране подорожало на 71,5%, горячая вода – на 57%, газ – почти в три раза, электроэнергия – на 70%.
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Пусть Кличко немножечко дебильный, зато его полмира знает, — Ляшко
Украинский «радикал» Олег Ляшко в очередной раз превратил выступление в телеэфире в цирковое, спев и назвав мэра Киева Виталия Кличко «немножко дебильным».
«Что вы имеете против Кличко? Ну, нормальный пацан, его полмира знает. Гордиться нужно, что нашего мэра знают, пусть он и немножко дебильный, ну пусть он два слова связать не может, но он же молчит в том ролике», — заявил Олег Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, обсуждая печально известный ролик с участием киевского мэра, где тот приглашает гостей на «Евровидение-2017».
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Впрочем, он также призвал весь мир ехать в Киев.
«И пусть потом иностранные гости вернутся и расскажут своим политикам, что Украина страдает от российской агрессии», — уверен политик.
«Не волнуйтесь, Украина никогда никого не подводила. Вспомните Евро-2012: на высшем уровне провели», — добавил Ляшко, «забыв» упомянуть, что футбольный чемпионат проходил при «тиране» Януковиче и «казнокраде» Азарове.
В конце эфира ведущие предложили политику спеть.
«Если я запою, нам придется поменять нашего участника на «Евровидение», — заявил Ляшко и запел «Рідна мати моя». Но, видимо, он помнил только первую строчку, потому переключился на неофициальный гимн националистов «Два цвета» (Два кольори).
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Польша откроет свои консульства на Украине, когда это будет безопасно
Консульства Польши в Украине возобновят работу после обеспечения им безопасности со стороны украинского государства.
Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, пишет РИА Новости Украина.
«Консульства откроются тогда, когда мы будем уверены, что им будет гарантирована безопасность», — сказал министр.
В ночь на среду, 29 марта, неизвестные обстреляли здание консульства Польши в Луцке. В польском МИДе заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу. В связи с инцидентом все консульства Польши в Украине со среде приостановили работу.
Украинско-польские отношения сейчас находятся в упадочном состоянии. Высказывания националистов двух стран вызвало друг к другу взаимное недоверие. Неоднократно подливал масло в огонь и президент Украины Петр Порошенко, позволяя себе делать неосторожные высказывания в адрес Польши.
Для Польши украинская миграция несет ещё одну угрозу — импорт украинской националистической идеологии. Ведь, прежде всего, попасть в Польшу стремятся жители Западной Украины, для которых нацистские холуи Бандера и Шухевич — герои.
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Назад в Средневековье: в Карпатах спилили электроопоры, чтобы разрезать и сдать в лом (ФОТО)
Четвертый год Украина идёт в Европу, иногда движение становится слишком быстрым — настолько быстрым, что есть все шансы попасть в Европу средневековую. Без медицины, без центрального отопления, а теперь еще и без электричества.
Жители Прикарпатья обратили внимание на рухнувшие в районе поселка Бабиевка в Верховинском районе Ивано-Франковской области электроопоры линии Яворов-Ильцы. Местный житель Виктор Дацко сообщает, что спилили их местные жители, чтобы сдать на металлолом.
«А теперь читайте внимательно. В Верховине, 20 января этого года, на полонине Бабиивка гуцулы спиливают металлические уголки в электроопоре линии Яворов — Ильцы, напряжением 110 кВ, которая должна обеспечить надежные поставки электроэнергии в Верховинский район. Опора падает. Гуцулы допиливают остатки. “Прикарпатьеоблэнерго” несколько в ах* от такого поворота событий. Но ведь Галичина святая, верно?» — пишет Дацко, намекая, очевидно, на то, что событие не получило огласки. Если бы подобное случилось на востоке страны или в Киевской области, это моментально списали бы на «сепаратистов», которыми управляла рука Кремля.
«Поэтому 15 марта гуцулы подпиливают вторую опору 110-ку, которая конечно тоже нае*лась. Две высоковольтные опоры, которые стоят овердоху*ще денег, и которые нереально тяжело поднимать в горах, просто так тупо распиливают е**ые гуцулы на е**ый металлолом. И угадайте что? Верно. Ни одного выбл*дка не нашли. Ни одного!»
«Теперь вы понимаете, что Карпатам (лесам) таки жопа?» — пишет Дацко, приложив фото спиленных электроопор.
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Учитывая, что спиливание электроопор «воинами света» мы уже видели во время так называемой энергоблокады Крыма, в такие подвиги европейских украинцев охотно верится.
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На Закарпатье устал асфальт, пришлось откапывать старую брусчатку
Местные власти в городе Иршава, что на Закарпатской области нашли весьма оригинальный способ отремонтировать дорогу. Местный автодор видимо вспомнил известную поговорку – всё новое, это хорошо забытое старое, и руководствуясь этим тезисом убрал на центральной улице асфальтовое покрытие, докопавшись до брусчатки, проложенной еще то ли в начале прошлого века, то ли в конце позапрошлого.
По мнению городской власти, вековая брусчатка, даже по прошествии времени, оказалась надежнее, чем асфальт, который за всё время незалежности так и не смогли ни поддерживать в нормальном состоянии, ни отремонтировать.
«Сейчас на отрезке, где асфальт демонтирован, есть определенные неровности и отсутствие брусчатки, но они не сравнимы с теми ямами, которые покрывают остальную часть дороги», – говорят представители власти. Даже на фото видно, что брусчатка находится в лучшем виде, чем асфальтовое покрытие.
Да и декоммунизацию асфальта, как наследия СССР, тоже надобно проводить, не табличками на домах едиными, как говориться. Ну а где под асфальтом нет брусчатки, там украина должна, просто обязана вернуть грунтовки.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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Путин поблагодарил американского журналиста за отделение Крыма от Украины (ВИДЕО)
В ходе общения с журналистами на Международном арктическом форуме Владимир Путин поблагодарил одного из них за то, что тот предусмотрительно отделил Крым от Украины.
Кроме того, президент России сообщил, что у России на Арктику большие планы, отметив, что рассчитывает и на международное сотрудничество в Арктике.
«Необходимо налаживать диалог на всех уровнях, в том числе и в Арктическом совете, — сказал американский журналист. — Но отношения России со многими западными странами находятся сейчас в низкой точке и отчасти это из-за Украины и Крыма».
«Хочу поблагодарить вас за то, вы, подняв эту проблему, сказали о том, что существует проблема Украины и Крыма. Вы как бы разделили Крым и Украину и это правильно», — ответил Владимир Путин.
Эти слова были встречены смехом и аплодисментами в зале.
«Но в тех же Штатах, мы знаем это наверняка, есть мнение, что чем хуже отношения между Россией и Украиной, тем лучше для них. Потому что это ослабляет Россию. И пускай вообще Россия там ковыряется в приграничных делах со своими соседями и не лезет в международные вопросы, такие как Сирия, Ближний Восток и другие. И это, мол, нам выгодно. Это ошибка».
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В красных кроссовках и с документами в кармане: как выбирали убийцу Вороненкова — эксклюзив РВ (ФОТО)
«Русская Весна» предлагает своим читателям вторую часть эксклюзивного материала, посвященного анализу обстоятельств дерзкого убийства беглого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного днем 23 марта в центре Киева на глазах у многочисленных свидетелей.
Напомним, наш портал побеседовал об обстоятельствах совершенного убийства и ходе его расследования с действующим офицером российского подразделения, занимающегося раскрытием заказных убийств, предложив ему оценить те версии убийства и особенности его исполнения, которые циркулируют сейчас в общественном пространстве.
Первая часть здесь: Убийство Вороненкова: как «агент ФСБ» убрал «ключевого свидетеля по делу Януковича» — эксклюзив РВ
Во второй части наш собеседник подробно остановился на личности киллера — боевика карательного батальона «Донбасс» Павла Паршова, особенностях его гардероба в день убийства (пресловутых красных кроссовках), а также высказал предположения о том, почему именно этот человек был выбран организаторами преступления для исполнения убийства.
Убийца в красных кроссовках
Что касается нарочито спортивной одежды, надетой злоумышленником в день совершения преступления, и в частности его ярко-красных кроссовок, сделано это было не по глупости и не случайно.
Как пояснил наш собеседник, киллеры, отправляясь на исполнение заказа, зачастую надевают броскую одежду (например, яркую куртку или рабочую спецовку), используют парики, накладные усы и бороды, даже строительные каски.
Несмотря на то, что для обывателя это звучит как забавный эпизод из детективного сериала, такой метод активно используется преступниками. Делается это для того, чтобы, избавившись от приметных элементов гардероба (в безлюдных местах, вне зоны видимости наружных камер видеонаблюдения), преступнику было легче затеряться в толпе.
Ведь в этом случае фактически единственной приметой, на которую обращают внимание очевидцы преступления, становится как раз тот «маячок», который киллер впоследствии скидывает.
В случае убийства экс-депутата Вороненкова убийца вполне мог рассчитывать сменить яркую обувь, оказавшись в машине, которая могла ожидать его неподалеку от места исполнения заказа (или же на существование которой он рассчитывал — ведь о перспективах отхода ему вполне могли соврать).
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А была ли машина?
Мы попросили нашего собеседника прокомментировать сделанные в день совершения убийства заявления украинских правоохранителей о том, что киллер, наблюдая за своей жертвой до нападения, передвигался на автомашине.
По словам нашего собеседника, в подавляющем большинстве случаев использования киллерами автотранспорта за рулем в момент нападения сидит ассистент.
Такая расстановка сил позволяет, во-первых, максимально быстро скрыться с места преступления (стрелок прыгает на пассажирское сидение начинающего двигаться автомобиля), и, во-вторых, дает дополнительные возможности для маневра в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (например, в случае несмертельного ранения стрелка, при котором он теряет способность самостоятельно вести машину).
Кроме того, наличие водителя облегчает задачу отхода исполнителя в случаях, когда жертва находится в движении и преступнику приходится двигаться за ней в течение какого-то времени. В этом случае стрелку не приходится возвращаться к машине и вообще контролировать ее местоположение — эта обязанность ложиться на плечи водителя.
В случае же с убийством Вороненкова преступник, если верить высокопоставленным украинским чиновникам, увидев, что объект находится один, вышел из автомобиля и двинулся в его направлении.
Однако данных о том, что на бульваре Тараса Шевченко (или на сопредельной территории) была обнаружена автомашина нападавшего, предоставлено не было, что странно — ведь это стало бы лучшим подтверждением версии о длительном наблюдении с использованием автотранспорта.
В том же случае, если нападавший был не один и его подельник скрылся с места преступления на машине, непонятно, почему он (подельник) не был задержан по горячим следам или в течение 2–3 дней после преступления, ведь потерять машину в центре такого города как Киев (учитывая наличие видеокамер) при дневном освещении просто невозможно.
Вероятнее всего, версия о слежке за объектом с использованием автотранспорта была придумана для того, чтобы объяснить появление стрелка в том месте, о котором мог знать только ограниченный круг лиц — ибо утечка такого рода информации могла бы бросить тень на высокопоставленных украинских чиновников.
В то же время факт планомерного наблюдения за объектом призван подчеркнуть, что преступление носило не спонтанный характер, а было тщательно и хладнокровно спланировано мифическими «агентами Кремля».
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Зачем киллер взял с собой удостоверение
Много также было сказано и об обнаруженном у киллера служебном удостоверении бойца национальной гвардии Украины и документа, подтверждавшего статус участника боевых действий на Донбассе.
Тот факт, что преступник захватил с собой документ, удостоверяющий его личность, вызвал настоящий восторг как среди сторонников теории «следа Москвы», так и среди сторонников всех прочих конспирологических теорий.
Наш собеседник пояснил, что и в этом вопросе поведение Паршова представляется предельно ясным и логичным.
Понятно, что он вовсе не рассчитывал быть пойманным (и уж тем более убитым), тем более, что в случае задержания его личность вместе с биографией (даже в случае его полного нежелания добровольно раскрыть эти данные) очень быстро перестали бы быть для следствия тайной — в частности, самым последним, но самым надежным средством его идентификации стала бы дактилокарта, составленная при его поступлении на службу.
Павел Паршов (позывной «Боксер») в «АТО»
Кроме того, как стало известно позже, Паршов с 2011 года находился в розыске (успешно совмещая статус подозреваемого со статусом бойца нацгвардии Украины), а значит, информация, необходимая для идентификации его личности, была и у следственных органов.
При этом наличие при себе удостоверения в день совершения преступления могло существенно облегчить киллеру передвижение по городу до, а возможно и после совершения убийства (если бы охранник Вороненкова оказался не таким метким).
Так, в случае его остановки правоохранителями, наличие удостоверения бойца нацгвардии позволило бы ему избежать личного досмотра или других незапланированных задержек при движении к месту планируемого убийства.
Более того, комментируя наличие у киллера пресловутого удостоверения, многие путают профессиональных диверсантов, офицеров-контрактников, личность которых самым надежным образом засекречена и которые имеют заранее заученную до мелочей легенду собственной биографии, и наемных убийц, не имеющих таких ресурсов и зачастую вынужденных опираться только на собственные возможности.
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Почему ТТ
Отдельно следует остановиться на выборе стрелком оружия. Наш собеседник отмечает, что знаменитый, снискавший заслуженную славу в годы Великой Отечественной войны пистолет ТТ калибра 7,62 мм, давно не отвечает тем требованиям, которые обычно предъявляются сегодня к нарезному короткоствольному оружию, в том числе профессиональными наемными убийцами.
К его недостаткам относят низкую надежность (нередко происходит заклинивание патрона), отсутствие традиционного предохранителя (что делает его не слишком удобным для ношения), не очень удобную рукоятку, небольшую вместимость магазина, недостаточную компактность и прочее.
Очевидно, что для отработки цели в условиях густонаселенного города, при дневном освещении, когда на исполнение преступного замысла у преступника есть считанные секунды, выбор оружия, которое в самый ответственный момент может элементарно не выстрелить, представляется не самым удачным.
Из этого можно сделать вывод, что выбор оружия, вероятно, был отдан на откуп самому исполнителю, который в силу недостаточной квалификации и (или) ограниченных ресурсов (отсутствия возможности приобрести другой ствол) пошел на преступление с тем пистолетом, который смог раздобыть.
Выводы
В связи со всем, сказанным выше, создается впечатление, что лица, которые организовали данное преступление, не слишком заботились о безопасности самого стрелка, как не слишком беспокоились и о перспективе его поимки.
Нельзя сказать, что кандидатура исполнителя была случайной — заказчики, разумеется, учитывали его статус участника боевых действий — однако много времени на ее подбор у организаторов преступления не ушло.
Необходимыми (и достаточными) условиями в данном случае стали три факта биографии киллера. Первое — наличие хотя бы формальной привязки к России для того, чтобы легче было развивать тему о причастности к убийству Вороненкова «российских спецслужб».
Паршов, как известно, родился в Севастополе, там до сих пор живет его отец. Кроме того, по утверждениям СМИ, в 2015 году Паршов якобы побывал в России и даже приобретал в январе 2015 года билет на поезд Москва – Белгород.
Отец убийцы Александр Паршов живет в Инкермане (Севастополь). Фото: Анастасия Хорошева, КП.ру
Второе — хотя бы минимальный боевой опыт, чтобы стрелок не испугался и смог произвести выстрелы в живую мишень.
И третье — низкий уровень материальной обеспеченности, поскольку в этом случае потенциальному исполнителю сложнее отказаться от предложения.
Истинные заказчики с огромной долей вероятности были отделены от исполнителя, по меньшей мере, одним звеном посредников. Связь с ними наверняка осуществлялась в одностороннем порядке, а сумма гонорара была настолько велика, что заставила преступника идти на вынужденный риск, выбрав в качестве места исполнения центр города в самый разгар рабочего дня.
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Нужна ли россиянам Украина. Результаты опрос ВЦИОМ
Поговорим откровенно. Давно пора.
Есть особая «фишка» в украинской ментальности. Скорее всего, это исторически сложившаяся особенность. Она характерна для всех регионов Украины. И для официальных, и для бывших, вышедших из-под юрисдикции Киева и завоевавших фактическую независимость. Где-то она проявляется больше, где-то меньше. Донецк и Луганск более самостоятельны. Киев, Днепропетровск, Одесса — менее.
Люди на территории Украины свято уверены, что они очень нужны России, что они являются эталоном ценности, Святым Граалем для России. Они уверены, что за них идёт бескомпромиссная борьба между Россией и Западным миром.
«Европейские» украинцы боятся, что Россия их захватит, и умоляют НАТО, Европу и США защитить, обогреть и накормить. «Пророссийские» украинцы создают целые теории заговора о том, что Россия день за днём думает, как присоединить территории Украины к Российской Федерации.
Ошибаются и те, и другие.
Не только правительство России не ставит себе целью присоединять территории чужого государства. Но и сам российский народ прохладно относится к этой перспективе. А Кремль постоянно оценивает и учитывает мнение граждан в таких вопросах.
Крым всегда считался частью России, ошибочно оказавшейся в составе Украины. Именно потому к нему было особое отношение и общественный запрос на присоединение.
Донбасс заслужил особое отношение тремя годами мужества и стойкости. А вот прочая страна «вышиванок», «кобзарей» и «соловьинойи мовы» давно уже россиянами воспринимается как чужое, независимое государство.
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Существует заинтересованность событиями на Украине у определённой категории граждан России. Но практически все они собрались в социальных сетях, в узких сегментах криптопатриотических сообществ. Там они спорят, виртуально воюют друг с другом, создают себе «героев и предателей», «возвращают земли» и убеждают друг друга, что за Украину ещё неадертальцы и кроманьонцы воевали и потому прямо завтра нужно эти земли присоединять к России.
Лично я давно уже понял, что россиянам абсолютно неинтересно, что там происходит на Украине.
Если бы не политические шоу на ТВ, которые попросту занимают эфирную сетку и обеспечивают рейтинг среди узкого сегмента аудитории, то об Украине вообще бы никто не знал и не думал на бескрайних просторах России.
У россиян есть куча личных и общественных проблем, которые их по-настоящему волнуют. И среди этих проблем точно нет Украины, граждан Украины, гражданской войны на Украине, «киевской хунты» и прочего.
У чужого государства — свои внутренние проблемы. У России и россиян — свои. Но одно дело мои субъективные ощущения. Совсем другое — социология.
«Недавно был проведён инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» — 19–20 и 22–23 марта 2017 года. Сотрудники центра обзвонили 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%».
Довольно интересные результаты.
«Каждый четвертый житель РФ (25%) считает, что Россия должна признать ДНР и ЛНР, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)».
Совсем недавно, ещё в 2013 году россияне воспринимали Донбасс как часть Украины. Даже жители соседних областей Российской Федерации. И никаких особых споров и сомнений по этому поводу не было.
Но по итогам трёх лет, как я не раз уже отмечал, ЛДНР вырвали исторический шанс, изменили отношение к себе. Цена высока.
Но за право быть с Россией платили и больше в течение всей долгой истории государства Российского.
«Практически столько же россиян (24%) считают, что Россия должна присоединить республики Донбасса. Большинство опрошенных (30%) полагают, что РФ должна не вмешиваться и соблюдать нейтралитет, а 4% уверены, что Россия должна помочь Киеву восстановить контроль над Донбассом. При этом 9% опрошенных выступают за помощь ЛНР и ДНР в расширении автономии в составе Украины, 8% затруднились ответить».
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О прочей территории Украины даже разговоров нет. Будем говорить откровенно, для рядового россиянина Украины попросту нет, она не существует в его реальности и жизни. Если быть точным, то занимает ровно такое же место, как страны Прибалтики, Молдова, Кот-д’Ивуар или Мексика.
По итогам исследований ВЦИОМ в 2016 году: «Отношения с Украиной россияне предлагают выстраивать скорее ровно, так же, как и с другими странами (45%), нежели проявляя особое дружеское расположение (12%). Девять лет назад доли соответствующих ответов были 54% и 19%. 29% опрошенных считают, что России необходимо добиваться прихода к власти на Украине пророссийских политиков».
Но общественного запроса на присоединение украинских территорий к Российской Федерации даже близко нет. Украина — чужое государство, ровно такое же, как другие государства в мире.
Позиция Кремля по отношению к Украине тоже не раз уже озвучивалась официально.
Сергей Викторович Лавров, 17.01.17: «Выбор Российской Федерации хорошо известен. Мы, конечно же, не пытаемся ничего экспортировать. В истории нашей страны был опыт экспорта революции. С тех пор мы перестали этим заниматься, но дурной пример заразителен. Повторю, экспорт демократии и ценностей продолжает сеять проблемы в международных отношениях.
Именно экспортом ценностей и требованием принять только европейский взгляд на вещи стартовал кризис на Украине. Экспорт демократии и ценностей привел к тому, что мы называем «арабской весной», последствия которой мы сейчас пожинаем. «Арабская весна» в свою очередь породила импорт миграции в сторону Европы. Так что экспортно-импортные операции, к сожалению, тоже имеют место и отнюдь не способствуют укреплению безопасности.
Наш выбор в пользу прагматизма, основанного на коренных интересах Российской Федерации. Эти интересы просты.
Они неизменны и заключаются в том, чтобы страна жила хорошо, чтобы повышалось благосостояние наших людей, чтобы было устойчивое развитие нашей экономики и социальной сферы в условиях безопасности и в максимально благоприятных внешних обстоятельствах.
На это нацелена вся наша работа. Здесь нет места какой-то идеализированной позиции, нет места для мессианства. Мы ищем совпадающие интересы со всеми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась в интересах всех без исключения стран и народов».
России нужна Украина как независимая, суверенная, внеблоковая, нейтральная страна — со стабильной экономической и политической обстановкой. И всё. Не больше.
Не стройте иллюзий, кем бы вы ни были — хоть «европейским» украинцем, хоть «пророссийским» украинцем, хоть «негром преклонных годов».
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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»
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Продадут на лом? Кому нужна недостроенная «Украина» (ФОТО)
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации и продаже ракетного крейсера «Украина», находящегося у достроечной стенки завода имени 61 коммунара в Николаеве.
«Лента.ру» разбирается в истории и судьбе корабля, постройка которого была остановлена после развала СССР.
Продать все
О решении продать «Украину» говорили и раньше. Например, в сентябре 2015 года главком ВМС страны Сергей Гайдук сказал: «Крейсер „Украина“ — это отломленный от государства кусок, он будет продан, а средства от его реализации пойдут на строительство новых кораблей и катеров».
26 марта 2017 года об указе президента страны, предписывающем демилитаризацию и продажу «Украины», сообщил исполняющий обязанности губернатора Николаевской области Вячеслав Бонь:
«У вас стоит крейсер „Украина“, есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза по столько же. Там есть востребованные корпус и турбины».
О том, кому и за сколько можно продать такой корабль, хотя бы и в демилитаризованном виде, он умолчал.
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Четвертый по счету крейсер проекта 1164 (шифр проекта «Атлант»), заложенный в марте 1985 года под именем «Адмирал флота Лобов» и спущенный на воду в августе 1990 года, достался Киеву после распада СССР — как и недостроенные авианесущие крейсера «Варяг» и «Ульяновск», и другие корабли и суда, строившиеся самым мощным в СССР комплексом Николаевских судостроительных заводов. «Адмирал флота Лобов» еще не был передан ВМФ и числился за заводом-производителем.
Из списков ВМФ РФ корабль был официально исключен, а экипаж распущен. Произошло это в октябре 1993 года — без малого за четыре года до подписания соглашений о разделе Черноморского флота.
Тогда же его переименовали в «Украину». Даже сформировали украинский экипаж, но практически сразу распустили: финансировать достройку крейсера Киев не мог.
В 1998 году президент Леонид Кучма заговорил о достройке корабля, и экипаж был сформирован вновь (в третий и, видимо, последний раз в истории крейсера), но эта история так же ничем не закончилась.
Было ясно, что в ВМС Украины кораблю, исходно предназначенному для борьбы с авианосными соединениями ВМС США на океанских просторах, места нет.
Круг потенциальных покупателей, впрочем, тоже не радовал широтой. Даже чисто теоретически, помимо ВМФ России, такой корабль мог оказаться только в составе ВМС Индии и Китая, при этом совершенно необходимым было участие в сделке России как поставщика практически всего радиоэлектронного оборудования и вооружения корабля.
Однако ни Нью-Дели, ни Пекин кораблем не заинтересовались, предпочтя одиночному крейсеру более реальные проекты: ВМС Индии получили шесть фрегатов проекта 11356 российской постройки, а ВМС Народно-освободительной армии Китая — четыре эсминца проекта 956.
Ракетный крейсер «Москва», Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В России, где продолжали службу однотипные «Украине» крейсера — «Москва», «Маршал Устинов» и «Варяг», интерес к кораблю сохранялся. В новом веке российские расходы на оборону постепенно росли, на Украине заговорили и о возможной достройке бывшего советского крейсера для наиболее вероятного заказчика.
Корабль был в достаточно неплохом состоянии: в надежде на сделку заводские специалисты тщательно его законсервировали и поддерживали жизненно важные системы.
Тем не менее покупка крейсера даже в начале нулевых годов означала необходимость серьезнейших переделок проекта под новое оборудование и вооружение, то есть фактически среднего ремонта и модернизации корабля, еще не вступившего в строй.
Жертва Майдана
Эти проблемы, впрочем, были вполне разрешимы. Теоретически, если бы в 2003–2004 годах российские и украинские власти достигли договоренности, в течение нескольких месяцев корабль можно было подготовить к переходу в Санкт-Петербург или Северодвинск для ремонта и переоснащения, и по оценкам специалистов, — ввести в состав флота в обновленном виде к 2009–2010 году.
Черной меткой для «Украины» стал первый Майдан, по итогам которого в Москве было принято стратегическое решение о сворачивании военно-технического сотрудничества с бывшей союзной республикой. Совместные проекты, включая строительство военно-транспортного самолета Ан-70 и возобновление производства сверхтяжелого транспортника Ан-124, угасали, и Москва фактически отказалась от приобретения недостроенного крейсера.
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Второй раунд начался после победы на выборах Виктора Януковича. Новый президент в мае 2010 года сообщил, что Киев и Москва договорились о судьбе корабля. В июле того же года Верховная Рада отменила постановление о присвоении кораблю названия «Украина». Однако сделке не было суждено состояться.
Ракетный крейсер «Варяг», Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Позиции сторон сводились к следующему: Россия была готова забрать крейсер бесплатно, оплатив только работы по его восстановлению и модернизации.
Именно по такой схеме был передан из РФ в Индию авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», перестроенный в Северодвинске в авианосец «Викрамадитья»: корабль был подарен Индии, которая оплатила его перестройку и модернизацию, а также приобрела самолеты и вертолеты, обошедшиеся Нью-Дели в сумму около трех миллиардов долларов.
Достройка ракетного крейсера и его модернизация требовали несколько меньших инвестиций — на 2010 год проект оценивался в 50 миллиардов рублей (1,6 миллиарда долларов по средневзвешенному курсу того времени).
Украину это не устраивало: Киев планировал получить деньги не только за участие в модернизации корабля, но и за сам корабль.
Аргументы российской стороны, доказывавшей, что, во-первых, корабль уже оплачен во время его строительства из союзного бюджета, а во-вторых, без последующего восстановления никому не нужен и ничего не стоит, понимания не находили.
В итоге в 2011 году Минобороны РФ отказалось от приобретения корабля.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов», Фото: Public Domain / Wikimedia
Крейсер продолжал стоять у стенки завода имени 61 коммунара, периодически на нем даже производили пробный пуск двигателей, однако ясности в его судьбе не прибавлялось.
После событий весны 2014 года, впрочем, стало понятно, что шансов войти в состав ВМФ России у корабля больше нет.
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Что дальше?
Решение о демилитаризации и последующей продаже «востребованных корпуса и турбин» вызывает вопросы. Корпус вряд ли годится для развлекательного комплекса (такой вариант тоже предлагался, по аналогии с авианесущими крейсерами «Киев» и «Минск») — ракетный крейсер, не располагающий огромными пространствами ангара и полетной палубы, недостаточно просторен.
Вряд ли он понадобится и как основа для последующей модернизации и ввода в строй в качестве боевого корабля: в перспективные программы пополнения ВМС Индии и Китая он не вписывается, а никто больше поднять подобный проект не в состоянии.
Теоретически крейсер мог бы быть полезен как источник запчастей для однотипных кораблей, но все остальные корабли этого типа входят в состав ВМФ России, а сотрудничество в военной сфере (по крайней мере официальное) между Киевом и Москвой прекращено.
Наиболее реальная перспектива — продажа на лом. Стоимость корабля в этом случае, с учетом текущей цены металла на мировом рынке вряд ли превысит три миллиона долларов.
Задолженность ГП «Завод имени 61 коммунара» по налоговым, коммунальным платежам и заработной плате составляют, по имеющейся у автора информации, около ста миллионов гривен, то есть, 3,7 миллионов долларов по текущему курсу.
И.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Боня, обещавшего, что продажа крейсера без вооружения покроет долги завода как минимум троекратно, кто-то явно ввел в заблуждение.
Илья Крамник
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Washington Times написала о риске нового «Чернобыля» на Украине
Ядерная отрасль Украины находится в опасном состоянии, и риск инцидента, подобного аварии на Чернобыльской АЭС, значительно выше, чем принято считать, пишет газета Washington Times.
Главная проблема, от которой страдает украинская ядерная энергетика — коррупция, поразившая всю страну, говорится в статье. Она порождает безответственность и халатность в управлении ядерной инфраструктурой, с помощью которой страна вырабатывает 53% энергии.
За всем, происходящим на ядерных объектах страны, теоретически должна надзирать Государственная инспекция ядерного регулирования, которая по закону является независимым органом. Однако за последние годы стандартной практикой стало назначение глав ведомства государственной компанией «Энергоатом» вместо организации независимого выборного процесса, утверждает автор. Создается ситуация, при которой регулирующий орган фактически подчинен регулируемому, и если руководство «Энергоатома» неспособно обеспечить соблюдение стандартов безопасности, оно просто информирует об этом регулирующее ведомство, и то продлевает сроки устранения недочетов, пренебрегая безопасностью.
При этом многие посты в Госатомрегулировании Украины долгие годы пустуют. Автор приводит в качестве примера должность главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности, которая остается вакантной уже три года.
В подобной обстановке безответственности «Энергоатом» не видит необходимости строго соблюдать предписания МАГАТЭ и нанимать для проведения материально-технического обслуживания проверенные компании. Вместо этого ведомство обращается к сомнительным фирмам, не имеющим никакого опыта работ в отрасли. Проверки международных надзорных органов проходят редко и носят показной характер, пишет издание.
Кроме того, Запад настойчиво продвигал продукцию компании Westinghouse — подразделения японской корпорации Toshiba — в качестве альтернативного топлива для АЭС на Украине и в Восточной Европе. Делалось это не из соображений безопасности или выгоды, а для того, чтобы повредить российским интересам в регионе, считает автор. Однако проблема в том, что для украинских реакторов топливо Westinghouse подходит хуже, чем российское, что влечет риск аварии. В довершение всех бед, 29 марта 2017 года Westinghouse начала процедуру банкротства, что ставит под вопрос возможность дальнейшего использования данного топлива на украинских АЭС.
Остается надеяться, что Киев осознает ту опасность, которую несет состояние ядерной отрасли страны не только ее гражданам, но и всей Европе, и сумеет предотвратить возможность повторения трагедии Чернобыля, заключает автор.
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Почему не пустили Самойлову
Какова настоящая причина?
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США превращаются в ИГИЛ — мнение
Известный российский журналист Андрей Бабицкий прокомментировал заявление постпреда США при ООН Ники Хейли о том, что США являются совестью мира.
Совесть, принимающая формы, противоречащие Божескому и человеческому представлению о ней и ее назначении — это, как ни странно, тоже своего рода совесть, хотя и обратившаяся в химеру и принявшая ложные и искаженные формы. В этом смысле постпред США при ООН высказала, хотя странное и скандальное, но полностью правдивое утверждение.
Америка превратилась в гигантскую ложную совесть планеты, не сомневающуюся в собственной подлинности, а потому она не гнушается во имя установления истинного положения вещей и исправления хода истории отправлять на тот свет все новые и новые миллионы людей.
Это старая история — наш мир изобилует сектантскими верованиями, которые ради лучшего и правильного порядка жизни готовы приносить человеческие жертвы, лишь бы не терять уверенность в том, что их правда является унаследованной прямо от Божественного духа и поступиться ею — значит отказаться от своей национальной культуры и наработанной воли и силы относиться к людям другой культурной и религиозной идентичности как к второсортному материалу, из которого не сложишь идеального хода земных событий.
Этим людям стоит сохранять жизнь только в одном случае — если они причастятся той совести, которой Америка себя считает.
Конечно, это новое язычество, которое утратило веру в человека и обратило себя как государство, как устройство земного общежития, то есть вещь в принципе являющуюся условностью, в непреложный закон бытия, в божественный императив.
В определенном смысле Америка сегодня становится политической религией, фанатичной ваххабитской верой, радикальным исламом — ИГИЛ*, обладающим самыми совершенными средствами уничтожения людей.
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*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Родня Самойловой, склеить мозги
Одни накопали шокирующую правду о Самойловой, вторые накопали новое дно
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