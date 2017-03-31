Новости Украины и Новороссии 31 марта 2017

«Русская Весна» предлагает своим читателям вторую часть эксклюзивного материала, посвященного анализу обстоятельств дерзкого убийства беглого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного днем 23 марта в центре Киева на глазах у многочисленных свидетелей.

Напомним, наш портал побеседовал об обстоятельствах совершенного убийства и ходе его расследования с действующим офицером российского подразделения, занимающегося раскрытием заказных убийств, предложив ему оценить те версии убийства и особенности его исполнения, которые циркулируют сейчас в общественном пространстве.

Первая часть здесь: Убийство Вороненкова: как «агент ФСБ» убрал «ключевого свидетеля по делу Януковича» — эксклюзив РВ

Во второй части наш собеседник подробно остановился на личности киллера — боевика карательного батальона «Донбасс» Павла Паршова, особенностях его гардероба в день убийства (пресловутых красных кроссовках), а также высказал предположения о том, почему именно этот человек был выбран организаторами преступления для исполнения убийства.

Убийца в красных кроссовках

Что касается нарочито спортивной одежды, надетой злоумышленником в день совершения преступления, и в частности его ярко-красных кроссовок, сделано это было не по глупости и не случайно.

Как пояснил наш собеседник, киллеры, отправляясь на исполнение заказа, зачастую надевают броскую одежду (например, яркую куртку или рабочую спецовку), используют парики, накладные усы и бороды, даже строительные каски.

Несмотря на то, что для обывателя это звучит как забавный эпизод из детективного сериала, такой метод активно используется преступниками. Делается это для того, чтобы, избавившись от приметных элементов гардероба (в безлюдных местах, вне зоны видимости наружных камер видеонаблюдения), преступнику было легче затеряться в толпе.

Ведь в этом случае фактически единственной приметой, на которую обращают внимание очевидцы преступления, становится как раз тот «маячок», который киллер впоследствии скидывает.

В случае убийства экс-депутата Вороненкова убийца вполне мог рассчитывать сменить яркую обувь, оказавшись в машине, которая могла ожидать его неподалеку от места исполнения заказа (или же на существование которой он рассчитывал — ведь о перспективах отхода ему вполне могли соврать).

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А была ли машина?

Мы попросили нашего собеседника прокомментировать сделанные в день совершения убийства заявления украинских правоохранителей о том, что киллер, наблюдая за своей жертвой до нападения, передвигался на автомашине.

По словам нашего собеседника, в подавляющем большинстве случаев использования киллерами автотранспорта за рулем в момент нападения сидит ассистент.

Такая расстановка сил позволяет, во-первых, максимально быстро скрыться с места преступления (стрелок прыгает на пассажирское сидение начинающего двигаться автомобиля), и, во-вторых, дает дополнительные возможности для маневра в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (например, в случае несмертельного ранения стрелка, при котором он теряет способность самостоятельно вести машину).

Кроме того, наличие водителя облегчает задачу отхода исполнителя в случаях, когда жертва находится в движении и преступнику приходится двигаться за ней в течение какого-то времени. В этом случае стрелку не приходится возвращаться к машине и вообще контролировать ее местоположение — эта обязанность ложиться на плечи водителя.

В случае же с убийством Вороненкова преступник, если верить высокопоставленным украинским чиновникам, увидев, что объект находится один, вышел из автомобиля и двинулся в его направлении.

Однако данных о том, что на бульваре Тараса Шевченко (или на сопредельной территории) была обнаружена автомашина нападавшего, предоставлено не было, что странно — ведь это стало бы лучшим подтверждением версии о длительном наблюдении с использованием автотранспорта.

В том же случае, если нападавший был не один и его подельник скрылся с места преступления на машине, непонятно, почему он (подельник) не был задержан по горячим следам или в течение 2–3 дней после преступления, ведь потерять машину в центре такого города как Киев (учитывая наличие видеокамер) при дневном освещении просто невозможно.

Вероятнее всего, версия о слежке за объектом с использованием автотранспорта была придумана для того, чтобы объяснить появление стрелка в том месте, о котором мог знать только ограниченный круг лиц — ибо утечка такого рода информации могла бы бросить тень на высокопоставленных украинских чиновников.

В то же время факт планомерного наблюдения за объектом призван подчеркнуть, что преступление носило не спонтанный характер, а было тщательно и хладнокровно спланировано мифическими «агентами Кремля».

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Зачем киллер взял с собой удостоверение

Много также было сказано и об обнаруженном у киллера служебном удостоверении бойца национальной гвардии Украины и документа, подтверждавшего статус участника боевых действий на Донбассе.

Тот факт, что преступник захватил с собой документ, удостоверяющий его личность, вызвал настоящий восторг как среди сторонников теории «следа Москвы», так и среди сторонников всех прочих конспирологических теорий.

Наш собеседник пояснил, что и в этом вопросе поведение Паршова представляется предельно ясным и логичным.

Понятно, что он вовсе не рассчитывал быть пойманным (и уж тем более убитым), тем более, что в случае задержания его личность вместе с биографией (даже в случае его полного нежелания добровольно раскрыть эти данные) очень быстро перестали бы быть для следствия тайной — в частности, самым последним, но самым надежным средством его идентификации стала бы дактилокарта, составленная при его поступлении на службу.



Павел Паршов (позывной «Боксер») в «АТО»

Кроме того, как стало известно позже, Паршов с 2011 года находился в розыске (успешно совмещая статус подозреваемого со статусом бойца нацгвардии Украины), а значит, информация, необходимая для идентификации его личности, была и у следственных органов.

При этом наличие при себе удостоверения в день совершения преступления могло существенно облегчить киллеру передвижение по городу до, а возможно и после совершения убийства (если бы охранник Вороненкова оказался не таким метким).

Так, в случае его остановки правоохранителями, наличие удостоверения бойца нацгвардии позволило бы ему избежать личного досмотра или других незапланированных задержек при движении к месту планируемого убийства.

Более того, комментируя наличие у киллера пресловутого удостоверения, многие путают профессиональных диверсантов, офицеров-контрактников, личность которых самым надежным образом засекречена и которые имеют заранее заученную до мелочей легенду собственной биографии, и наемных убийц, не имеющих таких ресурсов и зачастую вынужденных опираться только на собственные возможности.

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Почему ТТ

Отдельно следует остановиться на выборе стрелком оружия. Наш собеседник отмечает, что знаменитый, снискавший заслуженную славу в годы Великой Отечественной войны пистолет ТТ калибра 7,62 мм, давно не отвечает тем требованиям, которые обычно предъявляются сегодня к нарезному короткоствольному оружию, в том числе профессиональными наемными убийцами.

К его недостаткам относят низкую надежность (нередко происходит заклинивание патрона), отсутствие традиционного предохранителя (что делает его не слишком удобным для ношения), не очень удобную рукоятку, небольшую вместимость магазина, недостаточную компактность и прочее.

Очевидно, что для отработки цели в условиях густонаселенного города, при дневном освещении, когда на исполнение преступного замысла у преступника есть считанные секунды, выбор оружия, которое в самый ответственный момент может элементарно не выстрелить, представляется не самым удачным.

Из этого можно сделать вывод, что выбор оружия, вероятно, был отдан на откуп самому исполнителю, который в силу недостаточной квалификации и (или) ограниченных ресурсов (отсутствия возможности приобрести другой ствол) пошел на преступление с тем пистолетом, который смог раздобыть.

Выводы

В связи со всем, сказанным выше, создается впечатление, что лица, которые организовали данное преступление, не слишком заботились о безопасности самого стрелка, как не слишком беспокоились и о перспективе его поимки.

Нельзя сказать, что кандидатура исполнителя была случайной — заказчики, разумеется, учитывали его статус участника боевых действий — однако много времени на ее подбор у организаторов преступления не ушло.

Необходимыми (и достаточными) условиями в данном случае стали три факта биографии киллера. Первое — наличие хотя бы формальной привязки к России для того, чтобы легче было развивать тему о причастности к убийству Вороненкова «российских спецслужб».

Паршов, как известно, родился в Севастополе, там до сих пор живет его отец. Кроме того, по утверждениям СМИ, в 2015 году Паршов якобы побывал в России и даже приобретал в январе 2015 года билет на поезд Москва – Белгород.



Отец убийцы Александр Паршов живет в Инкермане (Севастополь). Фото: Анастасия Хорошева, КП.ру

Второе — хотя бы минимальный боевой опыт, чтобы стрелок не испугался и смог произвести выстрелы в живую мишень.

И третье — низкий уровень материальной обеспеченности, поскольку в этом случае потенциальному исполнителю сложнее отказаться от предложения.