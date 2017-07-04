Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2017
- 11:50 Военные ЛНР нашли и подорвали мины, заложенные украинскими диверсантами для ОБСЕ.
- 10:35 ДНР: в Горловке и Зайцево повреждены дома из-за обстрела украинской армии.
- 10:14 Обстрелами ВСУ повреждены дома в Горловке и Ясиноватой.
- 09:58 В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ.
- 09:23 Армия Украины за сутки обстреляла 11 населённых пунктов ДНР.
- Вчера 19:19 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 3 июля 2017.
Военные ЛНР нашли и подорвали мины, заложенные украинскими диверсантами для ОБСЕ
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР
Взрывные устройства, предположительно установленные украинской диверсионной группой, были обнаружены и обезврежены представителями Народной Милиции ЛНР.
Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории Луганской Народной Республики. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ.
В Луганске работала диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе минимум двух человек, в задачи которых, непосредственно, входила ликвидация международных наблюдателей.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ДНР: в Горловке и Зайцево повреждены дома из-за обстрела украинской армии
Два дома повреждены в Горловке и ее пригороде в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы городской администрации Горловки Ивана Приходько.
«В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены дома в Горловке по улице Отбойная, 3, а также в Зайцево по улице Полетаева, 122», — сказал он.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Обстрелами ВСУ повреждены дома в Горловке и Ясиноватой
Два дома повреждены в Горловке и ее пригороде в результате ночных обстрелов ВСУ.
Об этом утром 4 июля сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.
«В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены дома в Горловке по улице Отбойная, 3, а также в Зайцево по улице Полетаева, 122», — уточнил Приходько.
Кроме того, обстрелом украинской стороны повреждена квартира в жилом доме по ул. Гоголя, 22, в Ясиноватой — об этом сообщили в оперативном командовании Республики.
Всего за минувшие сутки противник 23 раза нарушил режим прекращения огня. Под огнем ВСУ оказались 11 населенных пунктов ДНР, по которым применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ
В ЛНР силовики предотвратили теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Об этом утром 4 июля сообщил журналистам глава МГБ Республики Леонид Пасечник.
«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной теракт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — цитируют Пасечника РИА Новости.
Он уточнил, что с целью осуществления теракта в Луганск была заброшена украинская ДРГ, в составе как минимум двоих человек, которая планировала осуществить «ликвидацию международных наблюдателей».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Армия Украины за сутки обстреляла 11 населённых пунктов ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины двадцать три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы одиннадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Разрушения:
н.п. Горловка, ул. Отбойная 3 – повреждена кровля, остекление.
н.п. Ясиноватая, ул. Гоголя 22, кв. 8 – прямое попадание пули в квартиру, посечена стена, остекление.
Пострадавших нет.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 3 июля 2017
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 24 боеприпасов.
Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново и Калиновка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП и стрелковое оружие.
К оглавлению | Источник: news-front.info
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Патриот Прилепин:
https://www.youtube.com/watch?
v=xT1dlrUqJQ8
Задача Прилепина на 2.24:
https://www.youtube.com/watch?
v=pAM0uD2z8xA
Собрать шестую колонну и объединить с пятой.
Если бы у ополченцев были мозги, они бы прилепу там и решили. Но мозгов у них нет, а у прилепы есть крыша в МГБ.