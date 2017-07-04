Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2017

Военные ЛНР нашли и подорвали мины, заложенные украинскими диверсантами для ОБСЕ

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР

Взрывные устройства, предположительно установленные украинской диверсионной группой, были обнаружены и обезврежены представителями Народной Милиции ЛНР.

Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории Луганской Народной Республики. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Луганске работала диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе минимум двух человек, в задачи которых, непосредственно, входила ликвидация международных наблюдателей.

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ДНР: в Горловке и Зайцево повреждены дома из-за обстрела украинской армии

Два дома повреждены в Горловке и ее пригороде в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы городской администрации Горловки Ивана Приходько.

«В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены дома в Горловке по улице Отбойная, 3, а также в Зайцево по улице Полетаева, 122», — сказал он.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Обстрелами ВСУ повреждены дома в Горловке и Ясиноватой

Два дома повреждены в Горловке и ее пригороде в результате ночных обстрелов ВСУ. Об этом утром 4 июля сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько. «В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены дома в Горловке по улице Отбойная, 3, а также в Зайцево по улице Полетаева, 122», — уточнил Приходько. Кроме того, обстрелом украинской стороны повреждена квартира в жилом доме по ул. Гоголя, 22, в Ясиноватой — об этом сообщили в оперативном командовании Республики. Всего за минувшие сутки противник 23 раза нарушил режим прекращения огня. Под огнем ВСУ оказались 11 населенных пунктов ДНР, по которым применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Читайте также: Вот вам и «новая полиция»! Животные! — «атошников» избили в детском лагере (+ФОТО)

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В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ

В ЛНР силовики предотвратили теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом утром 4 июля сообщил журналистам глава МГБ Республики Леонид Пасечник. «Спецслужбы Украины планировали совершить очередной теракт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — цитируют Пасечника РИА Новости. Он уточнил, что с целью осуществления теракта в Луганск была заброшена украинская ДРГ, в составе как минимум двоих человек, которая планировала осуществить «ликвидацию международных наблюдателей». Читайте также: Вот вам и «новая полиция»! Животные! — «атошников» избили в детском лагере (+ФОТО)

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Армия Украины за сутки обстреляла 11 населённых пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины двадцать три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы одиннадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

н.п. Горловка, ул. Отбойная 3 – повреждена кровля, остекление.

н.п. Ясиноватая, ул. Гоголя 22, кв. 8 – прямое попадание пули в квартиру, посечена стена, остекление.

Пострадавших нет.

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 3 июля 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 24 боеприпасов.

Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов Калиново и Калиновка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП и стрелковое оружие.

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