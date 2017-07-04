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Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2017

11:22. 4 июля 2017 Просмотров - 365 Один комментарий Опубликовал:

Военные ЛНР нашли и подорвали мины, заложенные украинскими диверсантами для ОБСЕ

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР

Взрывные устройства, предположительно установленные украинской диверсионной группой, были обнаружены и обезврежены представителями Народной Милиции ЛНР.

Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории Луганской Народной Республики. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Луганске работала диверсионно-разведывательная группа ВСУ в составе минимум двух человек, в задачи которых, непосредственно, входила ликвидация международных наблюдателей.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ДНР: в Горловке и Зайцево повреждены дома из-за обстрела украинской армии

ДНР: в Горловке и Зайцево повреждены дома из-за обстрела украинской армии

Два дома повреждены в Горловке и ее пригороде в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы городской администрации Горловки Ивана Приходько.

«В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены дома в Горловке по улице Отбойная, 3, а также в Зайцево по улице Полетаева, 122», — сказал он.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Обстрелами ВСУ повреждены дома в Горловке и Ясиноватой

Обстрелами ВСУ повреждены дома в Горловке и Ясиноватой | Русская весна

Два дома повреждены в Горловке и ее пригороде в результате ночных обстрелов ВСУ.

Об этом утром 4 июля сообщил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены дома в Горловке по улице Отбойная, 3, а также в Зайцево по улице Полетаева, 122», — уточнил Приходько.

Кроме того, обстрелом украинской стороны повреждена квартира в жилом доме по ул. Гоголя, 22, в Ясиноватой — об этом сообщили в оперативном командовании Республики.

Всего за минувшие сутки противник 23 раза нарушил режим прекращения огня. Под огнем ВСУ оказались 11 населенных пунктов ДНР, по которым применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ

В ЛНР предотвращен теракт против наблюдателей ОБСЕ | Русская весна

В ЛНР силовики предотвратили теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Об этом утром 4 июля сообщил журналистам глава МГБ Республики Леонид Пасечник.

«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной теракт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — цитируют Пасечника РИА Новости.

Он уточнил, что с целью осуществления теракта в Луганск была заброшена украинская ДРГ, в составе как минимум двоих человек, которая планировала осуществить «ликвидацию международных наблюдателей».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия Украины за сутки обстреляла 11 населённых пунктов ДНР

Армия Украины за сутки обстреляла 11 населённых пунктов ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины двадцать три раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы одиннадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

н.п. Горловка, ул. Отбойная 3 – повреждена кровля, остекление.

н.п. Ясиноватая, ул. Гоголя 22, кв. 8 – прямое попадание пули в квартиру, посечена стена, остекление.

Пострадавших нет.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 3 июля 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 24 боеприпасов.

Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов  Калиново и Калиновка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП и стрелковое оружие.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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