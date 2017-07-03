Китайские СМИ недоумевают, почему вторым флотом в мире считается российский, а не китайский
После посещения порта Гонконга российским ракетным крейсером «Варяг» в китайских СМИ развернулась дискуссия относительно боевой мощи российского Военно-морского флота и его сравнения в ВМС КНР. Так, на днях китайское издание Sina.com в военном тематическом разделе опубликовало материал, в котором с одной стороны рассказывается о боевой мощи «Варяга», а с другой стороны говорится, что Россия, пожалуй, несправедливо считается занимающей второе место по оснащённости флота державой.
Издание уверено, что свой «второй» статус ВМФ РФ удерживает только благодаря наличию внушительного подводного флота, а «на самом деле второе место должно перейти к ВМС Китая».
При этом обсуждается и такой вопрос как возможность приобретения Россией китайских военных кораблей для Тихоокеанского флота.
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Смешит , когда Китай надувает щёки в своём дутом величии за счёт европейского и американского производства , перенесённого в Китай. Все мозги в России находятся , чего нету в Китае, Японии , Малайзии и т.д. Они хорошие исполнители , но генерировать свои идеи не могут– такими их создала природа. Они– вечные рабы . Не стоит преувеличивать китайский потенциал , тем более , что нация стареет — не хотят они размножаться после снятия запрета на двоих и более детей ! Сыграла свою роль западная пропаганда планирования семьи ! Так что , даже шапками в ближайшем будущем они нас не смогут закидать . Никогда Китай не будет ведущей страной , Китай всегда будет ведомой страной.