Тайна исчезновения пленок с записью миссии «Аполлон-11».

Запечатлев свой спуск на лунную поверхность, астронавты миссии «Аполлон-11» установили камеру в зоне проведения работ, дабы отснять и другие события. Камера, оставленная Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином, до сих пор находится в море Спокойствия. В 2006 году выяснилось, что значительная часть материалов, полученных с ее помощью, куда-то пропала. Разумеется, НАСА инициировало масштабную поисковую кампанию, которая, к сожалению, так ни к чему и не привела.

Поскольку формат передаваемого видеосигнала был несовместим с оборудованием телерадиокомпаний, НАСА приходилось обрабатывать полученный материал, прежде чем отправлять его телевизионщикам. В результате искажения, имевшего место при конвертировании видео, сотни миллионов зрителей по всему миру видели темное, блеклое и нечеткое изображение.

Тем не менее, это были кадры с Луны; более того, на них люди впервые ступали по просторам мира, существовавшего за пределами родной Земли. И все же, многие специалисты знали что устройства, отправленные НАСА на наш спутник для ведения видеохроники, были способны на большее.

К числу этих специалистов принадлежит и Стен Лебар (Stan Lebar), сотрудничавший с Westinghouse Electric Corporation при работе над лунными камерами, а также его коллега Дин Нафцгер (Dick Nafzger). Именно эти эксперты первыми пришли к выводу о том, что дюймовые пленки, на которые записывались материалы миссии «Аполлон-11», были уничтожены.

Несколько лет назад всплыли старые документы, согласно которым, параллельно с дюймовой, в 1969 году в рамках исследовательского проекта Лаборатории прикладной физики (Applied Physics Laboratory, APL), использовалась 2-дюймовая пленка. Таким образом, на некоторое время вновь возникла вероятность того, что видеосъемка, проведенная на Луне, все-таки не была окончательно утеряна. «Это было как будто чудо, пришедшее из ниоткуда» – утверждает Лебар. Поскольку сигнал, получаемый с Луны, умел уникальный формат, такие пленки было бы легко отследить и идентифицировать.

К несчастью, поиск пленок оказался непростой задачей. Проведя несколько часов в Национальном центре записей в Вашингтоне (National Records Center), Лебар и его коллеги наткнулись на сотрудника APL, утверждавшего, что ему приходилось видеть записи. Когда же он принес несколько немаркированных пленок, имевших тот же формат, что и известные ранее материалы, оказалось, что эти пленки были чистыми. Не дало результатов и изнуряющее длительное изучение журналов дежурных, формуляров, служебных записок и каких-либо других письменных свидетельств 40-летней давности. Казалось, пленки канули в Лету – три года поисковой работы, проведенной в государственных структурах, промышленных компаниях, а также среди частных лиц, так и не принесли плодов. В конце концов, ищущие сдались.

По словам НАСА, скорее всего, материалы, о которых идет речь, были случайно стерты, а пленку, на которой они содержались, использовали при записи данных, полученных каким-нибудь спутником. Разумеется, такое объяснение кажется более чем абсурдным: как у агентства, тратящего миллиарды долларов на самые разнообразные исследовательские проекты, не могло оказаться обыкновенной чистой магнитной пленки?

«Я не думаю, что пленки вообще дожили до наших дней. – Утверждает Лебар, – Это трудно принять. Но мы столкнулись с ошеломляющим количеством доказательств, которые заставили нас верить в то, что пленок больше нет. Нужно просто смириться с действительностью».

20 июля 1969 года миллионы телезрителей наблюдали, как американский астронавт Нейл Армстронг ступил на лунную поверхность и произнес свою легендарную фразу о «маленьком шаге для человека и огромном шаге для всего человечества». И вот теперь, спустя 37 лет, НАСА объявило, что оригинальные записи того исторического момента, скорее всего, безвозвратно утеряны, так же как и записи других лунных экспедиций.

Более 700 коробок с видеоматериалами, аудиозаписями и данными о состоянии здоровья астронавтов буквально растворились в воздухе. «В течение года мы вели самые тщательные поиски, но так и не смогли их обнаружить», – заявил представитель НАСА Грей Хауталома. По его словам, в аэрокосмическом агентстве пропажа не вызвала сильного беспокойства, поскольку «эти данные есть и на других носителях». Насчет того, где могут в данный момент находиться от 10 000 до 13 000 магнитных пленок с информацией о миссиях «Аполлон», НАСА не дает уверенного ответа. Их след теряется где-то между 1970 и 1975 годом, когда коробки были возвращены в НАСА из Национального архива.

Конечно, кадры выхода космонавтов на лунную поверхность и знаменитая фраза Армстронга остались в телевизионной записи, однако, поскольку технология того времени не позволяла НАСА передавать отснятые кадры непосредственно в эфир, изображение на оригинальном носителе было намного лучше по качеству. Но сейчас НАСА пытается успокоить общественность тем, что по прошествии многих лет оригинальные магнитные носители могли бы оказаться абсолютно нечитабельными.

В то же время агентство обещает удвоить усилия в поисках оригинала. «Сейчас мы проверяем документацию, относящуюся к тому периоду, – заверил Хауталом. – Возможно, это поможет нам разыскать записи».

На прошлой неделе на помощь Национальному аэрокосмическому агентству пришел австралийский клипмейкер Питер Клиффтон, который заявил, что обнаружил некие магнитные записи и документацию в одном из сиднейских хранилищ. Однако оказалось, что эти пленки были выпущены НАСА 20 лет назад как рекламный материал и не представляют никакой ценности.

Наиболее вероятным местонахождением утерянных пленок считают архив Центра космических полетов Goddard, но, поскольку его общая площадь составляет около пятидесяти гектаров, при отсутствии каких-либо ориентиров шансы обнаружить там нужные коробки практически равны нулю.

НАСА не может найти около 700 коробок с магнитными пленками на которых хранилась исходная информация, полученная во время лунных миссий.

“Среди утраченных магнитных пленок был и исходный вариант известной на весь мир записи астронавта Нейла Армстронга, первого человека, высадившегося на Луне”, – сообщил в интервью РИА Новости представитель американской национальной аэрокосмической администрации Грей Хоталома (Grey Hautaloma).

Он уточнил, что страшного в потере пленок ничего нет, поскольку все они были скопированы или перенесены на другие носители. “Так, для трансляции известных слов Армстронга: “один маленький шаг для человека – огромный скачок для человечества”, – сказанных им во время “лунной” миссии, был подготовлен для трансляции по телевидению и показан 20 июля 1969 года. У нас есть эта запись, несмотря на утрату оригинала”, – сказал Хоталома.

Отвечая на вопрос, каким образом в НАСА смогли потерять порядка 700 коробок с магнитными пленками, имеющими историческую ценность, собеседник агентства сказал, что пленки хранились в космическом Центре Готарда и этот вопрос правильно будет адресовать к администрации Центра.

При этом Хоталома подчеркнул, что оригинальные пленки могут быть уже непригодными для использования из-за пересыхания, свойственного магнитным носителям.

В свою очередь представитель космического Центра Готарда в Гринбелте Марк Хесс (Mark Hess) сказал РИА Новости, что может быть утеряно несколько тысяч магнитных пленок, имеющих отношение к миссиям Аполлон.

“Это достаточно большие старые магнитные пленки, как кинопленки для старых кинокамер. Диаметр одной катушки порядка 30 сантиметров. Пленки хранились по несколько штук в одной коробке, а коробок было 700″, – сказал Хесс.

Хесс опасается, что найти пленки будет крайне сложно. “Мы ищем везде, начиная от наших местных площадей и заканчивая правительственным депозитарием для особо ценных документов, а это несколько зданий в штате Мэриленд”, – сказал Хесс.

Он также предположил, что пленки могут находится у какой-нибудь организации, которая раньше работала с НАСА по контракту и могла забрать эти магнитные записи на хранение.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда именно была обнаружена пропажа ценных для истории пленок, Хесс отметил, что небольшая группа людей пыталась найти пленки еще “пару лет назад”, а широкую огласку пропажа пленко получила только сейчас.

“Поиски также затруднены тем, что некоторые из тех, кто ранее искали эти пленки уже ушли на пенсию или перешли работать в другие места”, – сказал Хесс.

От уточнил, что внимание к оригиналам пленок привлек австралийский коллега, который обнаружил у себя аналогичную пленку. “На этой пленке были записаны данные смоделированных на земле ситуаций для космических аппаратов той эпохи”, – сказал Хесс. По его словам, после этого эксперты НАСА заинтересовались всеми пленками, но обнаружить их уже не смогли.

“Стараемся, ищем, надеюсь, что найдем”, – подчеркнул Хесс.

Из хранилищ бесследно исчезли уникальные материалы – в том числе кадры высадки астронавтов на Луну. Скептики и так ставят под сомнение это достижение Соединенных Штатов. Теперь доказать, что Нил Армстронг действительно сделал свой знаменитый шаг по лунной поверхности, – будет практически невозможно.

Никак не могут в Национальном аэро-космическом агентстве США найти уникальные видеозаписи высадки американских астронавтов на Луну в июле 69 года. Официальные представители НАСА говорят: были пленки, а теперь нет. С тех пор, как секретные видеоматериалы легли на архивные полки, много времени прошло. Кто-то из сотрудников агентства умер, кто-то давно на пенсии, в НАСА работают новые люди. Но о том, где лежат записи, они ничего не знают. Между тем, именно эти материалы дают ответ на вопрос, который давно мучает историков и исследователей космоса: а были ли на самом деле американцы на Луне? Еще несколько лет назад очевидный, казалось бы, исторический факт высадки Нейла Армстронга и База Олдрина на поверхность спутника Земли никем не ставился под сомнение.

Пока не нашлись дотошные люди, которые принялись доказывать, что знаменитые кадры лунной прогулки на самом деле сняты в Голливуде. В доказательство приводили несколько аргументов, в том числе и несоответствие видеоряда репортажа с Луны тому, что там действительно может происходить. Например, возмущались скептики, почему на кадрах, которые видели миллионы телезрителей, американский флаг развевается, как на ветру, хотя известно, что ветра на Луне быть не может в принципе? Внятного ответа на этот вопрос до сих пор не получено.

Говорят, что на потерянных пленках все видно хорошо, во много раз лучше, чем на знаменитых телевизионных кадрах. Ведь то, что увидели люди на Земле, якобы, переснимала обычная камера с черно-белого монитора, и только потом эта картинка шла в эфир. То есть, ее качество – это примерно то же, что фотокопия, снятая даже не с плохого снимка, а с предыдущей фотокопии снимка. Оригинальная запись, которая, вроде бы, и пропала, это съемка, переданная напрямую с поверхности Луны на несколько принимающих сигнал станций на Земле. Там видно все ясно и четко.

Сейчас в НАСА поисками пропавших материалов занимается специальная комиссия, в состав которой входят и ветераны агентства. Они уже потребовали, чтобы в космическом ведомстве была введена специальная должность архивариуса. А те, кто считает историю с высадкой астронавтов на Луну большим американским блефом, пока радостно потирают руки. Ведь если пленки не найдутся, самого главного подтверждения лунных похождений никто никогда не представит. И только люди, далекие от космоса и политики недоумевают: почему тревогу забили только сейчас, а не тогда, когда оригинальные видеокадры, как доказательство, не были показаны миллионам телезрителей…

Специалисты НАСА приступили к активному поиску утерянных пленок, на которых хранилась исходная информация, полученная в ходе лунных миссий, сообщил РИА Новости представитель НАСА Грей Хоталома (Grey Hautaloma).

“Мы начали активный поиск пропавших пленок. Этим занимаются наши коллеги в космическом Центре Готарда, где ранее хранились пропавшие пленки”, – сказал Хоталома.

По его словам, среди утраченных магнитных пленок был и исходный вариант известной на весь мир записи астронавта Нейла Армстронга, первого человека, высадившегося на Луне.

Как сообщил РИА Новости представитель космического центра Готарда Марк Хесс, в настоящее время поиск ведется по трем направлениям.

“Во-первых, мы пытаемся найти пленки среди имеющихся у нас, а также просматриваем все каталожные записи, имеющие отношения к этим пленкам. Во-вторых, проводим инвентаризацию всех складских помещений, которые использовались ранее или используются сейчас для хранения подобных пленок. В-третьих, связываемся со всеми бывшими и нынешними сотрудниками, которые могут иметь отношения к пропавшим пленкам и могут хоть как-то помочь в их поиске”, – сказал Хесс.

Отвечая на вопрос РИА Новости, являются ли пропавшие пленки единственным доказательством присутствия американских астронавтов на Луне, Хесс отметил, что “даже в случае их обнаружения, найдутся скептики, которые все равно не будут верить в успех лунных миссий”.

По словам Хесса, ничего страшного в потере пленок нет. “У нас есть копии: потерянные пленки были записаны в момент передачи данных с Луны, потом трансляция велась в космический Центр НАСА в Хьюстоне, где была сделана еще одна запись, которая и транслировалась потом на весь мир”, – сказал Хесс.

Он также уточнил, что пленки не рассчитаны на использование в обычных телевизионных системах и могут быть просмотрены и прослушаны только на специальном оборудовании, которое есть в НАСА. В этой связи, при трансляции по телевидению первых шагов человека на Луне изображение пришлось снимать обычной телекамерой с экрана монитора в космическом Центре, отметил Хесс.

“Обнаружение оригиналов пленок ничего не изменит в умах тех, кто настроен скептически и с подозрением к тому, что американцы первыми высадились на Луну. Найдутся какие-нибудь еще причины, по которым можно поставить под сомнение этот факт”, – сказал Хесс.

Несмотря на то, что у НАСА есть копии записей исторических событий, оригинальные пленки все-таки представляют некоторую ценность. Во-первых, историческую, а во-вторых, качество изображения и звука, записанных на них, значительно выше, чем качество записи на копиях.

Дело в том, что в конце 60-х-начале 70-х еще не было технологии, позволяющей в едином формате присылать данные из космоса как для НАСА, так и для телевидения. Поэтому “телевизионная” версия была просто переснята обычной телекамерой с монитора НАСА – именно поэтому и пострадало качество.

Однако, даже в том случае, если пленки и будут найдены, в НАСА опасаются, что их дальнейшее использование будет невозможно. В беседе с РИА Новости, представитель НАСА Грей Хоталома подчеркнул, что оригинальные магнитные пленки могут быть уже непригодными для использования из-за пересыхания, что свойственно таким носителям.

По словам Хесса, потеряно несколько тысяч пленок, имеющих отношение к миссиям “Аполлон”. “Это достаточно большие старые магнитные пленки, как кинопленки для старых кинокамер. Диаметр одной катушки порядка 30 сантиметров. Пленки хранились по несколько штук в одной коробке, а коробок было 700″, – сказал Хесс.

Хесс опасается, что найти пленки будет крайне сложно. “Мы ищем везде, начиная от наших местных площадей и заканчивая правительственным депозитарием для особо ценных документов, а это несколько зданий в штате Мэриленд”, – сказал Хесс. Он также предположил, что пленки могут находиться у какой-нибудь организации, которая раньше работала с НАСА по контракту и могла забрать эти магнитные записи на хранение.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда именно была обнаружена пропажа ценных для истории пленок, Хесс отметил, что небольшая группа людей пыталась найти пленки еще “пару лет назад”, а широкую огласку пропажа пленок получила только сейчас.

“Поиски также затруднены тем, что некоторые из тех, кто ранее искал эти пленки, уже ушли на пенсию или перешли работать в другие места”, – сказал Хесс.

Он уточнил, что внимание к оригиналам пленок привлек австралийский коллега, который обнаружил у себя аналогичную пленку. “На этой пленке были записаны данные смоделированных на земле ситуаций для космических аппаратов той эпохи”, – сказал Хесс. По его словам, после этого эксперты НАСА заинтересовались всеми пленками, но обнаружить их уже не смогли. “Стараемся, ищем, надеюсь, что найдем”, – подчеркнул Хесс.

Американское аэрокосмическое агентство обнародовало новую версию видеозаписи, о которой вот уже 40 лет спорят миллионы землян. Речь идет о знаменитой высадке человека на Луну.

Оказалось, что в НАСА катушки с оригинальной записью просто напросто потеряли. И признались, что теперь специалисты из Голливуда помогают восстановить утраченное — они оцифровывают уцелевшие копии.

История с исчезновением такой ценной пленки уже вызвала массу вопросов, как когда-то и видео самой экспедиции «Аполлона-11». Скептики до сих пор недоумевают, почему на изображении флаг, установленный в безвоздушном пространстве, развивается от ветра. А также почему длина прыжков человека не соответствует лунной гравитации, и о чем говорил экипаж «Аполлона» с Землей.

Корреспондент НТВ Алексей Веселовский изучил новую версию доказательств.

В НАСА (NASA) смогли высадить человека на Луну, но оказались не способны сохранить настоящее видео высадки. Американское космическое агентство призналось, что оригинальные кадры миссии «Аполлон-11» были стерты с лент, чтобы записать на них новые видео. Всего таким образом уничтожили 12 часов уникальной съемки.

Пропажу выявили три года назад, когда начали готовиться к 40-летнему юбилею высадки на Луне, и Агентство обратилось за помощью в Голливуд. По всему миру нашли лишь четыре копии этой съемки плохого качества, после чего специалисты начали обрабатывать картинку, чтобы сделать ее лучше. Работа пока продолжается, но часть видео уже представили широкой публике.

Ричард Нафтцгер, представитель НАСА: «Вот слева старое видео, а справа — обновленное. Нейл Армстронг спускается по лестнице. Видите, правое изображение светлее и детали видны: виден его скафандр, отражение в нем. И я, по правде говоря, думаю: то, что мы сделали, просто потрясающе. Теперь все так хорошо видно».

То, что в НАСА считают успехом, в мире многие историки иначе, как скандалом не называют. И хотя в Агентстве клянутся, что на отцифрованной пленке ничего не добавлено, ни одна улучшенная пленка не сравнится с оригиналом с точки зрения исторической значимости и достоверности. Тем более что найденные фрагменты неполные — они взяты из новостей телекомпании Си-би-эс (CBS) тех лет, что-то сохранилось в национальном архиве, часть видео нашли в Австралии, остальное писали прямо в Центре управления полетами с экранов мониторов.

Юрий Караш, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского: «В 70-е и в начале 80-х годов в НАСА действительно не хватало магнитных лент для записей данных, получаемых со спутников. И они решили просто использовать те, которые лежали у них в архиве. А среди них оказались, в том числе, и пленки, на которых содержались записи первых шагов американцев по Луне — „Аполлон-11»”.

Одно нынешнее упоминание Голливуда в связи с лунным видео вновь всколыхнул и разговор о том, что вся высадка американцев на Луне — гигантская мистификация, снятая в павильонах. И напоминает больше видео, где кажется, что астронавт на другой планете, а на деле на него падает осветительная штанга.

Уже через два года после полета «Аполлона-11» на экраны выходит новый фильм по Джеймса Бонда «Бриллианты навсегда», где Бонд случайно оказывается в напоминающем Луну ангаре рядом с астронавтами. Слишком откровенный намек на события. А в 76-м в США выходит знаменитая книга «Мы никогда не были на Луне». Там со скрупулезной тщательностью разбираются все нюансы миссии, вроде тех, почему американский флаг, если он все же установлен на Луне, колышется. Ведь на спутнике Земли нет ветра.

Георгий Гречко, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза: «Если атмосфера неподвижна, она густая и не даст флагу колебаться, флаг поколеблется и остановится. И вот когда его устанавливают, ему такое возмущение дают. И он начинает колебаться от возмущения».

Билл Кайсинг, автор книги «Мы никогда не были на Луне»: «Почему нет никакого облака пыли, когда они высадились? Ведь понятно, что оно должно было подняться. Вопросов очень много, а ответов на них нет».

В НАСА парируют, что если бы хотели имитировать высадку, то съемка была бы лучшего качества. А в качестве дополнительного доказательства опубликовали аудиозаписи переговоров астронавтов.

Работы же по полной реставрации пленки, как ожидается, продлятся минимум до сентября, и обойдутся в четверть миллиона долларов.

Специалисты из Голливуда восстановили кадры с лунной поверхности на основе четырех копий оригинальной видеозаписи, переданных NASA в 1969 году телекомпаниям. В итоге им удалось добиться значительного улучшения изображения, снизив зернистость и частично убрав излишнюю контрастность видео. При этом официальные представители NASA подчеркнули, что восстановленная запись не содержит ни одного кадра, которого не было на оригинальной пленке.

Однако историки уже выразили свое недовольство тем фактом, что NASA не удалось сохранить оригинальную запись высадки на Луну. “Когда речь идет о таких исторических свидетельствах, всегда предпочтительнее работать с оригиналом”, – сказал в интервью AP историк из Университета Райс Дуглас Бринкли (Douglas pinkley). Оригинал записи был утрачен еще в 1970-х-1980-х годах, когда NASA стерло около 200 тысяч видеопленок из своего архива, чтобы повторно их использовать.

А вот и знаменитый лунный камень программы Аполлон-11, доказывающий что на Луне СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО РОСЛИ ЛЕСА!!! :)

Кусок окаменевшего дерева, подаренный под видом «лунного камня» премьер-министру Голландии послом США в этой стране. Посол, в свою очередь, получил дерево от астронавтов миссии “Аполлон-11″ вскоре после их «возвращения» с Луны в 1969 году.

Оборонительная стратегия NASA - NASA категорически отказывается обсуждать доводы правдоискателей, ссылаясь на то, что:

1. Люди глупы. Повернуть факты так, чтобы из них сделать что-то совершенно невероятное – легко. Доверчивых всегда хватало.

2. Людям нравится сознавать, что они знают что-то важное. Из-за этого они чувствуют себя важнее и умнее.

3. Люди думают, что они умные. Они начинают себя чувствовать умнее других, когда им вокруг никто не верит, и начинают чувствовать себя еще умнее, если верят.

4. Людям нравится думать, что они умнее других. Это делает их отличными от других. Тем более, если оказывается, что они умнее целой армии NASAвцев.

5. Хочется уличить в чем-нибудь американцев (завист).

6. Хочется уличить в чем-нибудь свое правительство (в США на это горазды).

7. У людей бурная фантазия. Что-то придумать и переплести это с реальностью, тем более с такими ее важными событиями – увлекательно как для автора, так и для читателей.

• NASA через подставных лиц пишет, якобы от лица правдоискателей брошюры, наполняя их физическим бредом, а потом разоблачает его в документальных фильмах, и на сайтах «добровольных защитников» NASA, чтобы создать у читателей впечатление несерьёзности претензий, и отвадить от внимательного исследования.

• Через СМИ ЦРУ и NASA насаждают три версии «высадок» в расчёте на удовлетворение вкусам самой широкой аудитории:

1. Всё было так, как об этом рассказывает и показывает NASA (для простых обывателей).

2. Высаживались, но по разным причинам снять не смогли, а потому доснимали в павильонах (для задумавшихся обывателей).

3. Высаживались, но съёмки показывать нельзя, потому что там кругом инопланетяне, а потому доснимали в павильона (для романтиков).

Анатолий ПЕРМИНОВ, руководитель Федерального космического агентства:

“Уверен, что они там были. Но дело в том, что часть съёмок, которые стали известны широкой публике, велась одновременно и в Голливуде, то есть на Земле. Так сказать, на всякий случай… И получились нестыковки. На плёнке видно, что астронавты прыгают не на ту высоту, флаг там у них развевается, хотя не должен это делать в безвоздушном пространстве… Именно это дало возможность критикам говорить о том, что американцы не были на Луне, а сфабриковали сюжет в Голливуде”

В 2000 году космонавт Георгий Гречко в передаче радиостанции Эхо Москвы выразил твёрдую уверенность в реальности лунных экспедиций и назвал слух о существовании «лунного заговора» «нелепым», однако, предположил, что фотография флага была «подснята».[94] Позже, в интервью BBC Russian, Г. М. Гречко пояснил по поводу возможной доделки фотографий:

“Может быть, получился плохо снимок американского флага на Луне или отпечаток подошвы, ну, подпечатали на Земле пару снимков. Но это никакой тени не бросает на блестящую, труднейшую программу, которая могла закончиться драматически.”

Совершенно противоположное говорит В. Поляков, летчик-космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем:

“Я провел в невесомости около двух лет. Вначале меня поразило, что если внимательно посмотреть на свои руки и ноги, увидишь их колебания. Это не тремор от каких-то предыдущих социальных отягощений, дело не в этом. Нащупав свой пульс, я увидел, что эти колебания проходят синхронно с деятельностью сердца… И когда астронавт протягивает руку к древку флага, эти ритмичные колебания флага приводят к возникновению того эффекта, который был принят за ветер”

Но тут вмешивается космонавт В. Горбатко, и заявляет, что некоторые фотокадры могли быть отсняты в студии,

“так ведь и у нас часто снимают не на кораблях, а в студийных интерьерах… “

Его перебивает летчик-космонавт В. Лебедев:

“Не стоит искать ошибок на фотографиях “

Рекорд же словоблудия бьёт А.Леонов, который уверенно заявил, что некоторые кадры “экспедиции”,

“действительно досняты Кубриком в студиях Голливуда для развития логики происходящего”

• ЦРУ создана специальная программа по разработке во всём мире авторитетных персон в космической сфере и, особенно советских специалистов. Этим объясняется парадоксальный, на первый взгляд факт того, что советские летчики-космонавты оказываются большими защитниками чести НАСА, чем сами американцы.

Инспекции «мест высадок», и визуальные доказательства

Современная оптическая техника способна на чудеса. Широкую известность в последнее время получил сервис компании Google под названием Google Maps,[50] с помощью которого всякий желающий может увидеть со спутника, на мониторе своего компьютера почти любой (кроме специально замаскированных) объект, чьи размеры превышают метр. Для наблюдений используется спутники LandSat 7[51] вращающийся на высоте 705 км, и имеющий камеру с разрешением 15 метров на точку, и GeoEye-1[52] вращающийся на высоте 687 км и имеющий камеру с разрешением 0,5 метров на точку для обычных потребителей (снимки с бо`льшим разрешением поставляются только государственным организациям США и их союзникам). Сервис позволяет очень ясно видеть автомобили, или даже домашних животных,

Вид отеля в Австралии с высоты 705 км (Google Maps/LandSat 7/GeoEye-1)

а для спецслужб современная спутниковая оптика рассматривает даже номера автомобилей

С помощью спутниковых систем обнаружения и позиционирования австралийские полицейские раскрыли действующую с территории России международную группу по изготовлению и распространению детской порнографии. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом заявил начальник российского бюро Интерпола Тимур Лахонин. В частности, удалось установить <…> номера автомобилей, принадлежащих преступникам.

И вот, чтобы оценит вредное воздействие космических лучей и солнечной радиации на биологические объекты[55] (Так а зачем изучать, если там уже перебывало 12 крепких американских парней, в полном здравии доживших до преклонных лет, посланных, кстати, сразу в пекло, вместо дорогих обезьян?), измерить тепловое излучение лунной поверхности и его изменения в течение суток, для будущих работ на поверхности Луны (Так уж двенадцать человек, слава богу, работали там, и ни один не погиб, чего измерять то ещё?!)[56], а, главное, сфотографировать места высадок астронавтов NASA по программе «Аполлон», чтобы «стимулировать общественное признание действий десантов, и далее дискредитировать теорию заговора Аполлона» (так прямо и пишут, собаки)

It is expected that this photography will boost public acknowledgement of the validity of the landings, and further discredit Apollo conspiracy theories

19 июня 2009 года NASA послало к Луне Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO, Лунный орбитальный зонд) — автоматическую межпланетную станцию, сделавшуюся спутником Луны. LROC состоит из трех камер: камеры низкого разрешения (WAC) и двух камер высокого разрешения (NAC), первая из которых предназначена для получения общих планов местности, а две другие — для фотографий с большим разрешением на высоте 50 км. Что и говорить, новость очень приятная, вбивающая осиновый кол в сердце всяких конспирологов, бредящих фальсификациями лунных миссий NASA 60-70гг. Если Google Maps, то есть GeoEye-1 с высоты 700 км позволяет увидеть метровые объекты, например, крупную собаку, то с расстояния в 14 раз меньшего, без плотных слоёв атмосферы, вносящих сильные искажения, мы должны без труда различать стакан, чёткий отпечаток башмака, крупные болты и гайки на посадочных модулях. Если же мы подключим специальную оптику, позволяющую в земных условиях читать номера на машинах, то LRO должно показывать нам номер размера в отпечатке башмака. И что же мы видим? Разрешение на расстоянии 50 км всего лишь 0,5 метра, и вот как просматриваются там «следы пребывания» экспедиций NASA:

Вид «мест высадок» с высоты 50 км (LRO) то есть в более чем четырнадцать раз ближе к поверхности, чем спутник GeoEye-1 используемый для земных съёмок.

тёмные точки, между которыми карандашиком прочерчена кривая! В NASA точками называют посадочные модули, а кривыми, – следы роверов. Но хочется спросить, почему они в этом так уверены, и почему точки не туалеты типа «сортир», или не пустые бочки из-под пива, а линии не пути, по которым инопланетяне ходили между тремя сортирами после выпитого пива? Чем точка, обозначающая посадочный модуль отличается от точки, обозначающей деревенский сортир? И почему разрешение даже хуже в несколько раз, чем доступное землянину, хотя расстояние в 14 раз меньше? Стоит отметить, что во всех статьях СМИ, посвящённых лунному камню, подаренному астронавтами премьер-министру Голландии, и оказавшемуся в последствии окаменевшим куском дерева, есть приписка.

Интересно, что совсем недавно зонд NASA LRO обнаружил на земном спутнике следы высадки астронавтов миссии “Аполлон”.

отсылающая именно к этому снимку, к этим точкам! Не задаются вопросом, откуда на Луне деревья, а отправляют к какой-то схеме в надежде, что читатель не будет сравнивать оптические возможности, или если и будет, да ещё фильм снимет, всё равно не сможет пробиться на широкие экраны.

В начале сентября 2011г. NASA скормило общественности новую порцию наглой лжи в надежде на то, что никто не будет смотреть расплывчатую точку на размытом снимке, которую оно выдаёт за лунный автомобиль, якобы хорошо видный.

Зонд Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) снова сфотографировал место посадки американских миссий “Аполлон 12″, “Аполлон 14″ и “Аполлон 17″. Снимки и их описание опубликованы[58] на сайте американского космического агентства.

Фото было сделано в период с 14 по 19 августа 2011 года, однако опубликовано только сейчас. Ради съемок аппарат специально изменил орбиту на эллиптическую, при которой опускался до высоты всего в 21 километр над поверхностью Луны. На исходную орбиту со средней высотой 50 километров аппарат вернулся 6 сентября 2011 года.

На снимке хорошо видны следы посадки 17-й миссии, а также припаркованный “автомобиль” LRV (Lunar Roving Vehicle). Кроме этого на фото различимы отдельные цепочки следов астронавтов, оставленные ими вещи, включая рюкзаки, а также следы, оставленные LRV.

Вид «мест высадок» с высоты 20 км (LRO) то есть более чем в 35 раз ближе к поверхности, чем спутник GeoEye-1 используемый для земных съёмок.

В то же время ни одна частная компания, при всём желании сделать снимки «мест высадок» в достаточном разрешении, не может получить на это санкцию. 26 ноября 2002г, был подписан контракта между российско-украинской компанией “Космотрас” и частной американской компанией “TransOrbital”[60] об использовании российско-украинских конверсионных ракет-носителей “Днепр” (СС-18 “Сатана”) для реализации первой американской коммерческой программы полетов малых космических аппаратов к Луне. Предполагалось, что зонд “TrailBlazer” (запуск которого был намечен на июнь 2003 г., а потом перенесен на октябрь) произведет высококачественную видеосъемку Луны и позволит увидеть американские и советские аппараты, которые в свое время совершили посадку на Луну и остались там. Для получения разрешения на «лунную» коммерческую деятельность компании понадобилось более двух лет — федеральные власти якобы хотели основательно убедиться в том, что коммерческий корабль не загрязнит Луну биоматериалом и не повредит места предыдущего прилунения землян. 20 декабря 2002 г на круговую орбиту высотой 650 километров ракетой-носителем “Днепр” был успешно выведен макет будущего лунного космического аппарата “ТрэйлБлейзер”. Что касается самого лунного зонда, то согласно интервью 2002 года, данного Денисом Лурье (президентом “ТрансОрбитал”), аппарат весом 520 кг уже тогда был готов на 80%. После доставки на околоземную орбиту аппарат “ТрейлБлейзер”, оснащенный двигательной системой, должен был самостоятельно добраться до Луны. Тем не менее, зонд до сих пор не полетел.

Ещё более показательна история со спутником Европейского космического агентства «Смарт-1» (SMART-1) для исследования Луны. Аппарат был запущен 27 сентября 2003 года, 25 января 2005 года на Землю были отправлены первые снимки лунной поверхности, выполненные «Смарт-1» с близкого расстояния, 27 февраля 2005 года спутник достиг своей конечной цели — он стал искусственным спутником Луны, с периодом обращения около 5 часов. Вот что говорят о целях этого спутника его руководители 24 июля 2005 года:

If men really landed on the Moon, why are there no telescopic pictures of the landing site taken from Earth? Also, wouldn’t there have to be a cameraman outside to photograph Armstrong getting out of the lander? – question from Dale Miller

Если бы люди действительно совершили посадку на Луну, то почему нет телескопических фотографий мест посадки с Земли? – Вопрос Дейл Миллер

Джеффри Скотт отвечает, что даже у Хаббла нет такой возможности из за недостаточной разрешающей способности…. А вот, у европейской пробы…

The best telescope built by humanity to date is the Hubble Space Telescope (HST) currently in orbit around Earth. This telescope has a maximum resolution of 0.014 arc seconds. If the HST were aimed at the Moon, it would be able to resolve objects no smaller than 27 meters (88.5 feet) across. Each of the Apollo landers is only about 5 meters (16.5 feet) across and much too small to be seen by Hubble. An example of the resolution that the HST can provide is shown in the following image taken of the crater Copernicus. A European spacecraft is currently doing just that. The probe SMART-1 is now conducting a detailed photographic survey of the Moon with high-resolution cameras capable of clearly seeing the Apollo landing sites. European scientists intend to use these and other sites of lunar landings by unmanned probes to help calipate the instruments aboard SMART-1.

Лучший телескоп построенный человечеством на сегодняшний день космический телескоп Хаббла имеет максимальное разрешение 0,014 угловых секунд. Если его направить на Луну, он сможет разглядеть объекты размером не менее 27 метров (88,5 футов) в поперечнике. Каждый из аппаратов “Аполлон” имеет размер лишь около 5 метров (16,5 фута) и слишком мала, чтобы быть рассмотренным Хабблом. Европейский космический аппарат сейчас как раз этим и занимается. SMART-1 в настоящий момент производит очень детальную съёмку лунной поверхности посредством аппаратуры с высокой разрешающей способностью, позволяющей ясно видеть посадочные места Аполлонов. Европейские учёные собираются использовать эти места и места посадок других беспилотных аппаратов для калибровки аппаратуры Смарт-1.

Как прямо заявлял ведущий научный сотрудник исследовательской программы ESA Бернард Фоинг (Bernard Foing)

“We are observing some of the landing sites for calipation and ground truth purposes,” said Bernard Foing, chief scientist of the ESA science program. Foing told SPACE.com that the SMART-1 orbiter circling the moon has already covered the Apollo 11, 16 and 17 landing sites, as well as spots where the former Soviet Union’s Luna 16 and Luna 20 automated vehicles plopped down. The images have not yet been released.

«Мы проводим наблюдения некоторых мест посадки в целях калибровки, а также подтверждения их наличия. Фоинг сказал SPACE.comу что Смарт-1, летающий вокруг Луны, уже покрыл места посадок А11,16 и 17, а также места посадок где прилунились автоматические станции бывшего Советского Союза Луна 16 и Луна 20. Изображения пока ещё не выпущены.»

Foing said that each Apollo site, where the engine blast of the two-person landing craft stirred up the landscape, could be worthwhile targets for SMART-1 imaging.

Фоинг заявил, что каждое место высадки Аполлона, где струя двигателя двухместного посадочного аппарата потревожила поверхность, может быть ценным объектом для смартовского фотографирования.

“We shall search for them, with measurements not only in black and white, but also in three colors, giving some information about minerals, weathering or [rocket engine] plume disturbance,” he said.

Мы будем искать их, причем с помощью не только черно-белых снимков, но и цветных изображений, которые помогут получить информацию о минералах, эрозии поверхности или воздействии струи двигателей.

Тем не менее, по мере приближения к «местам высадок» ESA внезапно, и без объяснения причин прекратило публиковать изображения Луны, получаемые зондом SMART-1, (хотя) ранее обещало делать это еженедельно. Исчезло упоминание и о задаче инспекции мест посадки. За полгода появилось всего два новых снимка приполярных областей Луны, причем обескураживающе низкого качества. Однако 20 июня в давно не обновлявшейся галерее снимков, сделанных зондом, появился еще один. На нем изображен кратер Кассини, «каким его увидел SMART-1». Указывалось, что данный снимок предназначен для того, чтобы сделать приятное коллегам, работающим в составе исследовательской группы «Кассини-Гюйгенс». Сравнение снимка, сделанного зондом SMART-1, с изображением, полученным камерами американской автоматической станции Lunar Orbiter[64] в середине 60-х годов минувшего века, неожиданно показало идентичность двух изображений. Не вполне понятно также, почему на сайте ESA «новый» снимок выложен в зеркально отраженном виде. Подобные странные совпадения означают, что оба снимка делались

а) кратер Кассини (снимок зонда Lunar Orbiter, 60-е годы) б) кратер Кассини (снимок зонда SMART-1?)

камерами схожего разрешения, с одной и той же точки на орбите и в один и тот же момент местного времени, что крайне маловероятно…. Неудивительно появление более «приземленных» объяснений — ESA просто выдало слегка подретушированный старый снимок NASA за новый, свой собственный. 3 сентября 2006 аппарат завершил свою работу, был сведён с орбиты и разрушился при ударе о поверхность Луны. Об «инспекциях мест высадок» забыли накрепко, и даже начали отрицать само намерение, что выглядит так же дико, как если бы поплывший открывать Америку Колумб, внезапно передумал, вернулся с пустыми руками, делая вид, будто никогда ни про какую Америку не говорил, а плавал, чтобы проветриться, и рыбку половить.

США ведут себя подобно собаке на сене, сами «места высадок» не инспектируют, ибо то, что они подсовывают нам в качестве фотографий делается, как говорится, в Одессе на Малой Арнаутской, и других не пускают.

Характеристики спутника GeoEye-1 :

Расчетная высота орбиты GeoEye-1 составит 680,8 км

Съемочная аппаратура “GIS”:

Фокусное расстояние: 13.3 м.

Диаметр главного зеркала: 110 см

Относительное отверстие: 1:12

Угол поля зрения: 1,28°

Спектральные диапазоны: Панхроматический режим 450-800 нм

Мультиспектральный режим 450-510; 510-580; 655-690; 780-920 нм (синий, зеленый, красный, ближний ИК)

Динамический диапазон: 11 бит

Разрешение на местности (надир, номинально) 0.41 м (панхроматический)

1.65 м (мультиспектральный)

Ширина полосы захват: 15.2 км

Емкость запоминающего устройства: 1200 Гбит (150 ГБайт)

Для навигации используются звездные датчики Ball Aerospace, GPS-приемник производства General Dynamics Monarch и гироинерциальная система производства Northrop Grumman.

Из-за введенных правительством ограничений цифровые спутниковые снимки для коммерческого использования должны иметь пространственное разрешение не больше 50 см.По имеющимся сведениям спутник способен осуществлять съемку с куда более высоким пространственным разрешением.

Однако снимки с макcимальным разрешением поставляются только государственным организациям США и их союзникам.

Вывод: замечание автора статьи по инспекции мест посадок Аполлонов к качеству и разрешению предоставленных NASA фотографий обоснованны.

Разрешение и качество фотографий поверхности Луны полученных с высоты 20-50 км при отсутствии атмосферы должно быть намного выше. Уровень фото соответствует 70-м годам прошлого века.

Поэтому представленные “доказательства” не могут изменить отношение скептиков, но, наоборот, только добавляют сомнений и вопросов.

Вот фотография полученная с высоты около 700 км сквозь атмосферу Земли с разрешением открытым для широкого доступа. Побережье красного моря, Хургада:

Хорошо видны контуры, форма, светлый и тёмный тон автомобилей на дороге возле отеля.

Недавно в сети появилась информация о том что американцы перед миссией Аполлон создали в пустыне полную копию поверхности Луны в месте запланированной посадки. Если это так, то интересно что я, например, об этом слышу впервые.

А именно:

На этой фотографии Вы можете видеть большой участок в пустыне Аризоны, где в 1960-х годах НАСА произвело более 354 взрывов для создания поверхности с кратерами, идентичной поверхности — Луны. Той самой поверхности где якобы произошла высадка американцев на Луну…

НАСА комментируя данное фото, сообщает, что данный участок поверхности имитирующей Лунную и включающий в себя 354 кратера был создан для проведения тренировок американских космонавтов по высадке на настоящую Луну.

Американские астронавты оттачивали там умение ориентироваться на местности аналогичной той на которую им предстояло высадится. НАСА использовало тонны взрывчатки для создания копии лунной поверхности в пустыне Аризоны.

Местность получилась настолько похожей на настоящий участок лунной поверхности, что опять появились сомнения, — «Были американцы на Луне?». На копии Луны в пустыне они были точно, а вот на настоящей? Или все лунное шоу с высадкой и плясками американских астронавтов с установкой флага — снималось именно здесь в пустыне?

Вспомните знаменитые кадры высадки на «Луну» где астронавты бегают по Луне, падают, прыгают, катаются на багги итд итп Когда смотришь эти кадры, понимаешь, что так себя вести могут люди, которые уверены, что если скафандр будет поврежден — им все равно ничего не будет. Не могли так безумно вести себя люди, находящиеся на другой планете, где любое, самое незначительное повреждение скафандра, стоило-бы им — ЖИЗНИ.

Сравнение цвета поверхности Луны и фантастические свойства плёнки, использовавшейся американцами на Луне

Фотографии китайского "зайца":

Официальные фотографии Аполлона 17:

Что-то явно не так с американскими фотографиями и цветом поверхности Луны.

Другой вопрос, который сразу приходит здравомыслящему человеку – как в условиях дневных температур и радиации на Луне не испортилась плёнка. (Ведь тогда ПЗС-матриц ещё не было.)

Официальная информация NASA:

Использовавшаяся для съёмок на Луне плёнка – плёнка производства фирмы Kodak.

Видеокамера – Hasselblad. причём охлаждения камеры не предусматривалось.

А при какой температуре начинает плавиться плёнка? И какая температура на Луне в светлое время?

Попробуйте посчитать сами.

У меня получилось следующее:

- плёнка начинает плавиться при температурах выше 65 гр.Цельсия.

- днём температура на Луне достигает 120 гр. Цельсия.

Вывод – плёнка должна была безнадёжно испортиться даже без учёта влияния радиации.

Вопрос – почему плёнка просто не расплавилась от высокой температуры (согласно данным NASA)?