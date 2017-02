Глобалисты в лице Всемирного Банка берут под контроль всю воду планеты

В геополитике существует один фактор, о котором очень не любят упоминать политики, аналитики и самые «честные» и «неангажированные» западные СМИ. Любое упоминание об этом факторе приводит к тому, что автор и ресурс, упомянувший о нем, сразу становится предметом травли и обвиняется в конспирологии. Однако его влияние на мировую геополитику становится таким очевидным, что дальнейшее игнорирование и замалчивание становится невозможным.

Этот фактор – питьевая пресная вода. Как бы мы ни старались уподобляться страусу, вода играет одну из основных ролей в любом конфликте в мире. Она редко упоминается в боевых сводках, но при ближайшем рассмотрении основными лоббистами и выгодоприобретателями любого мирового конфликта оказываются Всемирный Банк и контролируемые им крупнейшие мировые водные приватизационные компании.

Всемирный Банк – одна из самых крупных глобалистских структур в мире, создал ограниченный круг водных приватизационных компаний, своего рода мировой картель, и в течение десятилетий медленно, но упорно, любыми методами разрушает национальные программы, в которых используется вода – от водоснабжения до гидроэнергетики – и передает контроль над водными ресурсами приватизационным компаниям. По данным Masons Water Yearbook, к 2005 году определился основной пул мировых водных приватизационных компаний: – Suez, 117.4 million; – Veolia Environnement (Vivendi), 108.2 million – RWE, 69.5 million (перед продажей своей основной дочерней компании Thames Water другой компании Kemble Water) – Aguas de Barcelona (35.2 million); – SAUR (33.5 million); – United Utilities (22.1 million). Доля этих компаний в мировом контроле водных ресурсов возросла с 9% потребителей в 2005 году до 30-40% в 2015 году. Сейчас как минимум треть населения земного шара получает воду от картеля Всемирного Банка по контролируемым им ценам, и этот процент стремительно растет.

В России любая частная компания – поставщик населению воды, находится под различной степени контролем Всемирного Банка. Вода – это важнейший стратегический ресурс будущего, и обладание им способно обеспечить незримый контроль над народами, странами и континентами гораздо эффективнее оккупационных армий. Год назад в статье «Губят людей не бомбы, губит людей вода.» я описал результаты деятельности Всемирного Банка на примерах Ливии, Судана и Сирии.

В Ливии Муаммар Каддафи создал крупнейший в мире ирригационный проект, внесенный в книгу рекордов Гиннеса, под названием «Великая рукотворная река» (The Great Manmade River, GMR). Этот проект был способен превратить в цветущий сад всю северную Африку и избавить ее население от контроля Запада. Проект практически уже был осуществлен, но «арабская весна» похоронила как самого Каддафи с государством Ливия, так и этот поразительный проект, а регион был ввергнут в еще больший хаос и нищету. Вместо процветания десятков государств и миллионов людей Северная Африка получила войну, хаос и утрату контроля над своими природными ресурсами.

Аналогичная судьба постигла и южно-суданский проект осушения крупнейших в мире «болот Судд» и постройки водного канала «Белый Нил», способного превратить в оазис Судан и Египет. Возникшая в Судане гражданская война похоронила как проект осушения, так и построенный на 2/3 канал. Помимо Всемирного Банка, этот проект блокировал и Израиль, получивший контроль над дешевой южно-суданской нефтью и не допустивший процветания своего противника Египта.

В Сирии сошлись интересы трех сторон – Израиля, Турции и глобалистских структур Запада. Израиль был заинтересован в уничтожении Сирии как государства, и потому не поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года о суверенитете Сирии над Голанами. Тем самым Израиль узаконивал аннексию Голанских высот и получал юридические права на самый большой источник пресной воды в регионе – озеро Кинерет.

Турция построила на реке Евфрат несколько плотин и более чем наполовину уменьшила сброс воды в Сирию и дальше в Ирак. В апреле 2014 года Турция вообще полностью прекратила сброс воды в Сирию, что привело к обмелению водохранилища имени Асада. Последующее за этим массовое бурение сирийцами артезианских скважин ожидаемо привело к полному исчезновению водоносных слоев, уничтожению сельского хозяйства страны и появлению 20 миллионов беженцев.

Взращенный и контролируемый Западом ИГИЛ на удивление быстро захватил в Сирии в первую очередь все источники пресной воды: каналы, водоводы, насосные станции, плотину и само водохранилище имени Асада. Даже столица Сирии долгие годы жила в условиях, когда основной источник городской воды Айн-эль-Фиджи в 12 километрах от Дамаска находился под контролем проамериканских «повстанцев». А когда в декабре 2016 года сирийская армия освободила Алеппо, «повстанцы» отомстили тем, что 22 декабря слили в источник огромное количество дизельного топлива, окончательно отравив единственный водозабор города. Проамериканские террористы держали в заложниках жителей 5-миллионного города, требуя от сирийских властей прекращения военных операций в районе Дамаска и Алеппо. Что характерно, ультиматум правительству Сирии, помимо нескольких террористических организаций подписали и небезызвестные «Белые Каски»

Наверно именно за эти террористические действия «Белые каски» и были выдвинуты своими западными хозяевами на получение Нобелевской премии Мира. А кто такие в реальности «Белые каски» и каков объем их финансирования со стороны западных правительств и глобалистских структур, прекрасно показано в статье Ванессы Билей WHO ARE SYRIA’S WHITE HELMETS (terrorist linked)? на ресурсе «21ST CENTURY WIRE». Этот террористический акт заставил сирийское правительство 23 декабря начать операцию по освобождению долины Барада, бывшей когда-то живописнейшим курортом, от «Джабхат Фатх аш-Шам» – организации, признанной террористической в России. Террористы ожидаемо запросили помощи у «оперативного центра» США, Саудовской Аравии и Иордании в Аммане. В западных СМИ поднялся невообразимый вой, однако он не помешал сирийской армии к 28 января 2017 года занять долину Барада и получить контроль над единственным источником воды Дамаска, а к 30 января вывезти в Идлиб более 1000 террористов с семьями. На протяжении более полумесяца жесточайшей водной блокады Дамаска ни одно ведущее западное СМИ не сообщило о гуманитарной катастрофе, происходящей в 5-миллионном городе, но зато все они были полны статьями о зверствах «кровавого режима Асада» и российских ВКС.

Одновременно с этим событием контролируемые Западом отряды ИГИЛ для предотвращения наступления на Ракку курдско-арабских «Сирийских демократических сил» приступили к затоплению прилегающих в Ракке территорий. Террористы открыли три из восьми водосбросов плотины им. Асада, заминировали саму плотину, ее водосбросы и генераторы электростанции, что способно вызвать 10-метровую волну и затопить 67 населенных пунктов вместе с Раккой.

Не отстает от террористов и Израиль, используя воду в аналогичных целях. Заместитель председателя палестинского водного департамента Ребхи Аль-Шейх сообщил, что 90% воды в водоносных горизонтах Газы не пригодно к употреблению. Водоносные слои загрязнены химикатами, сточными водами и морской водой. Сектор Газа находится в полной блокаде со стороны Израиля, и водоносные слои обеспечивают водой 98% населения. Три опреснительные установки на весь многомиллионный сектор не справляются с удовлетворением потребности населения. И многие люди, старики и дети, просто умирают от недостатка воды. А другим на голову падают израильские ракеты и бомбы. Вода – мощнейший рычаг контроля Израилем сектора Газа и без военных операций.

Катастрофическая ситуация с питьевой водой сложилась и в Китае. По последним данным официальной статистики китайского правительства, более 80% воды из источников непригодно для питья или купания из-за загрязнения от промышленности и сельского хозяйства. Китай с населением 1,5 миллиарда человек, составляющего около 20% мирового населения, имеет лишь около 7% мировых запасов пресной воды. Более половины рек Китая настолько загрязнены, что представляют опасность для человека. Правительство Китая даже запустило экологическую акцию «hei chou he» – «черные и вонючие реки», которая призывает население к очистке рек от мусора. Основные водные артерии страны, реки Янцзы и Хуанхэ, только на 16% пригодны к употреблению. Около четверти населения Китая, 300 млн. человек, каждый день употребляют отравленную воду, что влечет ежегодно около 190 млн. заболеваний. Сегодня более чем 100 китайских мегаполисов сталкиваются с серьезной нехваткой воды, а некоторые, как город Линтао, уже полностью обезвожены. Эксперты опасаются, что водный кризис в Китае настолько серьезен, что может привести к открытым конфликтам и даже полномасштабной войне за ресурсы в ближайшем будущем. Естественно, в поисках воды Китай, прежде всего, обращает внимание на своих соседей, а самый богатый из них – Россия.

Помимо вложения 11 млрд. долларов в туристический кластер на Байкале, китайские компании уже построили один завод по бутилированию байкальской воды и планируют построить еще четыре, мощностью 3,5 миллионов кубометров. За китайцами подтянулись и корейцы, также планирующие построить на Байкале свой завод по выпуску бутилированной воды мощностью 500 тыс. тонн в год. Однако, и за корейской компанией Pulmuone Co Ltd in Health and Wellness, и за китайской LeREE (LeEco в России и Восточной Европе) стоит Всемирный банк, который активно их финансирует.

При этом уже сейчас уровень Байкала снизился до рекордно низких отметок за все время наблюдения. Сильно истощить и расстроить природные циклы Байкала может и монгольский проект строительства на реках Селенга, Эгийн-гол и Орхон каскада ГЭС с соответствующими водохранилищами. Причем лоббирует и финансирует это строительство тот же Всемирный Банк. И пока российские экологи возмущаются и принимают различные инспекции Всемирного Банка, строительство идет быстрыми темпами, и одна ГЭС уже практически готова вместе со всей инфраструктурой.

Но самая катастрофическая ситуация с чистой водой, как ни странно, сложилась в США. Каждый из нас в свое время высказал немало упреков в сторону советской и российской системы ЖКХ. Сколько раз в каждой квартире, в каждом микрорайоне и городе происходили прорывы водяных труб из-за коррозии. Мы всегда недоумевали, почему подобное происходит только у нас и крайне редко в Америке. И действительно, в США трубы крайне редко коррозируют и рвутся, но, как выяснилось только сейчас, американцам приходится платить очень высокую цену за подобную безаварийность. Вся сеть водопроводов в США была построена сразу после Второй мировой войны и практически безаварийно проработала 70 лет, пока не выяснилась одна страшная подробность. В отличие от России, где все водопроводные трубы стальные, в США пошли другим путем. Вся водопроводная система страны построена из свинцовых труб. Свинец более долговечен и мало подвержен коррозии. Однако только сейчас стало понятно, какую бомбу под собственное население подложили 75 лет назад власти США. Срок службы свинцовых труб составляет 75 лет.

Сейчас из-за увеличивающейся коррозии вследствие износа и резко возросшей химической среды, потребители воды в США стали получать массовые отравления свинцом. 15 января 2016 года гром грянул в городке Флинт, штат Мичиган. Жители города от мала до велика стали получать такие тяжелые отравления свинцом, что президент Обама был вынужден ввести в городе чрезвычайное положение. В городе начались стихийные волнения и беспорядки. Властям удалось смягчить ситуацию, однако спустя год местные жители по-прежнему продолжают травиться свинцом. Мало того, произошла цепная реакция, и отравления стали фиксироваться по всей территории США.

В Чикаго забила в набат газета Chicago Tribune. Ученые проанализировали состояние воды во всех районах города и пришли к выводу, что отравления свинцом отсутствуют только в тех немногочисленных районах, где недавно был заменен водопровод. Это оказались богатые районы, а в бедных население продолжает травиться. Была составлена интерактивная карта уровней загрязнения городских районов, где голубым цветом обозначались чистые районы, а красным – загрязненные. При исследовании последствий воздействия свинца на организм человека выяснились страшные подробности. Токсичный свинец разрушал костные ткани, вымывал серое вещество мозга, кальций из костей, вызывал болезни Дауна, Альцгеймера, приводил к необратимым изменениям в психике.

Мало того, исследования показали, что отравление свинцом с детства вызывает акты насилия, лавинообразный рост преступности и психических заболеваний. Но самое страшное, что подобное положение оказалось во всей Америке. Согласно исследованиям агентства Reuters, в результате тестирования в США обнаружили 3000 районов, где положение с отравлением свинцом гораздо хуже, чем в Флинте и Чикаго. Reuters провел масштабное исследование по всей территории США и выявил повальное отравление свинцом в 50 штатах, вызывающее целый букет необратимых заболеваний среди детей и взрослых, а также лавинообразный рост насилия и преступлений.

В США существует более 1,9 миллиона километров свинцовых водяных трубопроводов. Срок их службы 75 лет, и для большинства трубопроводов он уже истекает. Для их замены и модернизации требуются колоссальные инвестиции в размере более $1 трлн. Американское общество готовят к тому, что вся водопроводная система США будет приватизирована и передана в владение водным приватизационным компаниям, таким как AQUA AMERICA INC, входящим в пул частных водных компаний Всемирного Банка. В результате замены и модернизации трубопроводов по подсчетам Michigan State University водяные компании поднимут цену за воду в несколько раз, и она станет недоступной для подавляющего большинства населения Соединенных Штатов. Таким образом, Всемирный Банк получает полный контроль над населением США, который будет гораздо эффективнее полиции, спецслужб и карательных органов.