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Сводки от ополчения Новороссии 02 июля 2017

09:22. 2 июля 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Дядя Сеня: Обстрелы ВСУ изрешетили все мое дворовое хозяйство [18+]

Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.

Спокойной жизни в Зайцево нет. Люди выживают как могут. Ставший уже знаменитым дядя Сеня рассказал о том, как изрешетили его дворовое хозяйство украинские войска.

«Что ни возьми – все в дырках. Это результаты обстрелов с украинской стороны», — рассказал дядя Сеня.

Военные преступники и правящий режим в Киеве должны быть подвергнуты международному трибуналу.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Жительница Донбасса: На Украину ни за что не поеду, потому что они нас ежедневно бомбят

Интервью с жительницей Донбасса Викторией.

«Украинская сторона перемирие не соблюдает. Обстреливают нас каждый вечер. Дети пугаются, плачут», — рассказала Виктория.

«Украинская власть гребет деньги лопатой. На Украину ни за что не поеду, потому что они нас ежедневно бомбят», — добавила она.

По ее словам, конфликт мирным путем вряд ли получится решить, потому что Киев этого не хочет.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Нашим дедам было бы за нас не стыдно, — ветеран обороны Луганска

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

News Front взял интервью у ветерана обороны Луганска, военнослужащего ЛНР Сергея Онищука.

«Когда украинская сторона бомбила рынок в Луганске, тогда стало понятно, что просто сидеть дома нельзя – пришлось брать в руки оружие. Если расстреливают простых мирных граждан, любой нормальный мужик должен встать и сказать: сколько можно! Каким зверьем надо быть, чтобы вести огонь по спальному району», — сказал военнослужащий.

«Наша война не такая, как Великая Отечественная, когда наши деды многое сделали для того, чтобы на корню зарубить эту сволочь. Но и мы не посрамили память предков», — отметил он.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 1 июля 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 50 боеприпасов.

Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов Логвиново, Марьевка и Санжаровка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП и стрелковое оружие.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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