Сводки от ополчения Новороссии 02 июля 2017
- 11:23 Дядя Сеня: Обстрелы ВСУ изрешетили все мое дворовое хозяйство [18+].
- 11:13 Жительница Донбасса: На Украину ни за что не поеду, потому что они нас ежедневно бомбят.
- Вчера 23:52 Нашим дедам было бы за нас не стыдно, — ветеран обороны Луганска.
- Вчера 22:17 ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 1 июля 2017.
Дядя Сеня: Обстрелы ВСУ изрешетили все мое дворовое хозяйство [18+]
Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.
Спокойной жизни в Зайцево нет. Люди выживают как могут. Ставший уже знаменитым дядя Сеня рассказал о том, как изрешетили его дворовое хозяйство украинские войска.
«Что ни возьми – все в дырках. Это результаты обстрелов с украинской стороны», — рассказал дядя Сеня.
Военные преступники и правящий режим в Киеве должны быть подвергнуты международному трибуналу.
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Жительница Донбасса: На Украину ни за что не поеду, потому что они нас ежедневно бомбят
Интервью с жительницей Донбасса Викторией.
«Украинская сторона перемирие не соблюдает. Обстреливают нас каждый вечер. Дети пугаются, плачут», — рассказала Виктория.
«Украинская власть гребет деньги лопатой. На Украину ни за что не поеду, потому что они нас ежедневно бомбят», — добавила она.
По ее словам, конфликт мирным путем вряд ли получится решить, потому что Киев этого не хочет.
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Нашим дедам было бы за нас не стыдно, — ветеран обороны Луганска
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
News Front взял интервью у ветерана обороны Луганска, военнослужащего ЛНР Сергея Онищука.
«Когда украинская сторона бомбила рынок в Луганске, тогда стало понятно, что просто сидеть дома нельзя – пришлось брать в руки оружие. Если расстреливают простых мирных граждан, любой нормальный мужик должен встать и сказать: сколько можно! Каким зверьем надо быть, чтобы вести огонь по спальному району», — сказал военнослужащий.
«Наша война не такая, как Великая Отечественная, когда наши деды многое сделали для того, чтобы на корню зарубить эту сволочь. Но и мы не посрамили память предков», — отметил он.
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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 1 июля 2017
Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 50 боеприпасов.
Обстрелу подверглись позиции подразделений Народной милиции в районах населенных пунктов Логвиново, Марьевка и Санжаровка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибром 152 мм, минометы калибром 120 и 82 мм, БМП и стрелковое оружие.
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