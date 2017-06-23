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Наша задача – остановить разрушение системы образования

18:41. 23 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Евгений Спицын о своей работе

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о ситуации сложившейся в российской системе образования и своей работе в Московском педагогическом государственном университете.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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