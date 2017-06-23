Наша задача – остановить разрушение системы образования

... «Венской системы»; 2016 г. – 25 лет с момента разрушения СССР; ... Финна» выделывать любые кунштюки. Наша задача и обязанность – не ловиться ... бы то ни стало остановить, ну а русские ресурсы... Более того, британцы могли остановить немцев только с помощью России...