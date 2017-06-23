Наша задача – остановить разрушение системы образования
18:41. 23 июня 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Евгений Спицын о своей работе
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о ситуации сложившейся в российской системе образования и своей работе в Московском педагогическом государственном университете.
===================================================================================
Рекомендуем:
История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.
===================================================================================
Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai