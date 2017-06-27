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Кто оплачивает деградацию наших детей. Евгений Спицын

18:15. 27 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Потерянное поколение: из-за чего человечество зашло в тупик?

Кто виноват в разрушении системы образования? Зачем нам насаждают культуру безмерного потребления? Кому выгодно пропагандировать идеи глобализации под эгидой США? Как в постсоветском обществе были реализованы идеи кочующей элиты и мирового правительства? Как из-под системы образования выбили идейную основу и национальные корни? Что сегодня скрывается за заботой о благе ребёнка? Куда идёт человечество по пути капитализма? Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассуждает, возможен ли отказ от человеконенавистнической общественной системы и как использовать советский опыт с учётом его достижений и провалов.

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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.

Наша задача – остановить разрушение системы образования

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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