Кто оплачивает деградацию наших детей. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Потерянное поколение: из-за чего человечество зашло в тупик?

Кто виноват в разрушении системы образования? Зачем нам насаждают культуру безмерного потребления? Кому выгодно пропагандировать идеи глобализации под эгидой США? Как в постсоветском обществе были реализованы идеи кочующей элиты и мирового правительства? Как из-под системы образования выбили идейную основу и национальные корни? Что сегодня скрывается за заботой о благе ребёнка? Куда идёт человечество по пути капитализма? Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассуждает, возможен ли отказ от человеконенавистнической общественной системы и как использовать советский опыт с учётом его достижений и провалов.

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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.



Наша задача – остановить разрушение системы образования



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