Кто оплачивает деградацию наших детей. Евгений Спицын
Потерянное поколение: из-за чего человечество зашло в тупик?
Кто виноват в разрушении системы образования? Зачем нам насаждают культуру безмерного потребления? Кому выгодно пропагандировать идеи глобализации под эгидой США? Как в постсоветском обществе были реализованы идеи кочующей элиты и мирового правительства? Как из-под системы образования выбили идейную основу и национальные корни? Что сегодня скрывается за заботой о благе ребёнка? Куда идёт человечество по пути капитализма? Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассуждает, возможен ли отказ от человеконенавистнической общественной системы и как использовать советский опыт с учётом его достижений и провалов.
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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.
Наша задача – остановить разрушение системы образования
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai