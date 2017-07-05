Об учебнике «ИСТОРИЯ РОССИИ». Евгений Спицын
17:55. 5 июля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказал о своём учебнике, а также прокомментировал результаты работы по возврату фундаментальности исторического образования в России.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai