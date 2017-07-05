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Об учебнике «ИСТОРИЯ РОССИИ». Евгений Спицын

17:55. 5 июля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Какие отзывы приходят о книге?

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказал о своём учебнике, а также прокомментировал результаты работы по возврату фундаментальности исторического образования в России.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.

Наша задача – остановить разрушение системы образования

Кто оплачивает деградацию наших детей. Евгений Спицын

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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