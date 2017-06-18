ДАРЬЯ СТАРИКОВА

Прямая линия с вождем,

Где льются просьбы-укоризны:

«От Вас не милости мы ждем,

А справедливости по жизни».

Вопросы разные, но все

Они о трудностях бытийных,

О буднях, тонущих в тырсе,

И о разрухах трагедийных:

Полуобвалено жильё,

Дороги в ямах повсеместно,

Кругом бесчинствует жульё,

Живут чиновники бесчестно,

Везде мздоимство и обман,

И в депутатах все притворно,

Любой начальник – истукан,

Зарплата ж – вовсе смехотворна…

И успокаивал народ

Вождь, отвечая на вопросы,

Мол, не один потребен год,

Чтоб ликвидировать торосы.

Всё было чинно, как всегда.

Звучал привычно деловитый

Ведущей голос: «Господа,

В эфире город Апатиты».

На фоне виден недострой,

А в кадре – девушка в печали

Обречена, но все ж горой

Стоящая за идеалы.

Ей было трудно говорить,

Как подвели ее к закату

Те, кто клялись не навредить

Священной клятвой Гиппократа.

Не упрекая никого,

Она просила о возврате:

«Спасите город от всего,

Что натворили бюрократы.

Мы жить хотим – не выживать!

Верните городу больницу,

Чтобы могли нас врачевать,

А не выписывать гробницу.

Мы умираем по пути

В каретах помощи бесплодной,

Не успевая вознести

Молитвы к благости Господней.

Мы лишены врачебных рук,

Нет хирургии и роддома,

Нас обрекли на тяжесть мук

Жрецы преступные содома.

Мои недели сочтены,

Не за себя прошу, поймите:

Во имя Бога и страны

Спасите город мой, спасите!

Случилось так… быть может, я

Не доживу до листопада,

И песнь осеннего дождя

Не прозвучит, как серенада,

И без меня морской прибой

О берег лунный будет биться,

И не ко мне слетит судьбой

С высот заоблачных Жар-птица,

Оставлю всех, кого люблю,

Не побывав в своем зените,

Я умираю, но молю,

Живых, пожалуйста, спасите!».

Она не плакала, хотя

Глаза наполнились слезами,

Но слезы лились у вождя

В душе, истерзанной словами

Той, кто у пропасти стоит,

Но за других радеет сердцем,

Не предавая Апатит,

Судьбой осыпанная перцем.

И вождь ей твердо обещал,

Что восстановит медицину,

И будет вновь медперсонал

Иметь все нужные вакцины;

И Дарье вызвался помочь,

Сказав, его больного папу

Болезнь такая же точь-в-точь

Пыталась выдать смерти в лапы,

Но всё удачно обошлось,

И папа выздоровел вскоре –

Так что решаем твой вопрос,

И ты еще увидишь море.

Волненье с радостью сплелись

В неочерствевшем сердце Даши,

И мнилось, будто неба высь

Вдруг стала радужной, как раньше,

Хотя и не было дождя

В тот полдень в городе забытом,

И Дарья слушала вождя

Всем существом своим открытым

И будто молвила из ран:

«Спасли Вы матушку-Россию,

Теперь спасите россиян,

Преодолев дискинезию!».

Меня же мучает с тех пор

Один вопрос: «А где же были

Все, допустившие позор,

Когда больницу погубили,

Теперь же в облике святош,

Невероятно белокрылы,

Вдруг стали лезть вовсю из кож

И Дарью резко возлюбили?».

Пускай ответ проглотит мгла,

Но будет бюст, добром увитый,

Внизу слова: «Она спасла

На грани смерти Апатиты».

Бахтиёр Ирмухамедов