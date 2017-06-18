Главная » Литература, Мировоззрение, Политика, Статьи и Обзоры

ДАРЬЯ СТАРИКОВА

07:08. 18 июня 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

pic_bc9d343068ce870b790b3559fc454ede

Прямая линия с вождем,

Где льются просьбы-укоризны:

«От Вас не милости мы ждем,

А справедливости по жизни».

Вопросы разные, но все

Они о трудностях бытийных,

О буднях, тонущих в тырсе,

И о разрухах трагедийных:

Полуобвалено жильё,

Дороги в ямах повсеместно,

Кругом бесчинствует жульё,

Живут чиновники бесчестно,

Везде мздоимство и обман,

И в депутатах все притворно,

Любой начальник – истукан,

Зарплата ж – вовсе смехотворна…

И успокаивал народ

Вождь, отвечая на вопросы,

Мол, не один потребен год,

Чтоб ликвидировать торосы.

Всё было чинно, как всегда.

Звучал привычно деловитый

Ведущей голос: «Господа,

В эфире город Апатиты».

На фоне виден недострой,

А в кадре – девушка в печали

Обречена, но все ж горой

Стоящая за идеалы.

Ей было трудно говорить,

Как подвели ее к закату

Те, кто клялись не навредить

Священной клятвой Гиппократа.

Не упрекая никого,

Она просила о возврате:

«Спасите город от всего,

Что натворили бюрократы.

Мы жить хотим – не выживать!

Верните городу больницу,

Чтобы могли нас врачевать,

А не выписывать гробницу.

Мы умираем по пути

В каретах помощи бесплодной,

Не успевая вознести

Молитвы к благости Господней.

Мы лишены врачебных рук,

Нет хирургии и роддома,

Нас обрекли на тяжесть мук

Жрецы преступные содома.

Мои недели сочтены,

Не за себя прошу, поймите:

Во имя Бога и страны

Спасите город мой, спасите!

Случилось так… быть может, я

Не доживу до листопада,

И песнь осеннего дождя

Не прозвучит, как серенада,

И без меня морской прибой

О берег лунный будет биться,

И не ко мне слетит судьбой

С высот заоблачных Жар-птица,

Оставлю всех, кого люблю,

Не побывав в своем зените,

Я умираю, но молю,

Живых, пожалуйста, спасите!».

Она не плакала, хотя

Глаза наполнились слезами,

Но слезы лились у вождя

В душе, истерзанной словами

Той, кто у пропасти стоит,

Но за других радеет сердцем,

Не предавая Апатит,

Судьбой осыпанная перцем.

И вождь ей твердо обещал,

Что восстановит медицину,

И будет вновь медперсонал

Иметь все нужные вакцины;

И Дарье вызвался помочь,

Сказав, его больного папу

Болезнь такая же точь-в-точь

Пыталась выдать смерти в лапы,

Но всё удачно обошлось,

И папа выздоровел вскоре –

Так что решаем твой вопрос,

И ты еще увидишь море.

Волненье с радостью сплелись

В неочерствевшем сердце Даши,

И мнилось, будто неба высь

Вдруг стала радужной, как раньше,

Хотя и не было дождя

В тот полдень в городе забытом,

И Дарья слушала вождя

Всем существом своим открытым

И будто молвила из ран:

«Спасли Вы матушку-Россию,

Теперь спасите россиян,

Преодолев дискинезию!».

Меня же мучает с тех пор

Один вопрос: «А где же были

Все, допустившие позор,

Когда больницу погубили,

Теперь же в облике святош,

Невероятно белокрылы,

Вдруг стали лезть вовсю из кож

И Дарью резко возлюбили?».

Пускай ответ проглотит мгла,

Но будет бюст, добром увитый,

Внизу слова: «Она спасла

На грани смерти Апатиты».

 

Бахтиёр Ирмухамедов

Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Дарья Старикова, поэзия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Домашнем Капище
... Культура» №7. Авторы: Дариславъ и Дарьяна (Стариковы Евгений и Людмила). Статья «Родовые..., которые с Их помощью возносили дары и требы Родовым Богам и... и благовония, принесем требы и дары, восстановим порушенные связи с Небесами...
Самые яркие высказывания Путина на прямой линии
... грустного. Так, к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты (Мурманская область...
Путин побыл добрым волшебником
... города Апатиты Мурманской области. У Дарьи Стариковой, которая задавала вопрос, рак четвертой...
Разойдутся ли слова посла Макфола с делом
...прокремлевских движений – например, пришла Дарья Дедова из «Профсоюза граждан России...сообщения: «...первый вопрос задала Дарья Дедова, один из функционеров ...встречаться с лидером движения Николаем Стариковым». Специально для «независимых журналистов»,...
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
... происходит революция. МЕДИНСКИЙ: Даром хлеб не кушал. СТАРИКОВ: Даром хлеб не кушал... беседу с писателем, историком Николаем Стариковым о самой главной тайне Третьего... нашу беседу с историком Николаем Стариковым, автором книги… назовите правильно название...
Планета Любви Радха-дасья
.... Неслыханный и невиданный доселе Дар Господа предназначен для них, ...зажгли все остальные... Священный Дар этот невозможно ни взять ...в этом опыт. К Старикову надо как-то поосторожнее относиться...принёс с собой бесподобный неслыханный Дар людям – Радха-дасью, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>