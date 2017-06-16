Путин побыл добрым волшебником

15 июня в московском Гостином дворе прошла 15-я по счету «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы для нее журналисты принимали одиннадцать дней вместо прежних семи. Тем не менее, рекорда не получилось — поступило два млн. вопросов, на один млн. меньше, чем два года назад. Зато нынешняя «линия» получилась самой динамичной и острой.

Традиционное вступительное слово главы государства вышло компактным. Президент дал понять, что в стране все не так плохо. Рецессия преодолена, и экономика РФ вернулась к скромному росту. Да, проблемы остаются. Например, увеличилось число граждан, живущих за чертой бедности — их сейчас 13,5%. Не 1990-е, конечно, подчеркнул Путин, когда в нищете проживало около 40 млн. человек (35% населения России). Но и не 2012-й — тогда в этой категории оставалось «всего» 11%.

Зато инвестиции в основной капитал (2,3% ВВП за I квартал 2017 года) растут быстрее, чем экономика в целом (0,7% ВВП). Значит, еще более впечатляющий экономический рост не за горами.

Тут ведущая Татьяна Ремезова (ВГТРК) поинтересовалась, когда же рост экономики почувствуют простые граждане? И познакомила главу государства с размерами денежных вознаграждений некоторых бюджетников. Выяснилось, что зарплата воспитательницы в детсаду — 7 тысяч рублей, медсестры — 10 тысяч, пожарного — 8 тысяч, почтальона — 3600 рублей. В столь маленькой зарплате сотрудника «Почты России» Путин усомнился. И пообещал этот факт проверить. По его словам, ряд категорий бюджетников не попал в его так называемые «майские» указы, и потому зарплату им не индексировали. Но у остальных «все более-менее нормально».

Тема низких зарплат, между тем, развивалась. На экране возникла молоденькая учительница из городка Шелехов и попросила совета, как ей существовать на 16,5 тысяч рублей в месяц. Глава государства снова удивился. По его данным, в Иркутской области средняя зарплата по региону составляет 30 тысяч рублей. А как раз «майскими» указами поставлена цель подтянуть зарплату учителей к этой планке. Путин предположил, что виновато руководство школы: оно определяет, сколько платить молодым специалистам, а сколько — «матерым» педагогам. Но в данном случае, видимо, школьное руководство перегнуло палку, установив кратный разрыв.

Попутно президент заметил, что в федеральном бюджете на текущий год зарезервировано 40 млрд рублей на выравнивание зарплат бюджетникам в регионах. И еще 10 млрд рублей на эти цели есть в резерве у правительства. Стало понятно, что учительнице из Шелехова зарплату поднимут буквально завтра.

Тут разговор свернул на тему санкций. На вопрос, готовы ли мы жить под санкциями десятилетиям, глава государства философски заметил, что Россия вообще-то всегда жила под санкциями, — с тех самых пор, когда начала вставать на ноги и заявлять о себе как о конкуренте Запада. И сейчас происходит то же самое. «Не было бы Крыма — западные партнеры придумали бы другой повод», — отметил президент. И напомнил, что, по подсчетам ООН, Россия потеряла на санкциях $ 50−52 млрд., тогда как Запад в целом — $ 100 млрд.

Но социалка уверенно победила экономику и на этот раз. Матери-одиночке из Забайкальского края, у которой сгорел дом в период лесных пожаров 2015-го, и которой местные власти не удосужились предоставить жилье, Путин пообещал новый дом (а властям — прокурорскую проверку). Бойкому жителю Владивостока, который столкнулся с затруднениями при оформлении дальневосточного гектара — помощь в оформлении (президент выразил уверенность, что его слушает полпред в ДФО Юрий Трутнев). А жителям районов Кучино, Ольгино и Павлино в подмосковной Балашихе — помощь в закрытии крупнейшей в Московской области действующей свалки.

Словом, Владимир Путин раздал всем сестрам по серьгам. Жаль только, что дозвониться до главы государства не может каждый житель 142-миллионной России. И что лотерея исполнения желаний — «прямая линия» с президентом — бывает только раз в году.

— «Прямая линия» как раз призвана продемонстрировать, с одной стороны, единство президента с народом. С другой — всемогущество Владимира Путина, — отмечает декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Можно сказать, Путин таким способом воплощает вековую мечту нашего народа о «золотой рыбке».

Это тем более уместно, поскольку Россия вступает в новую президентскую кампанию, и Путину важно заручиться поддержкой самых широких слоев населения. Не случайно большинство вопросов на «прямой линии» было связано с социальной проблематикой: такой формат предполагает не только исполнение желаний, но и «порку» проштрафившихся чиновников, что тоже импонирует населению. Плюс, предполагает переход кое-где на доверительный тон с избирателями и донесение до них почти конфиденциальной информации.

Впрочем, Владимир Путин вряд ли готов в настоящий момент озвучивать стратегические инициативы. Если они и «выстрелят», то непосредственно накануне президентских выборов.

— Нынешняя «прямая линия» прошла без драйва, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Казалось, президенту немного скучно — ему интересна не социалка, а политическая тематика. Вместе с тем, Путин продемонстрировал прекрасное знание внутренней повестки. И дал четкие ответы на все вопросы.

На мой взгляд, вопросы, которые были адресованы главе государства, говорят об одном: терпение граждан, живущих все тяжелее, тает. Люди поддерживают Владимира Путина, но продолжающаяся социально-экономическая стагнация их выматывает. Требуется либо более четко назвать внешних виновников ситуации, либо менять социально-экономическую политику.

У людей, что называется, закипает. А президент отвечает им, как мне показалось, чересчур спокойным тоном. Наиболее ярко это проявилось в сюжете из города Апатиты Мурманской области. У Дарьи Стариковой, которая задавала вопрос, рак четвертой стадии. Изначально ей ошибочно поставили диагноз «остеохондроз». Время для лечения было упущено. Она рассказала, что в городе не хватает специалистов, благодаря которым можно было бы вовремя ставить правильные диагнозы. Закрыли роддом, кардиологическое отделение — нужно ездить в другие города. Попросила помочь восстановить больницу.

На это трудно было смотреть, сама ситуация вызывала бурю эмоций. Но президент так и не ответил на ключевой вопрос: почему в России снижается доступность качественной медицины? Хотя об этом сегодня кричат уже миллионы россиян.