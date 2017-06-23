Прямая линия: Путин, спаси и сохрани нас! – От кого? – От нами избранных ворюг!

Со дня прямой линии с Путиным прошла уже неделя, и можно уже поинтересоваться, как изменились судьбы людей, задавших ему свои вопросы – по преимуществу об их частных невзгодах.

Впрочем давайте скажем честно: эта прямая линия – самая массовая лотерея, где путем случайного выбора отдельные граждане решают их личные проблемы. Эдакий акт великодушия Президента, который подобно дедушке Морозу раз в год приходит к населению с большим красным мешком подарков – и раздает их авторам наиболее трогательных прошений. Ведущий Дмитрий Борисов раскручивает барабан, сует в него руку и достает бочонок с номерком очередного счастливчика. Кому козу новую купить, кому дорогу возле дома залатать…

И на сей раз самым громким благодеянием стало спасение больной раком девушки. Ах какой молодец наш Президент! Все может! Мне бы в быту такого старика Хоттабыча – лампочки в ванной менять, сантехнику чинить: горя б не знал! Но, увы, на этой линии счастливый номер вытянул не я, а эта жительница города Апатиты Мурманской области Дарья Старикова.

Волей судьбы и его величества случая заполучила нужный микрофон – и давай жаловаться Президенту на злых бояр: мол в городе нет ни хороших медиков, ни нужных препаратов. Из терапии осталась только клизма с настоем ромашки. Врачи и так и сяк пытались победить ее недуг: то Господу помолятся, то Минзраву – но не берет ничто этот рак зловредный. Вот она, разочаровавшись в этих средствах, и обратилась в самую последнюю инстанцию. Эта последняя инстанция в лице Президента внимательно выслушала ее – и от души пожелала ей выздоровления.

И уже на другой день Дарью Старикову спецбортом МЧС перенесли, как на ковре-самолете, на лечение в Москву. Вопрос плохой медицины решен! По телевизору со всех ракурсов показали этот борт МЧС, госпитализацию – и все довольны, все счастливы таким чудом государственного милосердия…

Но я одного не понял: а в Мурманске разве всего один человек болеет раком? Разве всего одному недостает должного медобслуживания и необходимых лекарств? Но почему тогда весь Мурманск не эвакуировали спецбортом МЧС в Москву? В Москве же не только медицина лучше, но и вся жизнь в целом!

Я-то, как наивный пионер, думал, что такие жалобы – это сигнал, после которого надо создавать все необходимые условия для лечения в Мурманске, а не эвакуировать одного человека в Москву. А оно вон как: одного в Москву в царские палаты – а остальным утроить дозу отвара крапивы внутрианально.

Какая драгоценная находка: ведь ежегодно помогать одной безнадежной больной – куда дешевле, чем питать медицину по всей стране! И у людей как-то теплее на душе: если счастливый бочонок сегодня выпал этой несчастной – завтра или через год, или через десять, глядишь, выпадет и мне! Главное, чтобы эта традиция прямого общения хорошего царя с хорошим народом, через головы плохих бояр, не прерывалась. И Путин прожил бы, желательно, лет двести – тогда очередь точно дойдет и до меня. Если, конечно, тоже столько проживу.

Ах да, еще для пущего эффекта от самого массового в стране шоу надо принести жадному до крови зрителю жертву – устроив показательную казнь виновника на центральной площади города. Вопрос только, кого избрать на роль козла отпущения?

Может, тех, кто вместо поддержки медицины вливал миллиарды в строительство храмов и в заоблачно дорогие авто батюшек? Впрочем с РПЦ лучше не связываться – себе дороже станет, еще и боги накажут.

А может быть, министров здравоохранения – хотя бы региональных уровней? Нет, тоже как-то не с руки – рука ведь, как известно, руку моет! Люди стараются, рискуют на местах, закупая из и так тощающих бюджетов всякое медоборудование по цене раз десять выше рыночной – за это разве можно наказывать? За это надо по головке гладить!

Но вот найдено! Наказать надо главврача больницы: почему он не дозвонился в прошлом году Путину? Почему не вымолил у него всех нужных препаратов – заставив в этом году бедную больную звонить по спасительному номеру?

В общем уволили этого злодея, опозорившего светлое звание главврача. Ну, то есть он сам якобы уволился – совесть замучила…

Однако руководствуясь такой логикой, уволить следует вообще всех главврачей, не только Мурманска, но и остальных городов – они же тоже во спасение их больниц не дозвонились своевременно до Путина!

И прочих специалистов разогнать по тому же принципу. УЗИ во всех больницах несколько месяцев надо ждать? Звонишь Путину – и всех узиистов увольняют. На МРТ (магнитно-резонансную томографию) очередь на полгода? Один звонок на прямую линию – и связанных с этой проблемой спецов тоже под зад коленкой…

Но и сам тот наказанный главврач Юрий Ширяев не остался в долгу. Выступил с ответной речью в адрес Путина и всех честных людей России – объясняя, почему написал заявление на увольнение не сразу, а лишь спустя четыре дня после прямой линии:

«Хотел сразу написать заявление, но потом подумал, кто же моих сотрудников будет защищать кроме меня, кто поддержит министра и губернатора (уверен, что полетят камни, но я пишу для думающих головой людей...), и решил держаться! Терпел изо всех сил! Честно!

Ещё мы обязаны не дать присоединиться к нам всяким отбросам, пытающимся из-за рубежа скинуть Россию в девяностые...

Хотел отремонтировать бывшее здание роддома в Апатитах и разместить там отделение скорой медпомощи с палатой реанимации, травмпункт, круглосуточное отделение терапии с диагностикой, дневным многопрофильным стационаром и частный гемодиализ (для пациентов бесплатный), который строят частники, и им никакого ускорения не надо!..

Я хочу обратиться к «журналюгам» 1 канала и лично к Владимиру Владимировичу! У вас реально ничего не ёкнуло, когда вы исполняли свою «работу»? Вы весь заказ сделали на «совесть», при этом оказав медвежью услугу Президенту... Вы своим «прямым эфиром» отвернули от Путина огромное количество людей!..

Владимир Владимирович! Вы всё ещё можете присоединиться к нам... есть шанс... и извините за столь резкий тон... я думаю, поймёте... Вы же тоже офицер...»

Свое обширное послание, из которого здесь приведена лишь малая часть, наименее бредовая, доктор Ширяев, кажется, писал не иначе как под воздействием неких тяжелых препаратов. Там еще много слов и про «школьников Навального», и про Госдеп, расшатывающий наши скрепы, и про местного губернатора, свято блюдущего те же скрепы… Подписались под этим воззванием якобы уже восемь с половиной тысяч человек, молящих Ширяева не покидать пост главврача…

И тут голова вовсе идет кругом. Уволили то ли великого подвижника, пошедшего сломя голову за спасение больных России руками неких «частников» – то ли больного на всю голову прожектера, чье место изначально не во главе больницы, а в так называемой палате №6.

Но что точно явствует из этого вскрывшегося после прямой линии нарыва – это то, что в нашем здравоохранении настал какой-то такой кавардак, который не выправить никакому МЧС.

И это мы проследили только за одним из сотен обращений в ходе общения Путина с закидавшей его мольбами о помощи страной. А если потянуть за хвост тех двух миллионов вопросов, которые не могли в принципе дойти до благодетеля? Какой ужасающий бардак, какие бездны некомпетентности и лихоимства тогда всплывут!

Вывод: в России рухнуло что-то самое центральное – и эта долго возводимая вертикаль власти подкачала уже неисправимо. И вместо нее нужно строить какой-то совершенно новый «крымский мост» – в обход погрязшей в воровстве и блуде «русской Украины».

Ибо вот что самое страшное для огромной страны, фактически оставшейся без местных органов самоуправления: «Если Путин решает вопросы о том, кому починить пол, кому подарить козу, то чем занимаются остальные два миллиона чиновников?»

И кто этих губернаторов, мэров и прочих депутатов, которые откровенно манкируют их прямыми обязанностями, выбирал или ставил?

Мы выбирали. Мы ставили. И в этом какое-то чудовищное раздвоение сознания: одной рукой покорно опускать в избирательную урну свой голос за местного избранника – а другой тотчас писать донос на него Путину. Дескать спаси и сохрани нас от этих нами же избранных злодеев!

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108265/19205/-