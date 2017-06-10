Как я стал путинистом

Перестройку я помню хорошо. В нашем универсаме появилось на постоянной основе Мальборо за 1,50 руб., и мы его вдохновенно курили, сидя в беседке на территории соседнего детсада. Вкус у него был волшебный, Космос за 70 коп. не шел ни в какое сравнение. Будущая взрослая жизнь не имела очертаний, но в сигаретном дыму почему-то рисовалась праздничной, как в американском кино. Теперь — то я знаю почему…

А потом изо всех щелей началась политика. Интеллигенция хором ненавидела Сталина, коммунисты не собирались поступаться принципами, Огонек и Московские новости безостановочно рассказывали свою правду. Вернувшись из армии и обнаружив табачные очереди за какими-то неизвестными болгарскими сигаретами, которые давали по талонам, первый раз я поймал себя на ощущении какого-то китча. Но тогда я еще не понял, что же произошло.

Это случилось позже. Наступала зрелость, а с ней приходила ясность для многих вещей. В какой-то момент смотреть по телевизору на толстые государственные морды, извлекающие из себя с наполеоновским апломбом три тупых слова в минуту, стало невыносимо. Чем они там могут рулить, если не в состоянии даже членораздельно сказать? Расстрел парламента случился уже отдельно от моей жизни. К этому времени вся политика окончательно превратилась в какое-то мутное шоу, изредка пробивающееся в реальность.

А в реальности началась гонка за баблом с короткими перерывами на смакование успехов, по сегодняшним меркам смешных. С барахолками, на которых вдруг появились брендовые шмотки. С ночными полетами на первом своем бмв. С панорамами бесконечных руин, начинающихся в вагонном окне сразу, как заканчивалась платформа московского вокзала. И так и тянущихся до самой Москвы, с перерывами на унылые пейзажи русской равнины.

Сказать, что праздник не наступил, было бы неверно. Ведь праздник по сути дела это тогда, когда не действуют обычные правила. Есть даже книжка такая – Праздник непослушания, в детстве читал. Вот это и случилось – вслед за политическим исчезновением государства, оно стало исчезать ментально, из сознания людей. Слушаться стало некого, а правила теперь устанавливались теми, кто сумел что-то отжать или присосаться к кормушке.

Страна поделилась на казаков и разбойников, особенно отчетливо это чувствовалась при уплате взятки гаишникам. Врали и воровали все. Один откашивал армию, другой левачил на работе, налогов не платил вообще никто. Понятно, что это вся тянулось еще из совка. Но в советские времена у людей все же была какая-то легальность. Они ходили на официальную работу, имели прописку, и.т.д. Да, советские люди фарцевали и покупали водительские права, но это были единицы. Чуть больше тащили с работы, но в общей своей массе, если граждане не наглели, то могли себя чувствовать более-менее честными. Тем более был жив еще стержень из военного поколения.

И вдруг за несколько лет нелегальной и нелегитимной стала вся страна и все ее жители. Шлепнуть левую печать в трудовую или на шенгенское заявление стало обычным делом. От суда, сэс, пожарных – от всех теперь можно было откупиться. Бизнес игнорировал государство полностью и мутил бухгалтерскую отчетность с липовыми цифрами. Налоговая все знала и была в сговоре за долю малую. Рейдерство героизировалось в сериалах, бандитизм стал любимой ролевой игрой в детских садах.

И я был органичной частью этой нелегитимности. Мутил как умел свою бухгалтерию, абсолютно не считая это зазорным. Спокойно платил черные зарплаты, спокойно раздавал взятки, когда требовалось зарегистрировать автохозяйство или прихватывала налоговая. Выгонял продавцов, которые на моих торговых точках торговали своим товаром. Без всякого зазрения совести таскал контрабанду, потому что по-другому импортировать не имело смысла, не вписаться с ценами. Ездил на нерастаможенной машине, и просто отдавал по 100 долларов каждый раз, когда забирали на штрафстоянку. Обналичивал деньги под мифические затраты, покупал левые юрлица, зарегистрированные на бомжей. Шлепал левые печати на левые накладные. Таскал наличку в баулах, и даже купил на всякий случай пистолет. Дружил со своей бандитской крышей, и ходил с ними на стрелки.

Покажите этот текст любому бизнесмену 90-х, и он вам подтвердит, что это обычная мелко-буржуазная жизнь того времени, даже довольно тихая. Политика с ней пересекалась только во времена скачков доллара, настолько было пофиг на все, кроме бабла и вытекающих из него понтов. Или наоборот.

Но иногда на пьяных корпоративах начинались дискуссии за жизнь, неизбежно ведущие к классическому «кто виноват и что делать». И появлялось понимание скорого конца и отсутствия какого-либо выхода. Мы все, нелегальные и нелегитимные жители, дружно убивали свою страну. И никто не нес никакой ответственности за происходящее и не собирался ничего менять. Кто был поумнее, тот рвал и бежал. Остальные катились в пропасть.

Смену президентов я вообще пропустил, выборы после 96 года перестали интересовать. Помню операцию на сердце Ельцина, а потом сразу Курск. К этому времени бизнес крякнул, и всю трагедию я подробно смотрел по телеку, тем более что служил в тех местах. И так как я владею телепатией, то могу вам одну секретную вещь сказать про момент, когда Путин смотрел с корабля на воду. Многие этот момент помнят, но не понимают, что тогда происходило. А Путин тогда думал ровно тоже, что и я. Что выхода нет, и что это не лодка утонула, а страна идет ко дну. А потом он еще подумал то же самое, что мои приятели – надо просто рвать и бежать. Когда будет очередная прямая линия – кто-нибудь, спросите его, он подтвердит.

Если вы решили, что я так подробно описал назревающий коллапс, чтобы потом в очередной раз восхититься Путиным, который уберег страну от развала, то вы ошиблись. Хотя это правда, он действительно уберег. Но мой путинизм имеет другую природу.

Через некоторое время мы с товарищем снова открыли свое дело. Вернее он открыл раньше, а я присоединился. И спрашиваю его по старой памяти – а какая у нас крыша? А он спокойно так отвечает – да никакой, если что в милицию звоним. О как. Ну ладно, едем дальше. Надо было привезти что-то из Китая. И узнаем у знакомого брокера, с которым таскали импорт, что нет у них больше никакого контрабаса и левака, не занимаются. Тогда мы зарегистрировались и стали возить на свое юрлицо, все по белому. Затем аудит сделали и всю бухгалтерию привели в порядок. Зарплаты на карточки перевели. Взяли в лизинг первый грузовик, потом второй. После бесконечного левака 90-х, работать в белую было чудом

Не все конечно хорошо, и не все еще у нас по-честному. Иногда заказ нужен как воздух, а без отката его не получить. И мы платим. А после того, как кризис прижал, часть зарплат пришлось снова платить в черную, иначе не выжили бы. Но стоимость обналички так выросла, что скоро в этом не будет смысла. Все это уже мелочи. Каким-то образом случилось главное – вдруг оказалось, что есть какие-то правила. И есть кто-то, старающийся сделать их одинаковыми для всех. И можно эти правила исполнять и чувствовать себя честным.

Скажу больше, на самом деле раньше я их нарушал не столько потому, что без этого было никак. А в большей степени потому, что хотелось всего и сразу, быстрее разбогатеть и зажить красивой жизнью. Но этот психоз был таким массовым, что заболело полстраны. Здоровыми оставались только самые слабые социальные слои, видимо там и сохранилось то, что нас спасло.

Я далек от того, чтобы слепо восхвалять по этой причине Путина. На самом деле, доподлинно неизвестно, почему произошли эти изменения, и могли ли они произойти, если бы оставался Ельцин. Строгий научный подход говорит, что без эксперимента это не выяснить, а он невозможен. Но мне совершенно ясно, что встав пред выбором – рвать и бежать, или взять на себя ответственность – Путин зачем то выбрал второе, хотя шансов на победу не было. Поэтому, когда началось противостояние оппозиционеров с Путиным, я никак не мог согласиться ни с воровской, ни с антинародной сущностью путинской власти. Вот уж что что, а воровать или разрушать страну можно было намного проще. Для этого собственно вообще не надо было ничего делать.

А окончательно я почувствовал себя на стороне Путина именно из-за налогов. Это стало своего рода диагнозом, лакмусовой бумажкой. С пеной у рта доказывали мне знакомые путиноненавистники, что наша власть воровская, но вопрос – а сколько налогов ты или твой бизнес заплатил – вызывал их искреннее возмущение. А почему я должен платить, когда они не могут сделать простейшей системы регистрации и мне приходится дежурить в огромной очереди, чтобы получить свидетельство на землю. А почему я должен платить, если чиновники все разворовывают и строят себе загородные дворцы. А почему я должен платить, если уже десять лет не могут сделать нормальную дорогу ко мне на дачу, и приходится убивать подвеску. Да с какой стати я должен платить этой антинародной власти, что бы она еще сильнее угнетала русский народ.

Никто, ни один человек среди моих знакомых, из тех, что искренне ненавидит власть, не оказался хотя бы наполовину и хотя бы на словах честным налогоплательщиком. Как можно сделать систему регистрации, или полицию, или дорогу, или еще хоть что-нибудь, если никто не будет платить налогов – ни кому из них этот вопрос в голову просто не приходил.

Один мой знакомый путиноненавистник уже лет 20 ищет работу, но найти не может, потому что умеет только чесать языком и стричь проценты с чужих сделок. Поэтому он кружится рядом с теми, кто чем-то занят, и пытается встроиться в торговую цепочку, оказав услугу «знаю нужных людей». Естественно, что он никогда никаких налогов тоже не платил, зато постоянно носил откаты тем самым нужным людям. Как вы думаете, кто первым в кругу моих «друзей» вывесил фильм про прокурора Чайку, сопровождая это язвительными комментариями. Да, это был он.

Другому своему приятелю, который всю свою взрослую жизнь частным образом занимался стройкой и ремонтами, я на пальцах объяснил, что за обучение его дочери в школе и институте заплатило не какое-то там абстрактное государство, а лично я. Потому что в отличие от него, я и мой бизнес – платим налоги. Как вы думаете, перестал он после этого ненавидеть власть? Правильно, мало того что не перестал, так теперь он вместе с властью ненавидит еще и меня. И я прекрасно понимаю почему – таким нехитрым способом можно продолжать оправдывать свою нечестность.

Проверьте среди своих, если хотите. Лично мне уже ясно, что это такой антигосударственный симбиоз. Кто стремиться играть по правилам – те за государство и за Путина, хотя бы потому, что эти правила появились. А те, кто предпочитают в обход правил – против. А что бы скрыть причину, они переставляют ее местами со следствием. Вначале они не платят, просто из жадности, как я в 90-х. А уже потом ненавидят, в качестве оправдания. Но говорят всегда наоборот.

Если на самом деле существуют пресловутые «ольгинские», то я дарю их руководству этот текст. Пользуйтесь, не стесняйтесь, а сэкономленные на копирайтерах деньги раздайте своим троллям в качестве премии. Это будет небольшая компенсация за нанесенный мной в 90-х ущерб Родине.

Источник: nnm.me