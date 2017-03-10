Как не надо протестовать.

Стачка продлится до полного выполнения требований

Вапче-то тут впору начинать подтрунивать и подшучивать. Реально, впечатление такое, что организаторы акции заранее отказались от мыслей об успехе, потому список собственных хотелок составляли на от***ись, чисто "". Чем же нашему творческому коллективу не нравятся вышеприведённые требования? Прежде всего – почти полным отсутствием какой-либо конкретики. "", "", ""… Чё это за "вода"? На сайте ОПР сказано, что над списком серьёзно работали, что "". И чё,с 15-го года формулировали-формулировали, формулировали-формулировали, а в оконцовке даже по самому главному пункту – касаемо "Платона" – непонятно, чего делать: не то отменять "Платон" совсем, не то просто отобрать эту систему у жадного, злобного буржуина Ротенберга и отдать её бескорыстному, доброму буржуазному "государству". Алё, дальнобои! Так вы сбор платить – хотите, или нет? Нельзя ли этот момЭнт сформулировать почётче? Да и другие момЭнты неплохо бы жевануть. Каким вы видите нормальный РТО водителей – почему об этом ни слова? Какие именно непорядки на весовом контроле вас возмущают? А самое главное – от кого именно вы ждёте наведения порядка? Правительство должно порядок наводить? То самое, которое вы в отставку так лихо отправляете? Кстати, касаемо отставки – совершенно идиотское требование. Не только потому, что дальнобои, выдвигая такие требования, уподобляются Рабиновичу, который хвастал, что легко может пригласить аглицкую королеву на днюху: "" Ну ладно, допустим, уйдёт правительство в отставку – дальше-то чё будет? Типа, новое правительство будет другим, ХОРОШИМ? Типа, новое правительство будет в интересах НАРОДА работать, а не в интересах ""? Ню-ню. В этом месте отпадают последние вопросы касаемо серьёзности мероприятия мятежных дальнобойщиков. После такого мощного захода становится ясно, что всерьёз добиваться выполнения своих требований бунтовщики не станут. Впрочем, об этом они и сами проговариваются. Сперва газуют:И тут же включают "заднюю":



То есть теперь уже бунт прекратится, если правительство (которое, вроде как, токачта собирались безжалостно свергнуть) – нет, не "отменит поборы", даже не "пообещает отменить поборы", а просто "обсудит перспективы". ОБСУДИТ ПЕРСПЕКТИВЫ. То есть просто поговорит с шоферюгами о том, не отменить ли поборы когда-нибудь в будущем. Уру-ру, дальнобои! Вы определитесь уже – либо вы правительству не доверяете, либо вы от правительства ждёте улучшения своей жизни. Либо вы бастуете, пока Путин "Платона" не отменит и в отставку не уйдёт, либо вы бастуете, пока Путин к вам в гости не зайдёт, чиста поболтать о проблемах.

Резюмируем: лозунги у мятежных дальнобойщиков глуповатые, расплывчатые и непонятные. Касаемо ПРАВИЛЬНЫХ и ГОДНЫХ требований к буржуям – вот, почитайте для сравнения требования , которые выдвинули оборзевшим хозяевам работяги с Ленских приисков, примерно век тому назад. Видите разницу? У ленских шахтёров – всё чОтко и конкретно. Говорим об увеличении заработка – тут же пишем, сколько нам процентов накинуть. Говорим о жилищных условиях – подробно описываем, какие условия для нас будут приемлемыми. Говорим о режиме труда – так не пустословим про "", нет! Объявляем точно и обстоятельно: "". Вот тут – совершенно ясно, чего именно добиваются бастующие. А в случае с "" – дык, можно потом сказать, что реалии РФ позволяют по 16 часов в день за баранкой сидеть, например. То же самое – с "". Как вписываться в борьбу за это дело, если не знаешь, чего именно предполагается добиться? Может, новый порядок будет таким, что все шоферА от него заплачут ещё пуще, чем от прежнего! И чего потом этим шоферАм делать? А то же самое, что делали идейные сторонники Майдана после того, как Майдан таки победил. Причитать – "

Ну, с лозунгами разобрались. Теперь к программе действий переходим. Как именно мятежные дальнобои будут добиваться отмены "Платона", отставки правительства-президента и прочих полезных вещей? Дальнобои будут бастовать. Кхм!

В ролике ОПР "главный дальнобойщик" правильно говорит о том, что такое стачка вообще. Правильно расписывает "механизм действия" данного мероприятия: останавливается работа на заводе – собственник-буржуин несёт убытки – убытки от забастовки перекрывают убытки, которые собственник потерпел бы, если б выполнил требования работяг – буржуин прикидывает, что дешевле будет с работягами договориться – победа! Дадад, так оно и работает. И оченно хорошо работает. В случае с наёмными работниками. Но вот мужик из ролика – ИП, он сам так говорит. Представитель "малого бизнеса". Мелкобуржуй по классовому положению. Если он остановит работу – убытки будет нести только он сам. Насколько я понимаю, основная масса будущих стачечников – тоже ИП. И их стачка по ним самим и ударит – в первую очередь. Заваруха имела бы смысл, если бы вместе с дальнобоями-частниками на забастовку бы упали работники крупных грузоперевозочных компаний. Но – зачем шофёр-пролетарий будет помогать шофёру-мелкобуржую? Ради отмены "Платона"? Так шофёру-пролетарию чихать три раза на "Платон", этот сбор не пролетарий платит, а хозяин фирмы, хозяин грузовиков. Можно было бы, конечно, озаботиться и придумать лозунги, привлекательные не только для дальнобойщиков-ИП, но и для других шоферюг. Однако, организаторы стачки, похоже, ничего подобного делать не собираются. Они так и будут продвигать свои уныло-говенные шесть пунктов. Зачем вырабатывать хорошие, годные лозунги? Зачем придумывать, как побольше народу привлечь на своё мероприятие? Проще пафосно обозвать свой пропагандонский ролик "" – и успокоиться. Мол, кто с нашим обращением не согласен – тот дурак, "неспособный думать". Охранитель-конформист-филистер. И путинист ещё, да. Ведь в списке требований говорится о недоверии Путину. Значит, кому список не нравится – тот запутинец и вапче титушка. А все лучшие люди, "", уже "" (тм) и будут бастовать.

Члены объединения перевозчиков России (ОПР) вместе с региональными профсоюзными движениями дальнобойщиков готовятся провести всероссийскую стачку. Начиная с 27 марта, они намерены перестать перевозить товары народного потребления. Об этом корреспонденту ЗАКС.Ру рассказал координатор ОПР в Петербурге Сергей Владимиров.

По его словам, в акции примут участие водители большегрузов более чем из пятидесяти регионов страны. Как подсчитали в ОПР, всего в рейсы откажутся выходить около десяти тысяч дальнобойщиков. Владимиров утверждает, что его коллеги из Белоруссии также готовы поддержать протест и прекратить поездки по территории России на время забастовки.

10 000 грузовиков – это много, конечно. Так-то много, а так-то – как посмотреть! Сколько это процентов от общего количества расейских грузовиков? Хоть процентов 25 наберётся?



Согласно данным «АВТОСТАТ» по состоянию на середину 2014 года, в России насчитывалось более 48 млн транспортных средств (40,2 млн легковых автомобилей, 3,87 млн легких коммерческих, 3,75 млн грузовых и 393 тысячи автобусов).



Почти четыре миллиона грузовиков. Ещё почти столько же "лёгких коммерческих" авто, на которых тоже можно товары возить. Всего – семь с лишним миллионов грузовых машин. И десять тысяч из них, стало быть, по случаю стачки встанут. Каждый семисотый – стачечник. "Событие", типа… Десять тысяч… Я полагаю, что примерно столько грузовиков каждый день остаётся в гаражах из-за поломок и т.п. Однако, журнашлюхи уже нагнетают истерику – уже договорились, что мятежные дальнобои устроят стране "продовольственный кризис", сцуко.



Дальнобойщики объявили: 27 марта 2017 года начинается бессрочная всероссийская стачка. Водители поставят свои фуры вдоль дорог и откажутся от работы. В городах намечены митинги и пикеты. Вероятно, забастовка приведет к продовольственному кризису и опустению полок в магазинах. Но по-другому привлечь внимание к грубому нарушению своих прав и прекратить нарастающий произвол власти в данный момент невозможно, считают активисты.



Ну вот, опять двадцать пять. Власть произвол чинит, а чтобы с этим произволом бороться – надо посадить на голодный паёк… нет, не Путина, не Абрамовича, и даже не Ротенберга. Полагаю, у этих солидных господ перебоев с питанием палюбэ не возникнет, даже если все продмаги в РФ позакрываются. На голодный паёк нужно посадить обывателей из какого-нибудь Мухосранска. Пускай обыватели с утреца зайдут в лабаз за чайком и буханкой "Бородинского" – ан в лабазе-то все полки пустые, за-бас-тов-ка! Уж такой-то ход – точно Путина до усрачки напугает, точно заставит его, гада, прекратить произвол! Не сможет Тиран спокойно беспределить, если будет знать, что мухосранские обыватели третий день чая не пьют!



А сами обыватели при этом должны проникаться сочувствием к шоферАм, которые обывателей морят голодом.

Видимо, вот как-то так лидеры дальнобойного мятежа видят ситуацию. Гениальные лидеры у дальнобоев, хуле тут ещё скажешь… С таким руководством стачка явно обречена на успех. Вы гляньте, организаторы протеста придумали ещё один гениальный приём, который привлечёт массы на дальнобойные митинги:



Дальнобойщики призывают всех, кто не согласен с грабежом народа, присоединяться к стачке, приходить на митинги в своих городах, выдвигать дополнительные требования.



Ага. Представьте себе. Вместо того, чтобы выдвигать и отстаивать собственную повестку дня – давайте тупо пригласим на наш митинг всех "недовольных режЫмом". Пускай любые недовольные граждане приходят на наше мероприятие со своими собственными требованиями и лозунгами. Знаете, чем такие заходы оборачиваются? Сперва на ваш митинг подтянутся провокаторы-"наци" с лозунгами про "Бей жЫдов!", "Хватит кормить Кавказ!", "РЛО!" и т.п. Потом появятся провокаторы-"педерасты", которые будут жаловаться, что от путинского режЫма никакого житья честным гомосекам не стало. Потом ещё какие-нибудь провокаторы-укроозабоченные появятся, будут орать, чтобы Путин Крым с Донбассом отдал Украине взад. Ну, и так далее. А потом в новостях покажут всю эту шоблу провокаторов и диктор с грустью скажет, что демократия в РФ, конечно, strong, однако непотребное сборище дальнобойщиков прямо-таки необходимо было разогнать с максимальной жестокостью! Свобода собраний это, беспесды, хорошо. Но ведь проклятые дальнобойщики собирались Майдан в Москве устроить, они прям на камеру так и говорили, покрышки жгли, зиги кидали! И зритель, даже и сочувствовавший дальнобоям, грустно кивнёт головой – поборы типа "Платона" суть безобразие, конечно, но ведь от Майдана всем стало бы только хуже! Вот так бывает, когда ты на свой митинг пускаешь кого попало, товаристчш!

рак на горе не свистнет

Резюмируем. Лидеры дальнобойной стачки толком не могут сказать, куда именно они ведут своих людей и чего именно хотят добиться. Вроде как, они боятся, что "". И как же предлагается бороться с этим нехорошим делом? Предлагается независимым дальнобоям самостоятельно взять – и устраниться из бизнеса на пару-тройку месяцев. До тех пор, покаПутин с Медведом в отставку не уйдут. На месте дальнобоев я бы внимательно присмотрелся к авторам этого гениального плана. И пробил бы, на кого авторы работают. Кому от предложенной авторами движухи хорошо будет? Крупные грузоперевозочные компании без проблем заберут себе клиентуру бастующих дальнобоев-частников, причём буржуям даже не придётся демпинговать, снижать цены, всякие скидки-акции изобретать – конкуренты-то самоустранились! Буржуазное государство лишний раз продемонстрирует, что "сопротивление бесполезно", что сопротивлением ты только самому себе делаешь хуже. Путин очередной раз "докажет", что его противники – жалкие маргиналы, неспособные даже митинг нормальный провести. Спекулянты получат отличный повод увеличить цены на промтовары – и свалят вину на "охреневших дальнобойщиков". Вопчем все, с кем дальнобои собирались бороться, окажутся в шоколаде. А сами дальнобои окажутся в положении людей, потративших время, деньги и силы на тупой, бестолковый порожняк. Ещё хорошо, если никого по итогам не посадят и никому голову не разобьют.

К счастью, большинство опрошенных ОПР дальнобоев понимают, что "стояние" не поможет, что нужны "активные действия".



Это хорошо, что люди действовать готовы, да. Но я прям боюсь представить, какие "действия" предложат шоферюгам изобретатели "Всероссийской стачки дальнобойщиков". Будьте бдительны, товарищи! Бдительны и осторожны. Не тратьте себя на порожнину. Не давайте провокаторам использовать вас! Впереди реальные бои ждут, берегите силы, братва!



Этот пост можно считать рекламой логики и здравого смысла. Логика и здравый смысл – пускай провокатор утрётся!



Рот Фронт!