Из Севастополя делают самый оппозиционный Кремлю город… “Вернувшиеся домой” рискуют остаться без дома

Бурлит Москва, недовольная реновацией. Однако есть и более горячая точка кипения в России – это Севастополь. Тоже город федерального подчинения. И кроме того – город-символ: и Крымской весны, и героической обороны, и, как предполагалось, новой России. Севастополь, три года назад ставший патриотической точкой сборки, превратился в город скандалов, интриг и разочарований – в точку разборки.



И если в Москве на митинги против реновации вышло тысяча человек, то в Севастополе их оказалось три тысячи. Тех, кто вышел выразить недовольство против творящегося в городе в целом и конкретно против городского Генплана, стальной рукой навязываемого севастопольцам. Людей было бы ещё больше, если бы митинг провели не на площади в спальном районе, а в центре города. Однако – не разрешили. И если в Москве на митинги против реновации вышло тысяча человек, то в Севастополе их оказалось три тысячи. Тех, кто вышел выразить недовольство против творящегося в городе в целом и конкретно против городского Генплана, стальной рукой навязываемого севастопольцам. Людей было бы ещё больше, если бы митинг провели не на площади в спальном районе, а в центре города. Однако – не разрешили.



Впрочем, уверен, данный митинг не последний – и возмущение, и протест будут нарастать. Слишком много причин для недовольства накопилось у севастопольцев. Эйфория после возвращения домой быстро прошла. Началась будничная жизнь. Люди хотели вернуться в Россию – и вернулись, получив общероссийские проблемы, к которым оказались не готовы. На деле вышло, что всё далеко не так, как позиционировалось в роликах перед референдумом – и удар беспощадной реальности приняли на себя, главным образом, простые люди. Им пришлось столкнуться и со стандартными российскими проблемами: бюрократией, миграцией, застройкой – и вместе с тем узнать, что медицина, образование в Украине были, как минимум, не хуже.



Однако ведь не за колбасой шли. И севастопольцы со свойственным им мужеством приняли удар. Лишь бы не лгали в лицо. Но раздражали даже не цены, дороги, застройка, а ставший вопиющим фактор социальной несправедливости. Элита начала богатеть, народу стало ещё труднее. Пропасть между слоями населения разрослась.



И вот – финальная волна ударила и в без того расшатанную лодку. В Севастополе решили принять Генеральный план города. Реновация по-севастопольски.



Да, без плана развитие города-героя, неимоверно разросшегося за три российских года, невозможно. Требуется чёткое понимание, как Севастополь будет выглядеть в ближайшее время. Однако предложенный Генплан, подразумевающий превращение города в стандартный мегаполис, не учитывает ни исторических, ни эстетических традиций.



Важно понимать, что город, разрушенный во время Крымской и Второй мировых войн как никакой другой в мире, буквально восстанавливали из руин и делали это с особым трепетом и любовью. Когда мы говорим «крымский стиль в архитектуре», то идёт он именно из Севастополя. Перекроить, разрушить его – значит совершить преступление. Обезличенный Севастополь, застроенный многоэтажками и трассами, утратит и свой шарм, и своё значение. Важно понимать, что город, разрушенный во время Крымской и Второй мировых войн как никакой другой в мире, буквально восстанавливали из руин и делали это с особым трепетом и любовью. Когда мы говорим «крымский стиль в архитектуре», то идёт он именно из Севастополя. Перекроить, разрушить его – значит совершить преступление. Обезличенный Севастополь, застроенный многоэтажками и трассами, утратит и свой шарм, и своё значение.



Меж тем, Генплан, свалившийся на головы севастопольцев и ставший детонатором общественного недовольства, разрабатывался удалённо, из Москвы. При этом не были проведены консультации ни с Министерством обороны, ни с Министерством экономического развития, ни с экологами, ни с севастопольским архитекторами. Московские разработчики фантазировали сами, без учёта городских традиций и реалий.



Главная же беда заключается в том, что лихо прочерченные на плане трассы и возведённые многоэтажки попали на места, где уже находятся земельные участки и дома севастопольцев. То есть, чтобы реализовать Генплан, необходимо отнять их. Причём, зачастую, в отличие от Москвы, никакого переселения в таком случае не подразумевается.



«Я живу на улице Будищева, строил там дом десять лет, теперь меня хотят выселить, а в качестве компенсации дать 150 тысяч рублей. Цирк!»– говорит мне таксист. И таких историй – множество.



Отнятие домов и земли ведётся через суды, через компанию ООО «Правозащита». Людей обвиняют в том, что собственность их, полученная в украинское время, досталась им незаконно и подлежит изъятию. Хотя как можно допустить подобное, если акты выданы при Украине, а недействительными их считают в России?



Меж тем, на севастопольцев уже подано более 10000 тысяч судебных исков. Более 3000 из них удовлетворено. Это значит, что 3000 севастопольских семей остались без собственности. Хотя существует 6-й конституционный закон, признающий все права собственности, полученные при Украине. Однако реализовывать его не спешат. Меж тем, на севастопольцев уже подано более 10000 тысяч судебных исков. Более 3000 из них удовлетворено. Это значит, что 3000 севастопольских семей остались без собственности. Хотя существует 6-й конституционный закон, признающий все права собственности, полученные при Украине. Однако реализовывать его не спешат.



Удивительно, что инициатива в данной истории, взорвавшей и без того напряжённую обстановку, исходила в том числе и от севастопольских элит. На слушаниях по Генлпану «народный мэр» Алексей Чалый, с которым севастопольцы, будем откровенны, связывали весомые надежды, заявил, что имеет прямое отношение к Генплану. Более того, выяснилось, что именно он искал разработчиков, юридическая компания, ведущая суды, также связана с ним.



Несомненно, севастопольцы восприняли это как удар. Ведь в марте 2014 года именно Алексей Михайлович повёл людей за собой, став настоящим символом Крымской весны. Однако позже наступил коллапс – и вместо дальнейших решительных действий Чалый то уходил, то возвращался в политику и беспрерывно ругался с местными и федеральными властями. Губернаторы менялись, но конфликты продолжались.



При этом город по инициативе Чалого отказался от нескольких масштабных проектов. Например, Министерство обороны собиралось строить близ Севастополя военный парк «Патриот». Да, проект неоднозначный из-за выбора места (планировали возводить на горе Гасфорта, где особая экологическая среда), однако почему бы не сменить локацию? Ведь это и привлечение туристов, и инвестиции на сумму 3 миллиарда рублей. Тогда Чалый забраковал данный проект. Однако сейчас поддержал и даже вдохновил ещё более странную застройку, которая осуществится, если примут Генплан.



Собственно, непоследовательность – или мы чего-то не знаем? – более всего и расстраивала в действиях «народного мэра» всё это время. И это касается всех севастопольских элит. В итоге, Севастополь, давший новый виток патриотизма России, по сути, так и не делегировал в федеральное пространство ни одного своего достойного представителя. Крымская весна захлебнулась.



По Генплану же, погрузившему город в состояние бунта, предстоят новые чтения. И столь важно не допустить его принятия как минимум в таком виде. Это нанесёт не только серьёзный удар по всему городу, но и по восприятию России в целом. Самый патриотичный город может стать самым оппозиционным.



А рост антироссийских настроений в Севастополе очевиден. И, к сожалению, это неудивительно, потому что ситуация вышла из-под контроля. Севастопольцы всё чаще задают вопрос: для чего было это возвращение домой? Не для того же, чтобы превратить город в обезличенный ад с разочарованными людьми, оставшимися без дома?

Источник: http://3rm.info/main/67734-iz-sevastopolya-delayut-samyy-oppozicionnyy-kremlyu-gorod-vernuvshiesya-domoy-riskuyut-ostatsya-bez-doma.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Крым хотел присоединения к России,а присоединился к собственности российских олигархов.