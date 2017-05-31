Не прощай, Севастополь!

Концептуал СМИ Истек срок пребывания на полуострове российского черноморского флота

В воскресенье, 28 мая этого года могло бы состояться эпохальное и знаковое событие, которое повлияло бы не только на судьбы жителей Крыма, но, возможно, на судьбы жителей всей России, ибо речь шла о возможности возникновения серьезнейшей пробоины в обороноспособности нашей страны.



28 мая заканчивался срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, согласно положениям “Большого договора” о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, который регламентировал параметры раздела Черноморского флота СССР, статус и условия пребывания в Крыму Черноморского флота РФ и порядок взаиморасчётов, связанных с разделом Черноморского флота СССР и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины.



Речь, конечно, идет об альтернативной реальности, ибо еще в 2010-м Харьковские соглашения пусть временно, но сняли “проблему 2017″, пролонгировав пребывание флота на 25 лет со следующим автоматическим продлением на пятилетние периоды. А “Майдан” и спровоцированный им переход всего Крыма вместе с Севастополем и военной базой флота в российскую юрисдикцию окончательно сняли этот вопрос. Впрочем, судя по всему, для некоторых эта альтернативная реальность была и остается единственной существующей.



Так до сих пор в интернете существует сайт, принадлежащий известному военному журналисту и, прости господи, “эксперту” Дмитрию Тымчуку, имеющему прозвище “говорящая каска” и “потерь нет” — за постоянное преуменьшение потерь украинской армии при освещении событий на Донбассе и прочие проявления “журналистской объективности”. На этом сайте до сих пор висит анимированный баннер, на котором сначала адмирал российского Черноморского флота плачет, после этого корабли с российскими флагами покидают Крым, и им машут на прощание платочками цвета украинского флага, а в завершение над опустевшей бухтой гремит салют таких же жовто-блакитных цветов. Примечательно, что все эти годы (простите, уж, не знаю, когда сайт был запущен, но маразм его существования заключается в том, что он продолжал работать и после подписания Харьковских соглашений, и после присоединения Крыма к России) на баннере работал счетчик, отсчитывающий, сколько дней осталось до часа X — дня вывода флота из Крыма. Сегодня утром этот счетчик застыл на нуле.



Наверное, если бы эта реальность была не альтернативной, а вполне себе единственно реальной, и Крым продолжал бы оставаться Украиной, а пришедшее к власти после госпереворота в феврале 2014-го правительство расторгло бы Харьковские соглашения и вернулось бы к изначально запланированной дате вывода флота — 28 мая 2017-го, многие, наверняка, смотрели бы на этот счетчик с замиранием сердца, как на часы Судного дня.



Признаться, и я сегодня утром ощутил нечто схожее с тем, что должны были ощутить герои фильма “Терминатор” 29 августа 1997 года (дата Судного дня в первом фильме), когда компьютерная система “Скайнет” в альтернативной реальности, которую до этого изменили герои, должна была начать ядерную войну против человечества. Они знали, что уже изменили историю, но все равно, наверняка, ждали этого дня с замиранием сердца, ждали той роковой минуты, в которую, как и полагается, ничего не произошло, и начался отчет новой реальности, который никто на Земле, кроме самих героев, даже и не заметил. В дальнейших фильмах сценаристы придумывали все новые и новые даты Судного дня, но это уже для того, чтобы привлечь зрителя. Можно еще вспомнить фильм “Назад в будущее”, где главные герои, вернувшись в свое время, узнают, что их реальность изменена пришельцем из будущего, и отправляются в прошлое, чтобы предотвратить это изменение.



Не знаю, является ли Тымчук поклонником американской фантастики. Иногда, судя по тому, что говорят украинские политики, что пишут в украинских СМИ относительно Крыма, у меня возникает ощущение, что вся Украина является поклонницей американской фантастики, живя в альтернативной реальности, в которой Крым “временно оккупирован”, в которой существует российская агрессия в Донбассе, в котором существует тысячелетняя российская агрессия (не знаю, как насчет будущего, но в прошлое киевские мечтуны-пропагандисты в своих снах или алкогольных “трипах” явно уже “слетали”) против вечно борющейся за свою свободу Украины. В которой весь мир поддерживает Украину и давит Россию санкциями, отчего ее экономика разорвана в клочья, и сама Россия скоро развалится, отдав Украине не только Крым с Донбассом, но и Кубань, Ростовскую область, Белгородчину, Орловщину и Воронежчину.



Впрочем, альтернативная реальность большинства украинских политиков все же ограничена определенными рамками сохранившегося здравого смысла. Чего не скажешь о Тымчуке и коллективе его сайта, которые то ли реально верят, что США начнут с Россией ядерную войну из-за Крыма, или что ангелы на крыльях 28 мая унесут российский флот из Севастополя в Новороссийск, то ли просто жестко “троллят” своих же “патриотически настроенных” сограждан.



Где тут кончается пропаганда, и начинается шизофрения — определить очень трудно. Тем более, что вывод флота в 2017-м году стал для многих украинских политиков чуть ли не национальной идеей с самого момента подписания Большого договора двадцать лет назад, а по факту — еще раньше, просто тогда еще даты не было.



Проблемы с Черноморским флотом начались еще до официального оформления распада СССР, после которого новорожденные страны начали усиленными темпами создавать собственные вооруженные силы на основе того, что осталось им от Союза, включая людей, оружие и инфраструктуру. Политическая нестабильность, отсутствие юридических соглашений по статусу Черноморского флота — единственного флота, который почти целиком оказался на территории другого государства, однако не присягнул ему — все это растянуло процесс раздела флота на шесть лет.



Почти сразу после объявления независимости 24 августа 1991 го Украина взялась за создание собственных вооруженных сил. В соответствии с постановлением “О воинских формированиях на Украине” все воинские формирования, дислоцированные на её территории, были формально подчинены Верховному Совету Украины. В октябре Верховный Совет принял решение о подчинении Украине Черноморского флота. 6 декабря Верховный Совет Украины принял закон “О Вооружённых силах” и “Об обороне”, официально провозгласив создание своих национальных вооружённых сил на базе объединений, соединений и частей ВС СССР, которые дислоцировались на её территории.



Впрочем, мечтам Киева о том, чтобы заполучить себе весь флот не суждено было сбыться. Во-первых, этого не могло быть просто потому, что не могло быть. Подавляющее число жителей Крыма были настроены пророссийски, еще больше пророссийски настроенных было среди самих моряков флота. Попытка силой подчинить себе флот закончилась бы для Киева тогда весьма трагично, особенно учитывая, что неразбериха и непонимание того, как жить дальше и кому присягать, царила тогда во всех вооруженных формированиях Украины. Иными словами, мы могли бы получить в Крыму Приднестровье или Абхазию уже осенью 1991-го года. Причем, с участием стратегического военного соединения СССР. К счастью, этого не произошло.



Руководители новых независимых государств быстро смекнули, что попытки решить силой спорные вопросы раздела имущества, особенно военного, могут закончиться плачевно, и по-быстрому обо всем договорились. 30 декабря 1991 года в Минске состоялась встреча глав государств СНГ, в ходе которой стороны подписали ряд документов по военным вопросам, в соответствии с которыми министерство обороны бывшего СССР подлежало ликвидации, а вместо него создавалось Главное командование Вооружённых сил СНГ. При этом страны СНГ получали право создавать собственные вооружённые силы на базе оставшихся на их территории частей и подразделений ВС СССР, однако те из них, которые признавались “стратегическими силами”, должны были остаться под объединённым командованием СНГ. Таковым был признан и Черноморский флот.



Несмотря на это 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ “О переходе Черноморского флота в административное подчинение Министерству обороны Украины”, а двумя днями позже президент России ответил ему Указом “О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота” — эти события в отечественной историографии называют еще “войной указов”. В воспоминаниях тогдашнего командующего флотом адмирала Игоря Катасонова можно подробно прочитать о том, что творилось в эти дни на флоте, как из Киева ему постоянно предлагали принять украинскую присягу, обещая золотые горы или, наоборот, угрожая, как ставили палки в колеса военнослужащим, осложняя жизнь, агитируя перейти на службу Украине, как наводняли флот призывниками с Западной Украины, отличавшимися махровой русофобией, как пытались поднять украинские прапора на отдельных кораблях. А заодно о равнодушии Москвы, о гробовом молчании Кремля, о том, как приходилось доказывать Ельцину, который было думал подарить флот Украине, что флот России необходим. И как помогали неравнодушные россияне, и как Крым горой стоял за Россию уже тогда.



То, что флот не бросили, то, что он не достался Украине и его не постигла печальная участь тех кораблей, которые таки достались Киеву при разделе, то, что у России вообще есть Черноморский флот — это во многом личная заслуга Игоря Катасонова и моряков, не пожелавших изменить присяге, даже несмотря на то, что напряженность доходила до прямых физических столкновений и, по словам тогдашних экспертов, запросто могла перерасти в полноценный военный конфликт между двумя только народившимися государствами, как это было в Югославии.



В Киеве Катасонова возненавидели и, судя по всему, его уход был одним из условий украинской стороны на переговорах о судьбе флота. 23 июня 1992 года на встрече двух президентов в сочинском Дагомысе было подписано Соглашение о дальнейшем развитии межгосударственных отношений, в котором указывалось на необходимость продолжения переговорного процесса по созданию ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота, т.е. о разделе советского флота. В августе под Ялтой президенты подписали соглашение о принципах формирования ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота бывшего СССР, согласно которому Черноморский флот становится Объединённым флотом России и Украины с объединённым командованием. Иными словами, вопрос о разделе флота был отложен на три года.



В апреле 1994 года президенты России и Украины подписали в Москве Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота, а в июне следующего года — Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. Точку в разделе флота поставили главы правительств двух стран 28 мая 1997-го года, когда и был подписан уже упомянутый “Большой Договор”, который не только определял параметры раздела, но и правовой статус российского флота в Крыму, который наложил на Россию ряд болезненных и мешающих развитию флота ограничений, таких, как лимит в 25 тыс. человек. Кроме того, России разрешалось иметь в Крыму всего 24 артиллерийские системы калибра более 100 мм, 132 бронемашины, 22 боевых самолёта морской авиации наземного базирования, а численность российских кораблей и судов не должна была превышать 388 единиц. Оговаривался также запрет на размещение на кораблях флота ядерного оружия. Только 12 июня 1997-го года Андреевский флаг был поднят на кораблях ЧФ РФ, что стало точкой отсчета истории самостоятельного российского флота на Черном море, хотя процесс раздела, по сути, продолжался аж до 2000 года.



Однако вместе с тем начался и отчет, который до сих пор велся на сайте Тымчука и был обнулен сегодня — с 28 мая отсчитывался 20-летний срок пребывания ЧФ РФ в Крыму. Договором были также оговорены условия аренды базы флота на территории Украины, в том числе ежегодная арендная плата в размере 97,75 млн долл, выплачиваемая путём погашения Россией части государственного долга Украины.



Киевские политики с самого начала пытались выжить Черноморский флот России из Крыма, с того момента, когда осознали, что заполучить контроль над всем флотом не удастся и придется довольствоваться тем, что есть. Платой даже за это (несмотря на не очень внушительные цифры по кораблям и вооружению доставшейся Украине части — на тот момент это было вполне боеспособное соединение, которое при грамотном подходе можно было бы значительно усилить и усовершенствовать, впрочем, “Грамотный подход” это явно не про Украину, чьи нынешние ВМС, как и все оставшееся от СССР, спустя четверть века, представляет весьма плачевное зрелище) стала необходимость “терпеть” присутствие ЧФ РФ в Крыму.



Впрочем, “плата” условная, учитывая, что от России за это Киев получал плату вполне реальную — почти сто миллионов долларов просто так на дороге не валяются, и для стремительно просаживающей советское наследство Украины были не лишними. Я уж не говорю о том, что присутствие российского флота в Крыму давало гарантии безопасности для Украины и гарантии спокойствия в Крыму, который, в случае ухода флота, еще неизвестно, как бы себя повел, к тому же флот — это рабочие места, которые Киев своим–то предложить не мог, не то что крымчанам.



Тем не менее, флот с самого начала стал одним их главных “раздражителей” российско-украинских отношений и объектом нападок “патриотов” и националистов всех мастей. Понятно, что разводы, сопровождаемые разделом имущества, спокойными и бесконфликтными бывают только в кино. Разводы были и с другими республиками и тоже с разделом имущества, хотя, конечно, не такого дорогостоящего и стратегически важного для обеих сторон. Но Украина — случай особый.



После распада Союза, каждое новорожденное государство стремилось обрести свою идентичность. Получилось это, надо сказать, не очень – абсолютно у всех, включая Россию, которая до сих пор находится на перепутье и в поиске своей национальной идеи. Остальным было проще — их “национальной идеей” стала русофобия, причем в разных проявлениях: от травли русскоязычного населения, до попыток доказать своим гражданам, что они к России никогда не имели никакого отношения.



И если странам Прибалтики, Закавказья и Средней Азии это еще как-то можно было обосновать, то как объяснить жителям Украины — земли, из которой родилась Русь и в последствие — Россия, людям, которые поголовно имеют в России родственников и говорят по большей части на одном языке, а общая история у них насчитывает не 200 или 300 лет, что Россия им не просто не мать, и даже не мачеха, а вообще злейший исторический враг? Рождение проекта “Антироссия”, который Запад, опираясь на элиту Незалежной, боящейся возвращения в зависимость от Москвы, растянулось на многие годы, окончательно став реальностью лишь после победы “Майдана” в 2014-м.



Но уже тогда, в 90-е все, что связывало с Россией и считалось символом общего прошлого и “российского империализма” на Украине подвергалось гонениям. Да, тогда не переименовывали улиц и не сносили памятники — вернее, переименовывали и сносили, но не в таком масштабе. Но российский флот, безусловно, был “раздражителем” покруче всех памятников Ленину вместе взятых. Потому, что памятники — это мертвый камень, который в любой момент можно снести, передвинуть. А флот — живой организм, который был самым ярким символом “империи”, самым хитро запутанным “морским узлом”, привязывавшим Украину к России.



Разве можно независимому и объявившему о своей внеблоковости государству иметь на своей территории иностранную военную базу и не просто одну из баз, а главную базу и вообще практически единственную, которая, к тому же, всей своей историей напоминает о том, что если вся Украина это и не Россия, то Крым — часть суверенной Украины — точно Россия? И что, несмотря на то, что Крым — это Украина, Севастополь остается городом славы русских моряков, для возвращения которого России есть все исторические основания, мешают лишь юридические проволочки — ведь Россия по Будапештским соглашениям стала гарантом территориальной целостности Украины? И что Крым весь пронизан Россией, что большинство его населения считают себя русскими, и в любой момент выкинут украинские паспорта и с радостью возьмут российские, как это и произошло в реальности в 2014-м?



С самого начала флот пытались выжить из Крыма. Всеми способами. Если не выжить до оговоренного срока в 2017-м, то точно создать такие условия, чтобы продление аренды было невозможно и невыгодно самой Москве.



Флоту строили многочисленные препоны. Их было полно и в “Большом договоре”, который определял, какую численность личного состава мог позволить себе флот, какое оружие, как и для чего могли использоваться его корабли. Дело даже не в запрете на ядерное оружие и ограничение численности моряков. Киев фактически наложил запрет на модернизацию флота, не пропуская новые суда.



Видимо, на Украине решили, что если уж и им не удалось сделать из своих ВМС что-то реально боеспособное (хотя почему не удалось, если сами виноваты?), то пусть и российский флот гниет синхронно с украинским. Конечно, такого не могло быть просто потому, что у Москвы к флоту было совсем другое отношения, Россия не рассматривала его в качестве металлолома, который хотелось бы повыгоднее продать, а то, что не получится сразу продать — распилить на металлолом, а потом продать. Доставшуюся Украине часть Черноморского флота СССР ждала крайне печальная судьба, как и все, что досталось Украине от Союза. Но российский Черноморский флот явно имел иные планы.



Помимо всего этого, Киев не прекращал устраивать различные провокации — регулярно проводил совместные учения с НАТО вблизи мест базирования нашего флота, чем, впрочем, больше провоцировал местных жителей, которые постоянно протестовали всеми доступными способами, демонстрируя, что Крым все же был и останется русским. В 2008-м Ющенко и вовсе в нарушение договора попытался не пустить наши корабли, возвращавшиеся после выполнения боевых задач в ходе пятидневной войны у берегов Грузии.



Собственно, именно при Ющенко и началась активная кампания по выживанию флота. Точнее, по выживанию всего русского — начались гонения на русскоязычную прессу, книги, кинематограф. Начали возвеличивать новых героев — коллаборантов, сотрудничавших с Гитлером и участвовавших в массовых убийствах мирного населения в годы Великой Отечественной войны, создание целой плеяды псевдоисторических мифов от голодомора до множества войн, которые всю свою историю Украина вела против России (не помню, как он говорил тогда, но недавно пчеловод-любитель насчитал аж 24 такие войны). Тогда же начались “газовые войны”, которые стали одним из факторов разжигания русофобии. Ну, и, конечно, флот, который вся украинская пропагандистская машина усиленно выпроваживала из Крыма в 2017-м, давая понять, что продления аренды не будет.



Потом, правда, на смену Ющенко пришел якобы “пророссийский” Янукович, “пророссийскость” которого, видимо, нашла свое воплощение неоднозначных и критикуемых большинством оппозиционных политиков на Украине того времени Харьковских соглашений. Суть этих соглашений была, напомню, в том, что аренда базы в Крыму продлялась на пятьдесят лет с возможностью автоматического продления каждые последующие пять лет. Помните, что тогда “патриоты” устроили в Раде, какой он гвалт подняли, как если бы Янукович реально отдал Крым России?



И никому невдомек было, что все это было сделано не от щедрой души или стремления вассала услужить сюзерену — платой Москвы за продление аренды базы для ЧФ было снижение цены на российский газ для Украины на 30 %. Кроме того, из газового контракта 2009 года изымается пункт 6.6, который предполагал штрафные санкции для Украины, если она приобретала газа на 6 % меньше месячного объёма поставок. Наконец, соглашение предусматривало увеличение арендной платы за пребывание флота на территории Украины, которая начиная с 28 мая 2017 года должна была состоять из платежей России в размере 100 млн дол. на год и дополнительных средств, которые получаются за счёт снижения с даты вступления в силу соглашения цены на природный газ, который поставляется российской стороной на Украину.



Разве нищей Украине, которая хоть и не достигала тогда еще того уровня и скорости деградации, как после “Майдана”, но уверенными шагами шла именно в том направлении не только в политике, но и в экономике, это было не выгодно? Особенно помня всю предысторию газового конфликта, который к тому времени тянулся годами, и не сулил ничего хорошего для Киева. Но нет, “патриоты” этих выгод не заметили, они увидели лишь “ганебную зраду”: флот “страны-агрессора” (вернее, Россия еще тогда таковой не была, но рисовалась украинскими пропагандистами именно этими красками) остается на Украине. Значит, о полноценной независимости не может идти речи. Значит, и о вступлении в НАТО не может идти речи.



Вообще удивительная логика у украинских националистов: для того, чтобы стать свободными и независимыми, нужно выгнать российскую базу, пригласить американцев и вообще лечь под Запад. А когда ты им начинаешь на это указывать, логика у них прекращает работать и включаются лишь злобные проклятия в адрес “москалiв, которые все наше сало з’їли”.



Как бы там ни было, соглашения были подписаны, “патриоты” побузили-побузили, да успокоились. Но означало ли это благоприятный исход для нашего флота? Едва ли. Во-первых, градус напряженности все равно продолжил бы расти, и любой политик, который пришел бы на смену Януковичу неизбежно поставил бы вопрос о выводе флота (соглашения могли быть расторгнуты в любой момент по инициативе одной из сторон). Во-вторых, со стороны Киева продолжалась прежняя политика по медленному перекрыванию нашим морякам кислорода, новые корабли по-прежнему бы не пускали, флот постепенно хирел бы, и единственным занятием для него была бы ловля сомалийских пиратов в Индийском океане.



Все так и было бы, если бы не грянул “Майдан”, который хоть и принес Украине и, особенно Донбассу — неисчислимые беды, для Крыма сыграл роль самую положительную — он позволил жителям полуострова реализовать свою четвертьвековую мечту и воссоединиться с Россией, о чем, по правде говоря, уже мало кто и мечтал, а Москве окончательно закрыть вопрос с местом базирования Черноморского флота.



Начиная с весны 2014-го я неоднократно слышал от противников присоединения Крыма к России один простой аргумент, мол, это все было не нужно, все было бы итак нормально, а то, о чем говорят эксперты, о том, что могло бы случиться с Крымом, не забери его Россия — это все пропаганда, призванная оправдать “аннексию”. По их словам, пришедшие к власти в результате переворота люди вовсе не черти с рогами и копытами, они бы не стали усмирять Крым силой, все бы со всеми договорились мирно, и никакой войны бы не было. И с флотом вопрос бы решили — ведь там в Киеве, тоже не идиоты и не стали бы упускать выгоду от сдачи Севастополя в аренду. А если бы и стали — что ж, наши сами виноваты, что довели ситуацию до ненависти большинства украинцев к России за поддержку тирана Януковича и нежелание видеть в Украине независимого и равного партнера. И вообще, что флот выведут в 2017-м еще Ющенко дал понять. И даже после подписания Харьковских соглашений, было понятно, что это временно, и вопрос рано или поздно встанет ребром. И вообще надо было еще с начала нулевых готовить базу в Новороссийске, а не выделываться своими “имперскими замашками” на Севастополь, который все равно потерян безвозвратно.



Когда я этим людям начинал объяснять, что вывод ЧФ РФ из Крыма и появление там НАТОвских баз означало бы для России потерю Черноморского флота и вообще серьезного присутствия в акватории Черного моря, они говорили, что все это глупости. А когда крыть было нечем, и аргументы были слишком очевидны, они говорили: а зачем нам вообще этот Черноморский флот. Мол, Черное море — не Средиземное, это замкнутая лужа, которая легко “запирается” Турцией — страной НАТО. И что флот наш находится в состоянии не намного лучшем, чем ВМСУ, и он ничего не стоит по сравнению со всей мощью НАТО, с корой нам предстоит иметь дело в случае серьезного конфликта, в том числе – из-за Украины.



Спорить тут не о чем. Пытаться убедить либерала в необходимости укрепления обороноспособности, тем более, либерала, который ни черта не смыслит в военном деле — занятие чуть менее, чем бессмысленное.



В то же время я беседовал с военными экспертами. И все они говорили мне одно: вывод флота стал бы его концом.



Во-первых, напомню, его было банально некуда выводить. Можно тут соглашаться с либералами, что наши имели возможность построить новую базу, но палец о палец не ударили, подогревая у патриотов фантомные боли о потере Крыма. Факт остается фактом — выводить было некуда. Я уж умолчу о том, что ни в каком Новороссийске просто не было бухты, даже близко сравнимой с севастопольской. Не было инфраструктуры.



В Крыму у нас было три пункта базирования: Севастополь, Феодосия и на временной основе — Николаев, где производились постройка и ремонт российских судов. В Севастополе в распоряжении флота была главная бухта города — Севастопольская с причалами для стоянки более чем 30 боевых кораблей, бухта Карантинная с бригадой ракетных катеров Черноморского флота и водолазным полигоном, Казачья бухта, где была размещена бригада морской пехоты, Южная бухта, Стрелецкая бухта, которую, впрочем, делили с ВМСУ. Россия также арендовала основной арсенал боеприпасов, ракетную базу Черноморского флота, десантный полигон и два аэродрома: Гвардейское под Симферополем и Кача под Севастополем. За пределами Севастополя российскими были следующие объекты: 31-й испытательный центр в Феодосии, пункт ВЧ-связи в Ялте и Судаке. Согласно договорённостям, Россия могла иметь на Украине не более 25 тысяч человек личного состава.



Выводить флот было реально некуда, а построить необходимую инфраструктуру было не просто нереально дорого, а практически невозможно. Иными словами, если бы нас поставили перед фактом необходимости вывода флота, его пришлось бы выводить в другие моря. В итоге Черноморский флот как стратегическое соединение точно прекратил бы существование, а России пришлось бы на долгие десятилетия забыть не то что о превосходстве в Черном море, но и вообще о серьезном в нем присутствии.



Я уж молчу, что было бы, если бы в Крыму после ухода наших появились бы базы НАТО, а они бы появились, и американцы уже готовились к этому.



Удар был бы непоправимый. Вывод флота стал бы самым сокрушительным ударом по нашей обороноспособности после распада СССР. Я уж молчу об идеологических последствиях потери колыбели русской воинской славы, что было бы гораздо серьезнее, чем последствия, которые в 2008-м вынудили Москву вмешаться и остановить грузинскую агрессию, несмотря на окрики Запада. Я просто не рассматриваю сценариев ухода России их Крыма, как большинство людей не задумывается о собственной смерти пока не подойдет к смертному одру по возрасту.



Вчера мы должны были подойти к этому одру. Но, к счастью, история не знает сослагательного наклонения, и зловещий счетчик на сайте Тымчука навечно застыл на отметке: осталось ноль дней…



Сегодня у флота не просто есть постоянная база, у него есть будущее. И флот развивается и модернизируется стремительными темпами, чего не было четверть века. Сегодня вон Парубий устроил в Раде очередную истерику на тему того, что Россия милитаризирует полуостров и размещает там ядерные наступательные вооружения. А чего вы хотели после вашего “Майдана” и того, что мы увидели в Донбассе? Не было бы счастья, да несчастье помогло…



И, кончено, сегодня будущее есть у почти двух миллионов жителей Крыма, которые, уверен, вовсе не огорчены “аннексией” и “милитаризацией” полуострова, а очень даже наоборот. Впрочем, Тымчукам этого не понять…

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