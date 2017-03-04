Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017

Украина после Порошенко. Ростислав Ищенко

Всё об украинской «блокаде Донбасса» могут рассказать лозунги, выдвинутые в контексте её реализации. «Нельзя торговать с агрессором», — говорят организаторы блокады. Правильное, заслуживающее поддержки и уважения, утверждение. Но кто у нас агрессор?

Как известно, ДНР/ЛНР, по версии Киева «временно оккупированные территории». «Оккупируют» их «российско-террористические войска». То есть, «агрессор» — Россия, опирающаяся на местных «террористов-сепаратистов». Местное население, опять же по версии Киева, мечтает вернуться в состав «великой, европейской, демократической украинской державы».

Киев регулярно заявляет, что готов реинтегрировать эти территории в течении 48-72 часов, с того момента, как Россия прекратит поддержку «сепаратистов» и обеспечит «первой армии Европы» контроль над границей, добиться которого самостоятельно ВСУ не в силах – «террористы-сепаратисты» мешают. Следовательно, «агрессор», с которым нельзя торговать – Москва. При этом, все дороги, ведущие в Россию, остаются свободными, а блокируется, «желающий вернуться в состав Украины», Донбасс.

Элементарная логика подсказывает, что дело не в Донбассе и не в России, а во внутриукраинских взаимоотношениях.

Торговля с Донбассом, позволявшая выживать остаткам украинской экономики, дававшая ежегодно миллиард долларов в бюджет «европейской державы» и обеспечивавшая работу украинской энергетики, была ли едва ли не последним стабилизатором режима Порошенко. Для сравнения, МВФ дал Украине (в сентябре 2016) миллиард долларов за период с июля 2015 года и по сей день. И неизвестно даст ли ещё что-то. Пока как-то не получается, хоть украинское руководство и ожидало следующий транш ещё в ноябре того же 2016 года и продолжает ждать в каждом очередном месяце.

При этом из 12,5 миллиардов долларов кредитов, выданных МВФ Украине с 2014 года, 10,5 миллиардов долларов были возвращены Фонду в качестве выплат по предшествующим кредитам. То есть, налоги с ДНР/ЛНР за 2014-2016 годы дали Киеву сумму, сравнимую с чистым позитивным сальдо от кредитов МВФ. Разница лишь в том, что налоги – не кредиты – их возвращать и проценты по ним платить не надо.

Блокада Донбасса лишает Порошенко данного стабилизатора. Резко ухудшается финансово-экономическое положение Киева, растёт социальная напряжённость. Беспомощность властей подвигает население к задумчивости. Напрашивается простой вывод: если эта власть не справляется – её надо поменять на более эффективную.

Собственно в этом и заключается цель блокады – создать режиму Порошенко нетерпимые условия существования. Заставить Петра Алексеевича или уйти по-хорошему, или столкнуться с «волной народного гнева», которая сметёт его по-плохому. Причём далеко не так благостно, как его недалёкого, но везучего предшественника.

Может ли Порошенко преодолеть этот кризис? Теоретически да. Но такой вариант мы не рассматриваем, поскольку особенности характера Петра Алексеевича, его деловые качества и уровень интеллекта, проявившиеся в как в период президентства, так и в ходе всей его предыдущей политической деятельности, не дают оснований для оптимизма.

Во-первых, Порошенко верит в свою богоизбранность и считает, что «солнце Аустерлица» будет светить ему вечно.

Во-вторых, он не политик, а барыга, рассматривающий любой политический пост, как механизм, обеспечивающий увеличение его доходов путём отъёма в свою пользу чужой собственности и ограбления бюджета. То есть, взять на себя ответственность за политическое решение, за которым нет немедленной капитализации, а виден только риск, и перейти Рубикон, как Цезарь, или расстрелять роялистов из пушек, как Бонапарт, заливший кровью и заваливший телами «рассерженных Парижан» паперть церкви Святого Рока, Порошенко не способен. Сложные политические комбинации и рискованные решения лежат за пределами возможностей его интеллекта.

Приказ ликвидировать хоть бы даже и всё население Украины, если это принесёт ему лишний доллар за каждый ящик шоколадок, он отдаст не задумываясь, но он не способен адекватно оценить политическую ситуацию, избрать рискованный, но сулящий выигрыш, путь и, главное, добиться выполнения своих приказов командой, которая пришла воровать, а не воевать и просто не контролирует силовые структуры.

В-третьих, если даже случится чудо и Петру Алексеевичу удастся принять и реализовать нестандартное решение или оппоненты окажутся ещё более импотентными, чем он (в это не верится, но в условиях Украины возможно и такое), или просто звёзды сойдутся благоприятным для него образом – это будет лишь отсрочка неизбежного до осени, но не выход из кризиса и не стабилизация власти.

Бонапарт, если бы не проиграл войну с Россией, мог бы править пожизненно и наследственно – у него была поддержка населения. Директория, которую он сверг, имела шансы пережить переворот 18 брюмера, но тогда бы её чуть позже сверг Бернадот, или Моро, или Пишегрю, поскольку она не имела социальной опоры, её ненавидели все. Порошенко – не Бонапарт. Порошенко – Директория.

Поэтому, независимо от того, додавят ли его сейчас или осенью, уйдёт ли он «по-хорошему» или по-плохому, есть смысл рассмотреть перспективы Украины после Порошенко. Ему-то всё равно, а нам с этим ещё жить и что-то решать.

Сейчас против Петра Алексеевича на Украине практически сформировался общенациональный консенсус. Народ недоволен тем, что вместо интеграции в Европу получил второе (ухудшенное) издание грабительского режима Януковича. Олигархи недовольны тем, что их политическое влияние и собственность существенно усохли в пользу Порошенко, который не собирается останавливаться на достигнутом.

Нацисты недовольны тем, что олигархи командуют ими, а не они олигархами. Бессмысленно и бесперспективно гниющая в окопах армия недовольна поражениями и наплевательским отношением власти к её нуждам. Старая полиция недовольна новой, новая – старой. Вместе они недовольны бандитами, которые называют себя патриотами. «Патриоты» недовольны полицией, справедливо считая её ещё более бандитской структурой, чем они сами.

Каждый из них в чем-то прав. И хоть «во всём виноваты Россия и Путин», но и Порошенко тоже. Россию и Путина достать невозможно, а Пётр Алексеевич – вот он, круглый и тёплый.

Давят на Порошенко, убеждая уйти по-хорошему уже давно. Первые открытые требования досрочных парламентских выборов прозвучали в конце 2015 – начале 2016 года. Уже тогда выборы означали потерю Порошенко контроля над парламентом и правительством, с неизбежными после этого досрочными президентскими выборами. Пётр Алексеевич слишком хорошо знает «принципы» украинской политики и повадки своих коллег по террариуму, чтобы поверить в любые гарантии, которые могли бы дать ему под добровольный уход. Разорят, снимут последнюю рубашку, посадят, а потом и убьют.

Причём всё это произойдёт не просто под радостное улюлюканье, но по настойчивому требованию «европейской нации», которая давно уже хочет разорвать кого-нибудь из своих «демократических лидеров». Пожить как немцы не получилось, так хоть моральное удовлетворение получить.

До смены американской администрации Порошенко работал «человеческим лицом режима», коммуникатором с Западом. Ни Турчинов с Аваковым, обеспечивающие военно-полицейский террор против антифашистов, ни парламент, состоящий из вороватых фриков и фашиствующих бандитов, возглавляемых умственно отсталым, не могли сыграть эту роль. Вполне приемлемый для Запада Яценюк слишком быстро растерял кредит доверия и, как назначенный премьер, резко уступал в легитимости избранному президенту. Тем более, что по официальной версии «не замешанный» в ужасах майдана «миротворец» Порошенко пришёл как компромиссная фигура с целью примирения (на условиях Запада) двух частей расколотой Украины.

В 2015-2016 годах, давно потерявший опору в собственной стране Порошенко, как когда-то Горбачёв, опирался на свой международный «авторитет». Изберись президентом США Хиллари Клинтон, скорее всего эта поддержка на какое-то время сохранилась бы. Особенно, если бы Пётр Алексеевич оказался достаточно смелым для усиления провокаций против России, вплоть до прямой военной конфронтации.

Но Трампу Украина нужна не как таран против России (роль, которую она так и не смогла сыграть, увязнув в Донбассе и связанная Минском), а как разменная монета в глобальном политическом торге. С этой точки зрения США абсолютно всё равно какие процессы происходят в Киеве: кто, кого, с каким аппетитом и как быстро поедает. Товар в любом случае гнилой. Все это знают. И Трамп знает, что все это знают. Следовательно, главное – не тратиться на поддержание на Украине видимости благополучия.

И США прекратили имитировать глубокую заинтересованность в продвижении украинской демократии. Бывшая любимая игрушка надоела и её засунули в пыльный чулан. А без США, самостоятельно, Европа не в состоянии удерживать Киев на плаву ни финансово, ни экономически, ни политически. В Берлине и Брюсселе ждут когда в ходе борьбы Трампа с проигравшими президентские выборы, но всё ещё очень сильными и влиятельными американскими глобалистами, в Вашингтоне выработается внутриполитический консенсус и Америка, замершая на тех позициях, на которых её оставил ушедший Обама, вновь вернётся к активной внешней политике, стратегические цели которой будут понятны и приемлемы для Европы.

Но Украина, которой поддержка Запада служила кислородной подушкой, не может ждать, когда ей снова дадут подышать. Если коммуникация с Западом не приносит немедленных дивидендов здесь и сейчас, то и коммуникатор не нужен. Тем более, что он (коммуникатор) даже по украинским меркам слишком жаден и недоговороспособен.

Состоявшиеся в конце января – начале февраля контакты Порошенко с Америкой и Европой показали, что если его ещё и терпят, то только на коллективных мероприятиях, где он теряется в толпе. В целом же уважаемые люди его игнорируют. После этого внутриполитическое давление на Порошенко резко усилилось. Блокада стала всего лишь одним, хоть и наиболее заметным выражением этого давления.

Выдвижение ДНР/ЛНР ультиматума с требованием прекратить блокаду показало, что республики и Россия (без согласования с которой контригра Донбасса была бы невозможна, даже в силу одних только торгово-экономического и финансового факторов) подыгрывать Порошенко не собираются. Ему и Ахметову был послан отчётливый сигнал: либо вы наводите порядок и тем самым демонстрируете, что контролируете ситуацию в стране, либо с вами не о чем говорить.

Технически Москва способна сохранить президентом Украины Порошенко, назначить на его место беглого Януковича и даже избрать в первом туре 90%-и голосов вечно энергичного кота Бориса из известной рекламы. Вопрос только в объёме необходимых ресурсов и смысле их затраты. Помогать можно тому, кто сам что-то из себя представляет, у кого есть хоть какая-то поддержка в собственной стране, кто способен контролировать ситуацию. Вкачивать же ресурсы в абсолютных пустышек бессмысленно – об этом свидетельствует американский опыт трёхлетней поддержки ими же надутого режима Порошенко. Ресурсы растворились, а ситуация только ухудшилась.

Поскольку Порошенко не сумел положить на стол убедительные аргументы в пользу своей состоятельности, ему сказали: «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время».

За более, чем год внутриукраинского противостояния стороны радикализировались и ожесточились. Уровень угроз уголовной репрессией давно пройден. С середины 2016 года и сам Порошенко и его оппоненты не раз намекали друг другу на готовность подвести итог затянувшейся дискуссии о власти при помощи вооружённой силы. Явный и недвусмысленный отказ Запада в дальнейшей политической поддержке Порошенко привёл к тому, что его силовые возможности резко сократились. «Умная» украинская бюрократия и «глубоко порядочный» генералитет предпочитают выждать чья возьмёт в борьбе пауков в банке, чтобы присоединиться к победителю.

Два фактора удерживают стаю товарищей от похода на Банковую и дефенестрации Петра Алексеевича:

1. Силовой переворот потребует повторной международной легитимации «новой» власти, а при нынешней позиции Запада не факт, что этот процесс будет лёгким.

2. С обеих сторон противостоят друг другу победители «революции достоинства», «герои АТО», «рыцари майдана». Их нельзя просто убить и зарыть, как каких-нибудь «ватников». Тот, кто первым откроет стрельбу будет признан «европейскими» гражданами Украины предателем идеалов майдана, раскольником и агентом Путина. Даже, если ему удастся победить, новой «небесной сотни» ему не простят. На его же счёт повесят и следующие «небесные» тысячи и десятки, а то и сотни тысяч жертв очередного рывка в Европу.

При помощи блокады и незаметных из-за пределов Украины, но весьма чувствительных, юридических провокаций Порошенко ставят в ситуацию, когда он должен либо капитулировать, либо попасться на юридический крючок и дать повод для начала процедуры импичмента (история Януковича свидетельствует, что необходимые «правовые акты» появляются моментально), либо подавить оппонентов силой (то есть стать «кровавым диктатором», не имея силового ресурса).

События разворачиваются быстро. Оппоненты Порошенко понимают, что открывшееся перед ними окно возможностей может в любой момент закрыться. Мобилизация боевиков, которых можно бросить на провокацию, а потом от них отречься происходит всё активнее и всё более открыто. Кризис украинской власти вступает в стадию, когда не люди управляют событиями, но логика событий прописывает алгоритм действий участников процесса.

Шансы на бескровное разрешение кризиса почти исчерпаны. Ещё пара витков нарастания напряжённости и они будут исчерпаны окончательно. После этого кровавая развязка станет вопросом времени.

Но если Порошенко не удастся уйти по-хорошему, сохранив хотя бы внешнюю легитимность и проведя хотя бы формальные выборы, то дальше стесняться нечего – мосты сожжены. Только установление конкретным политиком или политической группой контроля над Украиной обеспечивает им шанс на то, что с ними будут разговаривать, когда у международного сообщества вновь дойдут руки до Украины. Проигравших никто жалеть не будет.

Как видим, для всех участников процесса, от пока живого Порошенко, до тех, кто объединился против него, речь идёт уже не только и не столько о власти и собственности, сколько о жизни. Жалеть они не будут никого и ничего. Были бы они едины, вывод был бы прост: Порошенко сметут, а на его место придёт консолидированный нацистский режим, который попытается решить проблему сохранения единства оставшейся под властью Киева территории и стабилизации государственности за счёт открытого террора.

Но мы имеем несколько враждующих политических группировок, которых объединяет лишь ненависть к Порошенко. Будь Порошенко поумнее, он бы попытался маневрировать между группировками. Будь Порошенко порешительнее, он бы провёл силовую прополку враждебных лидеров. Вариантов много: от несчастных случаев на производстве по-очереди в течение нескольких лет, до разовой «ночи длинных ножей для всех сразу». Причём исполнителей можно тут же обвинить в попытке мятежа и ликвидировать (концы в воду).

Ничего этого Порошенко не сделал, а теперь вряд ли сделает, поскольку уже не имеет соответствующих возможностей.

Поэтому пункт «свержение Порошенко» является практически безальтернативным во всех вариантах развития событий. Причём с 90%-ной вероятностью свержение будет означать и убийство.

Дальше мы имеем две крупные группы, претендующие на власть. Во-первых, это старые системные политики и политические партии майданного олигархо-националистического толка. Во-вторых, это новые нацистские партийные проекты.

При этом системные делятся на массу враждующих кланов. Это сейчас Коломойский, Тимошенко и Аваков в одной лодке – двое первых активно свергают Порошенко, а третий не мешает. В принципе же они не просто конкуренты, а непримиримые враги, поскольку претендуют на один и тот же пирог. Ахметов, Пинчук и разные прочие таруты-добкины являются для обозначенных выше обычным кормом. В условиях обвального сокращения кормовой базы церемониться как Порошенко, забиравший лакомые куски, но что-то на жизнь оставлявший, а с кем-то и просто в долю входивший, не будут – сожрут сразу и полностью.

«Кормовые» олигархи никогда не умели сопротивляться олигархам-хищникам, просто раньше хищники не имели нынешних неограниченных возможностей. Так что скорее всего судьба «кормовых» предрешена. Но ведь и загнанная в угол крыса может человека загрызть. Возможность объединения в последний момент перед лицом общей смертельной опасности напрочь исключить нельзя. Тогда на олигархическом поле появится ещё один коллективный игрок.

Этот игрок – «кормовые» умеренные олигархи – уже пропустил свой политический шанс. Украина ещё в 2015 году проскочила тот этап, кода их далеко не квалифицированные, скорее любительские, услуги по стабилизации могли быть востребованы и получить достаточную поддержку общества, чтобы попытаться остановить скатывание в пропасть. Так что победить в борьбе они уже не могут, но вполне способны внести элемент неожиданности в существующий расклад сил.

Нацисты тоже не едины. Две крупные силы – галицийская «Свобода» и центрально-восточноукраинский русскоязычный «гражданский корпус Азов», являющийся политическим представительством одноимённого нацистского полка национальной гвардии, — две главные конкурирующие силы. Кроме них есть ещё куча мелких банд и бандочек, часть из которых формально входит в пребывающий в состоянии полураспада запрещённый в России «Правый сектор», часть пытается окучивать Ярош со своей «Государственной инициативой», часть просто кормится «с земли», как крымскотатарский «батальон» в Херсонской области. Ещё часть воюет в разных подразделениях ВСУ и МВД в Донбассе, но готова в любой момент заявить свои права на долю.

В этих условиях естественным является сращивание олигархических и нацистских группировок в борьбе с себе подобными. Причём наиболее логично развитие этого процесса по территориальному принципу. Например, Аваков и Билецкий, которому он обеспечивает «крышу» МВД, земляки-харьковчане и оба с удовольствием свернут шею Добкину с Кернесом.

Коломойский, в 2014 году обладавший мощнейшей частной олигархической армией за время вынужденного ухода от дел силовой ресурс подрастерял, однако 2014 год показал как быстро, творчески он и его команда умеют мобилизовывать самое отпетое отребье. К тому же никто не знает сколько реально бойцов осталось у Яроша после его ухода из расколовшегося «Правого сектора». А Ярош был очень близок к команде Коломойского.

В Галиции нацисты из «Свободы» враждуют с «демократами» из «Самопомощи» Садового. «Самопомощь» — проект, находящийся на содержании у Коломойского. «Свобода» в Галиции обладает абсолютным силовым и политическим перевесом над «Самопомощью» и будет её давить. Коломойский может попытаться договориться с Тягныбоком о сотрудничестве (за счёт сдачи уже не нужной Игорю Валерьевичу «Самопомощи»), но не факт, что «Свобода» примет такой «подарок». Садового они в Галиции и так подавят (Коломойский тут ему ничем не поможет).

Шанс на объединения Коломойского и Тягныбока появится лишь в том случае, если «Свобода», не имеющая серьёзных позиций за пределами Галиции, решит бороться с Билецким за всю Украину. Но Тягныбок неоднократно раньше заявлял, что если Украина окажется неготовой к торжеству национализма, то «истинным украинцам» надо сохранить Украину в масштабах Галиции. Думаю, что если «Свобода» ограничится своим галицийским королевством, то Билецкий с «Азовом» туда не сунутся – прибылей почти никаких, а воевать придётся с мощным (по меркам украинских нацистов) противником, опирающимся на поддержку местного населения.

Итак, «Свобода» в Галиции, Аваков с Билецким в Харькове, Полтаве, Сумах, Чернигове. Коломойский попытается удержаться в Днепропетровске и захватить Запорожье. Ему также нужен выход к портам, поэтому возможна кооперация с «батальоном» меджлиса в Херсонской области. По мере увеличения численности и боеспособности его «армии» Игорь Валерьевич может попытаться продвинуться на Николаев и Одессу. Местные элиты этих регионов теоретически могут самостоятельно удерживать ситуацию под контролем, но только до тех пор, пока их не трогают. Если у кого-то из главных игроков дойдут до них руки то капитуляция будет быстрой и полной – никакого организованного сопротивления, а если проявится неорганизованное, то его нацисты подавят быстро и страшно.

Турчинов, вес которого зиждется на его статусе секретаря СНБО должен опираться на Киев и центральные области, пытаясь оттуда распространить своё влияние на всю страну. Он может попытаться вступить во временный союз с Аваковым против Коломойского, но для этого необходимо иметь собственную силовую опору. Сейчас Турчинов по должности контролирует вооружённые силы. Но вряд ли ВСУ сохранят единство в случае переворота и начала распада страны. Скорее частично разойдутся по домам, частично пойдут на службу к своим региональным лидерам – олигархам, формирующим частные армии, частично просто займутся «заработком» на большой дороге.

Какое количество организованных мелких нацистских структур удастся Турчинову привлечь к себе на службу зависит от его материальной базы. Позволять им кормиться за счёт населения Киева нежелательно – нужен минимально надёжный тыл. Поэтому Турчинову целесообразно вступить в союз с «кормовыми» олигархами, которые должны будут содержать его воинство в обмен на защиту.

Тимошенко также не имеет собственной вооружённой силы и взять её ей негде. Чтобы остаться в игре надо договариваться с кем-то из основных игроков. Но Юлию Владимировну слишком хорошо знают, чтобы рискнуть на полноценный союз с ней. Это договорённости из разряда тех в которых каждая сторона ещё до подписания имеет минимум три плана обмана и предательства своего союзника.

Тимошенко будет трудно выжить. Наиболее разумное действие остальных участников битвы пауков в банке – ликвидировать её в момент свержения Порошенко или сразу после. Но если Тимошенко удастся уцелеть, то чем дальше, тем большее пространство для манёвра будут предоставлять ей нарастающие противоречия между остальными игроками.

Как видим, при идеальном развитии событий (когда заключаются естественные союзы) у нас получается примерно четыре крупные региональные олигархо-нацистские группировки. Из них только галицийская территория под контролем «Свободы» может на первом этапе остаться вне междоусобной борьбы. Если сама не влезет, то для других она находится на периферии интересов и может быть оставлена на потом.

Ещё одно неизвестное – действия ДНР/ЛНР. Они могут ограничиться выходом на границы областей, после чего заняться оформлением своей интеграции в Россию. Но может возобладать и желание совершить «освободительный поход». В таком случае ограниченность ресурсов продиктует медленное продвижение от области к области. При этом надо учитывать, что «донецкая опасность» может привести к временной консолидации конкурирующих олигархо-нацистских группировок, поэтому тактика выхода на границы областей и последующего выжидания представляется более оправданной.

В конечном итоге, зачем воевать со всеми олигархо-нацистскими группировками сразу, если те обречены на самоубийственный междоусобный конфликт? Более того, вынужденное формирование олигархо-нацистских группировок не означает, что противоречия между олигархами и нацистами забыты. Они временные союзники. Как только у кого-то наметится перевес над остальными, олигархи побеждающей группировки моментально попытаются разогнать нацистов, а те, в свою очередь, перевешать олигархов.

В стерильной ситуации (без внешнего вмешательства) у нацистов практически 100%-ные шансы на окончательную победу. Для сохранения олигархической республики просто нет ресурса, нацисты же заменяют ресурс террором.

Поэтому второй и более вероятный вариант развития событий после Порошенко – установление террористической диктатуры Авакова-Турчинова (или одного из них), опирающейся на официальные и неофициальные нацистские формирования и пытающейся сохранить единство и управляемость Украины методом превентивного террора. Возможно, что для сглаживания внутренних противоречий данной группировке понадобится формально привести к власти некое нейтральное лицо.

В таком варианте развития событий сделать это будет нетрудно. Набор от Яценюка, до любого из оставшихся в Киеве регионалов. Нацистские боевики на избирательных участках вряд ли смогут гарантировать «правильное» голосование, зато ничто не может помешать им организовать «правильный» подсчёт голосов.

Однако террор действенен лишь в том случае, если запугиваемому есть что терять. Обнищание Украины, развал экономики и распад межрегиональных кооперационных связей происходит в высоком, постоянно ускоряющемся темпе. Сегодняшние внешне благополучные крупные города на деле находятся на грани коллапса продовольственного подвоза и развала жилкоммунхоза.

Когда нечего есть, не работает свет, газ и канализация государственный террор утрачивает значительную часть своей эффективности. Нет, народ не поднимается на революцию, но постоянные локальные мятежи, происходящие по множеству различных причин, заставляют центральную власть равномерно распределять силовые контингенты по стране, предоставляя региональным властям право оперативного руководства ими и на них же перекладывая проблему содержания этих войск. Да и сами региональные власти склонны к созданию собственных силовых структур, с помощью которых можно обеспечить значительно более оперативную реакцию на разного рода эксцессы, чем в состоянии обеспечить центральная киевская власть.

В условиях распада единой экономики и перехода регионов на замкнутое, полунатуральное хозяйство, соединение в одних руках на региональном уровне административных, политических и силовых функций автоматически ведёт страну к распаду.

При этом и конкуренция регионов никуда не денется, поскольку у соседа всегда есть что-то лакомое, что хотелось бы иметь самому. Да и просто грабёж чужих вотчин в условиях крайнего ресурсного дефицита становится не политической акцией, не развлечением, но жизненной необходимостью.

Так что в любом варианте развития событий постпорошенковская Украина достаточно быстро приходит к террористической диктатуре, распаду и войне всех против всех. Остановить этот процесс может только внешнее вмешательство, но оно не может быть эффективным до тех пор, пока украинский народ в массе своей не начнёт рассматривать собственную власть (не важно контролирует ли она всю страну или один из её кусков), как главного врага.

Для разоружения боевиков, восстановления правоохранительной системы, воссоздания с нуля административной и политической систем, на территорию Украины понадобится ввести от 300, до 600 тысяч военных, полицейских и гражданских администраторов. При этом, в нынешнем состоянии значительная (свыше половины) часть населения будет воспринимать эти силы как оккупационные, из кого бы они ни состояли (хоть из русских, хоть из поляков, хоть их зулусов или мексиканцев, хоть из всех сразу).

Не желающие разоружаться боевики в таком случае получат достаточно массовую поддержку населения и смогут годами вести партизанскую войну (в том числе в городах) и подпольную террористическую деятельность, в том числе на территориях стран-соседей.

Поворот в сознании населения возможен лишь после того, как нацистские боевики, грабящие сейчас преимущественно Донбасс, начнут грабить всю Украину, а бои между ними будут разносить в щебень жилые кварталы далёких от донбасской линии разграничения городов. Тогда любая власть, способная обеспечить безопасность и прокормить, будет восприниматься как благо, в сравнении с царящим вокруг ужасом. Тогда боевики останутся без даже частичной народной поддержки, наоборот народ с удовольствием устроит на них облавную охоту с судами линча.

Только на такой основе иностранное вмешательство, в том числе коллективное вмешательство мирового сообщества, может иметь относительно быстрый эффект.

Это не снимет вопроса о цене восстановления территории до уровня пригодного для жизни (о политическом восстановлении я даже не говорю), но данная тема лежит за пределами нашего материала.

В целом, пока Порошенко сохраняется у власти, остаётся пусть маленькая и теоретическая, но всё же возможность чуда – остановки распада поражённых некрозом тканей украинского государства и начала медленного и тяжёлого процесса выздоровления и восстановления нормальной жизни. Это всё равно работа минимум на десятилетие, но тогда ещё можно надеяться, что Украина, тяжко напрягаясь и теряя население, выполнит её сама. В конце концов, Россия после хаоса 90-х справилась.

Смещение же Порошенко будет означать прохождение точки возврата. С этого момента остановить процесс распада, прежде, чем он достигнет логического завершения будет практически невозможно. Равным образом невозможным будет после этого и самостоятельное восстановление украинского государства. Опыт Сомали и Афганистана свидетельствует, что будучи ввергнутым в состояние трайбалистской архаики государство может пребывать в нём десятками и даже сотнями лет.

Дальнейшая же судьба территории и населения будет зависеть от планов, целей и возможностей ближайших соседей (далеко не одной лишь России). Причём главным для участников процесса будет надёжное блокирование очага заразы, способного отравить соседей, и лишь потом поиск способа лечения. И не думаю, что будет выбрана щадящая терапия.

Ростислав Ищенко, «Актуальные комментарии»

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«350 млн остаются», — посол Украины отказывается верить в сокращение военной помощи от США в два раза

Посол Украины в США Валерий Чалый попытался успокоить соотечественников насчет объемов военной помощи из США. Он рассказал, что никакого уменьшения американских военных дотаций Украине на самом деле не будет, а озвученную в Палате представителей США сумму в 150 млн долларов (которая обещана Украине и должна поступить до конца сентября 2017 года) надо воспринимать не как всю помощь, а только ее часть. «Существует бюджет 2017 года — действующий акт, в котором определено 350 млн долларов помощи (Украине — РВ) в 2017 бюджетном году… То, что рассматривается сейчас — это 150 млн долларов, которые будут предоставляться до 1 октября текущего года», — попытался объяснить уменьшение заявленной цифры в два раза посол. Он утверждает, что после 1 октября Украина продолжит получить от США деньги, но — по другим статьям. А в сумме якобы все равно набегут прежде заявленные 350 млн долларов. «То есть, эти 350 млн остаются», — надеется Чалый. Кроме того, он мечтает, что деньги Пентагона — не единственные средства из США, на которые может рассчитывать Украина. Он убежден, что поддержку может оказывать и Госдепартамент США, у которого для этой цели могут быть свои программы. «Все цифры надо воспринимать через понимание процессов принятия решений в США. Что же касается этого случая, беспокойства у нас пока нет», — настаивает дипломат. Напомним, ранее стало известно, что США сокращают ассигнования на военную помощь Украине, в частности, законопроектом, который подготовлен в комитете Палаты представителей американского Конгресса, запрещены поставки украинской стороне переносных зенитно-ракетных комплексов и говорится о 150 млн долларов, предусмотренных на приобретение другого оружия. Читайте также: США приступают к «летальному» перевооружению Украины

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В Кабмине Украины признались, что не могут полностью перестать торговать с РФ

Украина не пошла на полный запрет торговли с Россией, поскольку это привело бы к потере поддержки европейских стран-партнеров по Всемирной торговой организации (ВТО), снижению валютной выручки страны и ограничениям работы транспортной отрасли.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская.

«Ограничение транзита — это наихудшее, что может сделать государство. Должны ли мы идти на такой шаг, вводя зеркальные санкции? Особенно учитывая, что товары, идущие из Российской Федерации транзитом через Украину, в основном идут на рынки стран Европейского Союза, которые фактически являются нашими партнерами по ВТО. Сделаем ли мы нашим партнерам лучше, если пойдем на этот шаг? Кроме того, мы должны помнить, что когда возникла ситуация с блокированием российских грузов, первыми протестовать начали именно украинские водители. Они были против, поскольку теряют заработок на транзите», — отметила она.

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ДНР: Донецкая фильтровальная станция сегодня может возобновить работу

Донецкая фильтровальная станция может заработать уже сегодня, 4 марта, если первая в истории совместная инспекция Донецка и Киева пройдет здесь успешно.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник.

«Сейчас на станции присутствуют представители СЦКК, ОБСЕ, МЧС и сотрудники «Компании «Вода Донбасса»». Украинская сторона на ДФС пока не прибыла. Все находятся в ожидании. Ориентировочно, если инспекция состоится, и все пройдет гладко, станцию будут пробовать запускать», — говорится в сообщении.

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Три металлолома – один боевой корабль

"Арсений Яценюк сорвал вывод украинского флота из Крыма стоимостью миллиард долларов".

Интересные подробности о процессе передачи украинской техники и кораблей из Крыма на Украину.Экс-премьер-министр Арсений Яценюк сорвал вывод украинского флота из Крыма стоимостью миллиард долларов. Об этом заявил Андрей Сенченко, который с марта по июнь 2014 года занимал должность вр,и.о. заместителя главы Администрации президента и курировал вопрос вывода техники и вооружения из Крыма. Сенченко рассказал о моментах, которые привели к утрате боевого ядра Флота. Тогда– рассказал бывший чиновник.Этому не суждено было сбыться по причине того, что на то время, – сказал Сенченко.Также он назвал вторую причину, по которой сорвался вывод. Ряд крымских предприятия попросили оккупантов запретить передачу кораблей ВМС Украины из-за задолженности., – добавил он.Так Андрей Сенченко прокомментировал заявление экс-командующего флота Гайдука о том, что после пения Дещицы у посольства РФ в Киеве Россия остановила вывод техники.«Нет, Гайдук не в курсе этой темы, поскольку он этим процессом не занимался, я вызволял Гайдука из плена и после этого на меня были возложены обязанности по переговорам о возврате военной техники и вооружения», – отметил Сенченко.По его словам, высказывания Дешицы никак не повлияли на приостановку передачи захваченных кораблей Черноморского флота Украины., – заявил Сенченко.Он также отметил, что лично отвечал за вывод вооружений из Крыма.«Я отвечал со стороны Украины за вывод вооружений, Гайдук этим не занимался, этим занимался в какой-то степени покойный генерал Геннадий Воробьев, тогда он был первым заместителем начальник Генштаба», – отметил Сенченко. http://uainfo.org/blognews/1488609097–a rseniy-yatsenyuk-sorval-vyvod-ukrainskog o-flota-iz-kryma.html – цинкPS. Тут стоит понимать политическую подоплеку данных разоблачений.Сенченко являлся функционером в партии Тимошенко, которого события 2014 года вытолкнули практически на самый верх. Но в 2014 году, альянс Порошенко и Яценюка фактически отодвинул Тимошенко от власти.Ныне же, снова возникла вероятность возвращения Яценюка во власть (например в качестве замены для Гонтаревой) и по нему теперь работают на упреждение, вытаскивая один из его многочисленных грехов времен 2014 года, за которыми наверняка последуют и другие, благо фигурант тогда в погоне за своим первым миллиардом покуралесил изрядно. Заодно, и Порошенко припомнили.В отношении флота, часть этой истории раньше уже просачивалась в прессу, когда выяснилось, что "легендарную" подводную лодку "Запорожье", Украина отказалась забирать по экономическим соображениям, после чего на ЧФ долго ломали голову что же с этим сокровищем делать – переоборудовать в музей, поставить на прикол до лучших времен и пускай гниет или же распилить на металл.

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Украина вымирает — за три года минус 329 тысяч человек

Население Украины сокращается катастрофическими темпами. Об этом заявил украинский депутат Александр Вилкул, пишет Русская Весна.

«Наша страна вымирает. За три года — минус 329 тысяч человек. Это больше, чем население Херсона», — рассказал он.

Как отметил политик, «в нищем государстве, в котором, по оценке ООН, 80% живет за чертой бедности, иметь детей „не по карману“. А старикам просто не за что выжить».

«Уже более 5 млн человек плюнули на все это и уехали. Госстат говорит, что средняя зарплата в Украине за 2016 год — 203 дол. США или 2,4 тыс дол/год. А годовой доход трудового мигранта за границей — более 15 тыс дол.», — сообщил нардеп.

По его словам, необходимо восстанавливать программы молодежного кредитования жилья, увеличения соцвыплат при рождении детей, поддержки пенсионеров.

«Но провластным депутатам интереснее сфотографироваться со „Ждуном“», — резюмировал Вилкул.

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Украинский дипломат рассказал о разговоре с генпрокурором США по Крыму

Посол Украины Валерий Чалый сообщил, что имел личный разговор с генпрокурором США Джеффом Сешнсом незадолго перед встречей с послом России Сергеем Кисляком. Об этом сообщает RT.

«Я могу подтвердить, что такая встреча в Конгрессе (с сенатором Сешнсом. — ред.) была. Мы провели даже вдвое больше времени, чем предполагалось», — заявил Чалый.

По словам украинского посла, главной темой разговора была ситуация вокруг Крыма.

«В основном, я коротко рассказывал и пытался донести нашу позицию по Крыму», — отметил дипломат.

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В Белоруссии приговорили боевика «Азова» по кличке «Террор-машина» к семи годам тюрьмы

Витебский областной суд приговорил бывшего бойца украинского нацбатальона «Азов» Станислава Гончарова к семи годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Гончаров также известен как «Террор-машина». Он был задержан в апреле 2016 года. В отношении 20-летнего белоруса было возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство: молодой человек, находясь в октябре 2013 года в Орше (Витебская область), издевался над подростками, а происходящее снимал на видео. Ему инкриминировали преступления по нескольким статьям уголовного кодекса — злостное хулиганство; разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни; грабеж.

«Гончаров приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии усиленного режима», — сказал представитель суда.

Вместе с Гончаровым были осуждены еще семеро молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Они приговорены к различным наказаниям — от одного года ограничения свободы до шести лет лишения свободы.

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Отдавайте земли: МВФ лишает Украину её главного достояния (ФОТО)

МВФ требует от Киева отменить запрет на продажу сельскохозяйственных земель, на этом же настаивает Пётр Порошенко. Мораторий на свободный оборот земли, введённый на Украине 16 лет назад, осенью 2016 года был в очередной раз продлён. Однако сейчас отмена моратория продавливается через Конституционный суд страны: его просят признать эту норму противоречащей основному закону Украины. По словам экспертов, в возобновлении сделок с землёй заинтересованы украинские олигархи и транснациональные агрохолдинги. В обход парламента Приватизация земли осуществлялась на Украине в 1994–2001 годах, за этот период сертификаты о праве собственности на землю получили около 7 млн украинских граждан. Таким образом, большая часть земли сельскохозяйственного назначения Украины — 32 млн га — находится в частной собственности, оставшиеся 10 млн га принадлежат государству. В 2001 году на Украине был введён мораторий на коммерческие операции с землёй сельскохозяйственного назначения. С этого момента мораторий неоднократно пролонгировался. Последний раз запрет был продлён в ноябре 2016-го, хотя за его отмену ратует Пётр Порошенко. Выступая в Раде в сентябре прошлого года, украинский лидер призвал нардепов к либерализации земельного рынка. По мнению Порошенко, ограничение свободного оборота земли мешает притоку инвестиций в аграрный сектор. С требованием отмены моратория выступил и Международный валютный фонд: эта мера содержится в меморандуме, подписанном Киевом и МВФ в октябре 2016 года.

На фото: Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и Пётр Порошенко

Фото: Reuters 17 февраля группа депутатов от «Блока Петра Порошенко» направила представление в Конституционный суд Украины с требованием признать мораторий на продажу земли не соответствующим основному закону страны. Поняв, что провести закон через парламент не получается, сторонники президента решили для достижения своей цели обратиться в Конституционный суд. Это очередная попытка отменить запрет на продажу сельхозземель. К примеру, в 2015 году во время обсуждения очередного продления моратория произошёл казус. На сайте президента Украины появилось сообщение о ветировании им закона о сохранении моратория, однако уже через несколько часов сообщение было убрано — якобы произошла ошибка. Можно предположить, что в администрации президента просто поняли, что вето будет преодолено, и отказались от этой идеи. В парламенте перспектив у идеи свободной продажи земли нет: против неё выступают депутаты «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока». Поддержка непопулярной инициативы может обернуться политическим фиаско, и никто не хочет солидаризироваться с президентом по этому вопросу. Против безоглядной продажи земли высказывался ещё Арсений Яценюк в бытность премьер-министром Украины. По его мнению, без разработки необходимой нормативно-правовой базы отмена запрета на торговлю землей приведёт к «разбазариванию ключевого национального актива Украины». Читайте также: Порошенко: Я не позволю раскачивать лодку (ВИДЕО) Аграрии бьют тревогу В конце февраля в Киеве прошёл митинг против либерализации рынка земли. В мероприятии, в частности, приняли участие партия «За жизнь» и Аграрная партия. По данным опроса, проведённого агентством AgriSurvey в мае 2015 года, около 70% украинских сельхозпроизводителей выступали против свободной продажи сельскохозяйственных участков. 56% опрошенных представителей отрасли высказывались против рынка земли в принципе, еще 14% считали, что его можно ввести, но только в будущем. Аграрии боятся, что не смогут конкурировать с крупными компаниями, кроме того, выражают недоверие к органам власти из-за их высокой коррумпированности. Как заявил глава внепарламентской партии «За жизнь» Вадим Рабинович, сейчас власти пытаются подкупить судей Конституционного суда, чтобы те признали мораторий, соблюдавшийся полтора десятка лет, неконституционным. Накануне в Раду был внесён законопроект о многократном повышении судейских окладов — судьям КС предлагается платить по 400 тыс. грн (около $14 тыс.) в месяц. Украинская пресса назвала эту инициативу «шокирующей». Украинские сельхозпроизводители встревожены действиями властей и вовсе не разделяют тезиса о том, что либерализация рынка приведёт к росту эффективности отрасли. «Сегодня ещё говорят об эффективном собственнике. Эффективных собственников я уже видел. У нас отдали фабрики и заводы эффективным собственникам — мы видим теперь, что они имеют и что имеют люди», — заявил директор компании «Агрофирма» Алексей Носик, выступая на II Земельном форуме Аграрной партии Украины, который проходил в конце февраля в Криворожье. Бизнесмен не только выступил против свободного рынка земли, но и призвал к национализации всех участков, находящихся сейчас в частной собственности. Одновременно против продажи земли выступили фермеры Днепропетровской области. Аграрии поддержали инициативу депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула по сохранению запрета на свободный оборот земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующий законопроект был внесён в Раду осенью. Читайте также: У Порошенко мало шансов сбежать, — Царев Реквием по АПК Земля — главное достояние Украины. В стране находится около 10% мировых чернозёмов, плодородные почвы занимают почти половину украинской территории. По свидетельству экспертов, урожайность украинского чернозёма опережает даже краснодарские показатели. В стране развито сельское хозяйство, экспорт аграрной продукции обеспечивает большую часть поступлений валюты в национальную экономику.

Фото: Reuters Но действующая украинская власть наносит всё новые удары по агропромышленному комплексу. Обещая открыть для аграриев европейский рынок, политики слукавили: на практике ЕС установил ничтожные квоты на беспошлинный ввоз украинских товаров. Например, в год Украина производит 1,2 млн тонн куриного мяса, а в Евросоюз разрешается поставлять только 16 тыс. тонн. Подписание экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом не принесло выгод украинским агропроизодителям. В то же время они потеряли российский рынок — Москва подняла таможенные пошлины для Украины, чтобы защитить свой рынок от европейских товаров, следующих транзитом через украинскую территорию. Ещё одним ударом по украинскому АПК стала отмена налоговых льгот для сельхозпроизводителей. Если с 1999 года украинским аграриям возвращалась сумма НДС, но по требованию МВФ эти льготы были отменены с 1 января 2016 года. Отмена моратория на продажу земли может стать шагом к уничтожению украинской аграрной отрасли. Украинские чиновники и СМИ, лоббирующие отмену моратория, приводят ряд аргументов, большая часть которых не выдерживает критики. Утверждается, что приватизация сельхозугодий должна поднять эффективность аграрной отрасли. Но сегодня украинские аграрии испытывают трудности со сбытом готовой продукции, а не с её производством: внешние рынки перекрыты, на внутреннем наблюдается снижение спроса из-за падения покупательской способности населения. Приватизация земли никак не поможет решить эти проблемы. А рост арендных ставок за пользование землей в результате либерализации рынка, о котором с радостью твердят апологеты приватизации, только ухудшит положение сельхозпроизводителей. Стоимость украинской агропродукции вырастет, что снизит её конкурентоспособность. Изначально мораторий на продажу сельскохозяйственных земель вводился на Украине для того, чтобы не допустить скупку участков иностранцами, а также крупными агрохолдингами. Сегодня сторонники прекращения действия моратория обещают, что отмена запрета не будет распространяться на иностранных граждан. Однако, по мнению экспертов, обойти такой запрет будет совсем не сложно с помощью подставных лиц и компаний. Читайте также: Порошенко собирается бежать из Украины, — Олейник Беспредельный передел В стране идёт активный передел госсобственности, и это не самое лучшее время для либерализации земельного рынка. Эксперты отмечают, что отмена моратория на продажу земли приведёт к её массовой скупке за бесценок. По сути это попытка повторить сценарий российской приватизации 90-х, когда ценные активы оказались сконцентрированы в руках отдельных персонажей. На Украине приватизация в те годы проводилась в более мягкой форме. «В условиях войны и нищеты земля будет скупаться по заниженным ценам, а затем перепродаваться иностранным компаниям, — отметил в интервью RT украинский политик и правозащитник Владимир Олейник. — По отмене моратория на продажу сельхозземель нужно проводить референдум. Государство сейчас владеет 10 млн гектаров, остальные сельхозземли находятся у частников. Те, кто заинтересован в отмене запрета, рассчитывают, что в условиях нищеты люди начнут продавать по бросовым ценам свои участки. Точно так же, как в своё время (в России. — прим. ред.) люди продавали ваучеры за бесценок. А потом оказалось, что все ваучеры сконцентрировались в руках отдельных людей, которые получили контрольные пакеты предприятий». Украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин в интервью RT отметил, что сельское хозяйство страны не нуждается в срочной либерализации рынка земли. По его словам, украинский аграрный сектор — самая высокоприбыльная отрасль, активно экспортирующая свою продукцию. И сегодня отмена моратория на продажу земли может привести к стремительной деградации АПК.

Фото: globallookpress. com / © Geovien So / ZUMAPRESS. com «Финансово-корпоративные группы, к которым относится Порошенко, рассчитывают захватить в собственность десятки тысяч гектаров. В принципе, рынок земли должен существовать, но должны быть ограничения на концентрацию больших банков земли у одних владельцев, а также действовать запрет на продажу земли иностранцам. Есть большая опасность, что земли будут скуплены, после чего просто не будут обрабатываться. По сути, такой сценарий в интересах зарубежных транснациональных агрохолдингов, европейских и американских», — считает Соскин. Читайте также: Украина сдала Донбасс России: Последний шаг — национализация Надежда Алексеева

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Премьер Украины подсчитал убытки от блокады Донбасса — 3,5 млрд долларов

Потери горно-металлургического комплекса Украины от блокады железной дороги на Донбассе составят 3,5 млрд долларов валютной выручки. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер в пятницу, 3 марта

Гройсман отметил, что потери горно-металлургического комплекса Украины от блокады железной дороги на линии разграничения составят 3,5 млрд долларов валютной выручки, приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест.

Украинские радикалы с 25 января блокируют железную дорогу в ДНР и ЛНР под предлогом пресечения торговли с неподконтрольной Киеву частью Донбасса. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. На Украине был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Лидеры ДНР и ЛНР в ответ национализировали украинские предприятия на своих территориях.

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Украинский аналитик: На Украине одновременно разыгрываются несколько сценариев дальнейших событий

Все они сводятся к двум основным вариантам – быть государству “Украина” или не быть.



Собственно, не надо обладать какими-то особыми способностями, чтобы не понимать того, что всё что происходит с Украиной, её экономическим потенциалом и политической независимостью, есть игра, направленная на переподчинение всей украинской территории (или значительной её части) кому-то одному. С тем, чтобы в итоге привести ситуацию к всеобщему успокоению и стабильности на европейской части Евразии, а главное единоначалию.



Попробуем коротко пройтись по основным моментам разных сценарных планов развития украинских событий, главная задача которых, вывести ситуацию к выбору – БЫТЬ или НЕ БЫТЬ государству «Украина».



Неформально к этой ситуации уже подошли и, на мой взгляд, сегодня решается вопрос, как это оформить формально.



1. Переформатирование существующего парламента, с целью сформировать прочное пропрезидентское большинство и реализовать по максимуму пункты минских соглашений, по их приоритетности. В таком случае, мы получаем Украину, как государство, существующее под протекторатом Российской Федерации. Т.е., союзное государство, а со временем, как несколько федеральных округов уже самой России (чего исключать нельзя). Кто «минские соглашения» раньше всех придумал, того и «тапки».

2. Масштабные боевые действия на Донбассе. Результат предугадать несложно – полное уничтожение Украины, как страны и распад её на несколько частей. Что крайне не выгодно Кремлю, потому что такой сценарий несет угрозу РФ – нестабильность на границе (при чем, всей её протяженности), практически неконтролируемый поток беженцев из Украины. Риск появления новых и явно враждебных квазигосударств.

3. Националистический вооруженный переворот в Киеве. Свержение Порошенко. Учитывая, напряженность складывающейся ситуации на данный момент.

4. Националисты с нацистским уклоном взяли власть в стране. Что дальше? Очередное террористическое квазигосударство? Да на границе с РФ, да в центре Европы отягощенной к тому же проблемами мигрантов и террористическими угрозами? Надолго ли? Да и допустят ли?

5. (фантазия) Каким-то чудом где-то в глубинах украинского общественного сознания проснется жажда созидания и народ, сбросив оковы четвертьвековой пляски под чужую дудку решит, что имея за плечами багаж многовековой истории, богатую землю, многогранную культуру многонационального общества, свой колоссальный интеллектуальный потенциал и ресурсы, вдруг решит, что свои ошибки признавать не только можно, но и нужно. И после этого возьмётся за (исключительно свой) ум и начнет строить свою державу, в которой за основу будет взят главный принцип человеческого общежития – взаимное уважение. Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой или не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе.



Почему такой вывод и как до этого докатились? Тезисно это можно пояснить следующими признаками:

- украина давно уже является объектом политики. 2014 год и дальнейшие события это констатировали, как факт. Абсолютная зависимость от решений практически по всем украинских проблемам (внутренним и внешним, политическим и экономическим) принимаемых в Вашингтоне, Кремле и Брюсселе.

- абсолютная зависимость от международных кредитных организаций. Яркий пример – это уступки требованиям МВФ – по сути, уничтожающие украинскую экономику и социальную инфраструктуру страны, как основу государства и государственности.

- внутренняя ситуация. Тут вообще, без слёз не взглянешь. Во-первых, ОТСУТСТВУЮЩИЙ парламент – его неспособность работать, выраженная в отсутствии какой бы то ни было дисциплины и откровенный саботаж работы ВР. Во-вторых, совершенно позорная ситуация с блокадой ж/д путей на линии разграничения с ЛДНР, обнажившая наглую ложь руководства Украины, в частности по вопросу необоснованно формирования тарифов на ЖКХ.

- явная незаинтересованность действующей власти в расследовании событий января-февраля 2014 года и «преступлений» «кровавого режима Януковича». Отсутствие какой-либо доказательной базы, кроме голословных обвинений и тупых выдумок, вылилась в череду отказов европейских правоохранительных структур от участия в откровенных аферах с юридическим преследованием чиновников связанных со сверженным президентом.

- ультимативные заявления организаторов блокады Донбасса, направленные против президента Порошенко. Этот процесс можно расценивать двояко – с одно стороны, это видимое противостояния националистов против воровской сущности президента и его команды и вроде, как проявление справедливого патриотического недовольства положением дел в стране. С другой стороны, в такой казалось бы опасной для себя ситуации, Порошенко не предпринимает реальных и, главное решительных шагов по усмирению бунтовщиков и откровенно преступных действий ура-патриотов. Это наводит на всякие мысли. Например, о причастности АП президента к блокаде.

- ликвидация украинских олигархов, как политического вида. Операция по блокаде путей сообщения между территориями подконтрольными и не подконтрольными Киеву, это уже настолько очевидно, что только заангажированный эксперт может этого не замечать. Конечно, свято место пусто не бывает и на место это вскоре придут другие, от слова «вообще».

Уж очень ситуация с Коломойским, Онищенко, Новинским и Ахметовым* выглядит, как зачистка поля для более серьезного игрока, которому нужно всё поле. Подозреваю, что это будет Некто связанный с российским (а возможно и российско-американским) крупным бизнесом, учитывая, что Россия по сей день является крупнейшим торговым партнером Украины:



http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3800486/



И это не говоря уж про то, что наибольшая сумма инвестиций в 2016-м поступила в украинскую экономику именно из РФ.

Несомненно, богатые и даже очень богатые люди на Украине останутся. Только вряд ли их можно будет называть олигархами, в прямом смысле этого слова.



Чтобы ход мысли был еще более понятен, напомню, что ситуацию на украине следует рассматривать сквозь призму интересов РФ и части американского истеблишмента, связанного с российским бизнесом общими интересами. Кстати, тут нелишним будет вспомнить – кто является подписантом соглашения между президентом Януковичем и Объединенной Оппозицией в феврале 2014 года – ни Россия, ни США тв этом списке не значатся. Ну, и всем известные антироссийские санкции… кроме европейского бизнеса и украинского, реальных убытков никто не несет.



Есть еще и шестой вариант сценария – апокалипсический или Большая Война. Естественным образом, украинская территория с огромной вероятностью становится театром боевых действий и ядерных (а почему и нет) ударов… Нет необходимости рассматривать вариант, когда «крышка» практически всем.



Вывод. А вывод делайте сами. Лично я в сказки о пробуждении общественного сознания не верю.

*Коломойским, Онищенко, Новинским и Ахметовым – похоже, остальные уже смирились или оказались более подготовленными к сложившейся ситуации.

Алексей Калиниченко

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Украина сдала Донбасс России: Последний шаг — национализация

В любой раскручиваемой на Украине теме всегда что-то замешано. В украинских медиа уже месяца три озвучивается украинськэ жахiття полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Нэньки. Вероятно, таким образом украинцев морально готовят проститься и сделать ручкой Донбассу. Короче, смириться с его отбытием к новым горизонтам. Далее, мы наблюдали серьёзное военное обострение на Донбассе, которое, кстати, было рассчитано на сдачу промышленности, но не вызвало должного резонанса в мировом сообществе. Более того, Европа обвинила Киев в эскалации конфликта, чего не было ранее. Естественно, Киеву срочно потребовался новый инструмент создания русофобии, коим и выступила блокада Донбасса со всеми вытекающими последствиями. Петро Рошенко ничего не сделал для снятия блокады. Он, как «коренной хохол», руководствуется старой проверенной формулой «сгорел сарай — гори и хата». То есть, разрушенная инфраструктура Донбасса требует колоссальных для Украины денежных вливаний, а это десятки миллиардов долларов, которых нет и не будет уже никогда. Померла так померла. Ради примера: за три года хунтоправительства Украина получила всего 13 млрд. $ займа от барыг из МВФ, что у хохлоправительства считается жирным куском для распила. Итак! Если Украина не может себе позволить найти такие средства, тогда остаётся окончательно отрезать от себя потенциально дотационный регион, и подтолкнуть его к перестройке кооперационных связей на российский рынок и максимальное самообеспечение. Что, собственно, является лучшим из решений, ведь республики и сами способны всё восстановить и заработать. Не пальцем деланные. В качестве доказательства украинских стремлений самостоятельно отрезать Донбасс приведу следующее: У Киева был цельный месяц для того, чтобы снять блокаду, но никто не отреагировал даже в последние дни после ультиматума. Порошенко вообще пропал из поля зрения и не сделал никаких заявлений или предложений. Контролирующие нациков Аваков и Турчинов тоже ничего не сделали для успокоения своих цепных зверьков. Украина даже не отреагировала на прямое указание европейского сообщества по снятию блокады. Петя сам сделал всё, чтобы нельзя было впихнуть Донбасс обратно под киевское управление. Это же настоящее, полномасштабное отделение от Украины! Киев самостоятельно дал возможность республикам официально работать с Россией. Огромное вам спасибо. В итоге, они заблокировали не нас, они заблокировали самих себя. Уже сегодня повышена стоимость электричества на 25%, а вскоре подскочит и газ на целых 40%. Нехилый бонус. Теперь рассмотрим дальнейшую судьбу республик после национализации. Для наилучшего понимания сделаем это в самых жёстких условиях, которые нам пророчит стервозная Украина. КАДРЫ Если кто-то спросит о том, где брать управленческие и прочие кадры, которые якобы незаменимы и свалят на Украину сразу же после национализации, то я отвечу: «Полностью незаменимых людей нет, бывают лишь максимально незаменимые!» И как бы там не плакался украинский Карасёв в прямом эфире, но Донбасс имеет достаточно светлых умов в своём активе. У республик есть целый трёхгодичный опыт в сфере поиска персонала, специалистов и просто талантливых людей. ОД «Донецкая Республика», например, уже третий год довольно активно работает в поиске нужного персонала. Три года назад из Донецка в ужасе съехала уйма врачей, инженеров, журналистов, юристов и прочих. И что, разве порезали на металл заводы, как любят выдумывать укры? Разве не печатаются газеты и не работает зомбоящик? Разве остановилось правовое дело? Даже несмотря на уехавших профессоров, кандидатов и докторов наук, новые светлые умы восполнили поредевшие ряды учёных. В Донецк, как и раньше, стекаются все, кому не способны помочь в других больницах Украины, а перенесённые в Краматорск областные клиники втихую направляют особо больных на лечение к «сепарским врачам». Недавно Захарченко заявил, что никаких кадровых проблем в связи с национализацией не возникло: те кто работал, те и остались. Ну, будем посмотреть. РЫНКИ СБЫТА В НАИХУДШИХ УСЛОВИЯХ По рынкам сбыта — пожалуй, самый больной вопрос. Ведь выходя из украинской юрисдикции, республики автоматически теряют возможность экспортировать свои продукты в другие страны. Но давайте представим, что будет в самых фантастично сложных условиях, и обратим внимание на опыт других стран. Подчёркиваю: в самых тяжёлых условиях, ведь имея наиболее сложный пример, мы получим наиболее ясную картину в перспективах. К примеру, Северная Корея, находится под самыми жёсткими санкциями ООН, и имеет самые тесные связи с Китаем, как Новороссия с Россией. На границе КНДР и КНР кипит бурная экономическая деятельность. Около четверти жителей Китайской провинции Дайнь-дунь ведут совместный текстильный бизнес с северокорейцами. Система производства-сбыта до гениальности проста: корейцы тоннами производят «брендовые» шмотки без этикеток, которые после пошива переправляются через китайскую границу в Дайнь-дунь, где на готовом продукте делаются нашивки и этикетки с пометками «Zegna», «Versace» и прочие. Можете присмотреться к своим футболкам, джинсам или сумочкам повнимательнее, возможно именно ваша сумочка от «Louis Vuitton» была пошита в самом закрытом государстве планеты. Северная Корея, имея единственный неподсанкционный продукт (уголь), такими же «тёмными» способами торгует лёгким и тяжёлым вооружением, включая РК, ЗРК и баллистические ракеты. Также казна КНДР наполняется с нефти, минералов, машиностроения, оборудования, металлургии, сельхоз продукции и выращивания зерновых культур, которые тоже находятся под «строгими» санкциями. А если кто-то переживает о рабочих визах, то возьму в пример, опять-таки, самое закрытое государство: в Северной Корее имеются одни из самых способных военных инженеров-конструкторов, которые за последнее время построили два эфиопских оружейных завода и один ядерный реактор для Сирии, которые и до сих пор обслуживаются и снабжаются КНДР. Корейцы довольно хитро срабатывают все свои детища, в результате чего заказчик вынужден на постоянной основе вести сотрудничество с корейскими милитаристами. Подобных примеров уйма и в других странах. Но именно КНДР я использовал в качестве примера, благодаря самым жёстким санкциям в мировой истории. Однако, мы далеко не северокорейцы и у нас есть гораздо большие преимущества. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И РЫНКИ СБЫТА В РОССИИ Национализация создала огромные проблемы для правительства РФ, сопоставимые с наработками, которые длятся годы. Единственно эффективное решение — это вывести наиболее проблемные предприятия под частичное управление России. Но не всё так страшно, как может показаться. Промышленность Донбасса неминуемо перераспределится по регионам РФ. Те, кто говорят, что республики не найдут рынков сбыта для своей продукции — ошибаются. Россия может экспортировать свой металл, а внутри собственных границ пользоваться донецкими видами металлов для всех своих потребностей. Ещё говорят, что Новороссию невозможно присоединить к России экономически. Якобы это совершенно разные государства, которые развивались каждое в своих границах. Но я могу вас заверить, что это полнейшая чушь. Со времён СССР между Украиной и Россией были тесные взаимозаменяемые промышленные мощности, которые за 90-е годы постепенно разрывались и нарастали снова, но многовековая связь так и не была разрушена, и страны всегда оставались зависимы друг от друга. Особые темпы в разрыве данных связей мы наблюдали как раз в последние 3 года. В результате этого Россия была вынуждена сотрудничать с другими странами или возводить подобные аналоги украинских предприятий у себя, от чего теряла в бюджете и времени. В РФ до сих пор имеется востребованная ниша в промышленности, в которую очень даже способны вклинится республики. То есть, разорванные экономические связи с Украиной можно выгодно компенсировать за счёт украинских санкций, и на место промышленности Украины вывести промышленность Донбасса. БИНГО! СОТРУДНИЧЕСТВО С УКРАИНОЙ Не знаю, когда, и получится ли вообще, сотрудничать с истеричкой, но на Украине уже исправно стали появляться вбросы, о низком качестве донецкого антрацита. Бру-га-га! Уже не знают, чем потешить своё ущемлённое самолюбие. «Обидели мышку…» Однако, это всё западенские вуйки, а «патриотычна влада» уже согласилась покупать уголь и учредила пограничников из отряда Семенченка. Но поздно проснулись, и блокадные нацики будут ещё долго сидеть голодными на своей новой таможне «Нахтигаль». В ДНР уже заявили, что поставки на Украину не рассматриваются, а Захарченко объявил торговую блокаду Украине. Уголь уже востребован в других точках, ведь именно наш антрацит считается лучшим. В общем, Киеву нужно было ещё при электрическом свете решать свои проблемы. Сидите, значит, на тёмную, только, когда скакать надумаете, не переломайте ноги. Если республики и согласятся сотрудничать с Украиной, то это будет происходить уже на более справедливых условиях. Раньше для того, чтобы мы могли продавать уголь Украине, нужно было пройти довольно большое количество посредников, у которых оседала весомая доля выручки. Одна только СБУ нагревала руки по 8–9% с каждой тонны провозимого через их посты угля, а это 100 млн грн. с каждого последующего миллиона тонн убытков лишь на одного посредника. Кстати, получается, что Семенченко отжал у СБУшников их же халтурку. Феерично! Так держать, Сёма! СРОКИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ После полной национализации предприятий люди, конечно же, будут ждать моментального экономического чуда. Но хочу предостеречь и сказать, что не будет «никакого прыжка тигра» или медведя. В первое время возможно даже ухудшение в экономике республик, поскольку от нас требуются дополнительные затраты. Но, так или иначе, мы довольно быстро выйдем на прежние показатели, и обязательно будем набирать темпы, пусть и не так стремительно, как этого хочет простой обыватель. Взять элементарные отстройки плавильных печей, которые в случае остановки следует строить с нуля, на что требуется около полутора лет. Достаточно и других нюансов, которые нас, увы, не могут порадовать. Здесь фигурируют и привлечение инвесторов и наладка логистики и составление новых договоров о сотрудничестве и многое другое, о чём простой человек на всегда задумывается. Следует сюда так же включить поведение ВСУ. Так что, не всё сразу, господа. Однако, перспектив у Донбасса довольно много. Всё, что будет делаться дальше, будет более активно развивать экономику республик и окончательно свяжет нас с Россией. Экономика Украины серьёзно ослабнет, а слабый пёс никому не страшен.

Мы победим! Будущее за нами! Читайте также: Через 60 дней государство Украина перестанет существовать, — Захарченко (ВИДЕО) Алексей Гумилёв

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Две светлых повести

Домашняя беседа с Надеждой Савченко. О поездках, партийном строительстве, упоротых и нормальных людях.

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Украина прекратит все контакты с предприятиями в Донбассе, переданными под внешнее управление

Украина прекратит все контакты с предприятиями в ДНР и ЛНР, на которых введено внешнее управление. Об этом заявил министр по делам «временно оккупированных территорий Украины» Вадим Черныш. «Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент, будут прекращены», — сказал он. По словам министра, субъектами отношений с украинскими предприятиями должны быть только компании, работающие по законодательству Украины. Читайте также: Россия призвала Украину трижды подумать, прежде чем действовать в Донбассе

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Обратная сторона гуманитарки Ахметова

Обратная сторона ахметовской гуманитарки от министерства информации ДНР.При всем пафосе репортажа, есть в нем определенное лукавство, так как и до этого прекрасно было известно, где находится распределительный центр, в котором при известном желании, всегда можно было бы провести проверку на предмет антисанитарии. Но до определенного времени на это закрывали глаза. А сейчас перестали. Внезапно выяснилось, что тезис "Ахметов кормит весь Донбасс" весьма далек от реальности и без Ахметова прекрасно можно обойтись.Ну и конечно же стоит напомнить известный эпизод сентября 2014 года, когда ополченцы тормознули фуры, которые с этого самого склада отправлялись в Красноармейск http://politikus.ru/events/29244-v-donec ke-opolchency-zaderzhali-dve-fury-s-prov iziey-dlya-nacgvardeycev.html

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Смерть Бандере

Настенная агитация в Тернопольской области.Так сказать демонстрируется, что не все украинцы являются бандеровцами, как бы того хотелось бандеровцам или не очень умным людям у нас.

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Ошибка Ахметова, яйца Януковича и секретный план для заводов ДНР

Традиционная прогулка по Донецку журналистов Константина Долгова и Дениса Селезнева.

Во время прогулки собеседники обсудили введение внешнего управления на ряде объектов в Донецкой Народной Республике, а также текущую ситуацию в целом.

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front.

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