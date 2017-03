Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017

МВФ требует от Киева отменить запрет на продажу сельскохозяйственных земель, на этом же настаивает Пётр Порошенко. Мораторий на свободный оборот земли, введённый на Украине 16 лет назад, осенью 2016 года был в очередной раз продлён.

Однако сейчас отмена моратория продавливается через Конституционный суд страны: его просят признать эту норму противоречащей основному закону Украины. По словам экспертов, в возобновлении сделок с землёй заинтересованы украинские олигархи и транснациональные агрохолдинги.

В обход парламента

Приватизация земли осуществлялась на Украине в 1994–2001 годах, за этот период сертификаты о праве собственности на землю получили около 7 млн украинских граждан.

Таким образом, большая часть земли сельскохозяйственного назначения Украины — 32 млн га — находится в частной собственности, оставшиеся 10 млн га принадлежат государству. В 2001 году на Украине был введён мораторий на коммерческие операции с землёй сельскохозяйственного назначения. С этого момента мораторий неоднократно пролонгировался. Последний раз запрет был продлён в ноябре 2016-го, хотя за его отмену ратует Пётр Порошенко.

Выступая в Раде в сентябре прошлого года, украинский лидер призвал нардепов к либерализации земельного рынка. По мнению Порошенко, ограничение свободного оборота земли мешает притоку инвестиций в аграрный сектор. С требованием отмены моратория выступил и Международный валютный фонд: эта мера содержится в меморандуме, подписанном Киевом и МВФ в октябре 2016 года.



На фото: Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и Пётр Порошенко

Фото: Reuters

17 февраля группа депутатов от «Блока Петра Порошенко» направила представление в Конституционный суд Украины с требованием признать мораторий на продажу земли не соответствующим основному закону страны. Поняв, что провести закон через парламент не получается, сторонники президента решили для достижения своей цели обратиться в Конституционный суд. Это очередная попытка отменить запрет на продажу сельхозземель.

К примеру, в 2015 году во время обсуждения очередного продления моратория произошёл казус. На сайте президента Украины появилось сообщение о ветировании им закона о сохранении моратория, однако уже через несколько часов сообщение было убрано — якобы произошла ошибка. Можно предположить, что в администрации президента просто поняли, что вето будет преодолено, и отказались от этой идеи.

В парламенте перспектив у идеи свободной продажи земли нет: против неё выступают депутаты «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока». Поддержка непопулярной инициативы может обернуться политическим фиаско, и никто не хочет солидаризироваться с президентом по этому вопросу.

Против безоглядной продажи земли высказывался ещё Арсений Яценюк в бытность премьер-министром Украины. По его мнению, без разработки необходимой нормативно-правовой базы отмена запрета на торговлю землей приведёт к «разбазариванию ключевого национального актива Украины».

Аграрии бьют тревогу

В конце февраля в Киеве прошёл митинг против либерализации рынка земли. В мероприятии, в частности, приняли участие партия «За жизнь» и Аграрная партия.

По данным опроса, проведённого агентством AgriSurvey в мае 2015 года, около 70% украинских сельхозпроизводителей выступали против свободной продажи сельскохозяйственных участков. 56% опрошенных представителей отрасли высказывались против рынка земли в принципе, еще 14% считали, что его можно ввести, но только в будущем.

Аграрии боятся, что не смогут конкурировать с крупными компаниями, кроме того, выражают недоверие к органам власти из-за их высокой коррумпированности.

Как заявил глава внепарламентской партии «За жизнь» Вадим Рабинович, сейчас власти пытаются подкупить судей Конституционного суда, чтобы те признали мораторий, соблюдавшийся полтора десятка лет, неконституционным. Накануне в Раду был внесён законопроект о многократном повышении судейских окладов — судьям КС предлагается платить по 400 тыс. грн (около $14 тыс.) в месяц. Украинская пресса назвала эту инициативу «шокирующей».

Украинские сельхозпроизводители встревожены действиями властей и вовсе не разделяют тезиса о том, что либерализация рынка приведёт к росту эффективности отрасли.

«Сегодня ещё говорят об эффективном собственнике. Эффективных собственников я уже видел. У нас отдали фабрики и заводы эффективным собственникам — мы видим теперь, что они имеют и что имеют люди», — заявил директор компании «Агрофирма» Алексей Носик, выступая на II Земельном форуме Аграрной партии Украины, который проходил в конце февраля в Криворожье.

Бизнесмен не только выступил против свободного рынка земли, но и призвал к национализации всех участков, находящихся сейчас в частной собственности.

Одновременно против продажи земли выступили фермеры Днепропетровской области. Аграрии поддержали инициативу депутата от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула по сохранению запрета на свободный оборот земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующий законопроект был внесён в Раду осенью.

Реквием по АПК

Земля — главное достояние Украины. В стране находится около 10% мировых чернозёмов, плодородные почвы занимают почти половину украинской территории. По свидетельству экспертов, урожайность украинского чернозёма опережает даже краснодарские показатели. В стране развито сельское хозяйство, экспорт аграрной продукции обеспечивает большую часть поступлений валюты в национальную экономику.



Фото: Reuters

Но действующая украинская власть наносит всё новые удары по агропромышленному комплексу. Обещая открыть для аграриев европейский рынок, политики слукавили: на практике ЕС установил ничтожные квоты на беспошлинный ввоз украинских товаров. Например, в год Украина производит 1,2 млн тонн куриного мяса, а в Евросоюз разрешается поставлять только 16 тыс. тонн.

Подписание экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом не принесло выгод украинским агропроизодителям. В то же время они потеряли российский рынок — Москва подняла таможенные пошлины для Украины, чтобы защитить свой рынок от европейских товаров, следующих транзитом через украинскую территорию.

Ещё одним ударом по украинскому АПК стала отмена налоговых льгот для сельхозпроизводителей. Если с 1999 года украинским аграриям возвращалась сумма НДС, но по требованию МВФ эти льготы были отменены с 1 января 2016 года.

Отмена моратория на продажу земли может стать шагом к уничтожению украинской аграрной отрасли.

Украинские чиновники и СМИ, лоббирующие отмену моратория, приводят ряд аргументов, большая часть которых не выдерживает критики.

Утверждается, что приватизация сельхозугодий должна поднять эффективность аграрной отрасли. Но сегодня украинские аграрии испытывают трудности со сбытом готовой продукции, а не с её производством: внешние рынки перекрыты, на внутреннем наблюдается снижение спроса из-за падения покупательской способности населения. Приватизация земли никак не поможет решить эти проблемы.

А рост арендных ставок за пользование землей в результате либерализации рынка, о котором с радостью твердят апологеты приватизации, только ухудшит положение сельхозпроизводителей. Стоимость украинской агропродукции вырастет, что снизит её конкурентоспособность.

Изначально мораторий на продажу сельскохозяйственных земель вводился на Украине для того, чтобы не допустить скупку участков иностранцами, а также крупными агрохолдингами. Сегодня сторонники прекращения действия моратория обещают, что отмена запрета не будет распространяться на иностранных граждан. Однако, по мнению экспертов, обойти такой запрет будет совсем не сложно с помощью подставных лиц и компаний.

Беспредельный передел

В стране идёт активный передел госсобственности, и это не самое лучшее время для либерализации земельного рынка. Эксперты отмечают, что отмена моратория на продажу земли приведёт к её массовой скупке за бесценок. По сути это попытка повторить сценарий российской приватизации 90-х, когда ценные активы оказались сконцентрированы в руках отдельных персонажей. На Украине приватизация в те годы проводилась в более мягкой форме.

«В условиях войны и нищеты земля будет скупаться по заниженным ценам, а затем перепродаваться иностранным компаниям, — отметил в интервью RT украинский политик и правозащитник Владимир Олейник. — По отмене моратория на продажу сельхозземель нужно проводить референдум. Государство сейчас владеет 10 млн гектаров, остальные сельхозземли находятся у частников.

Те, кто заинтересован в отмене запрета, рассчитывают, что в условиях нищеты люди начнут продавать по бросовым ценам свои участки. Точно так же, как в своё время (в России. — прим. ред.) люди продавали ваучеры за бесценок. А потом оказалось, что все ваучеры сконцентрировались в руках отдельных людей, которые получили контрольные пакеты предприятий».

Украинский политический деятель, экономист, политолог Олег Соскин в интервью RT отметил, что сельское хозяйство страны не нуждается в срочной либерализации рынка земли. По его словам, украинский аграрный сектор — самая высокоприбыльная отрасль, активно экспортирующая свою продукцию. И сегодня отмена моратория на продажу земли может привести к стремительной деградации АПК.



Фото: globallookpress. com / © Geovien So / ZUMAPRESS. com

«Финансово-корпоративные группы, к которым относится Порошенко, рассчитывают захватить в собственность десятки тысяч гектаров. В принципе, рынок земли должен существовать, но должны быть ограничения на концентрацию больших банков земли у одних владельцев, а также действовать запрет на продажу земли иностранцам.

Есть большая опасность, что земли будут скуплены, после чего просто не будут обрабатываться. По сути, такой сценарий в интересах зарубежных транснациональных агрохолдингов, европейских и американских», — считает Соскин.

Надежда Алексеева