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«Сезон охоты» в Донбассе

14:46. 7 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Возможно, в убийствах полевых командиров ополченцев действительно виновны украинские диверсанты. Но это не исключает того, что их ликвидация выгодна и «верхушке» в ЛНР и ДНР.
 
«Чекисты» самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик отчитались о раскрытии громких убийств лидеров донбасского ополчения: командующего Народной милицией ЛНР Олега Анащенко, командиров «Спарты» и «Сомали» Моторолы и Гиви, а также известного бойца Армена Багиряна (Багги). В МГБ ЛНР сообщили, что задержана группа украинских диверсантов, которая причастна к этим убийствам и подготовке ряда терактов на территории республик. Кроме того, арестованным вменяют подготовку покушения на сотрудника ФСБ РФ.
 
В сообщении спецслужбы отмечается, что  в задачи группы входили также похищение, ликвидация военных, общественно-политических деятелей, а также осуществление терактов на стратегически важных объектах инфраструктуры. Также диверсанты с использованием агентурной  сети спецслужб Украины якобы собирались создать «очаги нестабильности» на предприятиях.
 
Чуть ранее бойцы Народной милиции ЛНР рассказали об уничтожении диверсионной группы, которая могла иметь отношение к подрыву автомобиля ОБСЕ 23 апреля. По их версии, ДРГ попала в засаду вечером 2 мая на Светлодарской дуге. В ходе боя три диверсанта были убиты, один получил ранения и смог скрыться.
 
В общем, результаты настолько блестящи, что  даже обычные обыватели в них усомнились. Мы попытались проверить достоверность озвученных фактов.
 
По всей видимости, задержанные недавно члены украинской разведывательно-диверсионной группы действительно являются бойцами 8-го полка спецназа ВС Украины. Эту информацию «Росбалту» подтвердил источник в МГБ ЛНР.
 
Из обнародованных «чекистами» материалов допроса следует, что  под руководством Василия Сапронова (позывной Хаус) украинские военные выполняли спецзадания в тылу ЛНР и ДНР. Одним из них является недавнее убийство Багги.  Задержанный Иван Зотов рассказал все подробности вербовки и подготовки диверсантов и даже заявил, что  украинский майор Павел Балов предложил ему убить собственного командира Василия Сапронова за вознаграждение и повышение по службе, поскольку тот  «разочаровал» его в качестве исполнителя.
 
Сам Сапронов в ходе допросов рассказал, что был завербован начальником отдела 8-го полка спецназначения сил специальных операций ВСУ майором Павлом Баловым с позывным Дилер, который руководил всей группой. По его словам, якобы Балов приказал убить и Арсена Павлова, после чего Моторолу взорвали в лифте его собственного дома.
 
«Могу подтвердить то, что я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части. Что слышал, как майор Балов, начальник разведки, хвастался будто бы убийство Моторолы — это его рук дело», — рассказал задержанный.
 
Правда, даже в Донецке и Луганске не все безоговорочно верят в победные реляции местных спецслужб.
 
«Знаете, эта информация выглядит крайне странно на фоне того, что после убийства Моторолы, Александр Захарченко уже отчитывался о поимке убийц. Сегодня же нам предоставляют новых фигурантов дела. А куда же делись задержанные ранее?» — задается вопросом один из военных ДНР.
 
Он отмечает, что явная нестыковка версий, озвученных в двух республиках, вызывает  сильное сомнение. Ситуацию «Росбалту» попытался прояснить наш источник в МГБ ДНР.
 
«Дело в том, что обычно, когда происходит громкое убийство, руководству хочется как можно быстрее отчитаться о поимке виновных. Так вышло и в этом случае. Александр Захарченко хотел быть  впереди всех, вот и поспешил со своим заявлением. Ни для кого не секрет, что последнее время слова лидера ДНР часто расходятся с делом и выходят за рамки реальности», — отметил наш собеседник. Он подчеркнул, что его коллеги из ЛНР, не без помощи россиян, провели тщательное расследование, и поимке диверсантов  предшествовала большая и кропотливая работа.
 
Кстати, после убийства Олега Анащенко журналисты «Газеты.Ru», ссылаясь на собственные источники в ВС Украины заявили, что  в Луганске в начале февраля исчезли как минимум две группы украинского армейского спецназа. Правда, неизвестно были ли они из 8-го полка специального назначения ВСУ.
 
Что еще интересно: украинские диверсанты, давая признательные показания, не подтверждают свою причастность к убийству Гиви. «Если версия причастности диверсантов к смерти Анащенко и Моторолы выглядит вполне правдоподобно, то с убийством Гиви все не так гладко. Дело в том, что до сих пор не найдена труба от „Шмеля“, из которого убили Мишу», — отмечает военный ДНР. Источник «Росбалта» уверен в том, что смерть Михаила Толстых была случайностью, а именно — следствием неосторожного обращения с боеприпасами.
 
«Я склонен верить тому, что в смерти Анащенко, Толстых, Павлова, виновны украинские диверсант. Сейчас мы называем имена лишь известных на весь Донбасс людей, при этом молчим о том, сколько погибло никому неизвестных солдат. И к этому зачастую тоже причастны вражеские диверсанты — просто боевые потери не принято озвучивать во время войны, — говорит офицер Народной милиции ЛНР. — Но сказать я хочу совсем другое. Подозреваю, что к работе диверсантов, а вернее к оказанию содействия в совершении этих преступлений, могут быть причастны не последние люди в наших республиках. И это не может не пугать. И лично я советую всегда, прежде чем разбираться с рядовым исполнителем, понять, кто и какую получил выгоду в конкретной ситуации».
 
Кстати, накануне власти ЛНР сообщили о ликвидации еще одной  ДРГ — двух убитых и шести раненых украинских военнослужащих, «которые остались лежать на поле боя».
 
Олег Степанов, Луганск — Донецк
 

 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/06/1620975.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: убийства командиров Новороссии
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