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Украинские радикалы открыли «сезон охоты» на граждан «нетитульной нации»

20:37. 22 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Эх, разойдись душа хохляцкая! Размахнись рука с битою! Посчитай косточки «неукраинцев», укажи им последнее место в пищевой цепочке. Так радикалы с веселым гиканьем открыли «сезон охоты» на всех, кто не желает говорить на украинском языке или просто его не знает. Мова – это святое, или: «Пам'ятай, чужинець — тут господар українець!».

Националистический угар напрочь отключил мозги, подстегнул выработку адреналина в очумевших от избытка свободы в головах радикалов. И разгулялись они вчера на славу, устраивая погромный флеш-моб в небольшом ливанском кафе Linas, что на Бессарабке в Киеве.

Лидер «Национально-патриотического движения Украины» (шо за такэ хлопцы, никто не мае?!) Михаил Ковальчук отметился в мирной забегаловке своими придирками к персоналу. И ведь знает, что арабам проще выучить русский, чем калякать на мове, впрочем, на то и расчет был. В результате его попросили освободить помещение. Обиженный провокатор сразу же представил владельцев в качестве иностранных украинофобов.

Страданиям Ковальчука в соцсетях сочувствовали «отморозки» - патриоты, соревнующиеся между собой в расистских репликах против арабов. До кучи приплели азиатов и других граждан неевропейской внешности, не желающих идти помирать на Донбасс за сомнительные майданные идеалы. Арабов же обозвали в итоге путинскими агентами, окопавшимися в центре Киева.

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Не оскудела в тот день земля украинская упоротыми националистами. Отметились близ ливанского кафе и Николай Кохановский, лидер ОУН, и свободовцы из Киеврады, и полк «Азов», ветераны-добробаты и прочая помесь укропатриотов. То и дело в толпе мелькала хрупкая блондинка Вита Заваруха, подозреваемая в убийстве двух милиционеров, имеющая в «послужном списке» букет и других преступлений.

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Да, веселая компания подобралась и по какому, главное, поводу: закрыть общепит из-за нежелания арабов говорить на мове. Полицейский патруль лениво наблюдал за действом со стороны. Судьба кафе решалась радикалами. Не повезло в те дни и цыганам, чей табор в Дарницком районе националисты разогнали при поддержке полиции.

Культурное и языковое своеобразие Украины? Неуважение личности и прав граждан – это визитная карточка новой Украины. Три года длится вакханалия радикалов, три года власть занимается их умиротворением, потакая их низменным мотивам. И только Европа заставляет себя верить в будущее националистической Украины, хотя примеров истории хватает. Плохо закончилась история Гитлера, не лучше завершился и путь Муссолини.

И, напоследок, замечу: так повелось, что освобожденные холопы всегда стремились проявить свою новообретенную силу, показать, кто в доме хозяин. Желание почувствовать себя господином, навязать людям свою жизненную позицию, никого из них до добра не доведет. И спасибо им за это! Смотрите, россияне, к чему приводят майданы и призывы прозападных либералов. Желаете превратиться в стадо баранов, тогда Вам к ним…

Метки: азов, Киев, националисты, соцсети, Украина, украина / аналитика / политика
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