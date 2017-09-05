Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2017
- 18:55 ВАЖНО: Украина готова обсуждать в ООН российскую резолюцию о миротворцах в Донбассе.
- 16:59 В ЛНР назвали школу и открыли доску в честь выпускника, геройски павшего в бою с Айдаром.
- 16:36 Другие зоны конфликта.
- 11:47 Про миротворцев на Донбассе.
- 11:06 Спецпредложение для СБУ.
- 10:44 Украинская альтернатива ВКонтакте.
- 10:26 На Украине начался сезон охоты: каждый за себя и все против Порошенко.
- 09:26 Провалившаяся перемога: 20 новинок армии Украины, которые никому не нужны (ФОТО).
- 05:00 Проклятие Майдана: скандал с закрашенным граффити в Киеве (ФОТО).
- 03:00 Рождённый ползать, летать не может: распиленные крылья Украины.
- 00:58 «Это бред» — генерал ФСБ об обвинении спецслужбы в организации терактов на Украине.
- Вчера 23:13 Стаханов отметил 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
- Вчера 23:00 Уже в ЕС.
- Вчера 22:28 Новая победа нацистов на Украине: Амнистированы 1700 военных преступников — боевиков «АТО».
- Вчера 20:34 На Украине бьют тревогу: Энергетическая безопасность под угрозой, США и ЮАР отправляют слишком мало угля.
ВАЖНО: Украина готова обсуждать в ООН российскую резолюцию о миротворцах в Донбассе
Украина готова работать по предложенному РФ проекту резолюции об отправке миротворцев в Донбасс, заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.
«Мы понимаем, что они (Россия — ред.) намерены начать официальные консультации по тексту после возвращения Совета Безопасности из Аддис-Абебы. Но мы готовы работать на экспертном уровне, даже начиная с сегодняшнего дня», — заявил Ельченко журналистам.
Как ранее сообщала «Русская Весна», постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.
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В ЛНР назвали школу и открыли доску в честь выпускника, геройски павшего в бою с Айдаром
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Другие зоны конфликта
Коротко, касательно прозвучавшей угрозы относительно последствий поставок американских летальных вооружений на Украину.
«Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: кто вынашивает подобные идеи. Это заключается в том, что у самопровозглашённых республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны – у националистических батальонов и так далее. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашённые республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них» (с) Путин
Разумеется, тут вполне недвусмысленно говориться, что если США перейдут на следующий уровень эскалации, то ответные меры будут неизбежны. При этом, ситуация не обязательно касается Украины, хотя в украинских СМИ сразу начали вопить о том, что под угрозой находятся Одесса, Сумы и другие области, где могут появиться "зеленые человечки" и сепаратисты ДНР. Но тут не обязательно имеется ввиду Украина, хотя линейный сценарий может заключаться в том, что через некоторое время после поставок летальных вооружений на Украину, в шахтах Донбасса начнутся новые раскопки и добыча современных вооружений и война затронет не только Донбасс.
Но это не обязательно должна быть Украина. Есть альтерантивный вариант, когда оружие (для смеха, под вывеской ДНР или ЛНР), через таджикские племена попадает в северные районы Афганистана к Талибану под предлогом "для борьбы с международным терроризмом ИГИЛ". Собственно, уже сейчас Россию в этом обвиняют, а Россия это отрицает https://sputniknews.com/asia/20170905105
Ведь не трудно представить гипотетическую ситуацию, когда в северных провинциях Афганистана где хозяйничает Талибан, внезапно станет появляться больше танков, минометов, ПТРК, снайперских винтовок и много чего еще в не столь большой отдалении от баз НАТО, которые тонут в болоте местной партизанской войны. И как знать, не станет ли такой абстрактный сценарий реалистичным, при дальнейшей деградации американо-российских отношений.
Разумеется, помимо Афганистана, у США есть и другие уязвимые точки, где могут возникнуть "проблемы", но Афганистан в этом отношении наиболее удобен, так как там уже сейчас есть силы, способные создавать для США существенные проблемы, даже при дозированной поддержке.
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Про миротворцев на Донбассе
Острое чувство миротвореческого дежавю меня сегодня посетило.
2017
Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
По его словам, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ в Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины". "Министр [иностранных дел РФ Сергей Лавров] здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности", – добавил Путин.
"Вы говорите о том, что кто-то хочет что-то протащить [через ООН], на самом деле я ничего плохого здесь не вижу, я же ведь уже многократно говорил о том, что я поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ, но сама ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет ни персонала соответствующего, ни опыта подобной работы", – пояснил российский лидер.
Путин заключил, что в этом контексте наличие миротворцев ООН – точнее, "тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" – он считает "вполне уместным".
"Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ", – продолжил Путин. Кроме того, по его словам, эти силы должны находиться только на линии разграничения "и ни на каких других территориях", а также "решение этого вопрос должно состояться не иначе как после разведения сторон и отвода тяжелой техники".
"И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР", – констатировал президент РФ.
http://tass.ru/politika/4532374 – цинк
Президент России Владимир Путин, говоря о введении миротворцев на Донбасс, намерен попытаться реализовать «приднестровский вариант» с привлечением российских войск. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев. Политик обратил внимание на то, что слова российского президента часто расходятся с делом.
«Очевидно, что Россия не захочет, чтобы это были нейтральные миротворцы. Она будет настаивать, чтобы это было, возможно, по приднестровскому варианту», — сказал он.
Арьев заявил, что введение российских военных на Донбасс под видом миротворцев является неприемлемым для Украины.
Выяснить, что конкретно имел ввиду Владимир Путин и «было ли это серьезно», говорит Арьев, нужно во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.
Также на громкое заявление президента РФ отреагировала первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.
Она считает, что миротворцев ООН нужно вводить не на линию соприкосновения на востоке Украины, а на всю оккупированную Россией территорию Украины «чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию». Об этом она написала в Facebook. «Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства по миротворцев на Донбассе, перевернуть все с ног на голову», — заявила она.
Она отметила, что линия столкновения стала линией столкновения именно из-за российской агрессии. Геращенко подчеркивает, что о миротворцах на линией столкновения не может быть и речи, поскольку это не украинская граница.
«Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными… территориями, линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей», — сказала он.
https://inforesist.org/ne-mozhet-byit-i-r
2015
В Донбассе могут появиться международные миротворцы. Соответствующее предложение Петра Порошенко развернуть дополнительный контингент, несмотря на то, что такого пункта нет в минских договоренностях, одобрил СНБО. Теперь дело за Верховной Радой. Но исходя из того, что МИД Украины уже подготовил необходимые документы, решение парламента предопределено. В Минобороны ДНР заявили – они не против полицейской миссии. Но напомнили: когда ополченцы выступили с таким же предложением, им в этом отказали.
Военная форма, решительный шаг – Петр Порошенко вновь напоминает, что он главнокомандующий. Приехал поддержать боевой дух солдат.
Уже спустя несколько часов военная форма сброшена – президент Украины на заседании Совета национальной безопасности в красном галстуке и костюме. Его речь про мир и миротворцев. На Украину, по его мнению, должен высадится десант европейских органов правопорядка.
"Мы видим, как наилучший для нас формат — это полицейская миссия Евросоюза. Уверены в том, что это будет наиболее эффективным, наиболее оптимальным гарантом в ситуации, которая сложилась", – отметил президент Украины Петр Порошенко.
http://www.tvc.ru/news/show/id/61912 – цинк
Стоит отметить, что согласно минским договоренностям, прекращение огня и отвод тяжелого вооружения необходимо осуществлять под наблюдением мониторинговой комиссии ОБСЕ. Текст минского документа о перемирии также гласит, что разоружение незаконных групп и вывод наемников с территории Украины должны контролироваться ОБСЕ. При этом передачу украинско-российской границы необходимо передать под контроль Киева после того, как на Украине пройдет конституционная реформа, а в Донецкой и Луганской областях – местные выборы. Однако запрос украинской стороны о миротворческом контингенте противоречит всем этим договоренностям, считают представители России.
В этой связи постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин сделал соответствующее заявление. "Только что договорились в Минске по конкретному набору мер, только что Совет Безопасности, в том числе и Украина, поддержали конкретный набор мер. Теперь предлагается все это пересмотреть и пригласить ЕС. Когда несколько международных присутствий находится в одном месте, получается довольно сложная структура. Больше споров между ними, кто, что должен делать, чем эффективности", – сказал Келин. В качестве примера неудачного использования сил миротворцев постпред России при ОБСЕ привел конфликт в Боснии, когда одновременно действовал вооруженный миротворческий контингент IFOR и полицейская операция Евросоюза.
https://rb.ru/article/pochemu-rossiya-pr
В общем, попытки дефибриллировать труп минских соглашений продолжаются, причем в вопросе миротворцев это уже доходит до комичного абсурда. Сначала Украина предлагала ввести миротворцев, Россия отказывалась. Теперь Россия предлагает ввести миротворцев, Украина отказывается.
То, что тема миротворцев регулярно всплывает в течении более двух лет войны, отражает одну из тенденций в попытках отхода от минских соглашений, которые очевидно не выполняются. Но как и в случае с минскими соглашениями, в текст которых стороны вкладывают совершенно разный смысл, тему ввода миротворцев на Донбасс стороны также понимают предельно по разному, поэтому как и в случае с минскими соглашениями, где все как бы за их выполнение, в случае с миротворцами, если исходить из заявлений сторон в течении последних двух лет, все тоже как бы за, но на деле, точки соприкосновения отстуствуют и в этом вопросе. Предпосылок к окончанию войны на Донбассе по-прежнему нет.
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Украинская альтернатива ВКонтакте
Дешевый украинский клон ВК приказал долго жить. Это действительно "общий успех".
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На Украине начался сезон охоты: каждый за себя и все против Порошенко
4 сентября на Украине официально начался новый политический сезон. Старт ему задало заседание совета парламентских фракций Верховной рады. Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, на очередной сессии, которая начнется завтра, 5 сентября, предполагается рассмотреть около 10 тысяч поправок к законопроектам. И при этом принять закон о признании России страной-агрессором.
Но главный тренд нового политического сезона — начало кампании по выборам президента. Хотя сами выборы по закону должны пройти в мае 2019 года, все ключевые политические игроки уже начали свою охоту. И сам президент, и его политические конкуренты.
Зачем Порошенко ищет агрессоров там, где их нет
За несколько дней до начала политического сезона представитель президента в парламенте страны Ирина Луценко объявила, что от имени главы государства вносит законопроект об объявлении России страной-агрессором.
Зачем после трех лет гражданской войны на востоке страны Петру Порошенко понадобилось это делать и таким образом окончательно разрывать отношения с соседним государством, где у него находится многомиллионная собственность, вопрос отнюдь не праздный.
Конечно, никакой агрессии нет и в помине. Порошенко это хорошо понимает. И до последнего времени этот последний аргумент холодной войны с Россией не применял, потому что вполне мог обходиться без него, обманывая мировое сообщество своими якобы мирными устремлениями по возвращению Донбасса на Украину.
Однако на самом деле выполнение Минских соглашений для Порошенко неприемлемо, поскольку вся его внутренняя и внешняя политика построена на противостоянии с Россией и на гражданской войне с мятежным Донбассом.
Но настали другие времена.
Сначала во главе США, которые полностью подчинили себе всю внешнюю и внутреннюю политику Украины, включая назначение ключевых госчиновников, появился непредсказуемый Дональд Трамп. А власти Украины делали ставку на его конкурента Хиллари Клинтон. И поэтому после выборов пришлось выжидать, какой курс в отношениях с Киевом выберет новый хозяин Белого дома.
Потом Трамп заявил, что США активно включатся в минский процесс, и в середине августа прошли переговоры между спецпредставителем Трампа Джоном Волкером и помощником Путина Владиславом Сурковым.
Порошенко, который как огня боится реализации Минских соглашений, решил их торпедировать, примкнув к той части американского истеблишмента, которая активно вставляет палки в колеса президенту США.
Одной из таких палок и призван стать законопроект об агрессии России. По логике Киева, это должно окончательно завести минский процесс в тупик.
В такой позиции Порошенко, явно согласованной с противниками Трампа в Вашингтоне, нет никакого риска. Американскому лидеру не до Порошенко, а антитрамповский настрой украинского президента в определенных кругах США даже пойдет ему в зачет.
Как друзья Порошенко становятся его врагами
Другой сюжет нового политического сезона — создание широкой антипорошенковской коалиции. Борьба с президентом — то, что сегодня объединяет все главные политические силы страны.
Произошло это в результате довольно последовательной и продуктивной политики Порошенко, направленной на сосредоточение в своих руках всех главных рычагов власти — СБУ, генпрокуратуры, правительства, премьером которого в прошлом году стал ближайший соратник президента Владимир Гройсман.
Однако многих в стране это единовластие категорически не устраивает.
Так, бывший многолетний друг президента (вместе в юности учились на Международном отделении Киевского госуниверситета) Михаил Саакашвили теперь стал не просто заклятым врагом, а символом (возможно, на очень короткое время) борьбы с “тиранией Порошенко”.
Бывший губернатор Одесской области, лишенный недавно украинского гражданства, в ближайшее воскресенье, 10 сентября, при большом скоплении украинских политиков, журналистов и депутатов европейского парламента планирует произвести прорыв границы на погранпункте “Краковец” во Львовской области. Пограничники и милиция обещают стрелять, а Саакашвили — пробиваться через границу несмотря ни на что. Предполагается, что в этом пограничном шоу примет участие главный соперник Порошенко на будущих президентских выборах — лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко.
Тем временем украинским СМИ стало известно, что министр МВД Арсен Аваков начал закулисные переговоры с той же Тимошенко о создании общего антипорошенковского фронта.
Министр МВД может предложить Тимошенко не только политическую, но и силовую поддержку на будущих выборах. За Аваковым, чего он не только не скрывает, но и всячески подчеркивает, стоят радикалы и националисты, которых он в свое время вооружил и организовал в добровольческие батальоны. А один из их идеологов Вадим Троян даже стал его заместителем.
Несколько недель назад сотрудники пропрезидентских Службы безопасности Украины и генеральной прокуратуры пытались предъявить Трояну обвинения в получении взятки. Но, как утверждают украинские СМИ, Аваков смог отстоять своего заместителя прямо в кабинете президента.
Впрочем, это вовсе не значит, что “широкая антипорошенковская коалиция”, составленная из Тимошенко, Саакашвили и Авакова, просуществует хотя бы до выборов. Их может объединить, и то лишь на короткое время, дружба против президента, которая со временем может перейти в войну друг с другом или всех против всех.
Зачем Порошенко очно борется со свободой слова и заочно с Януковичем
Новый политический сезон, в котором Порошенко собирается начать активную фазу своей второй президентской кампании, будет сопровождаться рядом громких процессов. Уже возбуждены дела против ряда журналистов, в том числе против главного редактора оппозиционного президенту интернет-СМИ “Страна.UA” Игоря Гужвы. В настоящее время еще три неугодных Киеву журналиста находятся в Житомирском СИЗО. Повторно возбуждено уголовное дело против журналиста Руслана Коцабы, уже незаконно, как это было доказано в суде, отсидевшего полтора года за призывы не воевать на Донбассе. А впереди судебные процессы над предполагаемыми убийцами Олеся Бузины и беглого российского депутата Дениса Вороненкова.
Но здесь не стоит путать. Журналистов “зачищают” накануне президентской избирательной кампании за антипорошенковские настроения. А убийц из числа радикалов и националистов (пока, правда, непонятно — подставных или все же реальных) предполагается осудить, чтобы накинуть узду на националистов, которые стоят за Аваковым, а в перспективе, возможно, и Тимошенко.
Реально бороться с радикалами, то есть разоружать их, Порошенко не будет. Нет на это ни политической воли, ни человеческой смелости.
И как вишенка на торте в новом политическом сезоне предполагается приговор суда по заочному осуждению Виктора Януковича за госизмену.
Суд над бывшим главой государства идет с многими процессуальными нарушениями и явными натяжками. Но здесь важен не юридический, а чисто пропагандистский эффект. К началу избирательной кампании Порошенко хочет получить окончательное, пусть и заочное осуждение предыдущего главы государства.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Провалившаяся перемога: 20 новинок армии Украины, которые никому не нужны (ФОТО)
Украина презентовала более 20 образцов вооружения, созданных за последние 3 года, взяв за точку отсчета время начала так называемую «АТО» и, собственно, прихода к власти в результате государственного переворота нынешнего президента Петра Порошенко.
Целую линейку военной техники презентовали намедни на Украине — танки, боевые машины пехоты, стрелковое вооружение, минометы, средства защиты, передает телеканал «Звезда».
При внимательном рассмотрении эксперты увидели в новой военной технике «хорошо забытое старое» — разработки еще советских времен, модернизированные под современные стандарты.
После 1991 года Украине в наследство, после развала Советского Союза, досталась вся боевая техника трех военных округов, дислоцировавшихся на её территории — Киевского, Одесского и Прикарпатского. А это, минуточку, была реальная сила, которая позволила новообразованному государству войти в тройку самых сильных армий Европы.
Свой боевой потенциал Украина впоследствии растеряла, а попросту — распродала технику и вооружения, но некоторые запасы остались. И вот теперь Киев пытается продемонстрировать свои «боевые возможности» за счет модернизации имеющихся образцов вооружения.
«На самом деле Украина смогла сохранить весьма боеспособную армию, в том числе благодаря производственным мощностям своего оборонного комплекса, который был сформирован здесь еще в советские времена, — считает директор Центра анализа технологий Руслан Пухов. — И если автоматы Калашникова производились в Ижевске, танки Т-72 на Урале, то танки Т-80 изготавливали в Харькове, в этом украинском городе сдавали „под ключ“ и все самолеты АН — фирмы Антонова.
Можно вспомнить целый ряд оборонных предприятий на территории Украины, которые были способны готовить качественные вооружения.
Сейчас, не исключаю, они активно стараются наладить, скорее восстановить, это производство. Здесь вопрос в другом — банально не хватает комплектующих материалов для завершения полного цикла производства. Поэтому лепят из того, что есть под рукой.
Что-то, возможно, получается, но говорить о полноценном развитии оборонного комплекса на Украине практически невозможно. Тут ты хоть тресни — нет ствола у пулемета, то никакой приклад не сделает его боевой единицей».
Тем не менее, Украина презентовала более 20 образцов вооружения, созданных за последние 3 года, взяв за точку отсчета время начала так называемую «АТО» (антитеррористическую операцию) на Донбассе и, собственно, прихода к власти в результате государственного переворота нынешнего президента этой страны Петра Порошенко. Рассмотрим ряд из них более внимательно.
Еще в прошлом году был представлен беспилотный БТР «Фантом». Это дистанционно управляемый минибронетранспортер, способный вести огонь из установленного на нем вооружения (пулеметы) и эвакуировать раненых с поля боя. Запас хода составляет 20 километров.
Помимо демонстрационных возможностей на выставке Укроборонпрома более нигде замечен не был. Поставок в войска тоже не наблюдалось.
В качестве новинки представлен и украинский транспортный самолет Ан-132D (модификация советского транспортного самолета Ан-32), в котором, по утверждению разработчиков, нет ни одной российской детали.
Самолет уже заказали в Саудовской Аравии и, как предполагается, подобных авиамашин будет производиться едва ли не по два десятка в год. Впрочем, пока ни один даже опытный образец не поднялся в воздух.
Скорострельность боевого модуля «Вий» для легкой бронетехники (вероятно для бронеавтомобиля «Дозор-Б») впечатляет своими характеристиками — 50 выстрелов в секунду. Это огневое средство предназначено для поражения наземных целей на расстоянии до двух километров и воздушных на высотах до 1000 метров.
Высокий темп стрельбы достигается благодаря использованию 23-миллиметровой пушки ГШ-23. При ближнем рассмотрении выясняется, что пушечка-то, родом из Тулы, была разработана еще в 1965 году и использовалась на многих советских самолетах, в том числе на МиГ-21. Хорошая вещь, но явно без украинского клейма.
БМП-1, легендарная боевая машина пехоты, которая в российской армии стала анархизмом и украшает разве что памятники воинской славы, на Украине нашла «вторую жизнь».
Житомирский бронетанковый завод модернизировал эту боевую машину до уровня БМП-1УМД, в том числе за счет покраски корпуса, который делает ее невидимой в том числе в инфракрасных диапазонах. Едет такое БМП по дороге, с установленным немецким дизелем, а селяне её не видят — чудо техники какое-то! При этом оснащенное лазерным дальномером, предназначенным, вероятно, для определения дальности до ближайшего колодца.
Переносной реактивный гранатомет РК-4 Ингул, продемонстрированный Украиной на выставке вооружений в Турции в 2017 гоу, отличается хорошими способностями для поражения легкобронированной техники, автомобилей, пусковых установок, РЛС, самолетов на стоянке и пр.
Впрочем, его аналог был снят с вооружения ВС СССР в 1989 году, когда на смену пришли более современные системы реактивных гранатометов. Украина вдохнула этому виду вооружений вторую жизнь и выдала как собственное «ноу-хау».
Про реактивные системы залпового огня «Град» знают даже непосвященные. Легендарная наследница «Катюши» времен Великой Отечественной войны на Украине получила название «Верба» и позиционируется как новое поколение оружия.
Характеристики прежние, но статус новый. Вот только в известную песню «Катюша», украинская «Верба» явно не вписывается.
Будем объективны, Укроборонпром добился и некоего производства собственных систем вооружений — потенциал-то сохранился.
Вот, например, Киевский бронетанковый завод разработал пулеметно-гранатометный модуль для боевой техники, оснащенный компьютерной системой управления огнем «Каштан». Он предназначен для дистанционного управления оружием с прицельными видеокамерами, которые способны за 15 секунд обнаружить бронетехнику (БМП) на расстоянии до 4-х километров.
Или вот еще, изобрели шлем дополнительной реальности для танкистов. Супернеобходимый девайс для военных, особенно для участников «АТО» на Донбассе. Вещь прикольная — повышает обзор, которого так не хватает во время боя. Можно сразу за рычагами в «танчики» поиграть. Ну, деньги-то уже вложены!
«Фишка сезона» — гибрид танка и БМП. Еще в 2015 году сообщалось, что Харьковский бронетанковый завод создал для ВСУ бронемашину, которая соединяет в себе характеристики танка Т-64 и БМП.
Заявленная скорость — до 65 км/ч, броня способна выдержать выстрел из гранатомета и взрывную волну от противотанковой мины. Танк оснастили приборами ночного видения, поставили ракету «Комбат».
Получился все тот же модифицированный Т-72, который в итоге до зоны боевых действий так и не доехал — до массового производства дело не дошло.
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«Украина пытается бряцать мускулами при своем полном бессилии, в том числе в военном плане, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Свой потенциал, а он был весьма внушителен, они умудрились растерять — многое продали, многое, как говорят в армии, похерили. Нынешние попытки изобразить некое величие просто смехотворны.
Это при том, что у Украины еще сохранился некий потенциал, который может реанимировать деятельность оборонного комплекса. Но в него никто не собирается вкладывать деньги. И все эти „новейшие“ разработки так и останутся игрушками для нынешней украинской власти.
Посмотрели — да, забавно. И тут же забыли. Лучше бы комбайны стали выпускать — проку от них больше, чем от танков».
Виктор Сокирко
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Проклятие Майдана: скандал с закрашенным граффити в Киеве (ФОТО)
В Киеве разразился скандал из-за стертых граффити времен Майдана.
В то время как на Украине массово сносят все, что связано с СССР и общей историей русских и украинцев, уничтожение доселе неизвестных патриотических зарисовок может обернуться для «вандалов» тюремным сроком.
На улице Грушевского, в самом центре Киева, владельцы мебельного магазина «Эмпориум» стерли граффити, запечатленные на стене здания во время «Революции дотоинства» в 2014 году. Первой на этот факт внимание общественности обратила украинская журналистка Татьяна Высоцкая. После эта история вылилась в настоящий скандал с погромом.
Громили в прямом и переносном смыслах — члены ультрарадикальной организации С14 разбили витрину магазина, подожгли шины. В итоге магазин закрылся, вся утварь вывезена. Но на этом история не закончилась.
Генпрокурор Юрий Луценко пообещал владельцу магазина веселую жизнь. Вместо того, чтобы наказать вандалов, повредивших частную собственность в центре столицы (вся процедура запечатлена на камеры, лица хорошо видны), главный просекьютор призвал натравить на бизнес владельца «Эмпориума» «все проверяющие органы», а против самого предпринимателя возбудить уголовное дело, по которому ему грозит три года в тюрьме.
В стране победившего достоинства, в стране, отчаянно проигрывающей борьбу за инвестиции и лояльность бизнеса, именно так и ведут себя первые лица государства.
На граффити были изображены три деятеля украинской культуры и цитаты из их произведений: поэт Тарас Шевченко — Вогонь запеклих не пече («Огонь закаленных не обжигает»), поэтесса Леся Украинка — Хто визволиться сам, той буде вільний («Тот, кто освободился сам, будет свободным») и писатель Иван Франко — Наше все життя — війна («Вся наша жизнь — война»).
Украинские патриоты восприняли уничтожение граффити как выпад против идеалов Майдана.
Многие журналисты и эксперты в соцсетях осудили избирательное правосудие нынешних властей и двойные стандарты в отношении того, что считать вандализмом.
Недалеко от улицы Грушевского, на самой площади Независимости, четвертый год стоит завешанный огромным баннером (на баннере надпись — «Свобода — наша религия») сожженный во время Майдана Дом профсоюзов. Гибель людей в этом здании во многом предопределила исход Майдан.
По логике радикалов и властей, этот дом — тоже памятник, имеющий неоценимое культурное значение. Безвкусица и пепелище надолго вошли в дом современной Украины, которая так и не смогла зажить нормальной жизнью после событий начала 2014 года. Что и показала развернувшаяся дискуссия в соцсетях.
Генпрокурор Юрий Луценко в свою очередь заявил, что бизнес предпринимателей из магазина «Эмпориум» проверят все государственные контролирующие органы. И понеслась.
Украинские политики начали соревноваться в патриотичности. Высказался даже украинский премьер Владимир Гройсман.
«Это не просто преступление. Это преступление против памяти и ценностей, против того, что ты не можешь забыть», — написал он.
Глава Института Национальной памяти заявил, что закону на Украине быть. И уголовное дело тому прямое доказательство.
Депутат ВР Игорь Луценко, бывший член батальона «Азов», призвал никогда не уничтожать памятники, правда, какие именно, не уточнил. К слову, Луценко был одним из тех, кто призывал без разбору валить памятники советской эпохи.
Нардеп от БПП Сергей Лещенко нашел новый повод уколоть власть.
Однако ломать не строить. Политолог Олег Волошин справедливо отметил, что патриоты, вступившиеся за граффити, пришли не новые рисовать, а по-старинке дубинками размахивать.
Экс-министр юстиции Украины подчеркнула, что на Украине любое преступление можно оправдать идеалами Майдана.
Бизнесмен, владелец водочного бренда «Хортица» Евгений Черняк удивелен, почему власть слепа, когда дело касается реальных проблем в стране.
Об истинных целях спецоперации юрист Татьяна Монтян. «Ну и под патриотическую дымовую завесу можно развести владельцев на бабло», — написала она на своей странице в Facebook.
Уровень компетенции власть предержащих под вопросом, а политический мотив — очевиден, считает журналист Денис Безлюдько.
Некоторые пользователи увидели нечто нацистское в методах борьбы с неугодными.
И самое главное, что о существовании граффити, до злосчастного часа икс, мало кто подозревал. А если и видел, то с трудом мог узнать в этих лицах фигуру исторически значимую.
Еще пару таких инцидентов и по имиджу Украины будет нанесен контрольный выстрел.
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Елена Гагарина
Обозреватель Ukraina.ru
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Рождённый ползать, летать не может: распиленные крылья Украины
Петр Порошенко поздравил украинских авиаторов с профессиональным праздником и заявил, что на «украинских крыльях» летает весь мир.
«Благодаря вам Украина носит гордое звание авиационного государства», — написал он на своей странице в Facebook.
После этих слов украинские патриоты принялись дружно «пышатыся» то ли собой, то ли упомянутыми крыльями.
Действительно, такое звание «большого стоит»! Авиастроение — это не просто выгодный бизнес, это своеобразная визитная карточка страны, показатель её принадлежности к высокоразвитым государствам.
Государств, располагающих собственным авиапромом, совсем немного, а если говорить о гражданском авиастроении, производстве тяжелых транспортных самолетов, то их и вовсе можно перечесть на пальцах одной руки.
И у Украины были все шансы оказаться в их числе. По наследству от столь проклинаемого нынешней украинской властью «совка» ей досталось конструкторское бюро им. Антонова, разработавшее самые крупные в мире самолеты «Руслан» и «Мрия», и два крупных серийных авиазавода — Киевский и Харьковский, производившие десятки воздушных судов ежегодно.
Так, Харьковский авиазавод строил до 70 лайнеров ТУ-134, и это не считая многочисленной военной продукции. К этому можно добавить крупнейшее авиамоторостроительное объединение «Мотор Сич».
После распада СССР спрос на модельный ряд украинских авиазаводов упал в десятки раз, в том числе и за пределами постсоветского пространства (ну, для кого секрет, что в авиабизнесе «административный ресурс» сверхдержавы имеет очень серьезный вес?), поэтому надежды возлагались на новые разработки КБ им. Антонова.
«Первой ласточкой» должен был стать Ан-70, разработка которого началась еще в советские времена. Это тяжелый транспортный самолет с уникальными характеристиками, в частности, очень короткой взлетно-посадочной полосой и способностью использовать грунтовые аэродромы.
Но совершившая первый полет в 1994 году машина оказалась очень «сырой», со множеством «детских болезней», приведших, в частности, к потере первого прототипа.
Украинцы пытались заинтересовать совместной доработкой и последующим производством Ан-70 европейцев, но те, изучив чертежи, от дальнейшего сотрудничества отказались.
…А через некоторое время «Эйрбас» представил «поразительно» похожий на Ан-70 самолет собственной разработки А-400. Как рассказывал экс-премьер Николай Азаров, европейские партнеры четко ему сказали, что на мировые рынки Ан-70 никто не пустит, «не по чину», так сказать, Украине торговать столь высокотехнологичной продукцией.
Интерес к Ан-70 проявила только Россия, но работа над доработкой машины и подготовкой совместного производства шла медленно, в частности, была прервана на 5 лет правления «оранжевого» президента Ющенко.
Наконец, 11 апреля 2014 года ГП «Антонов» завершило совместные государственные испытания модернизированного Ан-70, по результатам которых самолёт был рекомендован к серийному производству.
Однако в начале апреля 2014 правительство Украины объявило о прекращении военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией, а с 27 августа 2014 был установлен запрет на поставки в Россию продукции военного и двойного назначения.
В результате производство Ан-70 было остановлено.
Аналогичная судьба постигла и линейку средних пассажирско-транспортных самолетов Ан-140, Ан-148, Ан-158 и разрабатываемого Ан-178.
Эти машины также не пользовались особым спросом за пределами постсоветского пространства, но за последние примерно 15 лет украинскими и российскими заводами было выпущено несколько десятков машин этого типа (главным образом, для нужд России), что позволяло украинским предприятиям, хоть и с огромным трудом, но оставаться на плаву (историю многочисленных скандалов вокруг них оставим за рамками этого материала).
После разрыва связей с Россией ГП «Антонов» не передало заказчикам ни одного нового самолета. В сборочном цеху уже три года стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158, а на Харьковском авиазаводе с 2006 года «пылятся» два Ан-140.
Но естественно, власть пытается сделать «хорошую мину», рассказывая о переориентации украинского авиапрома с российских на других партнеров, которая должна принести вожделенное благополучие, и, более того, время от времени рапортуя о достигнутых в этом успехах.
«Великолепная новость! Путевку в жизнь получил новый украинский многоцелевой самолет Ан-132. Безоблачных полетов», — сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Твиттере в марте минувшего года.
Правда, под «путевкой в жизнь» обычно подразумевается допуск машины в эксплуатацию, как минимум первый полет, а в иллюстрирующем сообщение ролике лишь анимационная презентация проекта (т. е. в металле машины еще не существует).
Но не будем придираться к мелочам, посмотрим, что сообщают о новом самолете общедоступные источники. Итак, «Ан-132 — проект украинско-саудовского многоцелевого транспортного самолета».
Из сообщения на сайте концерна «Антонов» нетрудно было понять следующее: за толику малую (сумма контракта, понятно, не разглашается) ГП «Антонов» разработает новый самолет (точнее — глубокую модернизацию старого доброго Ан-32) для богатеньких саудитов, стремящихся диверсифицировать свою экономику, получить доступ к высоким технологиям, передаст им технологии для собственного производства и обучит кадры.
Авионика на Ан-132 будет американская, двигатели — PrattWhitney Canada (PWC). Т. е. украинские двигателестроители («Мотор-Січ») в пролете.
Новая модель самолета будет носить название Ан-132, и Саудовская Аравия также будет обладать правом интеллектуальной собственности и конструкторскими чертежами на самолет.
На практике это означает, что за право на производство Ан-132 в Украине для собственных нужд и тем более для третьих покупателей придется платить тем же саудитам.
Пойдут ли в этом случае они навстречу партнерам, ставшим после развертывания производства в Саудовской Аравии прямыми конкурентами, — вопрос риторический, особенно с учетом того, что в любой сфере покупатель предпочитает оригинал, а не лицензионную сборку в странах третьего мира (а с точки зрения технологий Саудовская Аравия — безусловно, третий мир).
О следующей «перемоге» сообщил портал «ССTV — Русский», один из международных телеканалов вещания «Центрального телевидения Китая», «30 августа китайская компания China airspace и украинское госпредприятие „Антонов“ подписали договор о сотрудничестве.
Согласно договору Китаю переходит право собственности на гигантский самолет-транспортер Ан-225, включая использование чертежей и спецификаций самолета. После подписания договора с украинской компанией Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения. Планируется, что первый китайский Ан-225 будет выпущен в первой половине 2019-го».
Сразу же последовали опровержения.
«Информация о продаже китайской компании China airspace прав собственности на Ан-225 не соответствует действительности. Мы Родину не продаем. Более подробный комментарий будет позже», — заявили в пресс-службе ГП «Антонов».
Позднее президент ГП «Антонов» Александр Коцюба сообщил, что «есть соглашение, которое предусматривает дальнейшее сотрудничество. Отдельные контракты потом будут подписаны. Мы подтверждаем намерения достроить вторую „Мрію“, модернизируем ее и продадим Китаю».
«Речь идет о планере, который у нас стоит на заводе «мертвым грузом». Китайцы инвестируют свои деньги. Мы достраиваем современный самолет на базе «Мрії», — сказал Коцюба, добавив, что «речи о какой-то передаче прав собственности, технологий или продаже действующей летающей „Мрії“ не идет».
Но пресс-служба ГП «Антонов» сообщила, что подписанное соглашение предусматривает на первом этапе построение второго модернизированного экземпляра Ан-225 в Украине и поставку компании AICC.
На втором этапе — создание совместного серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии ГП «Антонов». Оба этапа будут реализованы по условиям отдельных контрактов, заявили в ГП «Антонов».
Кому верить в данной ситуации — дело вкуса. Но даже если «взять за основу» версию украинской стороны, получается следующее.
Конечно, на первый взгляд, в достройке для иностранного заказчика стоящего «мертвым грузом» недостроя нет ничего плохого. Но специфика ситуации в том, что единственная летающая «Мрія» — абсолютный мировой монополист в авиаперевозках сверхтяжелых грузов от 130 до 250 т. С появлением второй машины у иностранного владельца такая монополия исчезнет.
При этом нужно учесть, что, судя по всему, этот рынок не является особо емким, летает «Мрія» не так часто и очередь на ее услуги не стоит.
С учетом же того, что второй экземпляр будет модернизированным, более совершенным, чем изготовленная без малого 30 лет назад советская «Мрія», а также что в части коммерческой хватки китайские товарищи дадут сто очков вперед кому угодно и демпинговать для устранения конкурентов умеют очень здорово, совсем несложно представить, кто выиграет в этой конкурентной схватке.
Скорее всего, после появления конкурента украинская «Мрія» станет на прикол, поскольку не на что будет даже поддерживать ее в рабочем состоянии.
Самое же главное, представители ГП «Антонов» не отрицают, что речь идет о развертывании производства Ан-225 в Китае. Т. е. чертежи и технологии попадут в Поднебесную в полном объеме и, как показывает богатый опыт, после этого все права на интеллектуальную собственность становятся бумажкой, годной только для известных интимных нужд.
Кстати, «Мотор-Сич» также уже строит завод в Китае для лицензионного производства своих двигателей. Что касается рисков относительно возможного копирования технологии китайской стороной, то директор по связям с общественностью «Мотор Сич» Анатолий Малыш сказал: «У нас есть юридическая служба, которая этим занимается». Что же, как говорится: «Дай Бог нашему теляти волка зъисты».
Причем большинство специалистов сильно сомневается в заявленных планах построить уже в 2019 г. первый китайский Ан-225.
Производственный цикл изготовления даже серийной машины такого класса — не менее двух лет, а тут речь о развертывании масштабного производства на голом месте, не говоря уже о том, что ГП «Антонов» строило «Мрию» (30 лет назад) в кооперации с десятками других предприятий СССР и технологиями производства поставлявшихся ими узлов и механизмов (тех же уникальных для такой машины шасси) наверняка не обладает. Все это нужно разрабатывать заново.
Выяснилось и то, что китайский оператор этого проекта — некая гонконгская компания Airspace Industry Corporation of China название которой явно сделано с целью мимикрировать под Aviation Industry Corporation of China, (китайского авиапромышленного монополиста AVIC).
Судя по всему, Китай через гонконгскую импортно-экспортную прокладку приобрел комплект конструкторской документации на Ан-225 (напрашиваются прямые аналогии с купленным по цене металлолома «Варягом» якобы под плавучее казино, который спустя полтора десятка лет стал вполне полноценным авианосцем).
Видимо, для легализации этой сделки подписано не обязывающее и заведомо невыполнимое рамочное соглашение о строительстве производственной базы.
Таким образом, как и в сделке с саудитами, речь идет не о перспективной долгосрочной совместной деятельности по формуле «бензин (финансовые ресурсы) ваш — идеи (технические) наши», а о фактически разовой сделке по продаже бизнеса — уходу «Антонова» с одного из немногих сегментов авиационного рынка, на котором у него оставались неплохие позиции и перспективы (при умелом их использовании).
Зачем «оно» Китаю? Как неоднократно отмечалось, процветание наиболее развитых стран: США, Западной Европы, Японии (так называемого «золотого миллиарда») — основано прежде всего на монопольном обладании ими по-настоящему высокими технологиями (не «ширпотребом»), в том числе в авиастроении, делиться которыми (и переносить производство в страны третьего мира) отнюдь не собираются.
Это, понятно, не устраивает Китай, который, собрав огромные ресурсы на производстве «ширпотреба», стремится выйти на новый технологический уровень, встать вровень с ведущими державами по экономическому развитию.
Для этого в высокие технологии (тот же авиапром) вкладываются огромные ресурсы (так же делают и саудиты) с пониманием того, что быстрой отдачи они не принесут — работа на перспективу. И естественно, никто не откажется от возможности приобрести такие технологии «по случаю» и, скорее всего, «по сходной цене».
Ну, а «вишенкой на торте», характеризующей истинное состояние украинского авиапрома, следует считать подоплеку последней «перемоги», о которой недавно сообщил премьер Гройсман и которую разобрал еженедельник «2000».
«Хорошая новость! Украинский АН-74, сделанный в Харькове, отправится в Казахстан! За самолет заказчик уже выплатил 15 млн. долл. Планируем и дальше работать над новыми рынками, развивать экспортный потенциал. Радуюсь, что на наших машинах будут летать во всем мире!», — процитировали многие СМИ сообщение со страницы премьера в Фейсбуке.
Однако не все заметили саму новость, к которой был дан премьерский комментарий: «Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана. Об этом 13 июля в пресс-центре Status Quo сообщил генеральный директор авиазавода Александр Кривоконь. По его словам, за самолет заказчик уже выплатил 15 млн. долл., но машину еще не получил».
По словам Кривоконя, он встречался с представителями недавно созданного Министерства военной промышленности Казахстана.
«Мы доработали контракт и договорились, что производство самолета пойдет по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит „Укрспецэкспорт“. Ожидается, что СНБО в Казахастане выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 г. планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана», — отметил Кривоконь.
Ясность в вопрос, из-за чего пришлось «дорабатывать контракт», внесла информация, полученная позднее агентством «Sputnik Казахстан». В МВД Казахстана рассказали, что договор на поставку самолета был заключен в феврале 2014 г. − в документе оговаривалось, что воздушное судно будет поставлено в ноябре 2015 г. Договор был заключен на сумму 30 млн долл. Национальная гвардия МВД Казахстана оплатила половину этой суммы.
«На данный момент действует дополнительное соглашение к договору, согласно которому срок поставки определен — ноябрь 2017 г. В настоящее время самолет на стадии готовности 90%. Причиной задержки поставки является отсутствие у авиационного предприятия финансовых возможностей (т. е. несмотря на произведенную предоплату, денег у производителя на достройку нет. — Авт.)», — говорится в ответе министерства на запрос Sputnik Казахстан.
Таким образом, контракт на поставку машины был заключен еще при «преступной власти» (в последние дни ее существования), и с тех пор сроки его выполнения сорваны дважды, заказчик не получил самолет в ноябре 2015 г. и, как очевидно следует из заявления директора Харьковского авиазавода, не получит и в ноябре 2017-го, а лишь в сентябре 2018-го, если все пойдет, как запланировано.
Очевидно, разрывом связей с Россией объясняется то, что достройка самолета будет происходить, наверно, по уникальной для всего мирового авиапрома давальческой схеме, т. е. когда заказчик самостоятельно приобретает все материалы и комплектующие, оплачивая изготовителю лишь непосредственно работу.
Впрочем, нельзя исключать и того, что казахи просто не хотят передавать «кэш» непосредственно в руки украинских партнеров.
Ведь в разъяснении для казахского издания ничего не говорится о новом пересмотре контракта, о котором рассказывал директор ХАЗа, а, наоборот, указывается, что по действующему соглашению срок поставки — ноябрь 2017 г. Т. е. новые условия, судя и по фразе директора ХАЗа, «ожидаются» и еще окончательно с казахстанской стороной не согласованы.
Очень трудно избавиться от впечатления, что готовность покупателей «идти навстречу» обусловлена не столько крайней потребностью именно в этой машине, сколько желанием не дать пропасть своим уже заплаченным за самолет денежкам.
На степень доверия к украинским партнерам наглядно указывает то, что в качестве гаранта достройки они потребовали «Укрспецэкспорт».
Что же касается перспектив постройки еще четырех машин для Казахстана, если эту сделку удастся довести до логического завершения, то, боюсь, это не более чем попытка покупателей дополнительно стимулировать украинцев к выполнению заключенного контракта: дескать, сделаете — закажем еще.
Но стали бы вы, дорогие читатели, продолжать сотрудничество со столь «сложным» партнером или облегченно вздохнули бы, когда с ним наконец удастся завершить все дела?
И что мешало правительству помочь Харьковскому авиазаводу найти кредит на приемлемых условиях под выполнение твердого контракта и проконтролировать использование этих средств? Даже не из соображений конкретной коммерческой выгоды, а для недопущения имиджевых потерь украинского авиапрома, сохранения репутации надежного партнера.
Ведь ее легче всего потерять и тяжелее всего восстановить. Это же касается «подвисшего» с 2012 года контракта на поставку четырех Ан-148 Кубе.
Об истинных целях власти наглядно говорит и недавнее решение о ликвидации концерна «Антонов» с передачей входящих в него предприятий в прямое подчинение «Укрспецэкспорта».
До недавнего времени ГП «Антонов» спасали коммерческие грузовые авиаперевозки компании «Авиалинии Антонова», которая могла ежегодно перевозить около 25 тысяч тонн различных грузов и приносить до 150 миллионов долларов дохода.
Бизнес-деятельность авиакомпании позволяла авиастроительным предприятиям выживать. Теперь ее вывели в отдельную хозяйственную структуру, соответственно, авиастроители остались без доходов от грузовых перевозок.
Даже вполне «патриотическая» «Зеркало Недели» вынуждена признать: «Государство начало освобождать концерн „Антонов“ от ценных активов еще задолго до ликвидации. В рамках так называемой корпоратизации у авиаторов изъяли структурные подразделения, которые являлись основным источником финансовых поступлений.
Среди них: конструкторские, инженерно-технические и сервисно-технические подразделения летной испытательной и доводочной базы в Гостомеле, часть конструкторско-эксплуатационного отдела 6, осуществляющего авторское сопровождение и сопровождение в эксплуатации воздушных судов типа АН в Украине и на мировом рынке, а также продление ресурсов и сроков службы (ежегодные поступления от деятельности этого подразделения составляют примерно от 15 до 23 млн. долларов), сервисно-технический центр, выполнявший ремонт и техническое обслуживание воздушных судов, поставки комплектующих изделий».
Впрочем, все эти действия вполне лежат в проводимом правителями Украины и их зарубежными «патронами» курсе от высокотехнологичного индустриального государства к «великой аграрной державе», поставщику дешевой рабочей силы для требующих неквалифицированного физического труда производств и рынку сбыта для ведущих держав.
Такой стране мощный авиапром не по карману, да и «не по чину».
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Дмитрий Славский
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«Это бред» — генерал ФСБ об обвинении спецслужбы в организации терактов на Украине
Обвинение главы Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес ФСБ России в подготовке терактов на территории Украины являются бредом и попыткой оправдать свое существование, заявил РИА Новости экс-глава Центра общественных связей ФСБ России, генерал-майор в отставке Александр Михайлов.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины. В частности, он заявил о российском участии в организации терактов в Одессе, Харькове, Херсонесе и других городах и добавил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на Украине.
«Их (обвинений) нелепость настолько сильна, что вряд ли найдутся слова в русском языке, чтобы прокомментировать этот бред», — сказал Михайлов.
По его словам, украинские спецслужбы организовывают теракты на территории Крыма, в Донецке и Луганске, но при этом «неизвестно ни об одном террористическом акте, который был совершен на территории так называемой официальной Украины».
«Поэтому эти обвинения являются ложью, которая не имеет под собой никаких оснований. Их цель очевидна — украинские спецслужбы пытаются оправдать свое бессмысленное и бесполезное существование», — заявил эксперт.
В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Стаханов отметил 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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Уже в ЕС
Актерская карьера в России не сложилась, в Европу не попала, остается участвовать в погромах магазинов в Киеве.
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Новая победа нацистов на Украине: Амнистированы 1700 военных преступников — боевиков «АТО»
Националистические силы на Украине ликуют: 1700 боевиков так называемой «АТО» смогут решить свои проблемы с законом.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 2 сентября Петр Порошенко подписал закон «Об амнистии-2016», по которому будут освобождены участники «АТО», обвиняемые в дезертирстве, мародерстве, грабежах и вымогательстве, а также военные преступники, осужденные за умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Сегодня Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Николаеве заявил, что амнистия коснется около 1700 участников карательной операции.
«Примерно 1700 человек из числа участников “АТО” или военнослужащих смогут за три месяца (не более трех месяцев) закрыть свои проблемы с законом», — уточнил генеральный прокурор.
Он добавил, что пока продолжается рассмотрение около 150 уголовных дел по военным, совершившим тяжкие преступления.
Неонацисты из «Национального Корпуса» «Правого сектора*» и «Свободы» не раз устраивали акции, чтобы добиться освобождения своих подельников, которые отличились преступлениями во время военных операций и зачисток сел и городов Донбасса.
Во многих областях Украины проходили марши и даже силовые акции, которые привели к тому, что прошение об амнистии было поддержано и подписано областными советами Ивано-Франковска, Днепропетровска, Львова и Тернополя.
«Мы победили. Подписание закона „Об амнистии“ — это однозначная победа националистических сил»,
— такими словами встретил новый закон бывший командир полка «Азов», ныне лидер украинской националистической партии «Национальный Корпус» Андрей Белецкий, который вмести со своими приспешниками принимал активное участие в акциях протеста и требовал от властей провести амнистию.
Напомним, после долгих парламентских слушаний закон «Об амнистии-2016» был принят в декабре 2016 года, но Петр Порошенко 9 месяцев затягивал с его подписанием.
Теперь сотни боевиков «АТО», от преступлений которых страдало и страдает мирное население не только Донбасса, но и других регионов Украины, выйдут на свободу, вновь возьмут в руки оружие и вернутся на свою кровавую «тропу войны», с полным осознанием своей безнаказанности.
Эта история в очередной раз свидетельствует о бессилии украинской политической и правовой системы, а также демонстрирует уровень влияния на украинскую власть националистических сил. Амнистия станет серьезным прецедентом, который развяжет руки преступникам из числа украинских националистов и ставит под вопрос независимость президента Украины в принятии решений.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Украине бьют тревогу: Энергетическая безопасность под угрозой, США и ЮАР отправляют слишком мало угля
В то время как голодающие горняки из шахты «Родинская» через забастовку добивались выплаты задолженностей по зарплате в размере 2,5 млн гривен, в США грузили первую партию угля для Украины.
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что первое судно с 62 тыс. тонн энергетического угля из США «на прошлой неделе вышло из порта Балтимора» и «к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт „Южный“».
В конце лета Минэнерго Украины увеличило стоимость реализации угля государственных шахт для энергогенерирующих компаний и ТЭЦ до 2200 грн. за тонну. Но вместо того, чтобы кормить своих шахтеров, украинские власти стремятся якобы к «диверсификации поставок», и закупают уголь в Америке и ЮАР по 130 долларов за 1 тонну (на данный момент — около 3400 грн).
По контракту, который 14 июля заключили американская XCoal Energy and Resources и украинская государственная Центрэнерго, американцы обещали поставить Украине 700 тыс. тонн антрацита до конца года. Из них 85 тыс. — в сентябре и 120 тыс. — в октябре.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уже поставил под большое сомнение реализуемость этого контракта.
Перебои начались с самого начала. Несмотря на привлекательную цену, на Украину мчится на всех парах первое судно, на борту которого вместо 85 тыс. всего 62 тыс. тонны угля.
Если учесть, что на обещанную регулярность поставок в два рейса в месяц XCoal Energy выйдет в лучшем случае к ноябрю, энергетическая стабильность Украины находится под угрозой.
Помимо США в порт «Южный» привозят уголь из ЮАР. По состоянию на 16 августа три балкера из Африки доставили на Украину по 75 тыс. тонн угля каждый. Всего в ЮАР Украина закупила 675 тыс. тонн. Судя по динамике поставок, «ДТЭК Энерго» к началу отопительного сезона может рассчитывать еще на два судна максимум. Это 150 тыс. тонн.
Арифметика нехитрая. К началу отопительного сезона даже при идеальном стечении обстоятельств, что маловероятно, Украина подойдет с 1375 (700 из США и 675 из ЮАР) тыс. тонн забугорного угля, а необходимо 3 млн.
Зимний период не за горами. По данным профсоюза горняков, тепловым электростанциям Украины необходимо сжигать 3 млн тонн энергетического угля.
Откуда Украина собирается покрывать эти потребности в обстановке тотальной блокады республик Донбасса — большой вопрос.
Вместо того, чтобы инвестировать в государственные шахты с низкой стоимостью добычи, киевские власти продолжают обогащаться за счёт граждан своей страны и перепродают им забугорный уголь втридорога.
Все, что остается украинским шахтерам вместе с профсоюзами — бастовать в тщетной надежде сохранить свои рабочие места и обеспечить энергетическую безопасность своей страны.
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