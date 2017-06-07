Русофобия = антисемитизм

Напрасно Путин приравнял на экономическом форуме в Санкт-Петербурге русофобию к антисемитизму. Погорячился, не подумал. Ведь что он сказал в запале, если вдуматься?

Западная "русофобия" представляет собой фронтальное неприятие всего, что делает нынешнее российское руководство, особенно на международной арене. Именно руководство, сам русский народ тут не причем, на него эта конъюнктурная "русофобия" не распространяется. Но если неприязнь к российской правящей "элите" глава государства квалифицирует как "антисемитизм", то тем самым он признает, что сия "элита" по национальности является не русской, а семитской, т.е. еврейской...

Путину, конечно, виднее, кто реально рулит Россией. Да и нам, простым смертным известно, что основные рычаги управления экономикой (а значит, и политикой) страны в процессе "коренных демократических реформ" поделили между собой этнические евреи и, в меньшем числе, кавказцы. Русские в олигархических верхах тоже есть, но мало, совершенно несопоставимо с долей титульной нации в общем народонаселении.

Экономическая власть с железной неизбежностью конвертируется в политическую. Поэтому политические руководители РФ, независимо от национальной принадлежности отдельных персон, проводят курс в интересах российских евреев, а кто против тот антисемит.

Конечно, евреи евреям рознь. Есть израильские евреи, якобы после "двухтысячелетнего рассеяния" вернувшиеся на землю предков, которая за это время стала совсем не "обетованной". И даже, строго говоря, не землёй, а пустыней - песок да камни, адская жарища да злобные арабы, из-за которых всем евреям, мужчинам и женщинам приходится спать с автоматом под подушкой. Но израильтяне, несмотря ни на что, удерживают свой национальный очаг, что не может не вызывать уважения у всякого национально мыслящего человека.

Не всем дано быть героями. Большая часть мирового еврейства предпочитает жить в менее экстремальных условиях, в диаспоре на чужой земле, и этих людей можно понять. Евреи живут жизнью стран обитания, трудятся более или менее нормально, как и все вокруг них. Разве что за счёт чувства национальной солидарности, аборигенной общественной среде не присущего, евреи, поддерживая друг друга, добиваются лучших результатов, чем местные (как сказал сатирик Жванецкий, "нас мало, но в каждой отрасли мы в большинстве"). Это провоцирует бытовой антисемитизм, повсюду сопровождающий еврейство за пределами Израиля, давно привычный и серьезных проблем не создающий.

Ситуация ухудшилась после Второй Мировой войны, когда диаспорные евреи, спекулируя на теме холокоста, стали требовать себе привилегированных возможностей и иммунитетов, раздражая тем самым коренное население. Однако и это не провоцирует, по крайней мере пока, критический рост юдофобии.

Но в диаспоре существует одна особая категория евреев, очень малочисленная и в то же время очень опасная как для соплеменников, так и для всех окружающих. Эти евреи, оседлав мощные идейно-политические течения, пытаются перекроить жизнь приютивших их государств и народов на свой лад, причем отнюдь не традиционно еврейский. Такое им порой удаётся в мутной среде крутых исторических перемен. Пена на революционной волне закипает в основном еврейская, по крайней мере в России.