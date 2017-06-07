Главная » Самое самое

Стонут, воют русофобы

09:04. 7 июня 2017 Просмотров - 223 5 коммент. Опубликовал:

5

 
высказывания Сытина точно подпадают под статью 282 УК РФ

 

 

Поздно вечером 1 июня я включила телевизор. Хотелось посмотреть что-нибудь забавное, расслабиться. И надо же было попасть на "Поединок" Владимира Соловьёва. Тема — "Русофобия", в духе pro et contra. Pro — человек с хорошей русской фамилией Сытин (Александр). Сontra — c нерусской фамилией Кургинян. Ну, и Соловьёв, не забывающий объявлять, что он еврей. Но это из забавного.
 
А вот то, что говорил человек с хорошей русской фамилией Сытин (на фото) , уже было не так забавно. Речи его источали такую же чёрную энергию, как речи Гитлера со товарищи. Он говорил, что Россия — тупиковая ветвь, что ни на что позитивное она не способна, что своё православие и русский мир, свои ценности (которые вовсе и не ценности) навязывает со штыками протестантам, католикам, мусульманам, что примазывается к Холокосту… и прочую чушь. Говорил ещё, что русские, живущие за границей, не должны учить детей русскому языку, и что он не любит Достоевского.
 
В какой-то момент стало понятно, что забавного уже не будет, но выключить телевизор было невозможно — отрицательная эманация, исходившая с экрана, затягивала и завораживала.
 
По сути, Сытин говорил то же, что говорят те, кого у нас по недоразумению называют либералами. И, конечно, наши украинские братья и сёстры. Но в таком концентрированном виде речь его производила совсем уж жуткое впечатление. Да и взгляд дуэлянта усугублял впечатление — неприятно настороженный и как бы не от мира сего (хотя человек он вполне земной, если судить по послужному списку, где и ЮКОС, и — внимание! — после ЮКОСА до декабря 2014 года — 10 лет в Российском институте стратегических исследований при президенте РФ (интересно: а) после ЮКОСа; б) с такими-то взглядами); сейчас возглавляет непонятный Центр политических исследований стран Северной и Восточной Европы).
 
А "Поединок" всё продолжался. Сергей Кургинян на фоне Сытина выглядел Иммануилом Кантом, а Соловьёв — Бертраном Расселом. Сытин достал даже своего секунданта Давида Шнейдерова — тот объявил, что не согласен с дуэлянтом. И что, будучи евреем, принадлежит к русскому миру.
 
И наконец, главное. По мысли Сытина, в этой убогой, тупиковой России есть всё-таки 15% достойных людей. Они-то и должны стать властью. И установить — внимание! — демократическую диктатуру. Что из этого дикого оксюморона могут извлечь, придя к власти, такие, как Сытин, даже представлять не хочется.
 
Реакция Фейсбука на мой пост о передаче "Русофобия" тоже примечательна. Многие по наивности решили, что этот самый Александр Сытин — "кремлёвский проект", "наёмный русофоб при Соловьёве" и т.п. И даже осудили телевидение за создание образа "плохого русофоба " (как будто возможны хорошие русофобы). И за то, что такие передачи возбуждают у народа ненависть к образованным людям (как будто против Сытина выступал не Кургинян, а простой рабочий или крестьянин). Осуждали, конечно, и самого Сытина…
 
Но вот что удивительно: только одна участница обсуждения, живущая на Кипре (!), задалась вопросом: "А это законно вообще?". Возможна ли такая передача, скажем, про антисемитизм? Или про антитюркизм?
 
А ведь действительно: высказывания Сытина точно подпадают под статью 282 УК РФ — о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
 
Теперь представьте, что "Поединок" посвящён антисемитизму. Pro et contra. Как Сытин объявил: "Я русофоб", так и тот, кто рro, гордо объявляет: "Я антисемит". Объясняет, "что ему в них не нравится". Говорит, опять же, как Сытин, что это "не просто чувство ненависти, а целостная система историко-политических взглядов". Ставит в вину евреям все мыслимые и немыслимые грехи. Цитирует, не ссылаясь, Протоколы сионских мудрецов и т.п. К такому апологету антисемитизма наверняка была бы применена 282-я статья. Да и к самому Соловьёву тоже! И это было бы абсолютно справедливо! Привлекли же Антона Носика к уголовной ответственности за пост в ЖЖ, где он плохо отзывался о Сирии и сирийском народе.
 
А на федеральном канале в передаче, идущей часа полтора, можно что хочешь нести? И эта самая 282-я статья не заплачет ни по тому, кто несёт, ни по тем, кто предоставляет ему эфир? Странно, не правда ли?
 
Вообще, 282-ю вполне можно применить ко многим. Например, к Максиму Кантору, глумящемуся над россиянами: "Милые, вы ничем не похожы (так у автора, с "ы". — В.Ш.) на Европу, вы — не европейцы, вы с окраины. Вы — дикари, научитесь готовить сносную еду, а к культуре — после всей этой псевдо-философской чуши — вас надо подпускать осмотрительно, после медсанконтроля". Или к Людмиле Улицкой, которая проявляет себя не только как русофоб, но и как расист, когда утверждает, что вокруг только "дикие, грязные, больные дикари… И эта Африка вокруг нас стонет, воет, бесчинствует". И культура у этих дикарей соответствующая — "падшая, усечённая, подчинённая начальственным директивам".
 
Можно применить, и это тоже будет справедливо. Но почему-то не применяют.
http://zavtra.ru/blogs/stonut_voyut_rusofobi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

 

 

 

 

Метки: русофобия, телевидение
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

5 коммент.»

  • 1344 279
    nikolay 7 июня 2017 в 9:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Россия тупиковая ветвь,ни на что позитивное она не способна”.
    Это так, пока у власти в России евреи, Россия обречена.

    Ответить
  • 404 332
    николай шкутков 7 июня 2017 в 9:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Человек,который не любит свою родину, который не любит свою нацию, – психически нездоров. Я не представляю чеченца, который “нёс” бы что-то подобное про свой народ. Но вот вопрос: зачем нам в “прайм-тайм” показывают такое?

    Ответить
  • 273 171
    ФЕДОР ЗИМИН 7 июня 2017 в 10:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Русофобия и Россия фобия разные понятия. По всей видимости Сытин – Россия фоб, так как он критикует действия государства. Этот поединок я не видел, но видел Сытина ранее. Считаю, что Сытин честный человек. Почему? Да, потому что я честный человек и слова Сытина, как камертон отражаются во мне. Я восхищаюсь мужеством этого человека!

    Ответить
    • 14479 6541
      Ursus ФЕДОР ЗИМИН 7 июня 2017 в 10:55 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Не знаю Сытина и телек не смотрю. Одно знаю наверняка – случайных людей там нет. 100%. Ни Навального, ни Мальцева, ни Болдырева вы там не увидите. Люди Мальцева пытались выйти на соловьева – пусть пригласит на шоу. Рейтинги бы выросли до небес. Ответ нет – с “националистами” этот шоумен типа не общается.

      Ответить
  • 1781 1535
    Ми ха 7 июня 2017 в 10:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Что такое искусство обмана…, и что такое обман искусства…?
    И что может спеть иудейский соловей в еврейском “малиннике” на земле русской?
    Только иудейские трели…
    А для чего…?
    А нужны ли русскому уху…, еврейские трели…?
    И почему…, русские соловьи…, поют наши трели…, в основном в густых чащах заросших крапивой и колючками…?
    А еврейский “малинник” на самом лобном месте…?
    А русского соловья могут пригласить в сей “малинник” только для того…, что бы из него сделать драного петуха…, или пугливую пичужку…
    Однако…,вИликая сила…, “искусство”…!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>