Стонут, воют русофобы

Поздно вечером 1 июня я включила телевизор. Хотелось посмотреть что-нибудь забавное, расслабиться. И надо же было попасть на "Поединок" Владимира Соловьёва. Тема — "Русофобия", в духе pro et contra. Pro — человек с хорошей русской фамилией Сытин (Александр). Сontra — c нерусской фамилией Кургинян. Ну, и Соловьёв, не забывающий объявлять, что он еврей. Но это из забавного.

А вот то, что говорил человек с хорошей русской фамилией Сытин (на фото) , уже было не так забавно. Речи его источали такую же чёрную энергию, как речи Гитлера со товарищи. Он говорил, что Россия — тупиковая ветвь, что ни на что позитивное она не способна, что своё православие и русский мир, свои ценности (которые вовсе и не ценности) навязывает со штыками протестантам, католикам, мусульманам, что примазывается к Холокосту… и прочую чушь. Говорил ещё, что русские, живущие за границей, не должны учить детей русскому языку, и что он не любит Достоевского.

В какой-то момент стало понятно, что забавного уже не будет, но выключить телевизор было невозможно — отрицательная эманация, исходившая с экрана, затягивала и завораживала.

По сути, Сытин говорил то же, что говорят те, кого у нас по недоразумению называют либералами. И, конечно, наши украинские братья и сёстры. Но в таком концентрированном виде речь его производила совсем уж жуткое впечатление. Да и взгляд дуэлянта усугублял впечатление — неприятно настороженный и как бы не от мира сего (хотя человек он вполне земной, если судить по послужному списку, где и ЮКОС, и — внимание! — после ЮКОСА до декабря 2014 года — 10 лет в Российском институте стратегических исследований при президенте РФ (интересно: а) после ЮКОСа; б) с такими-то взглядами); сейчас возглавляет непонятный Центр политических исследований стран Северной и Восточной Европы).

А "Поединок" всё продолжался. Сергей Кургинян на фоне Сытина выглядел Иммануилом Кантом, а Соловьёв — Бертраном Расселом. Сытин достал даже своего секунданта Давида Шнейдерова — тот объявил, что не согласен с дуэлянтом. И что, будучи евреем, принадлежит к русскому миру.

И наконец, главное. По мысли Сытина, в этой убогой, тупиковой России есть всё-таки 15% достойных людей. Они-то и должны стать властью. И установить — внимание! — демократическую диктатуру. Что из этого дикого оксюморона могут извлечь, придя к власти, такие, как Сытин, даже представлять не хочется.

Реакция Фейсбука на мой пост о передаче "Русофобия" тоже примечательна. Многие по наивности решили, что этот самый Александр Сытин — "кремлёвский проект", "наёмный русофоб при Соловьёве" и т.п. И даже осудили телевидение за создание образа "плохого русофоба " (как будто возможны хорошие русофобы). И за то, что такие передачи возбуждают у народа ненависть к образованным людям (как будто против Сытина выступал не Кургинян, а простой рабочий или крестьянин). Осуждали, конечно, и самого Сытина…

Но вот что удивительно: только одна участница обсуждения, живущая на Кипре (!), задалась вопросом: "А это законно вообще?". Возможна ли такая передача, скажем, про антисемитизм? Или про антитюркизм?

А ведь действительно: высказывания Сытина точно подпадают под статью 282 УК РФ — о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Теперь представьте, что "Поединок" посвящён антисемитизму. Pro et contra. Как Сытин объявил: "Я русофоб", так и тот, кто рro, гордо объявляет: "Я антисемит". Объясняет, "что ему в них не нравится". Говорит, опять же, как Сытин, что это "не просто чувство ненависти, а целостная система историко-политических взглядов". Ставит в вину евреям все мыслимые и немыслимые грехи. Цитирует, не ссылаясь, Протоколы сионских мудрецов и т.п. К такому апологету антисемитизма наверняка была бы применена 282-я статья. Да и к самому Соловьёву тоже! И это было бы абсолютно справедливо! Привлекли же Антона Носика к уголовной ответственности за пост в ЖЖ, где он плохо отзывался о Сирии и сирийском народе.

А на федеральном канале в передаче, идущей часа полтора, можно что хочешь нести? И эта самая 282-я статья не заплачет ни по тому, кто несёт, ни по тем, кто предоставляет ему эфир? Странно, не правда ли?

Вообще, 282-ю вполне можно применить ко многим. Например, к Максиму Кантору, глумящемуся над россиянами: "Милые, вы ничем не похожы (так у автора, с "ы". — В.Ш.) на Европу, вы — не европейцы, вы с окраины. Вы — дикари, научитесь готовить сносную еду, а к культуре — после всей этой псевдо-философской чуши — вас надо подпускать осмотрительно, после медсанконтроля". Или к Людмиле Улицкой, которая проявляет себя не только как русофоб, но и как расист, когда утверждает, что вокруг только "дикие, грязные, больные дикари… И эта Африка вокруг нас стонет, воет, бесчинствует". И культура у этих дикарей соответствующая — "падшая, усечённая, подчинённая начальственным директивам".

Можно применить, и это тоже будет справедливо. Но почему-то не применяют.