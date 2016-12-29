Рейтинг 100 самых ярых русофобов

Топ 100 русофобов врага нужно знать в лицо.

Несколько недель мы опрашивали читателей и собирали мнения наиболее авторитетных экспертов в различных сферах. Итогом стал рейтинг 100 самых лютых русофобов, как из пятой колонны внутри страны, так и из числа зарубежных ненавистников. Врага нужно знать в лицо!

Топ-100 русофобов

1. Арбатова Мария, феминистка. «В целом у нас, конечно, низкая правовая культура и рабская психология… Для меня всё, что связано с эпохой Ельцина – абсолютно свято, несмотря на то, что змея теряет свою кожу очень болезненно и кроваво, и понятно, что всё, что было криминального, происходило не потому, что ельцинская команда была плоха, а потому, что мы жили в эпоху переворота».

2. Абызов Михаил – министр Открытого правительства. «Общество и государство не имеют права принимать людоедские решения» – так он оценил инициативу о выведении абортов из ОМС. Сам аборт людоедством министр, видимо, не считает.

3. Аваков Арсен – министр внутренних дел Украины, русофоб с кровью на руках. «И в Канаду придут: через Арктику, через лёд, из-за конфликта на шельфе. И в Японию придут из-за конфликта за Курильские острова – они будут везде, потому что мы позволяем» – о планах России завоевать весь мир.

4. Адагамов Рустем – фотограф. «А за что вас любить, русские? Посмотрите на ваши мрачные лица… На ваши уродливые и непригодные для жизни города… Вы за тысячу последних лет только и смогли, что построить у себя очень некрасивую страну. Несчастливую во все времена её существования… Не говорите только про литературу, музыку и учёных – это всё не ваше… Ваши герои – отъявленные мерзавцы, убийцы, подонки, мразь».

5. Акунин Борис – писатель и один из организаторов «Болотных митингов». «Это агрессивная страна, идеологически тираническая, ксенофобская и гомофобская. Сегодняшняя Россия является именно такой страной. И поэтому, если Франция хочет побрататься с политическим режимом с подобными чертами – отлично, только это означает, что и в самой Франции тоже не всё ладно».

6. Альбац Евгения– журналистка. «Прискорбно, что в полисе, именуемом Москва, таких – чур меня! естественно, в классификации древних греков – «идиотов» – оказалось 65,23%, или почти четыре миллиона человек. Даже если представить себе, что половина от этого числа – опять же в классификации древних греков – «рабы», живущие от хозяина и своего мнения не имеющие, все равно и два миллиона – много. Только подумать: ходишь по любимому городу, а каждый второй-третий вокруг тебя – либо идиот, либо раб».

7. Амнуэль Григорий – режиссёр, о своих идеологических оппонентах: «Тех, кто болен, нужно не переубеждать, а лечить. Причём, в данном случае, желательно максимально долго и в совершенно закрытых медицинских спецучреждениях. Шансов на излечение мало, но хоть общество будет изолированно от вредоносной и заразной болезни».

8. Анри Леви Бернар – философ. «Мы в Европе показываем себя слишком слабыми в отношении Путина… Кремль похищает ту часть Европы, сердце которой бьётся в Украине… Нужно давить на Путина, используя его слабости». О Крыме: «Изначально это татарская земля, которая была также под Османской империей, потом под советской властью, а затем в Украине. Но это не русская земля, вот и все».

9. Ахеджакова Лия – актриса, ранее обвинившая Россию в атаке на малайзийский боинг, и в этом году решила извиниться за «эту страну» перед Надеждой Савченко: «Героям слава! Слава героям! Вот уж не посрамила Украину! Но мне, конечно, за державу обидно. Вот это стыдоба. Позорище. Грязная политика, мерзкая политика. Я никогда не могла себе представить, кто такая Жанна д‘Арк. Оказывается, в истории человечества есть такие. Надя, я тебя прошу, не убивай вот это прекрасное творение, которое нам дал Бог. Живи».

10. Бабченко Аркадий – журналист. «Акция «Бессмертный полк» приводит меня в ужас. Идущие рекой десятки тысяч человек с фотографиями мёртвых. Ну один раз это ещё можно понять. Чтобы визуально представить себе то количество смертей, что забрала война. Но из года в год… Мне вот не хочется на это смотреть. У меня такое количество фотографий людей, которых уже нет в живых, собранных в одном месте, вызывает исключительно негативную физиологическую реакцию».

11. Белковский Станислав – политолог. «Когда-то ведь и мы хотели быть хорошими. Ну, чтобы демократия, и взяток не брать, и улицу переходить на зелёный свет. Как в Европе. Но это всё оказалось: а) очень трудно; б) очень скучно. Что же в такой ситуации нам делать? Понятно что. Две вещи: 1. изолировать себя от остального мира, чтобы не с чем было сравнивать; 2. убедить себя, что остальной мир скоро рухнет, а мы – останемся. Потому что мы – Святая Русь. По нашей собственной шкале святости, разумеется».

12. Бжезинский Збигнев – экс-советник президента США, не теряющий надежды захватить полную власть над Россией: «Конструктивную политику США следует проводить настойчиво и с учётом дальней перспективы. США должны стремиться к результатам, которые способствовали бы постепенному пониманию в России (видимо, уже после Путина) того, что она может стать влиятельной мировой державой исключительно в составе Европы».

13. Бильжо Андрей – в этом году ведёт яростную борьбу с героями Великой отечественной войны, не гнушаясь откровенной ложью и злоупотребляя званием врача-психиатра. «Историческая правда такова: Зоя Космодемьянская не раз лежала в психиатрической больнице им. П.П. Кащенко и переживала очередной приступ на фоне тяжёлого мощного потрясения, связанного с войной. Но это была клиника, а не подвиг давно болевшей шизофренией Зои Космодемьянской».

14. Боровой Константин – предприниматель и неудавшийся политик. «Концерт Мариинки с Гергиевым в «освобождённой» Пальмире – вершина лицемерия и подлости. Почему-то я не удивлён, что теперь там ИГИЛ». «Это же надо так зас**ть народу мозги! Голосование на Радио Комсомольская Правда: Ельцин – экстремист – 95%, Ельцин – реформатор – 5%. Нет, этих пропагандистов прощать нельзя. Их надо судить публично».

15. Быков Дмитрий – поэт, ведущий «Эхо Москвы». Обращается к ветерану Афганистана, а ныне журналисту Шейнину: «Патриотического духа Я до сих пор не проявил. И как мне этого добиться? Отчизна шанса не даёт. Ведь патриот – всегда убийца. Иначе он не патриот. Но я скажу, товарищ Шейнин: Моё табу не навсегда. Меня не зря зовёт к свершеньям Вся ваша дружная орда. Смотрю на вас. Офигеваю. К оружью тянется рука, И я пока не убиваю. Но это, знаете, пока».

16. Варфоломеев Владимир – замглавреда «Эхо Москвы». «Жаль ли мне «чистых» спортсменов, которых могут не пустить на Олимпиаду? В целом да. Но вот кому из них мне стоит сочувствовать конкретно? Всем, или только Иванову с Петровой, которые раньше никогда не попадались? А если они не попадались только потому, что некие майоры госбезопасности по приказу профильного министерства пИсали в баночки вместо них? Теперь наличие этой мошеннической схемы вроде как считается доказанным на международном уровне».

17. Варламов Илья – блогер, бизнесмен. «Можно сколько угодно бить себя в грудь «Булавой» или «Искандером», но людей нет. Некому в космос летать. Некому городами управлять. Упыри, сидящие в Думе, соревнуются, кто бредовее примет закон. Народ уезжает? «А давайте выездные визы сделаем! А давайте потребуем все иностранные счета закрыть! И гражданство двойное тоже пора прикрыть!» С каждой такой инициативой какая-то группа людей собирает чемоданы и берёт билет в один конец. Каждый купленный билет в один конец – это поражение России».

18. Венедиктов Алексей – главный редактор «Эха Москвы» в 2016 году назвал жителей России «больными». «Возвращение Крыма и возможное объединение с Южной Осетией – это некое возвращение того унижения, которое испытывали российские граждане, будучи имперцами», – уверен Венедиктов.

19. Гайдар Мария – дочь Егора Гайдара, украинская чиновница. «Любому россиянину в Украине обязательно надо немножко украинизироваться, потому что есть вещи, которые свойственны всем россиянам и с которыми можно расстаться. Это такой державный шовинизм, который у нас есть, хотя мы этому даже сами не верим. И ещё – представление о том, что украинцы и россияне очень похожи. Это абсолютно не так. Да, чем-то мы действительно похожи, говорим на похожих языках, но мы – абсолютно разные. Оказавшись в Украине, я смогла увидеть тоталитарные частички собственного мышления, которых раньше не замечала».

20. Ганапольский Матвей – журналист, считающий, что «главный враг России – это сама Россия». «Когда появилось слово «совок», то многие обиделись. Но как ни странно, в этом ёмком слове отразилась вся страна – и её руководство, и то, как в этой стране живёт народ и менталитет путинского большинства… В хорошем законе можно много хорошего прописать. Конечно, если ты не великодержавный совок».

21. Геращенко Антон – советник министра внутренних дел Украины, один из создателей сайта «Миротворец», на котором публикуют доносы на «сепаратистов», по которым любого неугодного могут похитить или убить. Это, в отличие от его постов в Фейсбуке, русофобия в действии. Размещал там и данные граждан России: «Их лиц будет достаточно, чтобы ИГИЛ-овцы и их собратья в России смогли бы их найти и отомстить по канонам шариата».

22. Гербер Алла из «Мемориала». В этом году она запомнилась нападками на русофилов, «которые клянутся в верности Родине» и публикацией архивов НКВД, дабы найти «потомков палачей». Избранные цитаты: «Антисемитизм сидит не в каждом русском, но в России он – генетический… – Черту осёдлости ликвидировали в 1917 году. Почему антисемитизм остался? – Генетика и влияние Церкви».

23. Гозман Леонид – политик. «Пророссийские кандидаты победили на президентских выборах в Молдове и в Болгарии потому, что в Москве поставлен памятник князю Владимиру – до Господа стали быстрее и эффективнее доходить молитвы православных. Это не из раздела юмора, это было сказано уважаемым экспертом. Там же, Михаилом Делягиным: признание ответственности Советского Союза за Катынь – провокация Горбачёва, требующая расследования! Т.е. не НКВД убивала, может, поляки сами себя расстреливали?.. Дикость и подлость сопровождают и поддерживают друг друга. Куда дальше?».

24. Греф Герман – глава Сбербанка, продолжающий финансирование режима в Киеве. «Эра углеводородов осталась в прошлом. Как каменный век закончился не потому, что закончились камни, так и нефтяной век уже закончился. Мы проиграли конкуренцию, надо честно сказать, и это технологическое порабощение, мы просто оказались в стане стран, которые проигрывают, в стане стран-дауншифтеров».

25. Грибаускайте Даля – президент Литвы, назвавшая Россию «террористическим государством» пополняет копилку своих русофобских поступков и цитат. «Мы находимся на линии фронта, проходит первый этап конфронтации, я имею в виду информационную войну, пропаганду и кибератаку. Итак, на нас уже напали. Перерастёт ли это в конвенциональную конфронтацию? Никто не знает. Но уже сейчас мы должны защищаться от этого агрессивного поведения».

26. Грицак Василий – глава СБУ, ответственный за похищения российских граждан в Крыму и многочисленные провокации диверсантов. «Сегодня в Брюсселе были два взрыва, и по предварительным данным, есть 12 жертв… не удивлюсь, если это является элементом гибридной войны России, хотя будут кивать на «Исламское государство».

27. Гудков Геннадий – экс-депутат, бизнесмен. «Лев Шлосберг, критикующий власть за то, что она вероломно посылает на гибель наших солдат, а потом ТАЙНО их хоронит, в глазах отмороженных «патриотов», готовых положить пол-России ради ее «имперского величия», противник государства. Поэтому можно его травить, открыто угрожать убийством. В стране, где царствует ложь, а принципы законности подменены политической целесообразностью, гражданского мира точно не будет. А вот все остальное – вражда, гражданские войны, революции – всегда пожалуйста.

28. Гудков Дмитрий – сын Геннадия Гудкова, экс-депутат. «Не говорить и даже не заикаться про духовность, про «традиции защиты Отечества». Перестать воевать с соседями, сажать невиновных в тюрьмы и пытать их там. Прекратить «кошмарить» бизнес, фальсифицировать выборы и тратить миллиарды на пропаганду. Реально, а не на бумаге отменить в стране цензуру, запретить государству владеть СМИ (оставьте ему ТАСС – пусть радуется). Вот вам и доктрина, и будет тогда информация в безопасности. От государства».

29. Дворкович Аркадий – вице-премьер, даёт советы гражданам России: «Общее ощущение у меня такое, что нам нужно всем в стране прежде всего больше и лучше работать и получать от этого удовольствие, может быть, за счёт меньшего времени на завтрак».

30. Денисенко Филарет – киевский лжепатриарх. «Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью. Голосовали на референдуме за федерализацию? Голосовали. Согрешили? Согрешили. Вот это следствие этого греха».

31. Джонсон Борис – министр иностранных дел Великобритании. «Отношение к России в мире ухудшается… Если они продолжат делать то, что делают, они лишатся какой бы то ни было симпатии. Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают ещё одну бомбу».

32. Доброхотов Роман – шеф-редактор The Insider: «В Черногории попытались устроить «новороссию» (и обломались). Готовили всё ту же ядерную смесь из неонацистов, байкеров, попов и ветеранов боевых действий. Разумеется не без российских депутатов и генералов. Но не шмогла».

33. Ерофеев Виктор – писатель и ещё один сторонник теории плохого народа и хороших генов. «Ещё в 30-е годы мы видим на фотографиях вполне приличные русские лица, а потом они начинают ломаться, и появляется советский человек, действительно, особая каста людей. Но и в дореволюционной России жили «холопы», у которых «не было собственной традиции».

34. Ефремов Михаил – актёр, устраивающий шоу с чтением русофобских стихов поэта Орлуши: «Жил в стране Рассее (нах) Президент рассеянный Сел он утром на кровать, Начал карту рисовать. Крым рисует карандаш, Говорят ему: не наш. На окраине России Он рисует город Киев, А совсем уже у нас – Мелитополь и Донбасс. Вот какой рассеянный Президент Рассеи, нах!”

35. Зимин Дмитрий – бизнесмен. «Я с сожалением вижу, что в обществе есть элементы одичания. Православные воюют с православными. Мы рассорились со значительной частью цивилизованного мира, и все это под маркой каких-то там… Страна охвачена ненавистью. С одной стороны, какая-то истеричная любовь, а с другой – ненависть. Это какое-то ненормальное явление, это болезнь. В таком больном обществе детей воспитывать опасно. Все очень плохо».

36. Зубов Андрей – «профессор”: «Гитлер – это ангел российской истории». «Я ещё в «Кофеварке» нашего института говорил друзьям, как, мол, досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру. Потому что всё равно, в конце концов, союзники бы нас освободили, но тогда бы англичане и американцы установили бы у нас демократию и сменили бы людоедский сталинский режим».

37. Кантор Максим – писатель и художник, сбежавший за границу, назвал Россию «флагманом фашизма», а «русский мир», по его мнению, «это такой мир, где холуи обслуживают бар, а баре едят холуев с кашей. И вы круглый день изобретаете новые аргументы, чтобы примирить свою душу с тем г***м, в котором живёте и оправдать соучастие. И вам из этой помойки не вылезти – только на войну, где вы убиваете соседей и оправдываетесь тем, что соседи плохие, а вы – все отзывчивые».

38. Картер Эштон – уходящий глава Пентагона. «До сих пор Россия проявляла агрессию, главным образом в Европе. Так было на Украине, в Грузии. Нам нужно сохранять решительный настрой в отношении возможной агрессии со стороны России в Европе, в Сирии». «Все, что делают Соединённые Штаты – сами по себе и вместе с НАТО – гарантирует, что мы продолжим противостоять российской агрессии, и что мы готовы к длительному соперничеству».

39. Каспаров Гарри – шахматист и политик. «Отказ от имперской концепции – принципиальная задача для России. Страна должна получить прививку от имперского вируса и окончательно избавиться от фантомных болей «утерянного величия». После краха путинского режима России необходим период «очищения», в течение которого люди должны понять, что за всё – за поддержку Путина, за Грузию, за Крым и за Донбасс – придётся расплачиваться».

40. Касьянов Михаил – бывший премьер-министр, а ныне председатель оппозиционной партии «Парнас». «Граждане начинают понимать, наконец, что их проблемы связаны с санкциями, которые ввёл Путин против собственного народа… Запад не вводил никаких санкций против российских граждан, против Российской Федерации».

41. Киселёв Евгений – журналист, сбежавший на Украину и последние годы прославлявший там киевскую хунту. В своём недавнем увольнении обвинил спецслужбы и лично Владимира Путина: «Вашего покорного слугу убрали с телеканала «Интер» по прямому указанию из Москвы. И об этом мне сказал президент Украины Петр Алексеевич Порошенко».

42. Клинтон Хиллари – экс-госсекретарь и экс-кандидатка на пост президента США: «Наши 17 спецслужб, как гражданские, так и военные, пришли к выводу, что эти шпионские нападения, эти кибернападения были организованы в высших эшелонах Кремля, и они направлены на то, чтобы повлиять на исход наших выборов». «Мы должны ответить на меняющиеся угрозы от таких государств, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, от таких преступных и террористических группировок как ИГИЛ».

43. Кох Альфред – ельцинский вице-премьер. «Дорого обходится сирийцам ролдугинская медаль». Избранное: «Русский мужчина – самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на Земле». «Русские ничего заработать не могут… Они так собой любуются, они до сих пор восхищаются своим балетом и своей классической литературой XIX века, что они уже не в состоянии ничего сделать. Сырьевой придаток».

44. Кучер Станислав – журналист. «Чувства верующего оскорбить невозможно». Как я ждал, когда эту аксиому (да, я уверен, что это именно аксиома) озвучат не философствующие интеллектуалы, а те, кто посвятил жизнь служению Богу. В Питере священники провели одиночные пикеты против позорной для здорового общества статьи. Пишут: «это же не представители РПЦ!» И что? Богу служат только представители РПЦ? А вообще лучше всех про эти фото сказал Аркадий Бабченко: верующие оскорбляют чувства «верующих» (кавычки мои)».

45. Ларина Ксения – журналистка. В интервью украинскому изданию сравнила российских патриотов с пациентами психбольницы: «Сегодняшние новая искренность, новая любовь, новый патриотизм больше напоминают не советское время, а Германию 30-х. Эти люди, выступающие сейчас в СМИ, они и в частной жизни продолжают ту же линию. Не страхом же их держат. Они свято верят в Путина, геополитические интересы, в то, что все хотят завоевать Россию. На полном серьёзе. Вот где психбольница!”

46. Латынина Юлия – писательница, журналистка. «Кто такой Константин Райкин? Кто такой Табаков, кто такой Познер, которые высказались в его защиту? Это элита России. Это художественная элита России. Между ними и парнями на мотоциклах и в заклёпках пропасть даже не цивилизационная, а эволюционная. Вот это пропасть, которая там отличает шимпанзе от человека».

47. Лебединский Алексей – музыкант. «Я считаю людьми только тех российских политиков и журналистов, которые на вопрос «что делать с Крымом» однозначно и без раздумий отвечают: «Немедленно вернуть Украине и извиниться».

48. Лобков Павел – журналист. О Пасхе в Москве: «Если русский человек хочет сделать красивое, у него получается погребальный венок. Наше любимое сочетание: живое с мёртвым. Вот мёртвая герань и живой плющ. А как красиво смотрится, да. И главное, что живым в этой ситуации кажется только Пушкин, потому что всё вокруг него отдаёт какой-то чудовищной мертвечиной, хоть и называется «московская весна».

49. Лукашевский Сергей – директор Сахаровского центра, где прошла выставка, посвящённая украинским карателям, о разгроме выставки: «С попустительства власти радикалы, терроризируют всех, кто не живёт в их системе ценностей, в их параноидальном, конспирологическом мире. Это ужасный симптом разложения общества и государства».

50. Макаревич Андрей – лидер группы «Машина времени». Основные его русофобские высказывания пришлись на 2014 год, но и сейчас периодически напоминает о себе. О Наталье Поклонской: «Совсем у неё дела плохи… Мало ли на свете людей не доучившихся? Что мне теперь делать? Меня окружают люди, которые доучились. Я с ними существую в своём кругу. Меня это вполне устраивает».

51. Макфол Майкл – бывший посол США в России. «У Путина к Хиллари Клинтон вендетта, и это давно известно. Он хочет дискредитировать американскую демократию и ослабить нас как лидера либерально-демократического порядка. И, конечно же, ему нравятся взгляды будущего президента Трампа по отношению к России».

52. Мальгин Андрей – журналист. О гибели российских медсестёр: «И не забудем, что погибшие старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова – военнослужащие. Это их не первая командировка в Сирию. Раньше проносило. Мне искренне жаль их осиротевших детей, но, в принципе, солдат, едущий на войну, должен понимать, что его там могут убить. Во всяком случае, вероятность этого намного выше, чем у лётчика, сбрасывающего с высоты бомбы на жилые кварталы».

53. Мальцев Вячеслав. Новая «звезда» внесла раскол в партию ПАРНАС, ведь Мальцев знаменит своими ксенофобскими высказываниями и откровенным конспироложеством. Но у него есть и собственная идея: «Я всё время пытался объяснить, что либералу нужно договориться с националистами, чтобы власть Путина не была вечной».

54. Мацейчук Томаш – польский журналист. «Россия в состоянии нападать всего лишь на беззащитных противников, которым нечем ответить. Что происходит, когда противнику есть чем ответить, мы видели в случае Турции, которая сбила российский самолёт. Многие боялись, что Путин накажет Анкару, российские патриоты даже мечтали о том, чтобы взять Стамбул и вернуть ему название Константинополь. Но всё ограничилось уничтожением партии турецких помидоров. Какое жалкое зрелище…”

55. Мацеревич Антоний – министр обороны Польши, автор ярких заявлений о России-агрессоре, угрожающей безопасности Европы и всего мира. «Россия могла создать, а потому поддерживает радикальный исламский терроризм. Ответ на этот вопрос принципиален для нашей цивилизации. Я призываю всех задуматься над этим».

56. Меркель Ангела – канцлер Германии. На саммите в Брюсселе: «Россия, Иран и режим Асада несут ответственность за целенаправленные нападения на гражданских лиц и госпитали. Это преступления, которые должны быть наказаны. Виновные должны быть привлечены к ответственности без варианта избежать ее».

57. Митрохин Борис, посвятил год борьбе со строительством храмов в Москве. «Закон о защите прав верующих – это инквизиция». «Если где-то обнаружилось красивое место, то кроме попов, никто на него прав не имеет. Бог красоту сотворил, чтобы отдать её не на любование обычным людям, а на потребу своим жрецам. Сколько её захотят, пусть столько и сожрут. И земли им положено, сколько смогут хапнуть. Воистину, новое направление в теологии. Гундяевское.”

58. Могерини Федерика – главный дипломат Евросоюза, утверждавшая, что Россия не оказывает гуманитарную помощь Сирии: «Мы никогда не признаем незаконную аннексию Россией Крыма и не смиримся с дестабилизацией Восточной Украины. Мы будем укреплять ЕС, повышать устойчивость наших восточных соседей и поддерживать их право свободно определять свой подход к ЕС». «Мы (Евросоюз) единственные, не одни из, а именно единственные, кто снабжает гуманитарной помощью Сирию и сопредельные территории».

59. Невзоров Александр – журналист. «У патриотов и моча и кал – это те аргументы, к которым они прибегают охотнее всего» – так он расценил акцию против педофильской фотовыставки. Россия, по его мнению, «сбрасывает бомбы на гумконвои» и «спонсирует донбасских уголовников».

60. Нищук Евгений – министр культуры Украины. «Ситуация, сложившаяся на Востоке и Юге – пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезённые. Нет там генетики, это сознательно завезённые города. Черкассы – славный гетманский и шевченковский край. Сам город Черкассы наполовину завезённый. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это была технология Советского Союза».

61. Окара Андрей – украинствующий политолог. «Русский мир надел на себя маску Орды. Или же наоборот: это Орда до определённого момента натягивала на себя маски и декорации русского мира? Или русский мир – это и есть немного внешне славянизированная Орда?”

62. Олланд Франсуа – президент Франции. «Я спрашиваю себя: будет ли встреча полезной? Необходима ли она? Может ли быть оказано давление? Можем ли мы добиться, чтобы он (Путин – прим. ред.) прекратил делать то, что делает вместе с сирийским режимом?.. То есть оказание поддержки военно-воздушным силам режима, который сбрасывает бомбы на жителей Алеппо? Так что я задаю себе вопрос: принимать ли Владимира Путина? И если я встречусь с ним, я ему скажу, что это неприемлемо и серьёзно сказывается на имидже России».

63. Павловский Глеб – политог, телеведущий. «Дремучая, невежественная прослойка населения пытается авторитетно учить страну, как жить. А им бы сперва в баню сходить… Глубоко деревенская стилистика жизни навязывается гигантской стране. Тут и царь-батюшка, и толпы каких-то якобы церковных старушек, у которых из-под косынок торчат усы… И все они чего-то требуют, вымогают, призывают. Где уж тут великая держава? Уже не похоже на то, чтобы Россия поднялась с колен».

64. Пархоменко Сергей – журналист. «На чём надломилась путинская Россия, как это теперь понятно, на чём она покатилась? Смешно – она покатилась вот на этих баночках мочи через дырочку… Она покатилась на вот этом безумном напряжении всех сил с идеей выиграть олимпиаду… Как теперь мы понимаем, они её выиграли с помощью мочи через дырочку… И дальше оно сломалось. Дальше началась истерика, которая выразилась в аннексии Крыма, в попытках развязать гражданскую войну с половиной Украины… И пошло-пошло-пошло-поехало, и в результате, мы пришли сейчас к ситуации, когда о главе России говорят как о военном преступнике».

65. Пауэр Саманта – представитель США в ООН. «То, что вы сделали в Алеппо, встанет в один ряд с событиями в мировой истории, которые определяют современное понимание зла и останутся пятном на совести международного сообщества. Это такое же преступление, как газовая атака против иракских курдов в 1988 году, геноцид в Руанде в 1994 году и резня в Сребренице в 1993 году… Ваши бочковые бомбы, снаряды и авиаудары позволили вооружённым отрядам в Алеппо окружить тысячи мирных жителей и стянуть на их шее петлю. Вам вообще знакомо чувство стыда?”

66. Пионтковский Андрей – публицист: «Сирийская авантюра заканчивается на наших глазах трагедией Алеппо. Путин и вся страна получают клеймо военных преступников… Это зомби-режим. Это жизнь после смерти, потому что он экономически недееспособен. Клептократия не может обеспечить ни технологический рост, ни экономическое развитие, ни уровень жизни. Он потерпел внешнеполитическое поражение. И в ближайшие месяцы, год… 2017 год – очень символический год, кстати. Будем наблюдать, как будут развиваться события».

67. Подрабинек Александр – диссидент: «Непонимание и осуждение – так вкратце можно охарактеризовать реакцию в российском обществе и социальных сетях на известие об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Большинство комментаторов соглашаются с тем, что это был террористический акт и ему нет оправдания… Российский обыватель находится в приятном заблуждении относительно миротворческой миссии России, гуманности ее армии, непрактичной щедрости ее зарубежной политики… Похожая ситуация была в нацистской Германии, когда миллионы немцев были уверены, что Адольфа Гитлера заслуженно называют «канцлером мира»… Они ничего не знали о лагерях смерти и не мудрено: немецкие газеты об этом не писали, по радио об этом не говорили. Потом, после военного поражения, они пытались оправдаться этим незнанием, и в ответ на это оккупационные власти устраивали для них принудительные экскурсии в лагеря смерти… Российскому обывателю еще предстоит прозреть и взглянуть на себя и Россию со стороны, глазами тех, кто пережил реальные последствия кремлёвской экспансии, кто видел подлинную жизнь, а не лживую телевизионную картинку с Останкинской башни».

68. Божена Рынска – блогер. «Или вон славянские народы – прослойка животных, толща, е**на мать. Как прибалтам удалось сохранить и в советские годы это анти-быдлячество, остаться нацией воспитанных людей, не знаю».

69. Порошенко Пётр – «президент» Украины, продолжающий войну против собственных граждан в Донбассе. «Советский Союз продолжает жить и это необходимо закончить. Не верьте. СССР не в документе и не в Беловежской Пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле СССР до сих пор не похоронен, и Украина сейчас воюет, чтобы окончательно выбить с «больных» голов идею воскрешения СССР. «Для нас – это объединение Европы»«.

70. Просвирнин Егор – журналист. «Полагаем, что возможный крах РФ… – это не опасность, а БОНУС, шанс обновлённой русской нации построить подходящее ей государство, более не сковываясь узами уродливого постсоветского образования».

71. Райкин Константин – режиссёр. «Не верю я этим группам возмущённых и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Верю, что они проплачены. Так что – это группки мерзких людей, которые борются незаконными мерзкими путями за нравственность, видите ли».

72. Рыклин Александр – журналист: «Два года назад их «русский мир» убил в небе над Украиной много ни в чём неповинных людей… Детей, женщин, мужчин… Все – гражданские… Будь он проклят, этот «русский мир»… Потому что это никакой не мир. Это – война. Это «русская война». Грязная, тупая, пошлая, преступная, беспощадная война против всего живого и светлого… И нам тут в России предстоит не за честные выборы бороться, не экономику поднимать из руин… Нам надо остановить «русскую войну»… Любой ценой…”

73. Сванидзе Николай – историк. «А именно вот этих 28-и, которые подбили 18 немецких танков, не было. Зачем же продолжать тупо говорить, что это было? У нас, что, мало подвигов реальных было во время войны, что мы хватаемся за выдуманные? Пусть существуют, бога ради, говорите о том, что это миф, святой миф, ну и что? У нас считается до сих пор, что Егоров и Кантария подняли красное знамя над рейхстагом. Не они поднимали. О подвиге молодогвардейцев говорили. По-другому выглядел подвиг молодогвардейцев.”

74. Серебренников Кирилл – режиссёр. «А разве мы не живём в стране неотменённого рабства? Разве мы свободны? Крепостное право и архипелаг ГУЛАГ растворились в России, они внутри, их не выблевали, не выкинули, не вытравили – и они постепенно заразили собой всех… Россия сегодня – невероятно тёмная страна, невежественная, и она становится ещё темнее, мракобеснее, это совсем выглядит как катастрофа».

75. Собчак Ксения – дочь мэра Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой, неопределённого рода занятий. Ситуацию в России видит так: «Режим, который установился в России в начале 2000-х годов, по-научному называется «элитарной автократией». В этой конструкции авторитарное государство вместе с элитами – экономической, интеллектуальной, творческой – противостояли дремучему и дикому народу нашей страны».

76. Сорос Джордж – спекулянт и кукловод «цветных революций». «Режиму Путина грозит банкротство в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов. Из-за западных санкций в сочетании с резким снижением цен на нефть власти России не в состоянии сдержать ни одно из этих обещаний. Дефицит российского бюджета составляет 7% ВВП, и правительству придётся сократить его до 3%, чтобы инфляция не вышла из-под контроля».

77. Сотник Александр – журналист, у которого русофобия также стала уже диагнозом. Считает Россию – адом, народ – быдлом, а власть – «террористами, захватившими Кремль». «Предлагаю турецким властям передать пилота (если он выжил) на территорию, контролируемую противниками режима Асада. Суд будет быстрым».

78. Суворов (Резун) Виктор – предатель, перебежчик, псевдоисторик. «После крушения власти Путина произойдёт крушение России. Дальний Восток захватят китайцы… Китайцы его уже заселяют. Если же китайцы захватят Сибирь, а они её захватят, то там находятся все природные ресурсы. А кроме природных ресурсов ничего в России и нет».

79. Суворов Дмитрий – журналист. «Наш народ – это украинцы, а не новороссы. Новороссы – это генетический мусор. Для меня человек, который поднимает оружие на свою страну – это генетический мусор. Власовцы, новороссы и так далее. Я готов извиниться перед всеми жителями Донбасса, если они восприняли эту реплику в свой адрес. Конечно же, я не имел их в виду. Я ещё раз повторяю – я имел в виду людей, которые подняли оружие против моей страны. И от этих слов я не отказываюсь. Я безбожников и убийц буду называть так, как считаю нужным».

80. Троицкий Артемий – либерал-публицист. За последний год достаточно одной его фразы, чтобы охарактеризовать его как ничтожество: «В Моторолу вцепились просто мёртвой хваткой – будто в какой-то намёк на современного российского героя. Естественно, герой из него – как из г***а пуля».

81. Турчинов Александр – первый лидер киевской хунты. «Для меня “русский мир» – это русские танки, русские системы залпового огня, тысячи убитых украинцев. И тот, кто «за» такой “русский мир», подлежит, извините, тюремному заключению на длительный срок или уничтожению». «История должна нас учить. Учить тому, что агрессора невозможно умиротворить. Создав конфликт в Приднестровье, Чечне, он пойдёт дальше – в Абхазию, а оттуда – в Грузию, потом – Украину. И от цивилизованного мира зависит, ждать следующего шага агрессора или обезвредить его».

82. Кашин Олег – журналист. «Несколько лет назад, когда Никита Белых стал губернатором Кировской области, я в Вятке общался с одним его соратником и спросил его впроброс: «Как ты думаешь, чего вообще стоит ждать в политике, в нашей социальной жизни?» На что он сказал: «Ты знаешь, вся надежда на большую войну на Кавказе. Потому что страна очередной войны не выдержит и распадётся, и в каких-то её частях, отвалившихся, наверное, будет хорошая жизнь. Но здесь, в Вятке, всегда будет ж**а, потому что, видимо, у Вятки такая судьба». Тогда я над его словами посмеялся, сейчас я думаю, что другого прогноза по поводу будущего нашей страны у меня нет».

83. Улицкая Людмила – писательница. «Я уже не раз это говорила, нам очень повезло, потому что Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать – достаточно выйти из подъезда и вот мы уже в Африке… Помните замечательный разговор Авраама с Ангелом: сколько должно быть праведников, чтобы устоял город? Шла долгая торговля, но в конце концов праведников не нашлось в нужном количестве, Содом и Гоморра были сожжены небесным огнём. Донецк и Луганск горят, а какую идею выкинули люди, жаждущие власти, не так уж важно».

84. Улюкаев Алексей – экс-министр-поэт. Именно при нём Россия погрузилась в экономический кризис вместо развития. «Чем позже мы приступим к повышению пенсионного возраста, тем более радикально нам придётся это делать». «Наши торгово-экономические отношения переживают не лучшие времена, но так устроена история, что хороших времён не бывает никогда, времена всегда трудные».

85. Успенский Эдуард – детский писатель, ещё в 2014 году заявивший, что в России 90% идиотов, теперь считает, что Киев не бомбит собственную страну и критикует российские новости «в которых показывают, как безжалостно украинские солдаты уничтожают Донецк, где живут ангелы с большими крыльями, добрые люди, которые только и мечтают вырастить хлеб, детей».

86. Учитель Алексей за фильм «Матильда», не просто порочащий память последнего русского императора, но и клевещущий на русскую аристократию. «Это две минуты отдельных кадров, в которых нет ничего, что бы могло смущать верующих или служителей церкви… Фантазия некая присутствует – она допустима в любом художественном произведении. Меня поражает, что это негосударственная цензура».

87. Фоменко Николай – актёр. «Очень трудно россиянам, на них буквально за последние десять лет обрушилась цивилизация мировая. Немцы с «Мерседесом» вместе 110 лет, понимаете? И они выросли все с ним, это внутри генотипа. А тут представляете, десять лет как на человека обрушилось: он может машину купить, он может поехать, он может права, он может за границу… Он ничего этого не знает, поэтому он тихонечко сходит с ума… Сумасшедших стало больше. И вот эти сумасшедшие, к большому сожалению, временами есть в тех местах, которые пытаются управляться с культурой».

88. Фотыга Анна – депутат Европарламента, инициатор резолюции, приравнявшей российские СМИ к пропаганде запрещённых исламских организаций вроде ИГИЛ. «Я посвятила жизнь борьбе с советской пропагандой». О России в Сирии, сравнивая с Грозным: «До сих пор перед глазами вид полного разрушения и зверств, совершенных во имя геополитического влияния при полной безнаказанности преступников».

89. Фэллон Майкл – министр обороны Великобритании. «Я готов работать с новым министром обороны США Джимом Мэттисом, противостоять российской агрессии в отношении НАТО, снижать напряжённость в отношениях с Москвой, продолжать, как я уже ранее говорил, сотрудничество с Россией с целью урегулирования ситуации в Сирии. Но это не значит, что мы должны относиться к России на равных. Россия – это стратегический соперник Запада, и мы должны осознавать это».

90. Ходорковский Михаил – бизнесмен. «Если отбросить стариков, детей, людей, слишком озабоченных собственными проблемами, то из оставшихся нам необходимы примерно 40 млн. человек. Среди них есть те, кто готов выйти на улицу и стоять до конца, и те, кто готов только на отдельные шаги. Так вот, если мы хотим объединить 40 млн. человек, мы не должны сейчас говорить о частностях. Во время переходного периода надо решать только те вопросы, которые не решать нельзя, без которых проведение честных выборов невозможно. Всё остальное можно отложить. Например, вопрос о Крыме, который мне постоянно задают, можно отложить до выборов».

91. Хомак Давид – интернет-активист. «Нас готовили в космонавты. Я был октябрёнком, я был пионером (недолго, правда). Нас по инерции готовили в космонавты. Вместо этого нам пришлось осваивать интернет. Тоже неплохо вышло. Мы пришли и освоили. И те, кто пришли после нас, освоили больше и лучше. А теперь Россия не хочет ни космоса, ни науки, ни интернета, ни быть частью Европы и мира. А хочет молиться, поститься и слушать радио Радонеж. И сажать, сажать, сажать».

92. Чубайс Анатолий – глава «Роснано». «У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто «ворочать» большими деньгами, а ещё и вложить их в нашу долгосрочную стратегию! Которая, как вы знаете, не просто принята, а ещё и полностью решила все проблемы, в том числе проблему потенциального финансового провала 2017 года. Его нет. У нас всё в порядке. Мы не провалимся в 2017 году».

93. Чубайс Игорь – брат Анатолия Чубайса, историк. « Мы точно теперь знаем, что блокады (Лениграда. – прим.ред.) в традиционном её понимании не было. Не было кольца вокруг города, в город попадала не только авиация, но и 60 километров ладожского берега было под контролем советской армии. Сохранялась широкая полоса в несколько десятков километров, которая соединяла Ленинград с Ладогой, а дальше по Ладоге был путь на большую землю. Блокады не было… Некоторые мемуары показывают, что на самом деле в городе были большие запасы продовольствия, но в этом ещё нужно разбираться».

94. Шендерович Виктор – писатель-юморист, телеведущий. «Страна уже на наших глазах деградирует. Она просто может превратиться в такой кусок нефтегазовой недвижимости где-то на краю глобуса». «Люди, которые смотрят федеральные каналы в течение 15 лет, и их ещё не вырвало, они уже ничего не понимают. Им можно скормить всё, что угодно.”

95. Шехтман Павел – публицист. «Вот хорошо или плохо, что в Турции ранен рашкопосол? Что ранен, а не цел – хорошо. Что ранен, а не убит – плохо. Диалектика! Смерти человека радоваться нельзя. Но если очень хочется порадоваться смерти рашкопосла, то можно.”

96. Шувалов Игорь – вице-премьер РФ, фигурант громкой серии скандалов – с квартирами в высотке на Котельнической, с перевозкой собак самолётом на выставки под видом госкомандировок, и удивлением тем, что у граждан слишком маленькие квартиры: «Нам показали сегодня квартиры в 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жильё…”

97. Шульц Мартин – председатель Европарламента. «Россия и режим Башара Асада должны прекратить любые атаки, направленные против гражданских целей и гражданских и медицинских структур, они должны принять заслуживающие доверия и немедленные меры для прекращения военных действий и разрешить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям к нуждающемуся населению. В Сирии, как и в Украине, именно Россия поддерживает болезненный статус-кво». «Это Россия подвергает угрозе архитектуру мировой безопасности и установленных принципов международного права».

98. Явлинский Григорий – политик. «И ещё о теракте в Анкаре. Спасая режим Асада и пытаясь вызвать из прошлого века дух великодержавного советско-американского противостояния, российское руководство втянуло страну в масштабный конфликт, который генерирует нестабильность для всех его участников далеко за пределами зоны боевых действий. Ценой огромных репутационных и экономических потерь, а также серьёзных потенциальных угроз Россия обеспечила Асаду контроль над Алеппо. Это пока считается победой. Однако несколько месяцев назад победой называли и освобождение Пальмиры, единственным результатом которого, как теперь оказалось, стал проведённый там с большой помпой концерт».

99. Ярмольник Леонид – актёр. «Вульгарные люди, которые тянут одеяло на себя и любым способом хотят, чтобы их заметили. Уверяю вас, если вопросы касаются Крыма, я думаю, что 90% из них не объяснят вам по географии, где находится Крым. Гарантирую».

100. Яшин Илья – политик. «Извинения перед Кадыровым уже, кажется, стали частью политической культуры путинского истеблишмента. Депутаты, чиновники, журналисты – все извиняются. Унижаются с мазохистским удовольствием. Но ладно, сами заискивают перед бандитом – всю страну ведь этим унижают, показывают, что это норма. Отвратительно».

Рейтинг формировался на основе мнений читателей и экспертов. В составлении принимали участие: Александр Проханов, Игорь Ашманов, Анатолий Вассерман, Игорь Коротченко, Виталий Милонов, Михаил Делягин, Андрей Фурсов, Валерий Коровин, Аркадий Мамонтов, Захар Прилепин, Леонид Ивашов, Евгений Фёдоров, Михаил Елизаров, Леонид Решетников, Виталий Аверьянов.