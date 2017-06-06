Появление американских ПРО на Курилах абсолютно неприемлемо

Источник: https://regnum.ru/

Из ответов президента РФ Владимира Путина по поводу Курил на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума следует, что в руководстве страны разделяют мнение специалистов-японоведов, высказанное и на страницах ИА REGNUM:



Нельзя отдавать Курилы под военные базы США

Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США

«Если бы Курилы отошли Японии, появилась бы возможность размещения там американских войск», — заявил президент. Он напомнил об американских авианосцах в регионе, о создании и развертывании систем ПРО на Аляске и в Южной Корее, о русофобии, которая нагнетается в США. Особо подчеркнуто: «В этих условиях даже предположить, что завтра на Курилах появятся базы какие-то или элементы той же ПРО, для нас это просто неприемлемо абсолютно».

Говоря о размещении баз или военных объектов США на Курилах в случае их гипотетической передачи Японии, президент напомнил, что это вытекает из договора между США и Японией и подписанных протоколов. «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны. Но возможность размещения на этих территориях американских войск есть», — отметил глава государства.

Вместе с тем Путин высказал мнение, что можно добиться демилитаризации Курильских островов, для чего необходимо снижать напряженность во всем регионе. Было заявлено: «…Но демилитаризации одних островов совершенно недостаточно. Нам нужно подумать над снижением вот этого напряжения в целом регионе. В целом и только так можно выйти на такие серьезные долгосрочные договоренности. Но какие они могут быть сейчас, просто очень сложно сказать. Но они, мне кажется, возможны».

Иллюстрация: Mil.ru Это дало повод отдельным блогерам «заподозрить» президента в намерении вести дело к демилитаризации искомых Токио островов с тем, чтобы создать условия для их сдачи Японии. К удивлению, и мой уважаемый коллега по «японскому цеху» — руководитель центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил в интервью, что японцы должны радоваться подобному заявлению Владимира Путина. «С одной стороны, японцы бы не хотели [размещения американских войск], потому что это обострит отношения с Россией и ещё больше отдалит перспективу получения островов. С другой стороны, они, конечно же, хотели бы, чтобы что-то на этих островах делалось, потому что Курилы активно превращаются в наш форпост. Вообще, по поводу этого заявления японцы не должны расстраиваться потому, что явно читается, что Путин допускает передачу японцам этих островов. Это их должно радовать», — заключил эксперт.

Однако в самой Японии, неизменно тщательно анализируя каждое слово выступлений президента РФ по Курилам, отнюдь не обрадовались высказываниям российского лидера. Одна из центральных газет страны «Санкэй симбун» в озаглавленной «Путин под предлогом японо-американского договора безопасности сдерживает Японию» корреспонденции из Москвы отмечает: «Заявляя, что в случае передачи островов Японии существует возможность размещения на них американской армии, фактически Путин показывает, что (передача островов) затруднительна». При этом выделяются слова Путина о том, что «Россия хочет купировать угрозы на дальних подступах, и в этом смысле острова довольно удобны».

U.S. Missile Defense Agency Американская система ПРО

«Вместе с тем, — пишет газета, — Путин назвал «возможной» демилитаризацию северных территорий, отметив, что для этого необходимо ослабление напряженности во всем регионе. Он намекнул, что в будущем возможно достичь согласия в этом вопросе, но ничего конкретного не сказал».

Понимание же сказанного президентом России автором этих строк ближе к японскому. А именно: для России «абсолютно неприемлема» ситуация, когда американцы и их союзники будут создавать ей угрозу ещё и с Курил.

Анатолий Кошкин