Предлагаю вашему вниманию статью профессора Анатолия Аркадьевича Кошкина, лучшего в нашей стране знатока страны Восходящего солнца, доктора исторических наук.



Источник: https://regnum.ru/

«Вождь народов» будет опасен для либералов всегда

Поводом к написанию этих заметок явилась целая серия публикаций, в том числе зарубежных, об устойчивой тенденции роста авторитета среди нашего народа, казалось бы, давно ушедшей в небытие политической фигуры Иосифа Сталина. Как и подавляющее большинство нынешних граждан России, я не могу отнести себя к «сталинистам», ибо вижу в этой выдающейся, но весьма противоречивой личности как несомненно положительные черты и достижения, так и ответственность за гибель безвинных людей.

К таким безвинным жертвам политической борьбы 1930-х годов отношу и родного брата моей бабушки Михаила Ивановича Рыжова — заместителя наркома внутренних дел, а затем наркома лесной промышленности СССР, депутата Верховного Совета СССР 1 созыва. Подчеркну, что в НКВД он занимался административно-хозяйственной деятельностью, заместителем наркома НКВД был лишь несколько месяцев и к репрессиям отношения не имел. Расстрелять этого честного большевика и патриота не успели — он умер в 1938 году во время допроса. Можно представить, что это был за «допрос с пристрастием». О применении в НКВД пыток, безусловно, Сталин не знать не мог.

В 1955 году Михаил Иванович Рыжов был полностью реабилитирован, о чем наша семья получила официальное уведомление. Об этом я узнал лишь перед окончанием школы, когда мама показала мне сохраненный вопреки строгому запрету пожелтевший экземпляр газеты «Правда», где помещен крупный снимок Михаил Ивановича, стоящего рядом с Иосифом Виссарионовичем.

Конечно, простить такое трудно. Через всю мою жизнь пронес отвращение к попыткам оправдать подобные убийства ссылками на то, что, дескать, «лес рубят — щепки летят». Нехорошая это поговорка.

Написал это для того, чтобы у читателя не сложилось представление об авторе этих строк как о бездумном почитателе «вождя народов».

Однако, знакомясь при написании монографий и научных статей с трудами и выступлениями Сталина, стенограммами его переговоров с крупнейшими политическими деятелями ХХ века, убеждался, что, как часто бывает, в моем сознании причудливым образом совмещаются два образа этого человека. В связи с этим приходится засомневаться в правильности вложенного А.С. Пушкиным в уста Моцарта утверждения о том, что «гений и злодейство несовместимы». Оказывается, ещё как совместимы…

* * *

ВЦИОМ сообщил о том, что «около двух третей россиян поддерживают установку в публичных местах памятных знаков (мемориальных досок, цитат, бюстов, картин) Сталину, повествующих об успехах этого политика в строительстве в нашей стране нового общества. При этом 57% ответивших объяснили свое решение тем, что дети должны знать о своей истории. Еще 18% считают, что мы должны отдать дань Сталину за Победу в Великой Отечественной войне. 42% граждан нашей страны положительно восприняли бы размещение памятного знака Сталину на соседнем доме, 21% — отрицательно, 33% — не проявили бы ни позитивных, ни негативных эмоций.

Опрос был проведен 7−8 июля 2017 г. среди 1200 респондентов старше 18 лет. И, надо полагать, не только среди «ностальгирующих пенсионеров», как позволяет себе пренебрежительно называть старшее поколение «демократическая тусовка». Данные опроса в очередной раз напугали «либералов». Газета «Московский комсомолец» открыто бьет в набат: «В российском обществе продолжает нарастать опасная тенденция культа личности Иосифа Сталина. Как показал опрос ВЦИОМ, большинство граждан страны высказалось за установку памятных досок и бюстов «вождю», при этом они не хотели бы видеть материалы, рассказывающие о преступлениях Сталина и сталинского режима».

А вот на Ставрополье выпустили лимонад «Вождь», на этикетке которого изображен в форме и с наградами единственный и неповторимый советский генералиссимус. Напиток не простой — изготовлен по старинной грузинской рецептуре, разработанной на основе натуральных фруктовых и травяных настоев, экстрактов плодов и листьев экзотического растения гуанабана. Рекламодатели обещают потребителям «сталинского» ситро «прилив сил и бодрость», столь необходимые в нынешние непростые времена, когда ведущие наш доверчивый народ вперед в капиталистический рай руководители, кроме призыва «вы там держитесь!», ничего предложить не могут.

Антисталинисты (а кто же еще?) тут же отреагировали, предупредив, что напиток, как, наверное, по их понятиям и все связанное с именем давно почившего, но остающегося опасным своими достижениями и идеями вождя, — вредный, ибо может стать ни много ни мало «причиной болезни Паркинсона». Вообще, антисталинисты не дремлют — 28 июня устроили шумный скандал из-за решения ректората Московской государственной юридической академии (МГЮА) имени О.Е. Кутафина восстановить мемориальную табличку о выступлении в здании академии И.В. Сталина. А как же с вышеприведенным мнением 62 процентов наших граждан, против этого не возражающих? Или игнорировать мнение большинства — это норма установленной в стране буржуазной демократии?

Но вернемся к Сталину, вернее к тому, кто и как к нему относится. Все большее изменение отношения народа России к этому историческому персонажу в положительном векторе привлекает внимание и за рубежом. Там договариваются до того, что якобы процесс реабилитации бывшего руководителя СССР инициируется и направляется, чуть ли не из Кремля, а то и лично самим президентом РФ. Мои попытки в беседах с иностранцами опровергать подобные подозрения ссылками на то, что Путин, который «позиционирует» себя как демократа и либерала, на моей памяти не делал каких-либо комплиментарных высказываний в адрес товарища Сталина и его методов руководства, были парированы. В ответ услышал утверждение о том, что-де «руководители и офицеры КГБ никогда сами не говорят, что думают, а делают это через подконтрольные СМИ или подставных лиц». При этом саркастическую улыбку собеседников вызывали и приводимые социологическими службами России данные опросов российского общественного мнения.

И.В. Сталин. 1941

«Феноменом Сталина» озабочены не только профессиональные противники нашей страны на так называемом Западе. Вот что пишет чех Ярослав Шайтар (в изложении ИНОСМИ):

«Так как же возможно, что после всех его преступлений в опросах о том, кто является наиболее видной фигурой в истории, Сталин постоянно оказывается на первых местах, тогда как Хрущев, Горбачев и Ельцин, которые столько сделали для десталинизации и реабилитации жертв репрессий и вначале пользовались такой популярностью, прежде всего среди молодежи и интеллигенции, в тех же опросах занимают самые последние строчки. Более того, часть публицистов называют их предателями».

И автор сам дает ответ на поставленный вопрос:

«Он провел скорейшую индустриализацию с акцентом на тяжелую (и оборонную) промышленность, что превратило СССР в державу и позволило победить во Второй мировой войне. Успехи, достигнутые в этой области, без преувеличения можно назвать поразительными. Если в 1928 году, то есть перед первой пятилеткой, у советских вооруженных сил было 92 танка и 1394 самолета, в 1935 году, во время второй пятилетки, было уже 7633 танка, 2547 танкеток и 6672 самолета, а перед началом Великой Отечественной войны танков у Красной армии было больше, чем у всех других армий мира вместе взятых! Аннексия Восточной Польши, Прибалтики и Бессарабии начала процесс восстановления Российской империи, за что Сталина до сих пор превозносят даже те публицисты, кто вообще критически отзывается о его эре. Это принесло ему такую же популярность, как Путину после присоединения Крыма к Российской Федерации… Но, несомненно, больше всего «очков» Сталин заработал, будучи председателем Государственного комитета обороны во время Великой Отечественной войны. И хотя он никогда не служил, в 1943 году он стал маршалом, а в 1945 — генералиссимусом. Западные союзники любовно прозвали его «дядей Джо». Вероятно, не потому, что были наивны, а потому, что понимали — страшное противостояние на Восточном фронте экономит жизни миллионов их собственных солдат. Сталин был верховным главнокомандующим одной из крупнейших и сильнейших армий за всю историю человечества. И хотя в отличие от Черчилля он побывал на фронте лишь раз, с другой стороны, неправда, что он руководил войсками по глобусу, как о нем с усмешкой говорил Хрущев».

«Вообще же можно сказать, кавказец Сталин, — заключает чешский публицист, — действовал как правоверный русский и жестко подавлял национализм в родной Грузии, проводил переговоры со своими американскими и британскими коллегами на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме, твердо отстаивал интересы СССР и сумел их реализовать гораздо лучше, чем какой-нибудь российский политик — интересы царской России. Поэтому сегодня он импонирует россиянам, пусть даже по результатам другого исследования он занял лишь пятое место — после космонавта Юрия Гагарина, поэта и певца Владимира Высоцкого, очень противоречиво оцениваемого маршала Георгия Жукова и известного на весь мир писателя Льва Толстого».

А вот мнение ещё одного чеха Ладислава Кашука, который пишет в издании Czech Free Press:

«Хотя Владимир Путин и очень много сделал для России, его действий пока не достаточно. Если российский президент будет жестко бороться с воровством чиновников, как это делал Иосиф Сталин, то жизнь населения страны начнет улучшаться». И далее: «При президентстве Владимира Путина воцарился дух патриотизма и национальной гордости, однако страна постепенно беднеет, поскольку большая часть доходов российской экономики оседает на счетах огромных концернов, в карманах богатых частников и высокопоставленных чиновников. Российская Федерация намного лучше справилась бы с санкциями, если бы все предприятия опять, как и при Советском Союзе, принадлежали государству, а во главе стоял бы такой человек, как Иосиф Сталин».

«Сталин карал тех, кто обкрадывал народ, смертью и долгим сроком в трудовых лагерях, и такие решения в России нужны и сегодня. Российской Федерации просто необходим новый Сталин, который у всех воров отберет то, что они наворовали, и все это богатство инвестирует в развитие страны и повышение уровня жизни всех честно работающих граждан РФ», — пишет чешский журналист. Вот такое частное мнение из ранее союзной нам страны, а теперь члена Евросоюза и НАТО.

Думаю, для полноты картины следует привести и мнение авторитетной итальянской газеты La Stampa, которой тоже не нравятся бюсты, портреты, книги, брошюры, фильмы о Сталине. Не нравится и изображение советского руководителя как «великолепного аналитика и полководца, который «принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». При этом авторы статьи, как и мои собеседники, о которых писал выше, также уверены, что кампанией чуть ли не возрождения культа Сталина руководят из Кремля. Ссылаясь на анонимные «источники в Кремле» они пишут: «Наплыв фильмов и книг о Сталине — это дело рук путинских пиарщиков. На выборах Путин получил большинство голосов, сделав ставку на госслужащих, военных, пенсионеров, работников сельского хозяйства, рабочих больших заводов и фабрик, оставшихся со времен СССР. То есть на всех тех, кто наиболее подвержен ностальгии».

В связи с этим хотелось бы спросить редакторов газеты La Stampa: отчего в их стране, по моим наблюдениям, возрождается популярность ввергшего вместе с ближайшим союзником — Гитлером — мир в кровавую бойню повешенного народом вниз головой жестокого диктатора и основоположника фашизма Бенито Муссолини, фотографии, сувениры с изображением которого повсеместно предлагаются туристам и ностальгирующим по прежнему «порядку» итальянцам. Доводилось видеть и бутылки итальянского вина с этикетками, на которых красуются в импозантных позах дуче и фюрер.

Нацистский преступник Гитлер и фашистский преступник Муссолини на бутылках вина в открытой продаже. Специальный отбор вина в магазине. Италия

А в Германии, как известно, вновь выпущена книга Адольфа Гитлера «Майн Кампф», считающаяся манифестом нацистской идеологии. И никто госпожу Меркель по этому поводу не обвиняет.»