День победы над Японией

Дискутировать о причинах капитуляции Японии могут лишь те, кто не знаком с историческими документами

2 сентября 1945 года на палубе приведенного в Токийский залив американского линкора «Миссури» представители японского императорского правительства и верховного командования подписали Акт о капитуляции милитаристской Японии в развязанных ею в Восточной Азии и на Тихом океане войнах. Это был и акт завершения Второй мировой войны, в которой Япония воевала на стороне государств-агрессоров, вознамерившихся, подчинив себе народы и ресурсы планеты, достичь мирового господства.

Среди подписавших Акт о капитуляции от стран-победителей был и назначенный правительством Советского Союза представитель нашей страны и вооруженных сил генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. Ибо Красная армия, разгромив крупнейшую группировку японских сухопутных сил – Квантунскую армию (группа армий), внесла большой, если не решающий, вклад в победу на Дальнем Востоке. Тогда это признавалось западными союзниками.

Весной — летом 1945 г. американские военные стратеги исходили из того, что даже если разработанный план высадки войск США на Японские острова под кодовым названием «Даунфол» был бы осуществлен, не было уверенности, что «могущественная Квантунская армия, находясь почти на полном самообеспечении, не будет продолжать борьбу». Командующий англо-американскими войсками на Тихом океане и Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур также считал, что войска США «не должны высаживаться на острова собственно Японии, пока русская армия не начнет военные действия в Маньчжурии». Крупный военный и политический деятель США генерал армии Джордж Маршалл указывал: «Важность вступления России в войну заключается в том, что оно может послужить той решающей акцией, которая вынудит Японию капитулировать».

Даже занимавший откровенно антисоветские позиции президент США Гарри Трумэн признавал: «Мы очень желали, чтобы русские вступили в войну против Японии». В своих мемуарах он отмечал, что «вступление России в войну становилось все более необходимым для спасения сотен тысяч американцев».

Однако очень скоро эти факты и оценки были преданы забвению. Для Вашингтона в начавшейся по инициативе Запада «холодной войне» в пропагандистском плане было выгодно принизить роль СССР в победе над милитаристской Японией, представить в качестве главной причины капитуляции сброшенные по приказу президента на население японских городов Хиросима и Нагасаки атомные бомбы. Этой версии придерживается не только большинство современных американцев, но и представители либеральных кругов нашей страны. Совсем свежий пример. На днях сайт радиостанции «Эхо Москвы» предоставил свой ресурс американскому журналисту, оправдывающему атомное испепеление жителей японских городов и сеющему сомнения по поводу вклада советских солдат и офицеров в победу над японскими агрессорами.

При этом следует отметить, что далеко не все западные ученые и специалисты подпали под многолетнюю американскую пропаганду о том, что именно атомная бомбардировка, и только она, принудила японское правительство к капитуляции. Хотя, как известно, японцы не капитулировали после уничтожения Хиросимы, как ожидало руководство США.

Непредвзятый анализ сложившейся в августе 1945 г. военно-политической ситуации на Дальнем Востоке заставляет признавать очевидные факты. Так, в изданном в 2005 г. научном исследовании причин принятия японским правительством решения о капитуляции профессор Калифорнийского университета (США) этнический японец Цуёси Хасэгава признает определяющее влияние вступления СССР в войну на решение императора принять условия капитуляции. В заключительной части своего труда «В погоне за врагом. Сталин, Трумэн и капитуляция Японии» он пишет: «Сброшенные на Хиросиму и Нагасаки две атомные бомбы не являлись определяющими при принятии Японией решения капитулировать. Несмотря на сокрушительную мощь атомных бомб, их было недостаточно для изменения вектора японской дипломатии. Это позволило сделать советское вторжение. Без вступления Советского Союза в войну японцы продолжали бы сражаться до тех пор, пока на них не были бы сброшены многочисленные атомные бомбы, не осуществилась бы успешная высадка союзников на острова собственно Японии или продолжались бы воздушные бомбардировки в условиях морской блокады, что исключило бы возможность дальнейшего сопротивления».

Это мнение в своей статье в журнале «Форин полиси», озаглавленной «Победу над Японией одержала не бомба, а Сталин» разделяет Уорд Уилсон, автор книги «Пять мифов о ядерном оружии».

Он указывает, что летом 1945 года американская авиация разбомбила обычными бомбами – целиком или частично – 66 японских городов, разрушения были колоссальные, в некоторых случаях сравнимые с разрушениями при атомных бомбардировках. 9–10 марта в Токио выгорело 16 квадратных миль, погибли около 120 тыс. человек. Хиросима лишь на 17-м месте по разрушениям городской территории (в процентном отношении). Автор пишет: «Что же встревожило японцев, если их не волновали ни бомбежки городов в целом, ни атомная бомбардировка Хиросимы конкретно? Ответ прост – это был СССР».

И далее: «Традиционная версия, что Япония капитулировала из-за Хиросимы, удобна, так как она удовлетворяет эмоциональные потребности и США, и самой Японии. Какую выгоду извлекли США из традиционной версии? Репутация военной мощи США значительно улучшилась, влияние дипломатии США в Азии и во всем мире возросло, безопасность США окрепла… Напротив, если бы причиной капитуляции считалось вступление СССР в войну, Москва смогла бы утверждать, что за 4 дня ей удалось то, чего США не могли добиться 4 года, и представления о военной мощи и дипломатическом влиянии СССР окрепли бы… В период холодной войны утверждения, что СССР сыграл решающую роль, были бы равны «пособничеству врагу», – считает Уилсон.

Следует признать и немалое психологическое воздействие атомных бомб на японское правительство при принятии решения сложить оружие. Но факт остается фактом – о капитуляции всерьез в Токио заговорили только после вступления в войну сокрушивших мощнейшую военную машину Германии Вооруженных сил СССР, противостоять которым Япония не могла. Это понимали даже отвергшие Потсдамскую декларацию выступавшие против капитуляции японские военные. Выражавший их волю премьер-министр Кантаро Судзуки утром 9 августа 1945 г., узнав о начале советского наступления в Маньчжурии и Корее, вынужден был заявить на заседании кабинета министров, что «вступление СССР в войну не оставляет для Японии другого выхода, кроме принятия условий Потсдамской декларации», требовавшей полной и безоговорочной капитуляции.

Тем же, кто пытается утверждать, что император в своем рескрипте от 15 августа 1945 г. назвал-де в качестве причины прекращения войны именно появление у США «сверхоружия», можно было бы напомнить рескрипт императора от 17 августа «К солдатам и матросам», в котором главнокомандующий армией и флотом Японии император Хирохито, не упоминая американские атомные бомбы, в качестве основной причины капитуляции назвал вступление в войну СССР. Тогда было заявлено: «Теперь, когда в войну против нас вступил и Советский Союз, продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования нашей Империи». По понятным причинам американские и японские историки и пропагандисты избегают упоминания этого важного документа. А автор статьи на сайте «Эхо Москвы», скорее всего, о существовании этого рескрипта просто не знает.

Анатолий Кошкин, доктор исторических наук»