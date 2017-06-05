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Плоскостопие – искусственно создаваемый дефект-2

15:40. 5 июня 2017 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

24 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио запланирован живой эфир на тему «Плоскостопие – искусственно создаваемый дефект-2.». Автор–сказитель – Александр Владимирович Киселёв

В прозвучавшем эфире слушатели:

- Узнают о наличии альтернативного (ортодоксальной ортопедии) метода нехирургического исправления дефектов опорно-двигательного аппарата через физиологическое воздействие на стопу.

- Узнают о главных факторах, заставляющих наши стопы уплощаться, искривляться и болеть.

- Познакомятся с абсолютно новым пониманием принципа формирования и работы стопы.

- Получат базовые принципы самостоятельной диагностики дефекта, в частности, стопы и всей ноги в целом.

После ознакомления с этим эфиром, вы совершенно по-иному взглянете на нашу ортопедию, собственное тело, обувь, мебель, тренажёры, спортивные и оздоровительные тренировки, вспомните заповеди предков и для вас откроются новые очень простые и доступные каждому методы оздоровления.

Эфир будет полезен для профессиональных ортопедов с конструктивным (инженерным) мышлением, а также для всех желающих исцелить себя и своих близких.





Источник: www.kramola.info

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