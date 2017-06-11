Как не искалечить детскую ногу

Правило на самом деле довольно простое – чем позже ребенок будет носить обувь – тем здоровее будет его стопа. Правда, с учётом климата многим из нас обувь необходима 9 месяцев из 12, поэтому очень важно выбрать обувь, которая будет деформировать стопу минимально. К сожалению, совсем без деформации обойтись почти невозможно…

Результаты исследований, опубликованные в авторитетных медицинских журналах:

Влияние обуви на распространённость плоской стопы. Осмотрено 2300 детей.

Мы проанализировали отпечатки стоп 2300 детей возраста от четырёх до 13 лет чтобы установить влияние обуви на распространённость плоской стопы. Влияние среди детей, которые использовали обувь было 8.6%, по сравнению с 2.8% среди тех, кто не использовал (p меньше чем 0.001). Значительная разница между теми детьми, кто в основном ходил в обуви и теми кто без, была замечена во всех возрастных группах, особенно заметна среди детей с общей слабостью связок. Плоская стопа наиболее часто была замечена среди детей, которые носили обувь с закрытым носком, менее часто – среди тех кто носил сандалии или шлёпанцы, и наименее часто среди босоногих. Полученные нами данные говорят о том, что ношение обуви в раннем детстве вредят (причиняют ущерб) развитию нормального продольного свода стопы.

Во втором исследовании рассматривались взрослые со сформировавшимися скелетами. Когда начали носить обувь – до 6 лет, между 6 и 15, и после 16. А также сколько часов в день проводили в обуви. Плоскостопия наблюдалось заметно больше всего в группе обутых до 6 лет, проводивших в обуви более 8 часов в день, и соответственно, все меньше и меньше по мере более позднего начала ношения обуви. Причем, разница сохранилась и после рандомизации по фактору лишнего веса, который тоже влияет на развитие плоскостопия.

Рекомендации доктора Саймона Виклера из книги “Снимите ваши ботинки и идите”

Как обувь вредит нашим стопам

У большинства американцев наблюдаются проблемы со стопами, а они об этом и не подозревают. Из-за болезней стоп у бесчисленных жителей Америки возникают нарушения осанки, они легко устают и становятся подвержены дегенеративным заболеваниям.

Я обнаружил, что сделать стопы сильными и здоровыми — это легко. Я расскажу вам, что для этого нужно — пусть ваши ноги и ноги ваших родственников будут здоровы.

Трудности в устранении проблем со стопами, обусловленные незнанием причины

В 1933 году я закончил Школу подиатрии (раздел медицины, занимающийся изучением строения и лечением болезней стоп. — Прим. перев.) при Университете Темпл, получив квалификацию специалиста по работе с нарушениями функций стоп. Меня учили помогать страдающим от проблем со стопами: срезать мозоли, ороговевшие участки и вросшие ногти, перевязывать стопы и накладывать компрессы, если больной жалуется на стертые ноги. Но подобная помощь так никого и не вылечила. Специалисты, подобные мне, не могли предотвращать проблемы со стопами, так как не знали их причин.

Эта печальная ситуация меня не устраивала и побудила продолжить обучение. Я прочел еще больше книг по предмету, посещал научные собрания, говорил с ведущими медиками и все же приобрел очень немногое из того, что могло бы принести окончательное облегчение большему числу моих пациентов.

С 1935 по 1943 год я работал в штате Многопрофильной больницы округа Ланкастер, штат Пенсильвания. Большинство из тех, кто приходил ко мне на прием в клинике и в моем офисе, страдали той или иной степенью плоскостопия. Массаж и перевязки приносили временное облегчение некоторым из них, но не могли излечить ни одного. Тогда, как и сейчас, коммерческие компании находили выгодными продажи супинаторов страдающим плоскостопием. К сожалению, носка этих супинаторов редко давала удовлетворительный эффект. Люди, надеявшиеся избавиться от проблем со стопами при помощи таких устройств, ходили из одного обувного магазина в другой, от одного врача к другому, в конце концов заполняли супинаторами целые ящики своих шкафов — и все без толку.

Я спросил более опытного врача больницы, что, по его мнению, можно сделать, чтобы избавить людей от проблем со стопами. “Такие проблемы — это хронические состояния, наблюдающиеся в течение долгого срока”, — сказал он. — “Пытаться найти их причину и устранить них — пустая трата времени. Довольствуйся уже тем, что даешь людям все облегчение, какое только можешь.”

Тысячи теорий

Я говорил с пациентами при каждом удобном случае, спрашивая, что они делали для устранения проблем со стопами. Они не находили способов избавиться от них. В ходе более чем 3000 бесед я выслушивал, как пациенты описывают все обычные и необычные средства лечения стоп. Некоторые даже прикладывали медные пластины к пяткам для избавления от статического электричества или спали ногами к Северному полюсу, чтобы магнитное поле вытянуло из ног напряжение.

Боли в стопах — не единственное, что хотели устранить люди. Казалось, что проблемы со стопами вызывают усталость и боль во всем теле. Мне говорили слова, которые ортопеды вновь и вновь слышат от измученных пациентов: “Когда болят ноги, болит все.”

В 1870-х годах отец Себастьян Кнайпп, австрийский священник, прославился своим способом борьбы с усталостью и сопутствующими ей болями. Его лечение состояло в том, что люди разувались и ходили босиком по утренней росе. Успех лечения он приписывал целительным качествам воды.

В начале 1930-х годов десятки тысяч американцев совершали паломничества в Канаду, чтобы на себе испытать “чудотворные” манипуляции д-ра Мэлона Лока (Mahlon Locke) со стопами. Интерес к этим манипуляциям как средству снятия усталости был таким, что соответствующий курс преподавался в Университете Темпл. Я прослушал этот курс и попытался пополнить свои знания о манипуляциях со стопами, обмениваясь идеями с другими. Я все еще применяю такие манипуляции к своим пациентам, добиваясь хорошего результата, но уже тогда понял, что они не могут ни устранить проблемы со стопами, ни помочь мне раскрыть их причины.

Д-р Рейф У. Дай из Сэнди-Лэйк, штат Пенсильвания, в конце 1930-х годов представил новый способ восстановления функций стопы постоянным наложением лейкопластырных повязок. Его метод состоял в том, чтобы заставить пациента ходить, перекатываясь с пятки на носок, а не с внутренней стороны стопы, как делают страдающие плоскостопием. Благодаря этому лечению холодные бескровные стопы теплели от увеличенной мышечной активности, онемение пальцев исчезало, отсутствовавшие нервные рефлексы восстанавливались. Благотворные изменения происходили не только со стопами. Улучшалась осанка. В некоторых случаях слишком широкие бедра становились уже благодаря меньшей напряженности походки. Я более не сомневался, что болезни стоп способствуют ухудшению осанки и возникновению сопутствующих заболеваний. Было важно узнать причину и способы предотвращения проблем со стопами. Вскоре после этого я отыскал исчерпывающие доказательства причины заболеваний ступней.

Босые и здоровые

Посещая судоверфи во время Второй Мировой войны, я заметил, что женщины-новобранцы, занятые в строительных работах, носят те же свободные закрытые туфли, что и мужчины, и трудятся с большей легкостью движений, чем когда-либо виденная мной у американок. Казалось, в действительности их ноги наслаждаются отсутствием той поддержки, которая, как меня учили, им нужна. Я собрал дополнительные доказательства в пользу данного наблюдения. В Пуэрто-Рико во время путешествий вглубь острова, где многие жители обычно ходят босыми, я с удивлением обнаружил, что у всех этих людей прямые, неискривленные пальцы ног в отличие от стиснутых обувью пальцев, которые я видел и лечил в Соединенных Штатах.

Вернувшись к своей практике, я продолжил применять методы манипуляций и наложения перевязок для оказания помощи страдающим плоскостопием, однако у данного лечения были бесспорные недостатки.

К примеру, эффективного лечения требовало раздражение, вызванное многомесячным накладыванием лейкопластыря на чувствительную кожу. Я опробовал такие незадолго до этого разработанные методы, как применение формованной обуви и приспособлений для поддержания равновесия стопы, но людей часто не устраивала мера полученного облегчения, и уж точно они никогда не излечивались. Стало ясно, что поиск временного облегчения для страдающих от проблем со стопами — не способ решить задачу. Необходимы были лечение или профилактика, основанные на знании причин. Но каковы эти причины?

В медицинских библиотеках я ознакомился с рядом исследований, результаты которых вместе с увиденным мною доказывали, что люди, привыкшие ходить босиком, не приобретают наших проблем со стопами. В последующие годы я путешествовал по Мексике, Коста-Рике, Ямайке и Гаити. Кроме крепких пальцев ног и мускулистых ступней, их жители, постоянно ходившие босыми, могли похвастаться полным отсутствием плоскостопия. У всех них, как на подбор, была великолепная осанка, и ни один из моих собеседников не ведал, что такое хроническая усталость. Мне было очевидно, что проблемы со стопами вызываются каким-то свойством обуви. Каким же?

Ответ дает ребенок

Ответ я отыскал уже в Соединенных Штатах, работая с мальчиком двух с половиной лет. Пальцы его ног были сжаты узкой обувью, а при ходьбе он разводил носки образом, типичным для ребенка с плоскостопием. Он быстро уставал, постоянно хотел, чтобы его носили, и часто падал при ходьбе. Я спросил мать мальчика, почему она покупает обувь, которая сжимает пальцы ног ребенка по форме носка ботинка. Ведь из-за этого пальцы мальчика так ослабли, что он едва мог сгибать их. “Вам следует покупать обувь, достаточно широкую для него”, — сказал я ей.

“Я пыталась”, — ответила она. — “Я взяла его в лучший обувной магазин в городе, и там мне продали самую широкую пару обуви, которая у них была.”

Хотя ножка мальчика была не особенно широкой, эти ботиночки сжимали его пальцы с боков. Его мать вернулась в обувной магазин и попросила самую широкую пару, которую можно было заказать, — на размер больше по ширине.

Эта обувь была достаточно широка для того, чтобы не стискивать плоско лежащие стопы мальчика, но пространства, чтобы расправить пальцы, не оставалось, и с ростом стопы ботиночки опять должны были прижать пальцы друг к другу. Толстые жесткие кожа и подметка не позволяли свободно двигаться остальной стопе. Помня здоровые ступни и сильные пальцы ног людей, постоянно ходящих босиком, я предложил снять с ребенка обувь на все оставшееся лето.

Тем летом у меня было достаточно возможностей наблюдать за ногами мальчика во время его ходьбы. Я не мог не размышлять над тем, чтó в первые два года его жизни деформировало его стопы, вывернуло носки наружу и заставило его ходить походкой человека, страдающего плоскостопием. В течение месяцев я наблюдал за каждым движением пальцев его ног, каждым изгибом его лодыжек, за тем, как он поднимает ступни, как его ноги впервые приходят в прямое соприкосновение с землей.

Затем случилось чудо. В конце концов мальчик перестал опираться на своды стоп, стал ходить прямее и нормальнее. Наконец мне стали понятны причина плоскостопия и источник проблем со ступнями. Поскольку пальцы ног ребенка были постоянно прижаты друг к другу обувью, его телу пришлось найти себе другую опору: вместо ослабших, сжатых вместе пальцев ею стала внутренняя часть его ступней, вывернутая наружу для поддержания равновесия. Тогда я понял, почему люди настойчиво опираются на напряженный внутренний свод стопы, который никогда не предназначался для постоянной поддержки, и почему в конце каждого шага они вынуждены с болью отталкиваться от земли, используя своды стоп, а не пальцы ног.



Ходьба босиком увеличила площадь опоры мальчика на пальцы и придала им силы. Когда он стоял, его окрепшие пальцы могли теперь раздвигаться в стороны, создавая значительную переднюю площадь опоры для его веса. Теперь он действительно пользовался пальцами ног стоя и при ходьбе — во время игры он даже частенько вставал на носки. Его плоскостопие исчезло. Так как равновесие стопы улучшилось, падал он редко. Он больше не просил, чтобы его несли, и казался неутомимым в своих делах.





Главная причина проблем со стопами

Это было десять лет назад. С того времени я осмотрел тысячи ног детей и взрослых как в Соединенных Штатах, так и в зарубежных странах, полный решимости узнать, до какой степени обувь может нарушить функции здоровых от природы стоп. Я провел множество исследований в аккредитованных больницах и опубликовал свои наблюдения в многотиражных медицинских журналах, представляя свои взгляды на изучение другим врачам и ожидая их критических ремарок. Теперь мне определенно ясно, что главной причиной проблем со стопами является вид носимой нами обуви.

В этой теории ничего удивительного. Удивительно то, что, хотя причина возникновения проблем со стопами так очевидна, чтобы быть ясной и ребенку, знают о ней немногие. Большинство продолжает постоянно и без надобности деформировать свои ступни из-за одной лишь эволюции моды, начавшейся столетия назад.

Глава 3. Обувная промышленность и здоровье стоп

Стопы каждого ребенка, носящего современную обувь, в какой-то степени деформированы. Осознавая это, родители не знают, каким ботиночкам отдать предпочтение, и педиатры говорят мне, что о детской обуви им задают не меньше вопросов, чем о питании. Однако знание причин деформации стоп может предотвратить проблемы, не только обусловленные обычной детской обувью, но и исходящие из другого серьезного источника, о котором я сейчас расскажу.

Магазины “ортопедической” обуви

Создающий впечатление профессионала и уверенный в себе консультант обувного магазина говорит, что у вашего ребенка плоскостопие и ему нужна ортопедическая обувь. Откуда вы знаете, что это правда?

Большинство фирм, торгующих обувью, прилагает искренние усилия на благо клиентов, учитывая ограниченность наших знаний о здоровье стопы, — другие же бессердечно пользуются нашим незнанием исключительно ради прибыли. Характерно, что они “находят” те или иные изъяны в ножке каждого ребенка… которому поэтому “необходима” обувь данного продавца. Все больше врачей настороженно относятся к этим торговцам. Некоторые же медики, у которых нет твердых знаний об обуви, могут направить к ним обеспокоенную мать из добрых побуждений.

Типичным является пример Сюзи Р. Когда она начинала ходить, свод ее стопы был физиологически низким, и при ходьбе у нее наблюдалось легкое плоскостопие, как у всех маленьких детей. Ее ножки обули в тяжелые “ортопедические” ботиночки. После того, как она в течение нескольких месяцев носила жесткую, поддерживающую стопу обувь, ее ступни ослабли. Когда же она захотела пройтись босиком, оказалось, что ее ноги такие нежные, а мышцы такие неразвитые, что эта ходьба причиняет ей боль. Однако она по-прежнему могла ходить в поддерживающей обуви, поскольку ходьба при этом выполнялась без какого-либо сгибания стопы. Ее мать была уверена, что причина в первую очередь состоит в проблемных стопах Сюзи, поэтому и теперь девочка покупает ту же самую дорогую обувь у того же продавца. Ее стопы искалечены на всю жизнь. Детская ступня никогда не может расти правильно, если ее сложные механизмы беспощадным образом изменены.

Однако мать Сюзи уверена, что, купив тогда для нее первую пару обуви у данного торговца, поступила правильно. Она рекомендует его другим родителям и тем самым увеличивает объем продаж “ортопедической” обуви. Этот сегмент бизнеса стал настолько прибыльным, что в Соединенных Штатах очень немного крупных населенных пунктов, где бы не продавалась подобная обувь. Такие магазины легко узнать: в них любому ребенку непременно рекомендуется обувь как минимум с одним “ортопедическим” свойством.

Я провел день в таком обувном магазине, наблюдая за его работой. “Как вы можете продавать эту “ортопедическую” обувь?” — спросил я хозяина. — “Вы настаиваете на необходимости поддержки свода стопы и кубовидной кости, на обязательности метатарзальных подушечек и тому подобного и все же из постоянных жалоб клиентов знаете, что эта поддержка бесполезна для стоп. Как вы это обосновываете?”

“Жизнь удивительна”, — отозвался хозяин. — “Кроме того, я всегда рекомендую покупателям делать определенные упражнения. Они никогда их не выполняют. Когда они слишком много жалуются на свои стопы, я спрашиваю: “А упражнения вы делали?” После этого они обычно замолкают.”

Врачи прибегают к помощи обувных магазинов, чтобы обеспечить выполнение своих рекомендаций о дополнительных характеристиках обуви, но следует ли продавцам-консультантам по собственной инициативе советовать радикальные изменения обуви ребенка, которые будут иметь долговременные последствия для еще несформированной стопы? Кроме обуви с обычными поддерживающими приспособлениями, “ортопедическая” линия включает в себя обувь, которая жестко удерживает ногу или заставляет ее по мере роста навсегда сильно искривляться вовнутрь или наружу.

Торговцы, которые не верят в полезность этих видов обуви, вынуждены иметь их в наличии, чтобы сохранить конкурентоспособность. Производителям приходится включать в ассортимент линии “ортопедических” ботинок, чтобы не потерять розничных клиентов. Это привело к широкому распространению данных видов детской обуви. Насколько я могу удостоверить, “ортопедические” линии никогда не проектируются под должным медицинским контролем и вызывают нарушения функций стоп у миллионов американцев. Это в особенности печально, поскольку установлено, что детские стопы, которым предоставлена возможность естественного развития, вырастут нормальными.

По оценке д-ра Ли Бивингса, педиатра из г. Атланты, стопы 99 % новорожденных совершенно нормальны — но, по данным его клиники, более 60 % этих же детей, будучи впоследствии обутыми, приобретают нарушения функций стоп к возрасту шести лет. Идеальный физиологичный ботинок, ношение которого равноценно босоногости, сохранял бы детские стопы нормальными и к шести годам!

Разработка физиологичной обуви и ее широкое распространение — дело нелегкое, как я обнаружил на личном опыте.

Глава 5. Как предотвратить проблемы с ногами у детей

В статье, опубликованной в «Journal of Military Medicine» («Журнале военной медицины») в августе 1959 г., д-р. Томас Хейл мл. и я привели мнения пятидесяти ведущих авторитетов в области заболеваний ног, чьи взгляды на причины и предотвращение ножных болезней сильно различались и порой были диаметрально противоположны. Специалисты признают, что причины не установлены, но терапевтам, педиатрам и ортопедам приходится считаться с этими специалистами. Если даже врачей ставят в тупик заболевания ног, то насколько сложнее в них разобраться непрофессионалу! Однако одно совершенно ясно: все обычные заболевания ступней можно предотвратить. Мы расскажем о разумных, практичных и консервативных способах их избежать, которые безусловно одобрит ваш лечащий врач.

Профилактика проблем с ногами у неходящих младенцев

Вы наверняка заметили, что ваш ребенок с первых недель своей жизни постоянно растопыривает, сгибает и разгибает пальчики ног и рук. Но вам и в голову не приходило мешать ему двигать ручками. Вы ведь не станете пеленать ему ладошки? Так зачем же спеленывать ножки?

Тугое пеленание, фиксирующее ступни и пальцы ног, ослабляет их мышцы. Лучше просто прикрыть ноги ребенка одеяльцем. Можно положить край одеяла на специальную опору в ногах кроватки, чтобы оставить побольше места для движения ступней. Если в младенчестве ребенок не имеет достаточно возможностей двигать пальцами ног, они не будут развиваться правильно, и в дальнейшем никакое лечение не сможет полностью восстановить их функции. К сожалению, большинство родителей в Америке наносят вред ножкам и пальчикам своего ребенка, лишая его возможности свободно двигать ступнями. Если же вы отказались от тугого пеленания ступней малыша, тем самым вы уже открыли перед ним путь к здоровью.

Никакой обуви до первых шагов!

Не покупайте ребенку обувь, пока он не начнет ходить. Эти туфельки кажутся такими хорошенькими и мягкими, но они могут серьезно препятствовать нормальным движениям ступни. Если вы видите красивые младенческие пинетки, знайте – это символ вреда, нанесенного ножкам какого-то малыша. В теплую погоду малыш может играть в манежике босиком. Когда он начнет ползать по полу, покрытому ковром, следует позволить ему делать это босиком.

Ползанье как упражнение

Ползанье – упражнение, необходимое для развития вашего ребенка. Всячески его поощряйте. (Часто младенцев слишком долго держат в разных приспособлениях для сидения, чтобы они не путались под ногами у мамы, занятой делами. При этом возникает давление на бедра, которое может вызвать напряжение мышц и даже перебои в кровоснабжении). Следует при каждой возможности давать ребенку поползать в манежике, вместо того, чтобы держать его в неподвижности.

Не пытайтесь ускорить первые шаги ребенка. Он начнет ходить, когда его ступни и ноги будут к этому готовы.

Детские ботиночки

В первый год жизни лучшая обувь для малыша – шерстяные пинетки. Но они обязательно должны быть достаточно большими, чтобы никоим образом не сковывать ступни и пальцы ног. Когда ребенок начнет ковылять по прохладному полу, такие пинетки или мягкие тапочки, которые легко поддаются под давлением детских ножек, подойдут ему как нельзя лучше.

Детские ножки не так сильно нуждаются в защите от холода, как думают некоторые взрослые. При ползании по холодному полу ступни требуют такой защиты не больше, чем ладошки. Обычно взрослые боятся оставлять ребенка босым, потому что они привыкли, что их собственные ноги всегда защищены обувью, и не любят оставлять их открытыми. Но детей это обычно приводит в восторг.

Детские носки

Когда ребенок начнет носить носки, их надо подбирать по размеру так же тщательно, как обувь. Носок не повторяет форму ступни. Он скорей имеет форму трубки, сужающейся к носку. Поэтому эластичные носки особенно вредны, так как они постоянно давят на пальцы. Если туго обтягивать ножку ребенка носком, пальчики будут стремиться принять суженную к концу форму носка.

Носки должны быть по крайней мере на дюйм длиннее ступни. Надевайте их так, чтобы «запас» оказался перед пальчиками – таким образом лишняя ткань окажется в зазоре между ступней и носком обуви.

Первая обувь

Когда ребенок начинает ходить по дому самостоятельно, это значит, что скоро он пойдет и по тротуару, и его подошвы нужно защитить. Теперь вы готовы к покупке первой пары обуви для своего малыша. Лучшие туфли – гибкие, просторные и простые. Помните, ступни и пальчики ребенка должны иметь возможность свободно расти без всяких ограничений.

Почему обувь должна быть гибкой

Некоторые ботиночки красивы, сделаны из хорошей кожи и выглядят прочными, но часто они оказываются настолько твердыми, что мешают ребенку свободно двигать ступнями.

Чтобы проверить гибкость, возьмите каблук в одну руку, а носок – в другую и согните ботинок внутрь. Если подошва сгибается сразу за носком, а не по центру, это означает, что обувь чудовищно жесткая. Ребенок в таких ботинках будет с трудом ковылять, потому что они не дадут ему нормально согнуть ступню. Такую обувь ни в коем случае нельзя покупать.

Обувные магазины, торгующие детской обувью, поддерживающей свод стопы, часто не имеют в продаже гибких ботинок. Продавец может привести очень убедительные аргументы в пользу поддерживающей обуви. Будьте тверды и найдите магазин, где есть обувь на вашего ребенка, гнущаяся в области свода стопы. А когда найдете, убедитесь, что сама подметка не чересчур толстая, иначе ботинок все равно будет плохо гнуться. Малыш вырастет из обуви раньше, чем сносит ее, так что в слишком толстой подошве нет никакого смысла, и ее следует избегать.

Не ставьте на детскую обувь новые подметки, потому что это уменьшит размер ботинка.

Форма носка

Следующее, на что надо обратить внимание, – форма носка. В последние десять лет форма носков детской обуви сильно улучшилась. Иногда еще встречаются старомодные «ковбойские» остроносые туфли. Не покупайте их ни в коем случае.

Чтобы научиться отличать остроносую детскую обувь, сравните обычно слегка суженные носки взрослой обуви и широконосые детские ботиночки. Потратив всего несколько минут, вы навсегда запомните эту разницу. Продолжайте покупать детям тупоносые ботинки, пока они не подрастут и выбор обуви для них расширится, и вы подарите им несколько лишних лет нормального роста, пока не дойдет до неизбежной остроносой взрослой обуви.

Избегайте поддерживающей обуви

Загляните внутрь ботиночка. Если продавец говорит, что это «поддерживающая» обувь, или даже если это написано на ярлыке, это еще не значит, что она в самом деле такова. Некоторые производители объявляют свою продукцию «поддерживающей» лишь для того, чтобы продать побольше. Проведите пальцами по стельке. Если подошва имеет выпуклости, будьте настороже. Обычно в такой обуви есть и другие поддерживающие приспособления, и все они деформируют ступню. Подробнее мы поговорим об этом ниже. Пока же скажем лишь, что следует избегать поддерживающей свод стопы обуви.

Каблуки детских ботинок

Желательно, чтобы детская обувь не имела каблука, но найти такую очень трудно. Скорей всего вам придется удовольствоваться так называемым «пружинным каблуком», то есть кожаной нашлепкой на месте каблука.

Как правильно выбрать длину

Выбрав лучший тип обуви для вашего малыша, вы можете перейти к выбору нужной длины. Обычно продавцы в магазине определяют приблизительный размер с помощью измерительного прибора и затем приносят несколько пар обуви для примерки. Проверьте, прав ли продавец, что длина обуви подходит ребенку. Пусть ребенок станет, равномерно опираясь на обе ноги. Прощупайте рукой, где именно находятся пальчики ребенка. Не бойтесь испортить обувь, сильно нажимая на твердый носок, чтобы найти кончик большого пальца. Помните, что для детской обуви подход «сидит как влитая» не годится. Если обувь ребенку «в самый раз», она очень скоро после покупки окажется ему мала. Между краем ботинка и пальцами ребенка должен по меньшей мере проходить большой палец взрослого человека (т.е. расстояние в ѕ дюйма1). (Некоторые эксперты говорят о расстоянии 1 см между пальцами и краем ботинка. – прим.ред.)

Как правильно выбрать ширину

При покупке обуви для ребенка выбирайте самую широкую пару из всех. Чтобы проверить ширину, просуньте пальцы между краями ступни и бортиком обуви и убедитесь, что там остается свободное пространство.

Обязательно просовывайте пальцы с обеих сторон одновременно, чтобы при проверке ботинок не сдвигался в одну сторону. Один из признаков, что обувь достаточно широка, – это если между рядами дырочек достаточно места, чтобы затянуть шнурки. Мать должна быть готова к тому, что продавцы в магазине будут протестовать против их требований к ширине обуви. Большинство людей просто не знает, что обычные тугие детские ботиночки могут деформировать ступню.

Самые тяжелые деформации вследствие давления обуви возникают до четырехлетнего возраста, когда кости у детей наиболее мягкие.

Маленькие дети должны ходить босиком

Недостаточно оградить детей от уродующей ноги обуви. Здоровье ног зависит и от того, ходят ли дети босиком, развивая гибкость и силу ступней. Малыши должны носить обувь на улице только в холодную погоду, а дома – только по редким торжественным случаям.

К счастью, дети часто бегают босиком в первые пять лет жизни, пока не посещают школу. Эти годы – самые важные для развития ног. Дети младше пяти лет могут спокойно ходить босиком под присмотром родителей, которые проследят, чтобы они не порезали ноги и не ушиблись. Более того, если они часто ходят босиком, то вскоре их подошвы загрубеют. Их кожа останется мягкой и не покрывается мозолями, но хорошо защищает ногу. Вы наверняка читали в газетах о звездах легкой атлетики, которые выигрывают гонки по бетонному треку босиком. Это нормальное свойство человеческих ног, хотя людям, изнеженным обувью, трудно это понять.

Почувствуйте разницу

Если вы будете придерживаться данных выше рекомендаций, пока ребенку не исполнится пять, вы увидите, что его ноги прекрасно развиты и практически не изуродованы. (Кончики первого, четвертого и пятого пальцев могут слегка загибаться внутрь, как бы вы ни старались, потому что в настоящее время на рынке нет полностью безопасной детской обуви). Сравните ступни своего ребенка с ногами его друзей, чьи родители не предпринимали таких мер предосторожности. Пальцы вашего ребенка окажутся более сильными и прямыми, а мускулы стопы – более твердыми. Вы удивитесь, когда увидите, что у других детей пальцы ног слабые, худые и даже скрюченные. Глядя на то, как легко ваш ребенок двигается, вы будете вознаграждены за вашу заботу о его ножках.

Обувь для детей от пяти до двенадцати лет

Обувь для старших детей не рассчитана на рост стопы. Она сильнее сужается к носку и в этом отношении хуже, чем младенческая. Часто ваш ребенок будет вырастать из новой пары уже через месяц после покупки. Поэтому возьмите себе за привычку не реже чем раз в неделю проверять его ноги. Если запас перед большим пальцем сократился до дюйма или менее, значит, туфли слишком коротки. Выбросьте их, невзирая на то, насколько они изношены.

Чтобы понять, почему такую обувь надо выбросить, взгляните на носок туфли. Посмотрите, как сильно он сужается на последнем дюйме. Иногда ширина ботинка в одном дюйме от края сужается вдвое. Далее, пальцы у детей деформируются безболезненно. А значит, родители могут не знать о том, что ступни их ребенка изо дня в день подвергаются деформации. Не думайте, что если ваш ребенок не жалуется на тесную обувь, значит, она ему не мала.

Свободная обувь слишком велика?

Если вы покупаете свободную обувь, как и следует делать, пожилые люди неизбежно будут говорить вам, что это вредно для ног. Не верьте им. Они считают, что стопа нуждается в поддержке, потому что их собственные ноги так слабы, что без хорошо поддерживающей обуви они вообще не смогли бы ходить. Детям со здоровыми ногами поддержка не требуется; обувь им нужна только для защиты.

Выходная обувь для детей

Покупать выходную обувь вдобавок к повседневной – плохая привычка. Многие родители считают, что когда пара «на каждый день» износится, можно будет донашивать парадную обувь. Искушение выжать из обеих пар все, что можно, слишком велико, даже если обувь уже слишком коротка. Если покупать по одной паре, но почаще, для мальчика это может решить проблему.

С девочками сложнее, потому что они обычно хотят иметь выходные туфельки – например, кожаные лодочки. Если девочка носит такие туфли, родителям остается утешаться тем, что «воскресную» пару обуви можно надеть всего лишь двенадцать раз, прежде чем ребенок из нее вырастет.

Среди маленьких девочек также популярны так называемые балетки. Они должны очень плотно прилегать к носку, чтобы не сваливаться с ноги. Но это не так опасно, как кажется, потому что носки у такой обуви гибкие, и пальцы ног до какой-то степени их растягивают. Однако балетки с жесткими носками довольно сильно деформируют ступню.

Стоит ли старшим детям ходить босиком?

В не столь давние времена деревенские дети почти всегда в теплую погоду ходили босиком, как и большинство взрослых. Только с тех пор, как производство обуви удешевилось, мы стали носить ее постоянно.

К счастью, обычаи снова меняются. В больших городах Калифорнии и Флориды среди детей стало модно ходить босиком. На Гавайях этот обычай всегда был популярным. Дети в пригородах на Востоке летом тоже ходят босиком.

Вы боитесь, что ваш ребенок поранит ногу, если будет играть без обуви? На Гавайях дети и взрослые играют в футбол босиком. Там даже есть целая «Босоногая лига», состоящая из таких команд.

Вы боитесь, что он простудится, если будет ходить по улице с незащищенными ногами? В детском доме австрийского села Эггенберг директор однажды не смог оплатить для детей зимнюю обувь, и они проходили босиком всю зиму, в том числе и по глубокому снегу. Это им нисколько не повредило, и они стали гораздо устойчивее к простудам, чем дети из того же села, которые носили обувь.

Вас волнует, что скажут соседи, если ваш ребенок будет ходить босым? Как-то летом я осматривал ноги у детей из детского дома в Балтиморе. Их обувь настолько не подходила им по размеру, что я предложил их опекунше лучше уж пустить их бегать босиком. «Я-то согласна,» – ответила она, – «но если посетители увидят босоногих сироток, то начнут причитать, мол, бедные дети, им даже обувь не могут купить». Уж конечно вашему ребенку не нужны такие искусственные демонстрации благосостояния.

Вы живете в городе, где у детей обычно нет возможности ходить босиком? Тогда заведите обычай просить их разуться, когда они приходят с улицы. Пусть ходят в носках с подошвой, сланцах или вовсе без обуви.

Если бы вы повидали столько ног, сколько видел я, вы бы научились мгновенно узнавать людей, которые в детстве имели возможность ходить босиком. Их сразу можно узнать по гибкости и силе стоп. «В детстве вы часто ходили босиком!», иногда говорю я людям, которых вижу впервые в жизни. Они удивленно смотрят на меня, но неизменно отвечают: «Да». Я спрашиваю: «Вы, наверно, не очень-то быстро утомляетесь?» И почти всегда слышу в ответ: «Никогда!»

Глава 6. Уход за детьми с плоскостопием

Чтобы предотвратить плоскостопие у малышей, родителям следует придерживаться только одного важного принципа: как можно чаще держать детей без обуви в первые полтора года жизни. Проведем такую аналогию:

Представьте, что в первые несколько месяцев вы надеваете ребенку на ручки плотные кожаные перчатки, настолько тесные, что он едва может шевелить пальцами. Перчатки остаются на руках весь день и снимаются только на время ночного и дневных снов и во время купания. Когда ребенок лежит в кроватке, мы следим за тем, чтобы кисти были стиснуты, не давая ему пошевелить пальцами. Когда он просыпается, мы сразу же натягиваем на него хлопковые перчатки, а поверх – более плотные кожаные. И так день за днем.

Через два года, в течение которых ребенку почти не удавалось размять пальчики, мы ожидаем, что он научится держать ложку и чашку. Но он не может, потому что необходимые для этого мускулы неразвиты и не используются.

Что, если мы будем продолжать в том же духе до шестнадцати лет? Смешно было бы ожидать, что ребенок сможет играть на скрипке, печатать на машинке и вообще что-то делать пальцами в течение всей последующей жизни, потому что он не смог развить нужные для этого мышцы в те годы, когда формировался его организм.

Именно так мы поступаем со ступнями и пальчиками на ногах. Стоит ли удивляться, что многим из нас не хватает сил стоять и ходить прямо?

Плоскостопие у младенцев и младших дошкольников – норма

Ступни младенцев кажутся плоскими, потому что он и покрыты толстым слоем младенческого жирка, что совершенно нормально. Из этого жира мышцы и кости младенца по мере роста получают необходимое питание. Он начинает исчезать к концу третьего года. До тех пор низкий свод стопы совершенно нормален.

Кроме того, когда малыш начинает ходить, он ставит ножки плоско, носками наружу, чтобы удержать равновесие. Это также нормально. Когда несколько месяцев спустя ребенок наберется сил (если его ступни не были изуродованы обувью), он сам откажется от плоскостопой походки.

Оставьте в покое плоские стопы младенцев и малышей

Многие родители, не посоветовавшись с врачом, покупают малышам корректирующую обувь, чтобы «бороться с плоскостопием». Через год-другой ношения такой обуви ступни ребенка искривляются, и на первый взгляд кажется, что эти меры были приняты не напрасно. Родителям, опасающимся за ступни своего малыша, стоит подождать, пока он не начнет уверенно ходить; только тогда можно распознать и начать исправлять действительно существующие дефекты стопы. Не делайте этой вредной ошибки; не начинайте лечить плоскостопие у малыша в то время, когда оно еще совершенно нормально!

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Четвертый миф состоит в том, что короткие квадратные ступни у ребенка – это плохо, потому что ему неминуемо грозит плоскостопие. На самом деле, как раз так и выглядят недеформированные ступни, но поскольку у большинства детей ноги как раз деформированы, то даже врачам редко удается увидеть пару нормальных ножек, и этот миф продолжает существовать. Под влиянием терапевтов и педиатров, которые в последнее время советуют детям ходить босиком, производители обуви вынуждены были начать делать ботинки для старших детей с полнотой 5 и 6, хотя ранее они шили почти исключительно на полноты 1 и 2. Но это не «расплющенные» ступни – просто им позволили вырасти до естественной ширины.

Плоскостопие у старших дошкольников

Когда ваш малыш научится уверенно ходить, если у него все же обнаружится плоскостопие, можем вас обрадовать: лечение очень простое и вполне может осуществляться дома. Просто уберите подальше все его носочки и туфельки и позвольте ему ходить босиком. Можно помочь делу, играя с его пальчиками так, чтобы ребенок ими шевелил, но в большинстве случаев это необязательно. Двухлетний ребенок и сам начнет пользоваться пальчиками ног, как только с них уберут сковывающие их ботинки.

Через несколько недель его ступни станут полнее и сильнее. Постепенно ребенок научится опираться на носки, а не свод ступни. Скоро он будет ходить, ставя носки прямо, и весело носиться по всему дому на резвых ножках. . . . .

Плоскостопие: от трех до пяти лет

Лечение плоскостопия у таких детей тоже чаще всего успешно, но отнимает чуть больше времени. Часто выздоровление оказывается таким же быстрым и эффектным, как в случае этой четырехлетней девочки.

Ее привела ко мне на прием мама. На девочке были настолько жесткие поддерживающие ступню туфли, что вряд ли она вообще могла пошевелить ступнями. Девочка была слишком мала, чтобы согнуть ступней твердую кожу туфель. Разув ее, я увидел, что ее ступни были сплошная кожа да кости.

Когда она еще была младенцем, мать, соблазнившись рекламой, купила ей обувь, корректирующую свод стопы. Девочка начала плакать по ночам от болей в ногах. Днем она часто падала во время ходьбы и постоянно хныкала.

Я посоветовал матери выбросить туфли и разрешить девочке постоянно ходить босиком. Через неделю она перестала плакать. Ее пальчики ощутимо распрямились. На вторую неделю она стала ходить уверенней. К концу шестой недели прекратились ночные боли в ногах. Она крепко спала, лучше ела, выросла на 2 дюйма, а ноги ее стали гораздо мускулистей и выносливей.

Эта девочка не нуждалась во врачебной помощи, хотя ее ступням был нанесен серьезный ущерб. Это же относится к большинству детей до шести лет, страдающих плоскостопием – все, что нужно им для выздоровления, это ходить босиком.

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