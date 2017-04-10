Плоскостопие – искусственно создаваемый дефект
В прошедшем эфире слушатели:
- Узнали о наличии альтернативного (ортодоксальной ортопедии) метода нехирургического исправления дефектов опорно-двигательного аппарата через физиологическое воздействие на стопу.
- Узнали о главных факторах, заставляющих наши стопы уплощаться, искривляться и болеть.
- Познакомились с абсолютно новым пониманием принципа формирования и работы стопы.
- Получили базовые принципы самостоятельной диагностики, в частности, стопы и всей ноги в целом.
После этого эфира, вы совершенно по-иному взгляните на нашу ортопедию, собственное тело, обувь, мебель, тренажёры, спортивные и оздоровительные тренировки, вспомните заповеди предков и для вас откроются новые очень простые и доступные каждому методы оздоровления.
Эфир будет полезен для профессиональных ортопедов с конструктивным (инженерным) мышлением, а также для всех желающих исцелить себя и своих близких.
28 марта 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Плоскостопие-искусственно создаваемый дефект”. Автор-сказитель Александр Киселёв.
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Источник: www.kramola.info
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Столкнулся с проблемой родственника, сколиоз позвоночника у дочери.
Уверенные в чудеса официальной медицины обратились в ЦИТО. Умные профессора рассмотрев ребенка заключили,при таком развитии заболевания только операция.
Паралельно мы посмотрели как после этой операции живут люди. Оказывается позвоночник после этого не гнётся, как будто вставили кол, человек на всю оставшуюся жизнь останется инвалидом.
Не согласившись с мнением стали искать опытного мануального терапевта.
И не капельки не жалеем, за полтора года специального массажа и занятий гимнастикой наша девочка стала здоровой и стройной.