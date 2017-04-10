В прошедшем эфире слушатели:

- Узнали о наличии альтернативного (ортодоксальной ортопедии) метода нехирургического исправления дефектов опорно-двигательного аппарата через физиологическое воздействие на стопу.

- Узнали о главных факторах, заставляющих наши стопы уплощаться, искривляться и болеть.

- Познакомились с абсолютно новым пониманием принципа формирования и работы стопы.

- Получили базовые принципы самостоятельной диагностики, в частности, стопы и всей ноги в целом.

После этого эфира, вы совершенно по-иному взгляните на нашу ортопедию, собственное тело, обувь, мебель, тренажёры, спортивные и оздоровительные тренировки, вспомните заповеди предков и для вас откроются новые очень простые и доступные каждому методы оздоровления.

Эфир будет полезен для профессиональных ортопедов с конструктивным (инженерным) мышлением, а также для всех желающих исцелить себя и своих близких.

28 марта 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему “Плоскостопие-искусственно создаваемый дефект”. Автор-сказитель Александр Киселёв.