Как Путин на ПМЭФ 2017 беседовал с коллективным бессознательным американцев-2

Смена принципов глобализации с унифицирующих принципов западной концепции глобализации, которых и опасается Игорь Додон, на иные принципы, которые в нынешнем политическом лексиконе с конференции в Мюнхене 2007 года (о ней http://inance.ru/2017/02/munchen-putin/ ), процесс, протекающий по умолчанию без пышных эффектов и показухи. Просто все потихоньку начинают говорить в риторике, которая в 2007 году воспринималась как нечто маргинальное. А теперь уже складывается обратная ситуация, когда американская риторика становится маргинальной, что очень хорошо показала перепалка между Путиными и Меган Келли, но об этом ниже.

«Глобализацию начали потихонечку менять на новый принцип — это принцип локализации, который выражается в усилении локальных особенностей народов, стран и социальных систем».

То, что мир становится многополярным, не отменяет глобализации. Меняются её принципы, а не исчезает сама глобализация:

«Основной такой момент — это то, что мир перестал быть однополярным, в связи с чем принципы глобализации должны уйти в прошлое. На место однополярного мира пришло время многополярного мира».

Игорь Додон, чувствуя этот процесс перехода от западных принципов к иным, сказал:

«Мы все наконец осознали, что мы другие, чем западный мир. У нас другие обычаи, у нас другие ценности, а искусственное навязывание своих заморских принципов и законов ни к чему хорошему не приводит».

Однако, пока не увидел, что описываемые им принципы локализации, по своей сути — это принципы глобализационные, подходящие всем народам планеты:

«Принципиально важно уйти от глобализации, в которой Молдове не место, нас просто сотрут в порошок: и нашу экономику, и наши традиции, и нашу веру. Но нужно перейти к локализации, быть вместе в тех региональных объединениях, с теми странами, с которыми у нас общие интересы, общая история и общее будущее».

Очень интересно его обращение к другим небольшим региональным странам:

«Хочу обратиться ко всем тем, кто видит ещё будущее своей страны, своего народа через розовые очки однополярного мира. Опомнитесь, хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях! Не давайте себя использовать как региональное пушечное мясо для решения геополитических затей. И когда будете принимать решения для будущего своей страны и своего народа, вспомните про Конфуция: «Не надо связываться с теми, кто видит по-разному будущее ваших народов».

Отметим, что это плоды евразийской интеграции в действии. Для Европы всё это только начинается.

Общение с коллективным бессознательным американского истеблишмента

Далее началась свободная дискуссия, ключевыми участниками которой стали американская журналиста NBC Меган Келли и Владимир Путин.

Если оценить вопросы журналистки, погружённой в американское коллективное бессознательное, форматируемое масс-медиа США, то можно увидеть, что она не задаёт вопросов, которые не обсуждаются в этих самых масс-медиа. Причём можно увидеть ангажированность её вопросов — они задаются, исходя из уже готовых ответов, которые транслируются в коллективное бессознательное американцев СМИ. Поэтому диалог Путина с ней более походит на беседу с магнитофоном, который выдаёт заготовленные вопросы и ответы, никак не осмысляя говоримого ей, а только сравнивая со своими представлениями, навязанными ей всей системой масс-медиа, частью которых она сама является, что чаще всего подразумевает ещё большую зомбированность теми мнениями, которые журналисты вещают во вне.

Первый вопрос на горячую тему дня, которая активно обсуждается в масс-медиа всего мира:

«Президент Трамп объявил, что Соединённые Штаты выйдут из парижских соглашений по климату, говоря о том, что это наносит ущерб американской экономике и будут потеряны рабочие места. Европейские лидеры быстро среагировали, обвиняя Президента Трампа».

Ответ Путина сразу показал, что его информированность выходит за рамки вещаемого СМИ, тогда как у Меган — всё мировоззрение ограничено этими рамками:

«Вы сами читали эти парижские соглашения? Нет, не читали, я вижу».

И далее Владимир Путин показал, что парижские соглашения знает досконально, и занимает аккуратную позицию в отношении действий Трампа, понимая насколько неадекватны в своей истерике СМИ при освещении этой темы:

«Насколько мне известно (я, правда, не знаком с самим текстом заявления Президента Трампа), он сказал, что он хотел бы либо пересмотреть эти соглашения, либо подписать какое-то новое соглашение.Он ведь не отказывается от того, чтобы работать над этой проблемой. И мне кажется, сейчас нужно не шуметь по этому поводу, а всё-таки создать условия для совместной работы, потому что если такие страны, крупные эмитенты, как Соединённые Штаты, не будут совсем работать, то тогда вообще никакого соглашения в этой сфере не удастся согласовать и подписать».

Об этой же горячности высказался и премьер-министр Индии:

«Вы с ними связаны и с медиа. Поэтому создавать горячие новости, — может быть, Вам это близко к сердцу».

Не поддержали открыто американскую журналистку и прочие участники сессии. Поскольку Кристиан Керн высказался более лояльно по вопросу парижских соглашений, то Меган Келли решила это использовать, переключившись на тему НАТО:

«Президент Путин, все эти ссоры вокруг НАТО, все эти склоки вокруг НАТО, они помогают России?»

Владимир Путин, почуяв это, надавил на больную мозоль европейцев в этом вопросе:

«Что бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединённых Штатов[…]Говорят о том, что НАТО должна более активно бороться с терроризмом. Это правильно, это мы поддерживаем. Но в то же время мы что видим? Смотрите, мы только что проводили крупную международную конференцию по вопросам безопасности на уровне советов безопасности стран-партнёров. Приехали представители из 95 стран мира. И очень многие представители с Американского континента, из Европы нам на ухо шепчут: «Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию». Это что такое? Люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают?».

Журналистка, услышав слова о терроризме, переключилась на эту тему, так срабатывает бессознательная реакция на определённый «ярлык», подключающий к массивам определённой, связанной с ним, информации в коллективном бессознательном. При этом она, отрабатывая определённые бессознательные алгоритмы, старалась усилить противоречия между участниками, так же как это делали США во внешней политике до последнего времени:

«И Вы ещё как раз говорили о взаимоотношениях, настроенных на доверие между вами двумя (Россией и Индией — наше прим.). Как Китай вписывается в такого рода формат взаимоотношений?

Владимир Путин, поняв, что журналистка ведёт игру на усиление противоречий ответил прямо:

«Вы знаете, мир вообще всегда и в наше время соткан из противоречий. Наша задача — и моя, и Председателя Си Цзиньпина, и Премьер-министра Моди — заключается в том, чтобы, несмотря на все эти противоречия, заходить не в тупики, а искать улицы, причём улицы с двусторонним движением».

В этом же ключе ответил и премьер-министр Индии:

«Когда мы говорим о мире в целом, то мы должны находиться в настоящем времени. Каким был мир лет 20—25 назад, таким он уже не является. Сегодня не биполярный мир, сегодня весь мир взаимосвязан и зависит друг от друга. Поэтому в каждой стране мира имеются связи с другими странами».

С этого момента уже ясно видно, что взаимодействие говорящих отражает в целом алгоритмику тех различных областей коллективного бессознательного, к которым они подключены, и их общение — это общение в общем-то коллективных бессознательных определённых групп, представителями которых они являются.

Поэтому Моди уже говорит, как бы, от лица всей Индии, разъясняя американке, как маленькому драчливому ребёнку, принципы, которые теперь будут во дворе, после того как те, кого драчун шпынял, объединились и смогли дать ему отпор:

«Мы сотрудничаем, мир взаимосвязан, зависит друг от друга. И Индия хочет быть вместе со всеми и развития всем желает. И этот вопрос связан не только с населением Индии, мы хотим, чтобы было развитие во всём мире и чтобы развивались все. И мы работаем именно с этими намерениями».

Келли бросается к самому маленькому:

«Президент Додон, Вы говорили о том, что Молдова сегодня сталкивается с выбором между Востоком и Западом. Вы под давлением. Нужно ли выбирать, Восток или Запад, скажите, пожалуйста?»

И Додон отвечает вполне в духе пока ещё боящегося хулигана паренька, занявшего нейтральную позицию, но и не поддерживающую забияку, а даже говорящего, что предложивший новые правила мальчик — прав:

«Для маленьких стран, таких как Молдова, единственный шанс выжить — это иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Мы должны сотрудничать обязательно со всеми, но без Российской Федерации мы не решим наши основные стратегические вопросы — как объединение страны, решение приднестровской проблемы».

Тогда американка решает зайти с козырей и «нападает на этого мальчика с новыми правилами». Вообще весь этот эпизод стоит посмотреть целиком, чтобы прочувствовать энергетику этого момента:

Видео с таймингом начала: https://youtu.be/j-AOSBdFkdY?t=1h47m33s

«Господин Президент, на этой неделе Вы сказали французской газете, что Россию обвиняли в том, что она вмешивалась в американские выборы. Обвиняли те, кто проиграл эти выборы и не хотели признавать поражение. Но все 17 агентств по разведке США сделали вывод о том, что Россия вмешивалась в выборы в США».

И тут «хулигана» Владимир Путин уложил на лопатки очень простым вопросом:

«А Вы читали эти отчёты?»

Меган Келли сказала:

«Я публичную, общественную версию, которая не засекречена, читала».

Владимир Путин, вспомнив Райкина, сказал:

«Публичную, общественную версию, то есть никакую. «А кто шил костюм? — Карманы хорошо пришиты? — Хорошо. — Пуговицы хорошо? — Хорошо. — Есть претензии к пуговицам? — Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно». Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина».

Советуем посмотреть номер Аркадия Райкина о пиджаке. Этот номер очень хорошо описывает проблемы западной глобализации, базирующиеся на распределении спецификации по регионам планеты так, как это представляется выгодным метрополии:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=heUq31_Z yd0

И далее Владимир Владимирович устраивает формальный разнос не только журналистке, но больше тому коллективному бессознательному, которое через неё вещает:

«И сейчас Вы мне тоже говорите: «Публичную версию». Я читал эти отчёты. Даже в этих отчётах нет ничего конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений. Всё! Знаете, если что-то конкретно, тогда будет предмет обсуждения. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: «Адреса, явки, фамилии». Давайте, где это всё?Что касается независимых источников. Нет ничего независимого в этом мире. И даже последние кадровые назначения ваших специальных служб говорят о том, что предпочтения всё равно есть. Поэтому, мне кажется, нужно прекратить эту просто бесполезную и вредную болтовню.[…]Я сейчас вам привёл пример, когда из Вашингтона не рекомендуют ехать на мероприятие по борьбе с терроризмом в Россию. Глупость полная!Ведь это кто-то делает! Вот такие люди, которые делают эту чушь, они и инициируют подобные доклады и отчёты. Мне кажется, что это должно прекратиться, и как можно быстрее. Нужно начать нормальное сотрудничество».

Далее Владимир Путин высказывается о суверенитете:

«Повторяю, в мире не так много стран, которые обладают суверенитетом. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и для собственного развития».

О возрождающемся суверенитете России читайте статью «Суверенитет России — реальность или миф?» (http://inance.ru/2017/03/suverenitet-ros sii/), в которой мы дали своё понимание суверенитета:

«Суверенитет государства — это реализованная способность государственной власти осуществлять полную функцию управления в согласии глобальной, внутренней и внешней политики государства».

Имеют ли представление чиновники, предприниматели, представители некоммерческого сектора и СМИ, просто обыватели о полной функции управления? Понимают ли — что такое суверенитет? Говорить об этом не приходится, по какой причине слова В.В. Путина лишь декларация, не имеющая ничего общего с реальностью.

Была недавно новость о том, что Совбез РФ впервые подготовит стратегический прогноз России более чем на 12 лет:

«Совет безопасности РФ впервые разрабатывает стратегический прогноз России более чем на 12 лет. В будущем он послужит основой для принятия российскими властями решений при различных вариантах развития ситуации в России и мире. — Об этом в четверг, 16 марта 2017 года, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Совбеза Евгений Аношин.

Правительство разработало проект по поручению президента на 12 и более лет. При его составлении, по словам Аношина, учитывались данные, полученные от федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также от Российской академии наук. Правительство представило проект на экспертизу и рассмотрение органам Совбеза РФ.

«Экспертами предложены основные направления доработки проекта документа с учетом необходимости конкретизации в нем научно обоснованных представлений о том, какое положение в мире будет занимать Российская Федерация, какие риски, вызовы и угрозы станут актуальными в долгосрочной перспективе», — сказал Аношин.

Предполагается, что каждые 6 лет прогноз будет корректироваться (https://www.dp.ru/a/2017/03/16/Sovbez_RF _vpervie_podgoto).

Думается, что этот документ должен будет обсуждаться и на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Что возможно ожидать от Совета безопасности России? Действительно за последнее время были достигнуты определённые результаты в плане перевооружения и повышения боеспособности армии, тем не менее посмотрим на таблицу ниже:

Армия — это всего лишь шестой, наименее значимый приоритет из всех шести приоритетов обобщенных средств управления/оружия. Какие успехи были достигнуты Советом безопасности России по всем остальным приоритетам?

Избавлена ли Россия от наркотического геноцида алко/табачной мафии на пятом приоритете? Нет. Основные меры по преодолению данной проблемы предпринимаются самим обществом.

Россия по-прежнему не обладает суверенитетом на четвёртом приоритете. Экономика России по-прежнему под внешним управлением ростовщической транснациональной банковской мафии, хотя предпринимаются коллективные попытки отстроиться от долларовой системы, как её проводника, а также подчинить Центробанк стратегическим интересам страны.

На третьем приоритете — по-прежнему беспредел либеральных СМИ, мракобесия ряда идеологий и вероучений. Различные технологии, ГОСТы и ТУ принимают заведомо с вредом для здоровья живущих и будущих поколений. Тут ещё очень много работы.

На втором приоритете — по-прежнему фальсифицируется история государства, не публикуются документы, которые давно должны быть опубликованы, подобно материалам комиссии А.П. Покровского.

На первом приоритете — неспособность освоить методологию, необходимую для осуществления управления по полной функции. Отсюда и невозможность и нежелание обеспечить суверенитет по всем приоритетам.

Каким будет прогноз Совета Безопасности России? Скорее всего — никаким.

Однако, эта оценка состояния государства и правящих «элит», а как эта проблематика осознаётся в целом в обществе?

А она востребована некоторой долей молодёжи по их собственной инициативе, а не по принуждению старших или под давлением системы образования. Эта молодёжь осваивает все шесть приоритетов средств управления/оружия жизнью и смертью общества и поддерживает множество общественных инициатив, меняющих общество, по своей доброй воле. Процесс возрождения суверенитета России идёт, выходит за её границы, и сегодня это — вопрос социального времени. Кто хочет быстрее — занимается самообразованием и не советуясь ни с какими гуру, руководителями, авторитетами, самостоятельно соучаствует в процессе преображения общества. И количество таких людей таково, что это уже ощущается на уровне коллективного бессознательного, как в России, так и за рубежом. Именно это изменившееся состояние коллективной психики на глобальном уровне позволяет Путину говорить с американским коллективным бессознательным через американку именно так.

Меган Келли пытается сопротивляться:

«Там сотни фактов против России: там IP-адреса, отпечатки пальцев, коды какие-то – всё это указывает на Россию, и никакие другие доказательства не указывают на кого-либо ещё, кроме России».

Владимир Путин парирует, указывая на проблемы в политике США, которая меняется впервые за 150 лет их существования:

«Это не доказательство. Это попытка переложить с больной головы на здоровую эту проблему. А проблема не у нас. Проблема — внутри американской политики. Вот в чём проблема. Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: перебирает мужик, честное слово. Это правда! Но оказалось, что он был прав, что он нашёл подход к тем группам населения и к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку, и они пришли и проголосовали за него».

И далее Путин, вероятно бессознательно, обращается к опыту Второй мировой (а это мощный пласт коллективного бессознательного большинства народов Земли):

«А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, извините, чего-то не догнали, чего-то не продумали. Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские, они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это мне антисемитизм напоминает: во всём евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, — а евреи виноваты!Но мы знаем, к чему приводят такие настроения. Ничем хорошим они не заканчиваются. Надо просто работать, думать, как исправить…[…]Сказали: «Мы не виноваты, это русские». Причём здесь русские? Русские, что ли, там занимались этой кухней протаскивания одного кандидата от демпартии в ущерб другому? Не мы же это делали, по-любому? Это же они там внутри делали. Прекратите!»

Меган Келли, уже вероятно на автомате, до конца отрабатывает ту информацию, которая в неё заложена:

«Даже Президент Трамп говорил, что он считает, что Россия стоит за этим. То есть это не те, кто не хочет, чтобы Трамп возглавлял страну…»

Владимир Путин уже не выдерживает:

«Вот пристала».

На этом моменте, мы осознали, что американка выглядит во всей этой ситуации — маргиналом (слово произошло от понятия margin — граница), то есть находится за границей нового общественного консенсуса, выглядит глупо. Реакция зала — смех, это подтверждает. Это важный психологический момент. Чем дальше, тем глупее будут выглядеть те, чьё коллективное бессознательное представляет Меган Келли.

А Путин всё более входит в раж и говорит уже совсем откровенно:

«Вот ей кажется! Слушайте, это очень серьёзные вопросы мировой политики, а Вам кажется. Это же не просто какое-то интервью провести или статью написать в газете.А поводу вмешательства, Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают. Да они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Развлекаются просто!Это систематическое, на протяжении многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику! Заканчивайте давайте — и вам легче станет, и нам».

Это признание очень дорого стоит, мы его выведем даже на отдельную картинку, чтобы его можно было тиражировать, так как вряд ли СМИ это будут делать.

И эти слова — отражение уже нашего коллективного бессознательного, которое прорвалось через Владимира Путина.

Далее тоже:

«Это просто истерия какая-то, и никак не можете прекратить. Таблетку, что ли, надо дать вам какую-нибудь. Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку какую-нибудь».

Заключение

Но, к сожалению, таких таблеток не придумано и совместное решение проблем требует долгого и упорного труда по донесению своих позиций до другой стороны. А это бывает затруднительно, когда тебя принципиально не слушают, а слушая, не хотят слышать. Об этом Путин посетовал Меган Келли:

«Ведь вы даже не обращаете внимания на некоторые вещи или делаете вид, что не замечаете.Ну, я не Вас лично имею в виду, а имею в виду западные средства информации, моих западных коллег».

Но всё-таки ситуация меняется. Когда ты себя ощущаешь маргиналом — начинаешь задумываться о том — правильно ли ты себя ведёшь. Это уже первый шаг к тому, чтобы начать выстраивать взаимодействие с внешним миром. Владимир Путин подчеркнул эту маргинальность США по отношению к другим странам шуткой, сказанной им в конце сессии:

«Вот мы сидим, обсуждаем много проблем. Представитель Индии — одной из крупнейших стран мира, Россия — тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве, то есть все регионы представлены. Господин Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит, всеми командует, мне последнее слово даёт. (Смех.) Но в принципе такой однополярный мир, с таким качеством проведения дискуссии, думаю, всех нас устраивает. Мы в любом случае поблагодарим нашу сегодняшнюю ведущую».

Однополярный мир, в котором все дружно смотрят на одного, как на маргинала, который считает себя пупом земли, качественно отличается от однополярного мира, в котором все смотрят на одного, считая его пупом земли. И если мы переходим в это новое состояние — это хорошо, потому что следующий шаг — это многополярная глобализация.

Материалы:

http://kremlin.ru/events/president/news/5 4667