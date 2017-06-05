Как Путин на ПМЭФ 2017 беседовал с коллективным бессознательным американцев

В сессии ПМЭФ-2017 участвовали также Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и Президент Молдавии Игорь Додон. Модератором была Меган Келли, которая ранее была телеведущей телеканала Fox News и стала известна широкой общественности из-за разгоревшегося конфликта с Дональдом Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

Будем цитировать стенограмму пленарного заседания и давать свои комментарии по ходу с необходимыми отступлениями и ссылками.

Мы проведём некоторый анализ выступления участников пленарной сессии Санкт-Петербургского экономического форума, и, особенно, беседы Владимира Владимировича Путина с коллективным бессознательным США в лице модератора пленарного заседания форума журналистки компании NBC Меган Келли.

То, как выступил Путин на ПМЭФ, было очень интересно с точки зрения анализа процессов, протекающих на уровне коллективного бессознательного в Ноосфере планеты Земля.

В частности, он оскорблял журналистку в Twitter и телеэфире за неудобные вопросы в ходе теледебатов, а также делал грубые намеки физиологического свойства и называл Келли «красивой дурочкой». Апогеем этой истории стало примирение Келли и Трампа.

Перепалку Владимира Путина с ней уже обсуждают разнообразные СМИ, но мы обратим внимание на тот аспект их беседы, который обычно никак не освещается, — это аспект связанный с коллективным бессознательным.

Выступления на пленарной сессии ПМЭФ

Начнём с самого начала пленарного заседания, которое открылось с импровизации Владимира Владимировича, сказавшего в микрофон строевую командой «Вольно!», адресованной залу на 22 секунде видео:

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=j-AOSBdF kdY

Мы можем проследить алгоритмику такого поведения Путина: весь зал встал, чтобы приветствовать Президента России, поскольку на первых его местах были чиновники российского государства, для которых приветствовать стоя Президента во время его выступлений — обычная практика.



Но характерно, что зал стоял весь, в том числе и заграничные гости, что уже характеризует состояние коллективного бессознательного. Владимир Владимирович, увидав такую картину, которая привычна для Посланий, выступлений перед Думой, но непривычна для международных форумов (например, тот же Валдай), решил пошутить, по сути поддержав алгоритмику коллективного бессознательного и сыграв ровно ту роль, которую оно ему отвело — роль командира.

Что интересно, на ПМЭФ 2016 и 2015 зал тоже стоял, но Путин на ПМЭФ в 2015 году за это стояние сказал залу только «Спасибо большое!» (http://kremlin.ru/events/president/news/4 9733/videos), а в 2016 никак не обращался к залу перед своей речью. В 2017 ситуация выглядит иначе, хотя, садясь люди и улыбаются, удачной «шутке» Владимира Владимировича.

Эта психологическая готовность аудитории, а главное — самого Путина, к определённой глобальной роли Главы российского государства прослеживается и в речи Президента России, особенно в сравнении с речами на ПМЭФ прошлых лет.

2012

«Россия считает, что необходимы неотложные скоординированные действия для расчистки и оздоровления глобальных финансов, их жёсткая привязка к фундаментальным показателям реального сектора экономики. Глобальный характер мировой экономики, когда все зависят друг от друга, предполагает сегодня и глобальный характер ответственности — прежде всего, разумеется, для ведущих экономик мира. Надо уметь говорить правду и брать на себя ответственность. Безудержные финансовые спекуляции и популизм политиков одинаково опасны. «Пузыри» и «пустышки» не должны иметь места ни в политике, ни в экономике. И наконец, лидерство заключается в умении найти фундаментальный выход из глобальной стагнации и нестабильности, предложить и реализовать долгосрочную стратегию развития. Кто сделает это первым, тот, безусловно, добьётся стратегического преимущества.»

http://kremlin.ru/events/president/news/1 5709

2013

«Мы ставим во главу угла принятие практических, системных решений, призванных оздоровить глобальную экономику и финансы, оздоровить именно через развитие. А это широкое внедрение передовых технологий, определяющих качество жизни, финансирование инвестиций, в том числе в человека и прежде всего в человека, в развитие социальной сферы, создание производств с высокой добавленной стоимостью, а значит, создание новых эффективных, современных рабочих мест.»

http://kremlin.ru/events/president/news/1 8383

2014

«Доверие — это прежде всего поиск компромиссов, взаимоприемлемых решений, совместная работа и совместные действия. Мир действительно стремительно меняется. Мы видим колоссальные геополитические, технологические, структурные сдвиги. Однополярная модель мироустройства не состоялась, сегодня это очевидно всем, даже тем, кто всё ещё пытается действовать в привычной системе координат: сохранять монополию, диктовать свои правила игры в политике, в торговле, финансах, навязывать культурные и поведенческие стандарты. Хотел бы сказать: логику глобального политического, экономического развития изменить нельзя. Мир является многополярным, как я уже сказал. Народы хотят сами определять свою судьбу, сохранять свою культурную, историческую и цивилизационную идентичность. При этом меняется вся геоэкономическая карта планеты, формируются альтернативные центры экономического роста, торговые и инвестиционные маршруты, возникают и укрепляются новые интеграционные объединения, усиливается запрос на коллективное лидерство, в рамках которого вырабатываются общие, не навязанные кем бы то ни было, а именно согласованные, солидарные решения.»

http://kremlin.ru/events/president/news/2 1080

2015

«Мы стремимся к сотрудничеству со всеми — со всеми, кто готов работать на основе равноправия и взаимного уважения, кто заинтересован в реализации взаимовыгодных проектов. Хочу подчеркнуть, активное взаимодействие с новыми центрами глобального роста ни в коем случае не означает, что мы с меньшим вниманием намерены относиться к диалогу с нашими традиционными западными партнёрами. Уверен, такое сотрудничество будет обязательно продолжено».

http://kremlin.ru/events/president/news/4 9733

2016

«Развиваться эффективно можно только вместе, выстраивая кооперационные связи. Мы считаем, что такая кооперация может эффективно строиться в рамках гибких и открытых интеграционных структур, которые поощряют конкуренцию в научном поиске, многообразие технических решений, позволяют странам-участникам в полной мере реализовать свои компетенции и свой потенциал. Мы заинтересованы в том, чтобы европейцы подключились к проекту большого евразийского партнёрства». «Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост мировой экономики, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы, справиться с такими угрозами, как терроризм, региональные конфликты, распространение идей национализма и ксенофобии».

http://kremlin.ru/events/president/news/5 2178

В целом, если оценивать все выступления Владимира Путина за эти годы, то они являются по большей часть пиар-компаниями государства Россия для потенциальных инвесторов и описывают сложившийся финансовый климат страны в наиболее выгодном для инвесторов свете.

Выступления участников 2017 года

Во время пленарной сессии в 2017 году акценты сильно сместились в сторону глобализации и взаимодействия стран, а характер пленарного заседания, выступлений и дискуссий больше напоминал заседания Валдайского клуба, на котором все участники могут высказываться более откровенно. В выступлениях пленарной сессии все высказывались достаточно обтекаемо, но общая атмосфера изменилась, особенно сильно это изменение проявилось в дискуссиях Путина с американской журналисткой.

Выступление Путина

«Очевидно, что, вырабатывая нашу политику, совместную линию действий, мы должны быть ответственны и последовательны. Только так можно реализовать необходимые решения в интересах гармоничного глобального развития».

Речь о глобальном развитии всей цивилизации на планете. И ведущую роль в будущих процессах Путин отводит молодёжи, поскольку именно она наиболее полно воспринимает новую логику социального поведения, а значит обладает мудростью нашего времени и может вывести общество из множества кризисов.

Далее Путин на ПМЭФ говорит, что для этого:

«Нам нужна мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия государств, региональных интеграционных объединений, бизнеса, научного сообщества».

И после этого предлагает создать молодёжную площадку на будущем форуме:

«Мы предлагаем создать на площадке Петербургского экономического форума специальную международную молодёжную секцию, потому что именно молодое поколение идёт в завтрашний день. Это именно те люди, кому будущее строить и кому в нём жить. Участники этой секции могли бы вместе анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом».

Далее Президент описывает программу действий по направлениями, которые он называет «имеющими системное значение»:

«Первое — необходимо сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни». «Второе — государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий, имеющих так называемый сквозной межотраслевой эффект. Это: обработка и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности и ряд других».

Гики (от англ. geek — компьютерщик) увидят в этом высказывании искусственный интеллект, нейроинтерфейсы и виртуальную реальность, а люди серьёзные — обработку и анализ больших массивов данных. Если учесть ещё и сказанное далее:

«Третье — с участием государства и частного бизнеса будем создавать опорную инфраструктуру цифровой экономики, в том числе безопасные линии связи и центры обработки данных».

И всё это в контексте напоминания о межотраслевых эффектах вместе даёт нам, в первую очередь, — технологии оцифровки экономики, с последующим балансированием отраслевых мощностей между собой, посредством математических моделей межотраслевого баланса и создания чего-то близкого к технологиям ОГАСа. О нём читайте статьи (http://inance.ru/2015/08/gosplan/ и http://inance.ru/2015/08/putin-nabiullin a/).

«Четвёртое — намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а, по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу национального уровня — добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует серьёзно усовершенствовать систему образования на всех уровнях: от школы до высших учебных заведений. И конечно, развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов.

Хитрый ход. Развивать цифровую грамотность среди всех слоёв населения. Если сказать просто, то обучать всех пользоваться интернетом и технологиями доступа к глобальной сети. Хотя кого собрались обучать и чему? Молодёжь и без чиновников может пользоваться сетью. Но вот под видом необходимости реформирования системы образования ради цифровой экономики провести реконструкцию образовательного цикла, включив в него все возраста, а ядром его сделать, «как бы», разделы кибернетики о процессах управления в цифровых системах — это было бы полезно. А может и вообще провести ликбез в целом об организации процессов управления на основе достаточно общей для этого теории управления.

В целом следует понять, что явно в этом процессе всеобщей цифровой грамотности будут не Екселю с Вордом учить (хотя бабушек могут и заставить). И даже, если этот «цифровой ликбез» в результате будет обучать только умению пользоваться интернетом, то сам интернет сделает своё дело, поскольку наиболее ценная информация в нём — это как раз информация о процессах управления (от личностного уровня, до уровня корпораций, человечества и планеты в целом). И свет тут только на достаточно общей теории управления клином не сошёлся, хотя она и является на сегодняшний момент лучшей в своём роде. В сети полно и иной информации, которая так или иначе готовит и развивает людей в сторону большей осознанности. Так что задача «цифрового ликбеза», если говорить образно, может сводиться к «привести лошадь к водопою», что уже будет большим делом.

«По моему поручению Правительство подготовило программу развития цифровой экономики. Обращаю внимание — нужно чётко определиться с источниками, механизмами и объёмами её финансирования. Все эти вопросы обсудим на ближайшем заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам».

Будем ждать этого заседания и посмотрим на эту программу, хотя уже заведомо можем сказать, что откровений особых не будет. Откровения припасены на президентские выборы 2018 года.

«Мы будем приумножать наш человеческий капитал и, уверен, сможем обеспечить устойчивый долгосрочный рост — новое качество российской экономики, сможем преобразовать Россию, изменить к лучшему жизнь наших граждан».

Путин опять, как и во время Послания Президента Федеральному Собранию употребил термин «человеческий капитал». Нам думается, что понятие «человеческий потенциал» лучше отражает суть необходимого ориентира для экономики. И Владимир Владимирович употреблял это выражение программной статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России» (http://www.spb.kp.ru/daily/25833/2807793/ ) в 2012 году и в крайнем выступлении на заседании Валдайского клуба (http://inance.ru/2016/11/valdai-2016/) 2016 года. В чём же разница между этими понятиями?

Заметки на полях о человеческом потенциале и капитале Понятие «человеческий капитал» пришло из финансово-счётного подхода к экономике, во главе которого прибыль. Отсюда на Западе появилась идея — капитализации человека и общества в целом. Почему не «человеческий потенциал»? Понятие «человеческий капитал» необходимо, в первую очередь для того, чтобы оценить отдачу на прибыль от вложений в человека и общество. Человек и общество при таком подходе только средства для достижения цели — прибыли. Даже адепты «экономикс» пишут, что:

«Человеческий капитал является важной (но не единственной) формой проявления человеческого потенциала в системе рыночных отношений. И связан с получением потока доходов благодаря эффективности вложений в развитие профессиональных качеств его носителя. При этом сами по себе расходы на образование и т.д. — не являются гарантией прироста человеческого капитала, поскольку между данными факторами, хотя и может прослеживаться статистическая корреляция, отсутствует устойчивая причинно-следственная связь.



То есть инвестиции в образование представляют собой лишь возможные выгоды в будущем, а к сфере возможного относится понятие «потенциал», — следовательно, здесь следует оперировать термином «человеческий потенциал», а не «человеческий капитал». Ценность человеческого потенциала не может выражаться лишь в стоимостных показателях. Более того, его в принципе нельзя свести только к количественной оценке, поскольку методов непосредственного измерения возможностей не существует».

Поэтому, учитывая ориентацию русской культуры на человека, необходимо заменить западное понятие, не соответствующие нашему менталитету, на более близкое к нему — человеческий потенциал. Но тогда необходимо изменить и ход рассуждений об этом явлении, поскольку теперь оно не средство, а — цель развития.

Более подробно о последнем Послании Путина «элитариям», читайте статью «Послание Федеральному собранию. Внутренняя политика: Путин дожимает «элиту» в рамках существующей системы (до выборов 2018)» (http://inance.ru/2016/12/poslanie-2016/).

«Держи вора!» — громче всех кричит обычно сам вор

Сразу после выступления Путина началось главное действие этой сессии — взаимодействие через американскую журналистку с коллективным бессознательным некоторой части американского истеблишмента, которую она представляет. Меган Келли задала вопрос о неравенстве доходов, указав, что 1 процент богатых людей обладает более 70 процентами богатства.

Вопрос был явно провокационным, целью которого было поставить Путина в неудобное положение. Довольно забавный вопрос, если учитывать, что США в рейтинге стран с самым большим неравенством между богатыми и бедными занимает 4 место, после Чили, Мексики и Турции (!) (http://expert.ru/2015/05/22/desyatka-raz vityih-stran-s-samoj-shirokoj-propastyu-m ezhdu-bednyimi-i-bogatyimi/). Россия же даже в десятку не входит (!!!), в общем — это лишний раз показывает одержимость журналистки определёнными идеями, о характере каковой будет чуть ниже .

В целом по миру показатели такие: на долю восьми мультимиллиардеров в 2016 году пришлось богатство, превышающее общее состояние 3,6 млрд жителей Земли, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование организации по борьбе с бедностью Oxfam.

В 2015 году результаты отличались: предполагалось, что состояние 62 богачей равно собственности беднейших 3,6 миллиардов человек. Данные обновились в основном за счет информации из Индии и Китая.

В целом во владении 1% богатейших людей находится 50,8% всего мирового имущества. При этом все беднейшие обитатели планеты имеют в общей собственности 0,16% богатств.

В России, по данным отчёта Credit Suisse Research Institute (Швейцария) следует, что в основном доля благосостояния — 89% — сосредоточилась в руках довольно узкой прослойки населения — не более 10%, а не 1%, как то сказала Меган. А соотношение зарплат богатых и бедных россиян сегодня составляет 1 к 15.

Выступление премьер-министра Индии Нарендра Моди

Нарендра Моди обратил внимание на то, что оцифровка экономики может в себе содержать большие риски, создания искусственных разделов между богатыми и бедными:

«Нам нужно осознавать, что цифровой раздел в любом обществе может создавать огромные осложнения. И поэтому на этом пути прогресса нам нужно обратить внимание и на то, что в любой ситуации мы бы не позволили, чтобы был цифровой раздел».

Для цивилизации с многотысячелетней истории кастового устройства общества этот вопрос действительно серьёзный, инерция старой логики поведения в таких обществах очень сильна. Премьер в своём выступлении даже вспомнил Веды:

«У нас есть культурное наследие, и наследие такое: у нас есть летопись, веды. Посвящены эти веды окружающей среде. И мы движемся с этими идеями, поэтому защита окружающей среды, охрана окружающей среды важны. Эксплуатация окружающей среды — это преступление, и мы так размышляем. Поэтому мы не принимаем эксплуатацию окружающей среды. Мы хотим, чтобы только дарили природу. Поэтому в производстве мы хотим нулевой эффект. Когда я говорю о нулевом дефекте, то наши основы должны быть глобальными, чтобы не было никаких дефектов. И нулевой эффект — я имею в виду, чтобы наш производственный процесс не оказывал воздействие на окружающую среду, была бы охрана окружающей среды».

Очень хорошие слова, отличающиеся от принципов исторически сложившегося энвайроментализма (о нём читайте статью, которая выйдет 5 июня). В остальном, его выступление было пиаром инвестиционной привлекательности Индии.

Выступление федерального канцлера Австрии Кристиана Керна

Выступление австрийца было более интересным. Он попытался описать причины нынешнего положения вещей.

«Сегодня мы видим, какая ситуация складывается в мире, и понимаем, что изменения происходят невероятные. Эти изменения ускоряют время таким образом, что ответственность ложится не только на элиты, правящие элиты, но и на людей в наших странах».

По сути это признание в том, что явление, названное учёными Закон времени, размывает монополию «элит» на управление общественными в целом процессами. Меняет в целом систему общественного устройства так, как представлено на картинке выше, когда целостные знания (в первую очередь об устройстве мира и об управлении) становятся достоянием всех. Теперь тому, что осталось от «элит», необходимо соотносить свои действия с простыми людьми, какая тенденция в будущем вызовет просто слияние «элит» с населением, то есть появится народ (главное качество — самоуправление и властность). Австриец Кристиан Керн попытался выразить то, что на его взгляд

«движет этими изменениями»:

«Во-первых, это такой феномен, как глобализация. Мы все знаем, что глобализация за последние 25 лет принесла нам огромный прогресс. Мы видим, что люди, жившие прежде в бедности, количество таких людей сильно сократилось. Раньше было примерно 40 процентов людей, которые жили меньше чем на доллар в день, теперь это всего лишь 10 процентов. Глобализация также привела к тому, что серьёзно снизилась детская смертность, увеличилась продолжительность жизни людей. Также мы видим, что сегодня в демократическом строе живёт гораздо больше людей, чем это было ещё 20—30 лет назад. Всё это связано с взаимодействием континентов друг с другом, с сотрудничеством между культурами, странами и с тем живым обменом, который происходит в связи с этим».

Действительно, глобализация меняет мир семимильными шагами, но она сама по себе — следствие ускорения процессов обновления технологической и информационной среды, возникающих от общения всё растущего населения планеты, эти процессы канцлер Австрии также увидел, но несколько однобоко:

«Второй движущей силой является развитие технологий. И эта смесь между глобализацией и технологиями привела к ускорению времени. Имею в виду цифровой мир, роботизацию, интернет, распространяющийся повсюду. Всё это даёт нам новые возможности для развития. Мы уже умеем излечивать рак. Мы видим, что вскоре и другие невзгоды уйдут из жизни человека. Всё это очень сильно влияет на жизнь нашей планеты».

Фактически, австриец описал часть Закона времени, который описывает изменение логики социального поведения из-за превышения частотой смены поколений технологий и информационной среды частоты смены поколений людей.

Если до середины XX века через одно поколение технологий проходило несколько поколений людей (телега существовала тысячелетия), то после — во время жизни одного поколения людей, сменяется несколько поколений технологий.

«И третьим таким моментом, который очень сильно влияет на неё, является изменение климата. Я убеждён в том, что это феномен, который является настоящим вызовом для нас, и он также связан с огромным вопросом, связанным с миграцией. Нам необходимо искать решение этих вопросов. Если посмотреть на все эти вещи, которые я назвал, то есть глобализация, изменение климата и технологии, мы увидим, что мир таит в себе огромное количество новых возможностей для нас. Но также нам известно, что большое количество людей в наших обществах рассматривает эти возможности как угрозы».

Мы бы не называли изменение климата — одной из главных причин глобальных изменений. Хотя изменение климата — это следствие третьей причины сегодняшней глобальной ситуации — доминирования определённой концепции глобализации, а именно — западной концепции глобализации. И на протяжении многих лет Владимир Путин тем или иным образом поднимает эту проблему на международных площадках (например, на последних Валдайских клубах), побуждая народы мира выработать и предложить альтернативы. Об этом же говорил и в своём выступлении Путин на ПМЭФ в этом году.

Австрийский канцлер Кристиан Керн очень верно указал, что краеугольным камнем изменения ситуации является преображение образования, хотя он и говорил об этом в контексте сохранения способности к инновациям:

«Мы должны обращать внимание на вопросы образования — это должно стать для нас важнейшим приоритетом, в том числе и в политике».

Он подчеркнул, что сильный разрыв между богатыми и бедными делает общество нестабильным, хотя не уточнил, надо ли этот разрыв ликвидировать:

«Нельзя допустить того, чтобы один процент общества обладал таким же количеством богатства, как 99 остальных процентов, — такое общество будет нестабильным. И этот социальный баланс, для того чтобы его обеспечить, необходимо в первую очередь создать благосостояние. Это удаётся только при сотрудничестве, при развитии сотрудничества, выстраивании мостков между странами и развитии экономического сотрудничества».

Радует, что Кристиан Керн видит необходимость сотрудничества, а значит для Европы не всё потеряно в однополярном мире, хотя он и вспомнил об «европейских ценностях»: