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ПМЭФ-2017 – форум провалившихся экономов

08:49. 7 июня 2017 Просмотров - 171 2 коммент. Опубликовал:

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Петербургский международный экономический форум закончен. В 2017 году он не стал таким же малозаметным для общества событием, как другие встречи власти и большого бизнеса (например, Сочинский форум), но был воспринят как пустое и бесполезное для экономики мероприятие.

Международные наблюдатели выделяют на форуме совсем не то, что российские граждане. Так, в центре внимания оказалась речь Владимира Путина. Президент защитил Дональда Трампа от критики по поводу его заявления о выходе США из Парижского климатического соглашения.

Оное больше не рассматривается российским руководством как выгодное; оно явно невыгодно сырьевым компаниям и промышленности вообще. Владимир Путин это выразил и дал понять, что Трамп фактически сделает проект бессмысленным, а значит, Россия не сможет в нем участвовать. Естественно, никто официально не станет отрицать важности экологического сотрудничества, просто его де-факто не будет, а с ним и нагрузки на экономику из-за международных требований по выбросу СО2. Путин может быть даже благодарен Трампу  за то, что тот снял спорный для российских экспертов вопрос. Соглашение отныне теряет смысл для всего мира.

Обращают внимание западные наблюдатели и на сравнение Путиным антироссийской истерии в США с антисемитизмом. Однако реально имеющая место антироссийская истерия не выглядит антирусской, направленной против народа страны, а стало быть, сравнение с антисемитизмом некорректно. В то же время недоброжелательное отношение западной прессы и политиков к России — факт.

Никто не хочет ни возрождения нашей индустрии, ни воссоздания крупного рынка, то есть возникновения необходимых для экономического развития страны условий.

Команда Дмитрия Медведева в этом направлении успеха не достигла. Все заметнее становится политический кризис.

Последний факт важен уже не для далеких иностранных наблюдателей, а для массы россиян. Они страдают от экономического кризиса, от роста тарифов и налогов, от повышения расходов на транспорт. И они уже не ждут ни от кабинета министров, ни от президента, ни от правительственных форумов по вопросам экономики никаких решений. Потому они могут увидеть в Питерском форуме только неудачную попытку уверить себя в том, что в экономике все обстоит неплохо: министры стабилизировали ситуацию, ЦБ заставляет инфляцию дрожать и пятиться, скоро прибудут инвестиции и будет разработана более эффективная стратегия развития страны, престиж которой повышается день ото дня.

Старания близкой к власти прессы создать подобное впечатление успеха не имели. На форуме серьезной дискуссии по поводу кризиса не вышло. Традиционно о его причинах и собственных провалах представители власти даже не заикались. По итогам мероприятия общество не услышало никаких серьезных рецептов. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, конечно, поведал публике, как, не зная сна и отдыха, они с президентом обсуждали новые технологии и цифровую экономику и как он вдохновлен этой идеей. Заявление Шувалова поставило в тупик аналитиков, поскольку всерьез воспринимать эту тему нельзя. Содержание беседы «до начала второго утра» не имеет никакого значения, так как страна уже пережила при президенте Медведеве большую риторическую модернизацию.

Важно совсем иное: о «цифровой экономике» народу поведал Шувалов – крайне вредный либеральный экономический управленец. Он не первый год курирует в правительстве экономические вопросы, а экономика все эти годы глубже и глубже погружается в кризис. С такой репутацией нельзя презентовать даже очевидно выгодные обществу проекты (есть ли таковые?) и уж совсем неразумно рекламировать невнятный предвыборный намек на то, что Россия – нисколько не меняясь и никак не решая проблем – сможет достичь успехов в области создания и применения новых технологий.

«Цифровая экономика» — это блеф, и он не сможет отвлечь внимание общества от материальных бед.

Форум еще раз показал: решение задачи преодоления кризиса не будет связано с нынешним руководством страны, которое может его только сдерживать.

Петербургский форум закончен, и о нем вскоре забудут. Быстрее всего о нем забудет общество. Но оно точно не забудет оставшийся осадок, ощущение бесполезности чиновников, их нелепых оптимистических трактовок ситуации и вредных проектов. И выступления Алексея Кудрина – не исключение. Да и стоит ли о них говорить? Ни стратегий, ни замеченной Кудриным «битвы стратегий» там не наблюдалась. Ушел форум, и все. Будут еще такие же.

 

Василий Колташев
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/23441/18972/2017

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2 коммент.»

  • 980 890
    александр 7 июня 2017 в 9:28 Ссылка Пометить
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    Так мы и будем беспросветно выживать, голосуя за эту власть. Все знают, что Злейший враг развития миллиардер Шувалов,но Путин его держит. И будет держать. Вся власть развивает только свое собственное, но не страну. Теперь пенсионный возраст повысят, что бы недовольных пенсионеров меньше было и себе деньжат сэкономят.

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  • 666 572
    Руса 7 июня 2017 в 11:18 Ссылка Пометить
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    Поддерживаю автора.
    Например, в Петербурге все СМИ били
    в фанфары и заливали про инвестиции
    аж на 250 млрд. руб.
    Что в пересчете на валюту составляет
    лишь 4 млрд. баксов.
    Для Питера- капля в море.
    ПМЭФ и прочие форумы- тусовка, показуха
    и бла-бла ни о чем русских толстосумов
    и присосавшихся к власти.

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