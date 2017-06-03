Scofield: Зачем вновь активизируют «Братьев-мусульман»?

Аналитик К. Черемных обратил внимание на очень важные нюансы происходящих в мире событий (см. https://www.youtube.com/watch?v=ZKBF6b6TuXs).

В кратком изложении суть сказанного в следующем:

Стив Бэннон и Себастьян Горка готовили апрельский визит президента Египта в США. Абдель Фаттах ас-Сиси, помимо прочего, озвучил просьбу оказать поддержку Халифе Хафтару в Ливии.

Проекты С. Бэннона по реформе СНБ нашли поддержку у Генри Киссинджера, чья помощница – Кэтлин Макфарлэнд – стала заместителем советника по национальной безопасности. Однако, после отставки М. Флинна и назначения Г. Макмастера, у Кэтлин начались проблемы.

В свою очередь, успех переговоров с президентом Египта, давал Д. Трампу дополнительные аргументы (стабильность в зоне Суэцкого канала, через который идет значительная доля китайских товаров в Европу) на переговорах с Си Цзинпином, который срочно совершил визит в США (6-7 апреля), т.к. отмена «экологической повестки» осложняла проекты КНР по развитию альтернативной энергетики.

Однако, египетско-ливийский козырь (военно-политический союз ас-Сиси и Х. Хафтара) начали испытывать на прочность:

Теперь дополним К. Черемных.

http://ru.euronews.com/2017/04/03/al-sisi-no-longer-a-pariah-in-washington (03.04.2017) Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и другими официальными лицами (конец цитаты).

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля.

https://tvrain.ru/articles/chto_izvestno_ob_organizatsii_vzjavshej_na_sebja_otvetstvennost_za_terakt_v_sankt_peterburge-433275/

(25.04.2017) Заявление «Батальона имама Шамиля», в котором группировка брала на себя ответственность за теракт в Петербурге, было опубликовано агентством новостей ANI, которое, как пишет Reuters, используется африканскими исламистами для распространения своих обращений. На публикацию обратил внимание сайт SITE Intelligence Group, который занимается мониторингом деятельности террористических организаций. В заявлении«Батальона имама Шамиля» говорится о том, что подорвавшийся в петербургском метро уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов следовал инструкциями лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. Как пишут террористы, он участвовал в операции, которая совпала с визитом в город президента Владимира Путина. Группировка также заявила, что теракт стал местью за действия России в Сирии и Ливии, а также за то, что происходит в Чечне. «Батальон имама Шамиля» был создан в Афганистане вскоре после вступления России в сирийскую кампанию, пишет ANI без ссылки на источник(конец цитаты).

04.04.2017 г. – применено хим.оружие в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб)

В ночь на 07.04.2017 г. удар по базе Эш-Шайрат (6-7.04.2017 г. в США находился Си Цзиньпин)

https://lenta.ru/news/2017/04/08/usa_china/

(08.04.2017) Си Цзиньпин 6-7 апреля находился с официальным визитом в США. Переговоры лидеров стран проходили в закрытом режиме в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида (конец цитаты).

09.04.2017 г. - взрывы в Александрии у коптских церквей (Вербное воскресенье)

Т.е. ливийско-египетский вопрос приобрел сверхважное значение.

Х. Хафтара кроме Египта также поддерживают ОАЭ, подключая людей Эрика Принса. Т.е. в ливийском генерале заинтересована команда вице-президента США М. Пенса.

Кроме того, ОАЭ организовали на Сейшельских островах встречу Э. Принса с доверенным лицом В. Путина 11-го января (см. http://inosmi.ru/politic/20170404/239041901.html).

Команда вице-президента США в лице директора ЦРУ М. Помпео и замдиректора ЦРУ Д. Хаспел подготовила позиции для работы в Африке (не только Египет и Ливия, но и Судан, Уганда).

Кроме того, ас-Сиси, как ОАЭ и Израиль, сделал ставку на М. Дахлана в Палестине для противостояния с ХАМАС. С М. Дахланом также знаком Э. Принс (см. http://pravosudija.net/article/scofield-sdvigi-voenno-politicheskoy-situacii-v-mire-palestina).

Конкурентами ас-Сиси и Х. Хафтара выступают Катар и Турция, которые поддерживают «Братьев-мусульман».

http://vpk-news.ru/articles/36417

(26.04.2017) В Сирии (как и в Египте, Ливии) Анкара и Доха действуют в рамках военно-политического партнерства, основа которого – общность интересов и ставка на «Братьев-мусульман» как инструмент распространения влияния в исламском мире (конец цитаты).

Кроме того, на данный момент против Х. Хафтара оказались и интересы итальянской ENI:

http://vpk-news.ru/articles/36549

(03.05.2017) Будущее Ливии решается в Феццане. Силы Хафтара пытаются развивать наступление на аэропорт Таменхант в 20 километрах от Себхи. Обладая абсолютным преимуществом в воздухе, армия маршала испытывает проблемы «на земле» из-за сопротивления местных племен. Таменхант обороняют мисуратовцы из «третьей силы», «Бригад освобождения Бенгази» и Национальной гвардии триполитанца аль-Гвейли. Это подтверждает, что сегодня все они подкармливаются и управляются Катаром. … Интерес Италии к контролю над Феццаном связан с тем, что главным углеводородным активом итальянской ENI в регионе является месторождение Элефант (Эль-Фиил), соединенное трубопроводом Райянийя с месторождением Шарара (владельцы NOC-Repsol-Total-OMV-Statoil). Местная «нефтяная гвардия» под командованием полевого командира А. Бакра ас-Суки с декабря 2016 года блокировала Эль-Фиил. Сейчас ас-Суки – союзник мисуратовцев и предоставил им бойцов. Это стало возможным после того, как правительство Сараджа за счет ENI погасило «долги по зарплате». Одновременно пошла откачка нефти в интересах главного партнера итальянцев в Ливии: Libyan National Oil Corp (NOC-Запад).(конец цитаты).

Интересен расклад сил в Великобритании, особенно в контексте «ливийского следа» теракта в Манчестере 22 мая.

Тереза Мэй многим обязана Норману Ламонту, который сейчас развивает британо-иранские связи и убежден, что «ядерная сделка» будет сохранена, не смотря на заявления Д. Трампа (см. http://www.irna.ir/ru/News/3396741/). Т.е. речь идет о международной системе связей, работавшей на «открытие» Ирана. В США за этот проект отвечал Д. Керри, который вступил в конфликт с командой Х. Клинтон, делавшей ставку на Катар и «Братьев-мусульман».

Изначально движение «вставало на рельсы» при поддержке лорда Эвелина Бэринга Кромера, который обеспечивал британский контроль за зоной Суэцкого канала.

Старший брат Бэринга – Эдвард – прапрадедушка принцессы Дианы. Соответственно её сын – принц Уильям, претендующий на королевский титул в обход своего отца – принца Чарльза, также относится к линии Бэрингов (исторических кураторов «Братьев-мусульман»).

Леди Ди погибла в тот период, когда активно срывался проект лорда Голдсмита, в котором нашлось место Х. Нухаеву, М. Яхимчику и Жаку Аттали(см. http://pravosudija.net/article/scofield-bolshaya-igra-vokrug-narkotrafika-prodolzhenie).

Роль нового президента Франции

Ж. Аттали и Э. Макрон

Ж. Аттали участвовал в оружейных сделках в Анголе, к которым были подключены Ш. Паскуа, А. Гайдамак, банк МЕНАТЕП.

Ж. Аттали «сделал» финансовую и политическую карьеру Э. Макрона, включая содействие его победе на выборах президента Франции.

Ш. Паскуа – это не только корсиканское плечо наркотранзита, но и опорная база карьеры Н. Саркози.

Н. Саркози, поддерживая военную операцию в Ливии, вошел в крепкое взаимодействие с Катаром и соответственно с «Братьями-мусульманами».

М. Яхимчик – был активистом «Солидарности», попав туда по протекции З. Бжезинского. Ученица Збига – Мадлен Олбрайт – вместе с С. Тэлботтом разрабатывала катарский проект во времена президентства Б. Клинтона и позже, подготавливая «арабскую весну».В ходе предвыборной кампании 2016 года у Х. Клинтон были шансы на победу и большая система готовилась действовать. «Инерция действия» осталась и после избрания Д. Трампа.

Э. Макрон осуществил кадровые перестановки и министром обороны стала Сильви Гулар, связи которой также говорят в пользу возможной поддержки предстоящей активности «Братьев-мусульман». Предыдущий министр обороны – Жан-Ив Ле Дриан, который отметился антироссийскими действиями в Сирии (см. http://pravosudija.net/article/scofield-patrik-kalvar-i-zhan-iv-le-drian) получил должность главы МИД (см. https://ria.ru/world/20170517/1494510764.html).

Франция готовится к активной работе в Африке, особенно по Ливии и Египту. Теперь это не Франция Ф. Олланда – будет происходить форматирование. Марокканские привязки Э. Макрона также представляют интерес в контексте конфликта Алжира и Марокко. При этом Алжир поддерживает Х. Хафтара.

Норман Ламонт был в конфликте с Ж. Аттали (см. http://www.kommersant.ru/doc/48655).

Таким образом, Тереза Мэй – представитель конкурирующей системы (Франция и Британия в ближайшей перспективе могут ухудшить свои отношения. Например, на сирийском, ливийском и афганском ТВД). Противниками Т. Мэй в Великобритании, вероятно, выступают принцы Уильям и Гарри. Союзником – принц Чарльз, на которого у российской разведки еще со времен «дела Профьюмо» есть компромат. Впрочем, на принца Гарри тоже найдется.

Супруг Т. Мэй – Филипп – работает в Capital Group Companies, конкурирующей с VanguardGroup(см.http://pravosudija.net/article/scofield-politekonomiya-xxi-veka). События на Филиппинах – это, помимо прочего, удар по позициям ССО ВМС США, которые работают с Capital Group. Если через «фактор ИГ» контроль над морскими перевозками возле Филиппин, перейдет к ССО Сухопутных войск и ССО Корпуса морской пехоты, то это будет означать, что в войне фондов и управляющих компаний новую победу отпразднует VanguardGroup.

Кроме того, у Capital Group сильные позиции не только в ВПК США, но и в Сингапуре, т.е. есть собственная линия связей с КНР. Поскольку речь идет о фонде Temasek, то наиболее вероятно, что в Китае крепкие связи выстроены с «южной группой» (включая клан Е, с которым работал Г. Киссинджер). В последнее время с «южанами» сблизился Ли Кэцян.

Вопрос в том, кого Ли допустит в итоге к приватизации в КНР – структуры Vanguardили Capital Group?

За это и идет мировая война.

Майкл Антон

Как тут не вспомнить, что заместитель помощника президента США по стратегическим коммуникациям – Майк Антон (Michael Anton) – работал управляющим директором в BlackRock.

В этом контексте, интересен следующий сюжет: Э. Макрон поддержал участие Франции в строительстве британской АЭС «Хинкли-Пойнт». В этом проекте значительные инвестиции КНР – в связи с этим Т. Мэй, став премьером, после отставки Д. Кэмерона, поставила под сомнение проект из-за угрозы национальной безопасности. Однако, представители КНР заявили, что это сильно испортит отношения Китая и Великобритании. В итоге осенью 2016 года Т. Мэй согласилась, т.к. ситуация в Гонконге крайне важна. HSBCпод предлогом последствий Brexitпредупредил о возможном переводе финансовых операций из Сити в Европу.Видимо, шантаж удался.

ФБР в январе предупредило МИ-5 о С. Абеди. Т.е. сигнал поступил в тот период, когда директором еще был Д. Коми, в карьере которого важное место занимает работа вHSBC(2013 год). Одним из тех, кто раньше работал на этот банк, был У. Браудер. Российское расследование против него могло, в свое время, завершить карьеру Т. Мэй в МВД Великобритании, но решили до этого не доводить.

Т.е. у Т. Мэй есть определенные сложности с HSBC.

Вновь возвращаемся в США.

Аппаратная война в США

Кэтлин Троя «К. Т.» Макфарлэнд в 1970-1976 годах была помощницей Генри Киссинджера в Совете национальной безопасности США (СНБ)

К. Макфарлэнд — член совета попечителей аналитического центра Jamestown Foundation, заслуженный консультант Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies), пожизненный член Совета по международным отношениям (CFR).

Её супруг – Алан Робертс Макфарлэнд – был главным партнером в банке Lazard Frères. Возможно, нападки на неё в СМИ (с прогнозами её отставки вслед за М. Флинном) потребовались для снижения возможностей повлиять на выборы во Франции.

Джо Либерман хвалил Кэтлин за профессионализм, но после предъявления ему «убедительных аргументов» отказался выдвигаться на должность директора ФБР.

Т.е. вся система связей Д. Либермана (см. http://pravosudija.net/article/scofield-i-vybory-v-irane-i-aviaudar-v-rayone-tanf) не смогла его уберечь от отказа. А в эту систему входит и его коллега по юридической фирме - Kasowitz, Benson, Torres & Friedman – Дэвид Фридман, назначенный Д. Трампом послом США в Израиле. Т.е. антииранские усилия израильских групп теперь не будут подкреплены возможностями главы ФБР.

Д. Фридман распространял информацию о том, что помощница Х. Клинтон – Хума Абедин – имеет связи с «Братьями-мусульманами».

По одной из версий, отставка директора ФБР Д. Коми была связана с тем, что он не стал завершать расследование в отношении связей Х. Абедин.

25 ноября 2016 года – избранный президент Дональд Трамп назначил К. Макфарлэнд заместителем своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна

19.05.2017 года – ушла с должности и была номинирована на должность посла США в Сингапуре (к вопросу о связях с КНР)

На её место без согласования с Д.Трампом был выдвинут оставной генерал Сухопутных войск США Рикки Вэддел (Ricky L. Waddell). Его назначение было заблокировано главой аппарата Белого Дома Райнсом Прибусом. Однако, однокурсник генерала по Вест-Пойнту Дэвид Петрэус продавил это назначение, хотя Джаред Кушнер и Гари Кон (глава Национального экономического совета, экс-президент Goldman Sachs) настаивали на кандидатуре Дины Пауэлл (см. https://www.infowars.com/mcmaster-hires-major-general-ricky-waddell-as-deputy-nsa-without-trumps-approval/).

Дина Хабиб Пауэлл (справа)

Д. Пауэлл родилась в Египте (Коптская православная семья). Входила во «внутренний круг» президента США Д.Буша-младшего вместе с Р.Чейни и К. Роувом, позже получила должность в Госдепе (2005 год) и помогала госсекретарю К. Райс работать на «арабском направлении» и в сфере публичной дипломатии. В 2007-м перешла на работу в Goldman Sachs. С 12 января – советник президента США Д. Трампа по экономическим инициативам.

Египетское происхождение Д. Пауэлл – немаловажный фактор для работы с президентом ас-Сиси. Но предпочтительнее оказалась кандидатура Р. Вэддела, который работал в BG Group (бывший British Gas plc), отвечая за Южную Америку.

Ricky Waddell

Компания «Бритиш Газ» примечательна своим контрактом с Ясиром Арафатом, а позднее с ХАМАС, по поставкам газа из Палестины в Израиль. Проект позволял финансировать палестинские боевые группы (см. http://9tv.co.il/news/2008/07/09/16893.html). В процессе участвовал Мартин Шлафф, обладающий большим опытом создания спецфондов для палестинцев в интересах МГБ ГДР.

Поскольку ХАМАС был создан представителями «Братьев-мусульман», возникает вопрос о том, что в итоге задумал Д. Петрэус?

Но, Р. Вэддел – специалист широкого профиля. Он 12 лет прожил в Бразилии, занимаясь крупномасштабным проектом разработки железных руд. Т.е. он будет помогать Г. Макмастеру по латиноамериканским вопросам.

Возможно, именно в качестве ответного шага за проталкивание Р. Вэддела, «Голдман Сакс» (по просьбе Д. Кушнера и Г. Кона) купил гособлигации Венесуэлы (см. https://www.kommersant.ru/doc/3312199), поддержав Н. Мадуро и отыграв позиции «Роснефти» (см. http://www.rbc.ru/politics/18/05/2017/591e07429a7947bb63d0e8b3).

Однако, пока не все получается в Венесуэле (включая вопрос контроля наркотранзита), команда Д. Петрэуса, в ближний круг которого в Ираке и Афганистане входили Г. Макмастер, Р. Вэддел и офицеры разведки Сухопутных войск: Джоэл Рэйберн (Joel Rayburn) и Дерек Харви (Derek J. Harvey), создавший в структуре Центрального командования новую разведывательно-аналитическую организацию – Afghanistan-Pakistan Center of Excellence (см. https://www.infowars.com/mcmaster-hires-major-general-ricky-waddell-as-deputy-nsa-without-trumps-approval/), концентрирует усилия именно на Афганистане. Тем более Р. Вэддел был директором целевой группы Shafafiyat сразу после Г. Макмастера (см. http://pravosudija.net/article/scofield-voyna-sistem-gerbert-makmaster).

События в Афганистане

Центр Льва Гумилева:

http://www.gumilev-center.af/archives/4824

(06.02.2017) Губернатор провинции Сари-Пуль Захир Вахдат сообщил местным СМИ, что некоторое время назад сын Тахира Юлдаша был на границе уезда Сайёд провинции Сари-Пуль и Коштеппа провинции Джаузджан с целью мобилизации группировки ДАИШ. Губернатор провинции Сари-Пуль подтвердил наличие в уезде Сайёд вооруженных групп, состоящих из иностранных граждан и местных жителей, которые называют себя «даишевцами». … Председатель Совета провинции Сари-Пуль Мухаммад Нур Рахмони заявляет: «Инструкторами и тренерами этих боевиков являются иностранные граждане, местные жители часто не понимают их языка. Три базы антиправительственных групп находятся на территории уезда Кохистанат: в центре уезда, в районе отделения безопасности уезда Кохистанат, в районе Сопак и еще одна база в районе населенного пункта Тахти Кала уезда Созма Кала, на территории селения Хонако. Последнее время они создали еще одну базу в районе населенного пункта Гори Сиё, между селениями Лакти и Оху»(конец цитаты).

Необходимо отметить:

http://forum-msk.org/material/power/485829.html

(05.06.2008) Руслан Саидов: «Исламское движение Узбекистана Джумы Намангани и Тахира Юлдашева изначально было создано российскими военными спецслужбами для оказания давления на недружественный Кремлю вплоть до мая 2005 года режим президента Ислама Каримова» (конец цитаты).

ИДУ ушло под контроль британских и американских структур, но «российские военные спецслужбы» знают как с ним работать.

https://lenta.ru/articles/2017/03/27/sangin_battle/

(27.03.2017) Город Сангин, столица района в провинции Гильменд, пал утром 23 марта. Без боя: под покровом темноты американские вертолеты вывезли оставшихся защитников, эвакуацию прикрывал спецназ США. … Сразу после эвакуации гарнизона американские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по городу, чтобы уничтожить оборонительные позиции и оставшееся там снаряжение. По словам американцев, почти все боеприпасы и оружие уже вывезли; удар наносился по брошенному зданию полицейского управления и покинутым укреплениям. Талибы же утверждают, что в руки к ним попали богатые трофеи, а американские бомбы и ракеты поразили в основном жилые дома. … Через Сангинскую долину проходит шоссе 661, обеспечивающее доступ к опийным плантациям и плотине Каджаки, критически важной для орошения земель и энергоснабжения севера провинции. Кроме того, контроль над Сангином облегчает маневр силами при любой операции в северной части Гильменда. Но главное, Сангинская долина — один из центров производства опиума и ключевой перевалочный пункт на наркотических маршрутах Центральной Азии. Именно в Сангин крестьяне из окрестных поселений привозили урожай на огромные ежегодные ярмарки опиума. Отсюда наркотик шел на рынки Европы. Тот, кто контролирует Сангин, кладет себе в карман львиную долю доходов местной наркоторговли(конец цитаты).

Таким образом, у альтернативных Талибану сил был изъят источник самофинансирования. В Гильменд специально отправляли служить принца Гарри (потомка лорда Бэринга – куратора «Братьев-мусульман»), чтобы свести его с «нужными людьми». Теперь контроль у «Талибана».

http://www.ng.ru/world/2017-04-19/6_6977_afgan.html

(19.04.2017) Афганистан впервые посетил представитель новой американской администрации – помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Его официальный визит в Кабул стартовал на фоне ожесточенных споров, развернувшихся после мощнейшего удара США, нанесенного по провинции Нангархар (конец цитаты).

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с очередными обвинениями России в поддержке талибов:

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2764002

(23.05.2017) Афганским интернет-порталом «Пайям-е Афтаб» ранее был опубликован материал о задержании в январе с.г. в уезде Кохистанат северной провинции Сари-Пуль трех военнослужащих США с партией вооружения. Одновременно там же были схвачены боевики ИГИЛ с крупной партией денежных средств, планировавшие приобрести это оружие у американцев. Однако в дальнейшем при невыясненных обстоятельствах американские военные были освобождены из-под стражи и переданы своему командованию, а все документы, включая материалы допросов, деньги и оружие «таинственным» образом исчезли. Еще более странным выглядит освобождение осенью 2016 г. из американской тюрьмы Баграм, расположенной недалеко от Кабула, сына главаря террористической группировки Исламское движение Узбекистана (ИДУ) Тахира Юлдашева – Азизуллы, который в дальнейшем был перевезен в уезд Дарзаб провинции Джаузджан на севере ИРА, где возглавил отряд из 25 боевиков, перешедших из ИДУ в ИГИЛ. В результате отряд А.Юлдашева подчинил себе вооруженные формирования талибов в ряде районов провинций Джаузджан, Фарьяб и Сари-Пуль, вынудил местное население присягнуть на верность ИГИЛ и создал второй после восточной провинции Нангархар открытый плацдарм этой группировки на севере ИРА. Наконец, на днях губернатор провинции Сари-Пуль М.Вахдат публично подтвердил информацию о ночном приземлении двух вертолетов без опознавательных знаков на контролируемой экстремистами территории в уезде Саяд, которые затем проследовали в направлении правительственной авиабазы в г.Мазари-Шариф, где, как известно, также расположена военная база НАТО «Кэмп Мармоль». Складывается устойчивое впечатление, что в целях отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе более чем 15-летнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане, кое-кто, в том числе через своих подручных в ИРА, продолжает предпринимать попытки оклеветать Россию, прикрывая при этом собственные действия по оказанию поддержки террористам, прежде всего, боевикам ИГИЛ(конец цитаты).

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с деятельностью «неопознанной» авиации в Афганистане:

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2769649

(30.05.2017) Обращаем внимание на регулярно поступающие сообщения о полетах в различных частях Исламской Республики Афганистан (ИРА) «неопознанных» воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам ИГИЛ. В частности, по утверждению властей провинции Джаузджан, в мае с.г. как минимум в трех северных провинциях ИРА (Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль) зафиксированы случаи сбрасывания с самолетов без опознавательных знаков ящиков с оружием и другими видами снабжения для отрядов ИГИЛ. Представитель провинциального совета южной провинции Газни также публично заявил о присутствии вертолетов без соответствующей маркировки на подконтрольных террористам территориях уездов Вагаз и Хогьяни. Примечательно, что даже на фоне антироссийской кампании в ряде афганских и западных СМИ, преследующей цель обвинить нашу страну в поддержке Движения талибов, генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг и глава Разведывательного управления Министерства обороны США В.Стюарт заявили об отсутствии у них доказательств на этот счет. В связи с этим возникает закономерный вопрос к вышеуказанным представителям НАТО и США: что им известно о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе ИРА – страны, в которой на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО, а афганские ВВС хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала?(конец цитаты).

https://rg.ru/2017/05/30/eks-prezident-afganistana-obvinil-ssha-v-podderzhke-boevikov-daish.html

(30.05.2017) «Военный контингент США находится в Афганистане для борьбы с терроризмом с 2002 года. При этом террористическая угроза в Афганистане растет с каждым днем. Американские военнослужащие только способствуют укреплению позиций ДАИШ», – сказал Хамид Карзай турецкому агентству Anadolu. По его мнению, первоочередной задачей ДАИШ в Афганистане является дестабилизация ситуации в регионе с территории этой страны(конец цитаты).

Ранее с Х. Карзаем выстроил доверительные отношения Грег Вогел, с января 2015 года отвечающий за агентурную и диверсионную работу ЦРУ. Поэтому его выступление в Турции, куда сразу после назначения совершил визит директор ЦРУ М. Помпео, может быть интерпретировано как послание от группы вице-президента США М. Пенса к команде Д. Петрэуса с призывом снизить активность. Но не подействовало:

http://tass.ru/politika/4297189

(31.05.2017) Взрыв произошел 31 мая в 08:30 по местному времени (07:00 мск) в дипломатическом квартале Кабула Вазир-Акбар-Хан вблизи от посольства ФРГ, там же расположены посольства Японии, Ирана и Индии, а также ряда других государств. Министерство здравоохранения республики подтвердило на настоящий момент гибель 90 человек, еще 380 пострадали … Теракт в дипломатическом квартале Кабула – это еще один звонок, который сигнализирует о необходимости отказаться от двойных стандартов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров … «Пару дней назад афганские парламентарии потребовали объяснений по поводу фактов, связанных с полетами вертолетов без опознавательных знаков в районы, контролируемые экстремистами, – обратил внимание министр. – Есть свидетельства того, что эти вертолеты сбрасывали что-то на эти территории, некоторые вертолеты приземлялись». «Конечно, это все вызывает вопросы, – отметил Лавров. – Если это очередная попытка использовать экстремистов в качестве временных союзников для того, чтобы достичь каких-то целей, то это абсолютно близорукая тактика, которая уже неоднократно применялась в том же самом Афганистане, и затем в Ираке, и затем в других местах. И она привела только к созданию мощных террористических группировок». Лавров подчеркнул, что все, кто хочет искренне помочь афганскому народу преодолеть нынешний тяжелейший период должны работать без скрытой повестки дня. «Надеемся, что когда афганская политика Вашингтона уже будет сформирована, она в полной мере будет учитывать те обстоятельства, о которых я упомянул и которые негативно сказываются на интересах становления мира и стабильности в Афганистане», – заключил министр(конец цитаты).

Что касается команды вице-президента М. Пенса, то к ней приписывают нового основного кандидата на пост директора ФБР – Джона Пистола (см. https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/05/30/trump-interview-john-pistole-fbi-director-job/102311750/). Тогда Национальная разведка, ЦРУ и ФБР будут силовым блоком этой команды.

John S. Pistole

Особенность в том, что Д. Пистол был заместителем Роберта Мюллера 6 лет. А это означает альянс команды М. Пенса и команды Д. Керри. Такой союз следует воспринимать, как ответ на блокировку команды Д. Петрэуса с командой Х. Клинтон, а точнее – командой М. Олбрайт.

Раскачивание Ливии и Афганистана – это попытки вывести боевые подразделения из Сирии, спасая их от уничтожения. Активизация «Братьев—мусульман» может предприниматься в целях маскировки регулярных «вливаний» перемещающихся сил. Франции, вероятно, предложено заняться процессами в Африке, а команда Д. Петрэуса целенаправленно поджигает Афганистан.

Есть еще один существенный момент – у «Братьев-мусульман» длительные отношения с Ираном (см. оригинал -http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/iran-brotherhood-ties-rooted-in-history-with-eye-on-future#fullи перевод – http://navoine.info/iran-brother-musl.html). Соответственно, целью проекта может быть трансформация Ирана. Х. Рухани успешно переизбран, ЕС не собирается прекращать «ядерную сделку», транзит из Афганистана через Иран на Балканский маршрут под контролем службы безопасности, а не КСИР.

А есть желающие исправить ситуацию и изменить конфигурацию финансовых потоков.

Ситуация динамичная и самое главное не упустить происходящих изменений, чтобы действовать адекватно.