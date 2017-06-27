Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 июня 2017

Угроза нового удара

США расстроенные тем, как идут дела в Сирии, вновь взялись за старое, начав прокачивать тему "использования Асадом ОМП в Сирии".Фабула такова, что Асад зачем-то хочет использовать хим.оружие, а раз так, то мы снова будем его бомбить.До сих пор, никто не может внятно и аргументировано объяснить, зачем Асаду это нужно делать, если и без хим.оружия у него дела идут более чем нормально. Тем не менее, эту пропагандистскую тему продолжают разыгрывать вновь и вновь, чтобы обеспечить себе определенную свободу рук в Сирии. Хотя еще по старой утечке в Британской прессе известно, что план по использованию фейковой хим.атаки для организации нападения на режим Асада, прорабатывался еще с начала "Арабаской весны" и заключался в ввозе старого советского хим.боеприпаса (ливийского происхождения) на территории Сирии, подрыве на территории контролируемой боевиками и с последующим обвинением в этом Асада.И хотя все это неоднократно проговаривалось, в том числе и в британской и американской прессе, США продолжают делать вид, что искренне верят в то, что "кровавый режим Асада только и ждет возможности применить ОМП".В данном случае их лицемерие имеет практические причины. Темпы наступления САА в центральной и южной Сирии откровенно не радуют Вашингтон, так как официальный Дамаск не только значительно расширяет контролируемые территории и помогает отсекать южную группировку США от центральной Сирии, но и помогает построению шиитского полумесяца от Ирана до Палестины.Зеленый кусок на юге все труднее обосновывать необходимостью "борьбы с ИГ", так как ИГ тут больше нет и интервенция войск США и Британии тут выглядит весьма очевидной.Поэтому и нужны новые поводы, для обоснования военного вторжения в суверенную страну вместе с подконтрольными США террористическими группировками.Нормальных средств помешать этому у США нет, поэтому в ход идет даже подобный пропагандистский примитив, которым можно обосновать дипломатическое и военное давление на Дамаск и его союзников. С учетом того, что такие провокации осуществлялись и ранее, я бы не стал исключать, что где-нибудь снова убьют пару десятков гражданских, чтобы обосновать необходимость авиаударов по сирийским войскам. Например в Идлибе, Дераа или Кунтейре.

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Администрация Трампа снова обвинила Сирию в планировании новой «химической атаки»

США установили, что режим сирийского лидера Башара Асада ведёт подготовку к атаке с использованием химического оружия. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

«Эти мероприятия аналогичны той деятельности, которая была проведена незадолго ​​до применения химического оружия 4 апреля 2017 года», — говорится в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что «если Асад совершит ещё одно массовое убийство с применением химического оружия, то он и его военные заплатят высокую цену».

Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп, отдавая приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе Шайрат, знал, что власти страны не применяли химическое оружие в Хан-Шейхуне.

7 апреля в 3 часа 42 минуты по сирийскому времени по приказу президента США Дональда Трампа корабли ВМС США в Средиземном море атаковали военно-воздушную базу сирийской арабской армии «Шайрат».

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О дружбе российских военных и сирийских детей: праздник Ураза-байрам в Дамаске (ВИДЕО)

Недалеко от места дислокации российского батальона военной полиции в населенном пункте Артуз провинции Дамаск находится средняя школа, с учениками которой у военных давно налажены «неформальные связи». Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий. Дети выступают перед солдатами и офицерами батальона с концертами, поздравляют с праздниками, с интересом слушают рассказы о России и ее Вооруженных Силах. Накануне большого мусульманского праздника Ураза-байрам военные полицейские приняли решение устроить праздник для учеников этой школы. Традиционно в день окончания поста Рамадан (в 2017 году это — 25 июня) мусульмане оказывают помощь неимущим, организуют угощение для членов общины, дарят подарки детям, знакомым и друзьям. В российском батальоне служат военнослужащие разных национальностей и вероисповеданий, но все они единодушно решили присоединиться к давней мусульманской традиции и порадовать сирийских детей, на долю которых выпали испытания военного времени. Военнослужащие батальона подготовили подарки в красочных пакетах с надписью «Россия с вами», на полевой кухне приготовлена «военная» гречневая каша с говядиной и сладкий чай, пекарня батальона выделила партию свежеиспеченного хлеба. Учитывая возможность провокации боевиков, место и время праздника до последнего сохранялось в секрете, также были приняты серьезные меры безопасности — весь периметр сквера, где проводилось мероприятие, был оцеплен российскими военнослужащими, пропускавшими только детей и их родителей. Но все это совсем не омрачило атмосферы единодушия и радостного общения маленьких сирийцев и российских военных. Разобрав подарки, дети пришли в полный восторг от необычного для них угощения — ведь гречневая каша не относится к традиционной сирийской еде… Еще большие эмоции вызвал сладкий чай и хрустящий свежий хлеб, приготовленный по «секретным» российским рецептам из местной пшеницы. Ведь многие малыши не знают даже простых жизненных радостей. Они родились и выросли в военной обстановке с постоянными обстрелами, опасностями, угрозой голода. Дети привыкли к постоянным сообщениям о гибели родственников, многочисленным портретам погибших на фронте борьбы с терроризмом… Присутствовавший на празднике батальонный фельдшер провел «экспресс-диагностику» здоровья некоторых пришедших с детьми родственников и бесплатно снабдил лекарствами тех, кто остро в них нуждался. Завершился праздник торжественным проездом тяжелых грузовиков военной полиции перед восхищенными детьми, прокричавшими напоследок традиционное уже приветствие «Руссия — Сурия!!!». Читайте также: Подвиг бойцов ВС РФ: Они столкнулись со смертником «нос к носу» — репортаж «РВ» из Дамаска (ФОТО, ВИДЕО)

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Белый дом обвинил Асада в подготовке новой химатаки

Белый дом считает, что режим президента Сирии Башара Асада готовит новую химическую атаку и заявляет, что если она будет осуществлена, цена для сирийского правительства будет высока, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. «Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — говорится в заявлении. Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет. Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6–6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое «Белыми касками», противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные. Читайте также: Успешный запуск российской «Булавы» — послание Западу, — военный эксперт * Запрещенная в РФ террористическая организация

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Котёл для ИГИЛ: «Тигры» и ВКС РФ завершают окружение большой группировки боевиков в Ракке (ФОТО, КАРТА)

За прошедший месяц в провинции Алеппо Сирийская армия добилась серьезных успехов по освобождению территорий, захваченных террористами ИГИЛ. В последние дни наиболее тяжелые бои проходят на границе провинций Алеппо и Ракка, где правительственные войска во главе с сирийским армейским спецназом «Тигры» под командованием генерала Сухейль Аль-Хасана, продолжают операцию, целью которой является освобождение участка трассы Итрия – Ракка и окружение остатков боевиков, находящихся южнее озера Джабуль. Армейцам здесь активно помогает российская военная авиация. Военный источник рассказал «Русской Весне» о некоторых деталях этой операции. «Главари ИГИЛ пытаются оказать сопротивление наступающим правительственным подразделениям, все чаще используя террористов-смертников. Тем не менее, благодаря решительным действиям командования САА, был освобожден населенный пункт Хирбат Аль-Бауда, где потери боевиков составили десятки убитых и раненых, также было уничтожено 8 единиц различной техники. Также отряды Tiger Force взяли под контроль район вышки Сириатель, смыкая кольцо окружения вокруг группировки террористов на стыке провинций Ракка и Алеппо», — сообщил офицер. «Таким образом войскам остается сделать рывок вдоль шоссе Итрия — Ракка, чтобы полностью окружить большой анклав ИГИЛ*, вынуждая боевиков бежать из захлопывающегося капкана или же погибнуть в нем», — подчеркнул военнослужащий. «Кроме того, в условиях резкого уменьшения финансирования и поставок вооружения рядовые боевики все чаще массово сдаются в плен правительственным войскам, а полевые командиры все чаще вступают в переговоры с представителями центра по примирению враждующих сторон в САР, пытаясь выторговать для себя преференции», — добавил собеседник «Русской Весны». «Так, за эту неделю в плен сдалось более 140 боевиков со стрелковым вооружением. Большая часть сдавшихся в основном является уроженцами провинций Алеппо и Идлиб. Помимо этого, стало известно о том, что полевой командир группировки «Аль-Ислам ат-Туркестани» Абу Маджид ведет переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с центром по примирению враждующих сторон в городе Алеппо», — уточнил военный. «По состоянию на 25 июня 2017 г. соглашения о прекращении огня были подписаны с представителями 1571 населенного пункта, а также 219 отрядами вооруженной оппозиции, — сообщил представитель центра по примирению сторон в САР. — Более того, 24 июня 2017 г. впервые к режиму прекращения огня присоединилась целая провинция Латакия», — подытожил собеседник РВ. Читайте также: Плохие новости для ИГИЛ: Сирийские вдовы-снайперы начинают охоту на террористов — репортаж РВ (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация На фото наступление Tiger Force на стыке провинций Алеппо и Ракка

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Армия Сирии и ВКС РФ уничтожили множество проамериканских боевиков в ходе провального штурма (ВИДЕО)

Большое количество проамериканских боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА) было уничтожено в районе Бир Кассаб на юго-востоке пров. Дамаск, после очередного неудачного наступления. Об этом сообщает Минобороны САР, а также пишут военкоры. Сирийская армия при поддержке ВКС России отбила наступление ССА в районах Бир Кассаб и Раджм Сурайхи, при этом уничтожила пять единиц военной техники противника, убив и ранив большое количество боевиков. Коалиция США не вмешивалась в эти бои, несмотря на их большую поддержку ССА на юго-востоке Сирии. После того, как правительственные войска на прошлой неделе взяли под свой контроль район Бир Кассаб, проамериканские бандформирования отчаянно пытаются вернуть его. В отместку за дневные потери боевики «оппозиции» напали на одну отдельно стоящую небольшую заставу, атаковав ее превосходящими силами и захватив. После того, как банды «Свободной сирийской армии» на южной границе САР больше не имеют линии фронта с ИГИЛ, поддерживаемые США боевики начали частые атаки на позиции, занимаемые правительственными войсками в восточной части провинций Сувейда, Риф Димашк и юго-восточный Хомс. Воюющие стороны в этих провинциях разделяет линия фронта протяженностью около 500 километров. НВФ «Бригада мучеников Ахмад аль-Абдо», «Махавир аль-Тавара» и «Осуд аль-Шаркия» продолжают набеги на контрольно-пропускные пункты и огневые точки Армии Сирии в бескрайней сирийской пустыне. Последняя группировка выпустила пропагандистский ролик с кадрами атак и обстрелов. В минувший понедельник шли боестолкновения между бандгруппами «Осуд Аль-Шаркия» и солдатами в нескольких районах. Боевикам удалось захватить небольшую укрепленную позицию армейцев на горе. Хотя САА перерезала линию фронта между ССА и ИГИЛ* пару недель назад, но проамериканские боевики по-прежнему сохраняют амбиции в южном регионе из-за поддержки военных сил США и авиаударов коалиции. В это же время проправительственные войска проникли в понедельник вглубь территорий ИГИЛ, таким образом практически достигнув границ с провинцией Дейр эз-Зор и оказавшись на расстоянии в 95 километров от одноименной осажденной авиабазы. Но силы САА в пустынной местности южной Сирии значительно превосходят силы «Свободной сирийской армии», в чьих рядах здесь воюют лишь чуть более тысячи боевиков. Кроме того, бандам ССА не хватает бронетехники, необходимой для серьезного наступления. Читайте также: Ударные вертолеты ВКС РФ уничтожают позиции ИГИЛ на пути от Пальмиры к Дейр эз-Зору (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Под благовидным предлогом: зачем Израиль и США наносят удары по Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Израиль продолжает атаковать сирийские войска, которые воюют с группировкой «Джабхат ан-Нусра». Израильская авиация нанесла несколько ударов по правительственным силам в районе Голанских высот. В Дамаске действия Тель-Авива квалифицировали как пособничество террористам. Ранее сирийские ВВС и проправительственные силы стали мишенями авиации Соединённых Штатов. В то же время американский конгрессмен призвала власти США прекратить поддержку повстанцев в Сирии, назвав её «безумием». Командование армии САР распространило заявление, в котором говорится об очередном авианалёте Израиля вблизи Голанских высот. Сообщается, что Тель-Авив «возобновил агрессию и атаковал одну из позиций сирийских войск». Президент Сирии Башар Асад поручил главе Минобороны Имаду Фрейджу проверить боеготовность частей на юго-западе страны. «Наши войска и союзники продолжат решительную борьбу против террористов и развеют иллюзии их сторонников», — заявил министр обороны Сирии. 24 июня командование ЦАХАЛ (израильской армии) отчиталось об уничтожении двух сирийских танков и крупнокалиберного пулемёта. Действия ВВС якобы стали ответом на беспорядочный обстрел северной части Голанских высот с сирийской стороны. Через линию соприкосновения перелетели более 10 артиллерийских снарядов. Тель-Авив счёл возможным проигнорировать тот факт, что причиной инцидента стали бои сирийской армии и проправительственных сил с группировкой «Джабхат ан-Нусра»* (сирийским филиалом «Аль-Каиды»*). Хотя руководство ЦАХАЛ признало непреднамеренный характер обстрела. Ошибка вышла Израиль считает «преступным» режим Башара Асада и возлагает на Дамаск ответственность за всё, что происходит в Сирии. Как заявил глава Минобороны еврейского государства Авигдор Либерман, президент САР каждый раз будет «пожинать последствия, если такие события повторятся». Истребитель израильских ВВС Впрочем, не исключено, что 24 июня Тель-Авив, сам того не желая, нанёс удар не по сирийским войскам, а по военной технике террористов. Источник РИА Новости в Минобороны РФ сообщил, что уничтоженные танки и пулемёт принадлежали группировке «Джабхат ан-Нусра» и что командование ЦАХАЛ совершило ошибку. «Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда вёлся обстрел», — сказал собеседник агентства. По его словам, террористы регулярно пытаются провоцировать столкновения между израильской и сирийской армиями. Мишени израильских ВВС Голанские высоты до Шестидневной войны (5—10 июня 1967 года) были частью сирийской провинции Кунейтра. 17 декабря 1981 года Совет Безопасности ООН признал регион оккупированной территорией. С 1974 года Голаны патрулируют миротворцы всемирной организации (после начала войны в САР они неоднократно подвергались атакам боевиков). Тель-Авив считает высоты неотъемлемой частью еврейского государства. 16 июня 2017 года президент Израиля Реувен Ривлин попросил мировую общественность признать право страны на этот регион. По его мнению, контроль над Голанами позволяет «защищать израильские границы». В конце апреля текущего года Авигдор Либерман заявил, что в районе высот иранские ополченцы и шиитская «Хезболла» создают «террористический плацдарм», направленный против Израиля. О том, что проправительственные силы и сирийская армия воюют с обосновавшимися вблизи Израиля террористами, Либерман, как и остальные израильские политики, предпочитает умалчивать. Также глава ЦАХАЛ игнорирует намерение «Джабхат ан-Нусры» напасть на Израиль в случае падения режима Асада. Тель-Авив наносит удары по сирийской территории практически каждый месяц. Незаконное вторжение чаще всего объясняется борьбой с инфраструктурой террористов, под которыми руководство ЦАХАЛ подразумевает бойцов «Хезболлы». Однако на Голанских высотах мишенями израильских ВВС становятся в основном правительственные войска. Солдаты сирийской армии На руку террористам Бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил в эфире RT, что предоставленное Тель-Авивом объяснение ударов по сирийской армии невозможно назвать исчерпывающим. По его словам, «ключевой вопрос: а не стоит ли что-то большее за действиями Израиля?» «Удары были нанесены в тот момент, когда радикальные группировки были, что называется, прижаты к канатам. Это оказалось на руку боевикам, которых, как мы знаем, поддерживают Катар и Саудовская Аравия при молчаливом согласии Израиля», — констатировал Джатрас. Собеседник телеканала отметил, что Тель-Авив обеспокоен активизацией Ирана вблизи Голанских высот. Однако, пытаясь выдавить Тегеран из региона, Израиль фактически вынужден сотрудничать с боевиками, которые связаны с «Аль-Каидой». Джатрас обратил внимание, что аналогичным образом в Сирии себя ведут и США. Военная агрессия С 2017 года к ударам Израиля присоединились и США. После прихода Дональда Трампа в Белый дом американо-израильские отношения заметно потеплели. Новый президент ужесточил политику в отношении Асада, хотя ранее американский лидер заявлял, что его первоочередной целью является борьба с ИГИЛ*. В ночь на 8 апреля 2017 года американские ВМС нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат, что позволило террористам активизироваться в провинции Хомс. В середине мая и в начале июня американские ВВС несколько раз нанесли удары по проправительственным силам в районе города Эт-Танф. 18 июня американский истребитель F-18А сбил сирийский Су-22, который поддерживал наступление на позиции ИГИЛ в 40 км к юго-западу от Ракки. Американский истребитель F-18А В Дамаске удары США рассматривают как откровенное пособничество террористам, а в Москве действия Пентагона называют агрессией против суверенного государства. «Неоднократные боевые действия авиации США (под прикрытием борьбы с терроризмом) против законных вооружённых сил государства — члена ООН являются грубейшим нарушением международного права и фактически — военной агрессией по отношению к САР», — сообщили 19 июня в Минобороны РФ. Военное ведомство закрыло каналы горячей линии с США, по которым стороны обмениваются информацией, чтобы не допустить столкновений в небе над Сирией. Также Минобороны предупредило о готовности принимать на сопровождение в качестве воздушных целей самолёты и беспилотники международной коалиции. Остановить безумие В контексте последних событий на Ближнем Востоке член палаты представителей конгресса Тулси Габбард призвала Вашингтон прекратить поддержку всех незаконных вооружённых формирований в Сирии. Парламентарий назвала «безумием» продолжающееся вливание денег в повстанческие и террористические группировки. Габбард сообщила, что она с коллегами работает над законопроектом, «который бы положил конец этой политике». «Игнорируются факты, показывающие, к каким последствиям привели войны — наподобие тех, что мы наблюдаем в Ираке, Ливии и Сирии. Эти войны привели к укреплению таких террористических группировок, как „Аль-Каида“ и ИГИЛ», — заявила Габбард на конференции в Нью-Йорке. Войны на Ближнем Востоке приводят к усилению террористических организаций — член конгресса США Читайте также: Успешный запуск российской «Булавы» — послание Западу, — военный эксперт Алексей Заквасин * Запрещенные на территории РФ террористические организации

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После удара ВВС Израиля «Аль-Каида» начала наступление на Армию Сирии

В понедельник террористы из «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ) возобновили наступление на Голанские высоты после удара ВВС Израиля. Боевики атаковали позиции Сирийской Армии около ключевого холма Тал Ахмар. Банды ХТШ, действующие под руководством «Джебхат ан-Нусры»* (сирийской «Аль-Каиды»*), и их союзники начали штурм, выпустив шквал ракет по позициям правительственных войск. После обстрела большое количество боевиков начали штурм обороны САА вокруг холма Тал Ахмара в сирийской провинции Кунейтра. Несмотря на поддержку израильской авиации, бандформирования не достигли никаких успехов. В последние дни израильские ВВС нанесли ряд ударов по позициям правительственных войск на Голанских высотах. Только за последние 48 часов Израиль совершил 2 авианалета на объекты САА на Голанских высотах, в результате чего два солдата погибли и около дюжины получили ранения. Сегодня утром израильские ВВС совершили нанесли третий воздушный удар по позициям Сирийской Арабской Армии, нацеленный на контрольно-пропускной пункт Мафразех Аль-Джиср на Голанских высотах. В результате атаки погибли два сирийских солдата и трое получили ранения, передает арабское агентство AMN. Погибшие солдаты САА были идентифицированы как Мухаммад Али Абдо из деревни Айн-Файт и Махмуд Юсиф Аль-Хилал из Друши. Воспользовавшись израильской атакой, террористы из «Хайят Тахрир Аш-Шам» начали новое наступление на Голанских высотах, нацелившись на ключевую вершину Тал Ахмара, где в течение дня продолжались боестолкновения. Читайте также: Контрольный выстрел: ВКС РФ добили боевиков ИГИЛ* после ударов «Калибрами» — кадры с БПЛА (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Лавров и Тиллерсон обсудили разрешение кризиса в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал Вашингтон принять меры, чтобы не допускать провокаций в отношении сирийских правительственных войск, заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве. Об этом сообщает RT.

В сообщении говорится, что Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование кризиса в Сирии. Речь шла о необходимости закрепить режим прекращения огня, в частности через астанинский процесс, а также об усилении борьбы с террористическими группировками и пресечении попыток применить отравляющие вещества.

Лавров и Тиллерсон также «условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня».

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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Доходы и слава Катара важнее

Что стоит знать о Юсуфе Аль-Кардауи в связи с катарским кризисом

Самозаголение персидских монархий продолжается. В Саудовской "Аль-Арабии" вышла ругательная статья в адрес видного катарского (по происхождению египтятнин, по вероисповеданию – суннит) проповедника поддерживавшего государственные перевороты в Ливии, Тунисе, Египте во время Арабской весны. Чудесная статья про чудесного персонажа.Юсуф Абдаллах Аль-Кардауи, египтянин по происхождению, катарец по гражданству. Это влиятельный человек в Катаре, со множеством последователей, его речи не отвергают, его дела не порицают.Катар ходатайствовал об исключении Аль-Кардауи из американского списка террористов и отказывается выдать его Египту, хотя он включён в списки террористов и Египта,и Саудии, и Эмиратов, и Бахрейна.В жизни Аль-Кардауи делится на этапы и на каждом этапе он полярно менял свои слова и убеждения.Возможно, многие говорят неправду, что этот человек, сидевший в тюрьме при режиме Гамаля Абдальнасыра, в свое время присоединился к организации "Братья – мусульмане" ("Ихван аль-муслимин"), неоднократно покушавшихся на жизнь Гамаля Абдальнасыра. Он был отправлен в Катар в 1961 году по соглашению между государством Катар, египетским правительством и собственно режимом Абдальнасыра. Многие может быть говорят неправду, когда рассказывают, что муэдзин и проповедник шариата из деревни Сафат Тураб в уезде Аль-Кубра, сблизился с руководством "Ихван аль-муслимин" в провинции Аль-Гарбия, а оттуда поехал учиться на факультет основ религии в университет аль-Азхар в Каире, где вошёл в тайную секцию политического крыла "Братьев", преследовавшую цель пробиться во власть.Бывший высокопоставленный сотрудник египетских спецслужб, говоря с корреспондентом "Арабия.нет" об этом периоде жизни Аль-Кардауи, отметил, что для режима Гамаля Абдальнасыра и его спецслужб чрезвычайно важно было получить информацию о составе "Братьев – мусульман" и о тех шейхах, которые держат их сторону. Одним из таких шейхов был Абдуррахман Али Фараг Аль-Синди, возглавлявший секретную группу "ихванов", особого назначения, спланировавшую и организовавшую многие громкие покушения в 1940 – е. Именно шейх Аль-Синди, введенный Абдальнасыром в состав директоров фирмы, управлявшей Суэцким каналом и получивший от Гамаля в подарок автомобиль и слона, выдал список руководителей и ячеек "Братьев – мусульман", что позволило режиму практически разгромить эту организацию в Египте. Тогда Аль-Кардауи и выехал в Катар, по соглашению режима, там он сам преподавателем. Затем он отказался продлять свой египетский выездной паспорт, заявив, что опасается возвращаться в Египет, так как там его могут убить за его оппозицию режиму. Это побудило власти Катара дать Аль-Кардауи гражданство.В 1995 году Аль -Кардауи сблизился с правящей в Катаре фамилией, его фетвы стали поддерживаться государством и реализовываться при его поддержке. Взамен власти Катара получили лояльность "Братьев – мусульман", все фетвы которых были направлены на пользу Катара.Причиной того конфликта стал инцидент с известным египетским писателем и мыслителем Раджа Аль-Наккашем, который с позволения эмира Халифы стал главным редактором популярнейшего в то время журнала "Доха" и ежедневной газеты "Ар-Рая"., хотя Наккаш и сохранил за собой место в газете "Ар-Рая".Поняв, что эмир не простит его, Аль-Кардауи сделал ставку на его сына и дал шариатское суждение в пользу переворота.Однако у популярности Аль-Кардауи в эфире есть и оборотная сторона. Ютьюб зафиксировал, чтоСвязь взглядов и суждений Аль-Кардауи со взглядами и суждениями "Братьев-мусульман" вообще носит комедийный характер – вАль-Кардауи подверг критике тех, кто выступил против ЧМ – 2022 в Катаре по футболу на основании продаж алкоголя во время Мондиаля.Связь Аль-Кардауи с эмиром Хамадом Бин Халифой носила тесный и взаимовыгодный характер. Эмир обращался за шариатскит разъяснениями и обоснованиями, а Кардауи превозносил его имя и дела в исламском мире.Аль-Кардауи по этому поводу сказал в адрес эмира много похвальных слов и добавил, что милостью Божьей Катар открыл ему путь и не воздвигает никаких препятствий свободе его высказываний в лекциях, проповедях в мечетях, теле – и радиоэфире, в газетах и на передаче "Аль-Джазиры".[Катар отказывается выдать Аль-Кардауи Египту, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и кровопролитию] http://perevodika.ru/articles/1195540.ht ml – цинкИ можно было бы согласаться с саудитами, которые пафосно разоблачают своих подельников по агрессиям и гос.переворотам, но они точно такие же, если не хуже.Чем хороша данная история, с взаимными обвинениями бывших подельников, так это тем, что помимо идущих изменений в региональной политике, они полностью хоронят мифологию "Арабской весны", где за криками про "борьбу за свободу", на деле стояли интересы американских ТНК и монархий Персидского залива, которые сейчас судорожно ищут крайнего, на которого можно списать издержки.Можно пожелать сторонам не останавливаться и продолжать разоблачать друг друга – даешь больше подробностей об участии Катара и Саудовской Аравии в организации целой серии агрессивных войн и государственных переворотов.

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