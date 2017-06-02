США знают, почему Россия теряет Украину?

Россия теряет Украину? Мне одной кажется, что эта страна потеряна для нас на многие годы вперед? Кто ж позволит разумным украинцам без вреда для собственного здоровья выступить против националистов и американских марионеток в пользу дружбы с Россией? Как минимум, общественное порицание и уголовное дело их ждет в качестве «поощрения».

И кому, как не американским аналитикам, политологам и прочим «мыслителям», знать о том, что госпереворот 2014 года в Киев дело рук политиков и разведчиков США? Именно Вашингтон привел к власти ненавистников России, поощрял русофобские настроения, вмешивался в конфликт на Донбассе и финансировал агрессию Киева в зоне АТО.

И вот теперь аналитики частной разведывательно-аналитической компании США Stratfor пускаются в откровения, сообщая, что российско-украинские отношения разрушены всего лишь из-за двух причин:

«Две важные и неожиданные, на первый взгляд, причины, по которым РФ теряет, среди прочих соседей, Украину — снижение значения русского языка и серьезная угроза протестов в самой России».

И это на фоне антироссийской кампании, продвигаемой на Украине высшими эшелонами власти? Преследованием граждан по языковому признаку? Запретом на русскую литературу, кинопродукцию, даже на родственников в России? Про требования забыть общую историю и великие победы, про попытки исковеркать память прошлых поколений в угоду бандеровцам, нацистам и прочему отребью и говорить не нужно.

Это не значение русского языка снижается, а власть пытается уничтожить любую связь Украины с Россией, лишить ее шанса вернуться и восстановить отношения, переформатировать сознание украинцев в пользу западного мира. Забыли только, что все попытки плясать под дудку Запада для украинцев заканчивались очень плохо: полным бесправием и презрением.

Ставки сейчас делают на смену поколений. Советские люди стареют, их становятся все меньше и молодежь лучше заглатывает ложь о западных ценностях. Американские аналитики прогнозируют, что через двадцать лет в Евразии люди даже не вспомнят про Советский Союз, значит, влияние России в этих странах сойдет на нет. Геополитическая битва будет выиграна, противник измотан, США – гегемон?

«Смена поколений уже оказывает влияние на Евразию. Например, использование русского языка сокращается во всем регионе. Сегодня русский больше не нужен студентам в большинстве учебных заведений бывших республик СССР. Вместо этого обучение ведется на национальном языке страны».

Но что особо радует русофобов, так это заявления аналитиков о том, что Россию ждут массовые бунты. Такие выводы были сделаны после недавних апрельских антикоррупционных митингов в регионах России и по наличию в них молодежи. Просто «голубая мечта» для руководства США: бунтующая Россия, чей статус доминирующей державы в регионе будет в будущем поставлен под сомнение. Кто заявится на смену России, гадать и не нужно.

С другой стороны, подобные отчеты для российских аналитиков и разведчиков весьма полезны. На что делают ставки наши западные «партнеры» знать нужно, чтобы предугадать их действия и нейтрализовать угрозы нацбезопасности. Мечты американской администрации относительно мирового господства пора окончательно развеять, чтобы иллюзий не питали.

Насколько потеряна для России Украина, каким будет следующее поколение Евразии не так важно, как сама возможность сохранить общественную и политическую стабильность в России. И вопрос ставить нужно иначе: почему Украина теряет Россию и чем грозит ей такая потеря? Ответ уже имеется: потерей суверенитета, гражданской войной, экономической разрухой и колониальной администрацией.