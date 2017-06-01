Александр Русин. Станет ли демократия народней?
Может быть, пройдет время – и демократия станет лучше, добрее? Вряд ли. Ведь если задуматься, то власть народа – это вообще оксюморон.
Народ не может ничем управлять, потому что не может собраться в одном месте и принять согласованное решение. Десять человек и то не всегда могут его принять, потому что мнения могут быть разные, спорить можно долго и к единому решению не всегда удается прийти. А сто миллионов тем более не могут принимать совместных решений.
Для того и нужна власть, чтобы решения принимали специальные люди, которые умеют это делать, которые располагают необходимой информацией, у которых налажена система взаимодействия и распределения полномочий.
И выбирать себе власть народ тоже толком не может по той же причине – неспособности собраться в одном месте и выбрать лучших представителей. В масштабах села это еще возможно, а в масштабах большой страны – нет.
Если же народ начинает выбирать представителей на местах, чтобы они формировали власть более высокого уровня, а потом еще более высокого – формируется элита, которая тем дальше от народа, чем больше этажей во власти. И про верхний этаж народ уже будет знать исключительно через СМИ, со всеми вытекающими, описанными в предыдущей статье.
При этом власть всегда оказывается функционально противопоставлена народу, потому что народ – это ресурс, которым управляет власть. Народ и власть вступают в отношения управляющий и управляемый, которые не могут избежать противоречий.
Управляемый (народ) хочет, чтобы власть от него ничего не требовала, но при этом строила дороги, боролась с преступностью, платила пенсии и так далее.
Управляющий (власть) хочет, чтобы народ платил побольше налогов, подольше не выходил на пенсию, служил в армии, соблюдал законы и, желательно, сам строил себе дороги.
Поэтому слить народ и власть воедино нельзя.
Реализовать власть народа над властью – в чистом виде тоже нельзя, только через механизмы ответственности власти, которая в демократии (власти народа) отсутствует как класс.
Получается парадокс. Чем больше народ выбирает власть, тем меньше ответственность власти перед народом и тем менее народной становится власть.
Поэтому чтобы власть действовала в интересах народа и была условно-народной, она должна нести ответственность перед народом, а не выбираться народом.
Формировать власть должна элита – это нормально, в этом и заключаются функции элиты. Но элита должна формировать власть от своего имени, а не от имени народа. И власть, и формирующая ее элита должны головой отвечать за свою деятельность. Вот тогда будет здоровая власть, служащая обществу в целом, сверху донизу.
Но это не будет власть народа в прямом смысле. Такая власть невозможна. Разве в виде имитации, что мы и наблюдаем.
А власть народа, который любит демократию, невозможна тем более, потому что любить демократию – значит любить власть, то есть страдать властолюбием.
А какую власть может выбрать народ, страдающий властолюбием?
Народ, страдающий любовью к демократии как власти народа, может выбрать только власть властолюбцев – и больше никакую.
И это мы тоже наблюдаем – власть людей, влюбленных во власть.
Путин – истинный демократ, влюбленный во власть, искренне считающий себя народным избранником, а все свои решения – народными, за которые он не должен нести никакой ответственности.
Поэтому в России имеет место истинная демократия – власть демократов, считающих себя народными избранниками, безответственных и влюбленных во власть.
И народ, влюбленный в демократию, будет постоянно воспроизводить власть демократов, влюбленных во власть.
Поэтому демократия – зло! Устойчивое и принципиально неисправимое. Самая порочная форма власти, известная человечеству.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/18886/-
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Ну вот, начал за здравие, а кончил за упокой. Вроде логичные и правильные рассуждения, но когда приплёл к ним Путина, сразу стало ясно, что облажался аналитик, не хватило терпения отработать вопрос, повёлся на пиндосовскую пропаганду, не додумал…
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Автор болен головой на все 100%… Вменяемый человек, зная истинный смысл слов, не стал бы задавать подобные вопросы аудитории… Демократия и народ – просто не совместимые понятия…
Демократия – (от греч. Δημοκρατία) власть рабовладельцев, демонов. Рабовладельцы в Греции назывались “демос”, рабочий народ – “охлос” (греч. οχλος), “кратия” (греч. кρατος) – означает власть. Отсюда: “охлократия” (греч. οχλοκρατια, лат. ochlocratia) – власть народа, а не толпы как нам говорят современные словари. Демократия – власть зажиточных, т.е. рабовладельцев. И как бы это слово ни рекламировалось и ни звучало красиво, но это и есть рабовладельческий строй под ширмой свободы, свободы выбора, свободы вероисповедания. Только теперь вместо цепей – удавки на шее в виде галстуков. И все работают ради ничего не стоящих бумажек (денег), чтоб потом их потратить в 80% случаях на ненужную вещь, навязанную рекламой. Демократия ставит своей целью эгоизм – свободу отдельного человека от воли народа, а Культура ставит благополучие народа превыше индивидуальной выгоды.
В Средствах Массовой Информации проповедуется демократия, как, в принципе, несовершенная форма правления, но лучшая из всех других форм власти. А у Платона демократия стоит на последнем месте перед тиранией. Так почему ныне популярный на западе политический строй называется демократия, если у них нет рабов и голос образованного учёного равен голосу безграмотной проститутки?
1. Первобытный строй – никого невозможно заставить быть рабом
2. Рабовладельческий строй – рабы есть, но их надо кормить, поить и заставлять работать.
3. Крепостное право – рабы кормят-поят сами себя, но всё-таки их надо заставлять работать.
4. Дикий капитализм – рабы сами приходят в рабство, сами себя кормят-поят, и сами себя заставляют работать.
5. Свободная Демократия – рабы сами приходят в рабство, сами себя кормят-поят, и сами себя заставляют работать. Более того, они считают себя свободными и это им нравится.
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Альфред Нобель сказал: «Демократия – это власть подонков»…