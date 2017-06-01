Александр Русин. Станет ли демократия народней?

Может быть, пройдет время – и демократия станет лучше, добрее? Вряд ли. Ведь если задуматься, то власть народа – это вообще оксюморон.

Народ не может ничем управлять, потому что не может собраться в одном месте и принять согласованное решение. Десять человек и то не всегда могут его принять, потому что мнения могут быть разные, спорить можно долго и к единому решению не всегда удается прийти. А сто миллионов тем более не могут принимать совместных решений.

Для того и нужна власть, чтобы решения принимали специальные люди, которые умеют это делать, которые располагают необходимой информацией, у которых налажена система взаимодействия и распределения полномочий.

И выбирать себе власть народ тоже толком не может по той же причине – неспособности собраться в одном месте и выбрать лучших представителей. В масштабах села это еще возможно, а в масштабах большой страны – нет.

Если же народ начинает выбирать представителей на местах, чтобы они формировали власть более высокого уровня, а потом еще более высокого – формируется элита, которая тем дальше от народа, чем больше этажей во власти. И про верхний этаж народ уже будет знать исключительно через СМИ, со всеми вытекающими, описанными в предыдущей статье.

При этом власть всегда оказывается функционально противопоставлена народу, потому что народ – это ресурс, которым управляет власть. Народ и власть вступают в отношения управляющий и управляемый, которые не могут избежать противоречий.

Управляемый (народ) хочет, чтобы власть от него ничего не требовала, но при этом строила дороги, боролась с преступностью, платила пенсии и так далее.

Управляющий (власть) хочет, чтобы народ платил побольше налогов, подольше не выходил на пенсию, служил в армии, соблюдал законы и, желательно, сам строил себе дороги.

Поэтому слить народ и власть воедино нельзя.

Реализовать власть народа над властью – в чистом виде тоже нельзя, только через механизмы ответственности власти, которая в демократии (власти народа) отсутствует как класс.

Получается парадокс. Чем больше народ выбирает власть, тем меньше ответственность власти перед народом и тем менее народной становится власть.

Поэтому чтобы власть действовала в интересах народа и была условно-народной, она должна нести ответственность перед народом, а не выбираться народом.

Формировать власть должна элита – это нормально, в этом и заключаются функции элиты. Но элита должна формировать власть от своего имени, а не от имени народа. И власть, и формирующая ее элита должны головой отвечать за свою деятельность. Вот тогда будет здоровая власть, служащая обществу в целом, сверху донизу.

Но это не будет власть народа в прямом смысле. Такая власть невозможна. Разве в виде имитации, что мы и наблюдаем.

А власть народа, который любит демократию, невозможна тем более, потому что любить демократию – значит любить власть, то есть страдать властолюбием.

А какую власть может выбрать народ, страдающий властолюбием?

Народ, страдающий любовью к демократии как власти народа, может выбрать только власть властолюбцев – и больше никакую.

И это мы тоже наблюдаем – власть людей, влюбленных во власть.

Путин – истинный демократ, влюбленный во власть, искренне считающий себя народным избранником, а все свои решения – народными, за которые он не должен нести никакой ответственности.

Поэтому в России имеет место истинная демократия – власть демократов, считающих себя народными избранниками, безответственных и влюбленных во власть.

И народ, влюбленный в демократию, будет постоянно воспроизводить власть демократов, влюбленных во власть.

Поэтому демократия – зло! Устойчивое и принципиально неисправимое. Самая порочная форма власти, известная человечеству.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/18886/-