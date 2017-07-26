Александр Русин. Белки в российском колесе: кто, куда и зачем их гонит?

Наши политика и экономика состоят из своеобразных "беличьих колес", внутри которых можно бесконечно крутиться, совершенно не продвигаясь вперед. И неважно, с какой скоростью вы будете бежать внутри этого колеса – оно от этого не сдвинется с места. И не изменится по своему устройству.

Владельцам этих колес даже выгодно, чтобы вы крутили их как можно быстрее, потому что энергия от вращения идет им на пользу.

Одно из таких колес – демократические выборы. Народ ходит, ходит, ходит на них, но жизнь его от этого лучше не становится. Лучше становится только тем, кому принадлежит это колесо демократии, которое крутит народ.

Кто-то говорит, что это демократия у нас неправильная (некачественное колесо), поэтому и живем плохо. А в США и Европе колесо хорошее – и народ живет там лучше, чем мы.

Да не потому в США и Европе "белки" живут лучше, что их колесо другое, более технологичное, на шарикоподшипниках, а не на деревянной палке. А потому что их лучше кормят – так как хозяева "беличьих колес" богаче и денег в тех странах больше. И еще те хозяева не выводят свои деньги в другую страну. Тем более, им и выводить-то некуда, наоборот – к ним в страну текут деньги с колес российских и иных "белок".

Однако многие все равно думают, что если заменить деревянное колесо на стальное и поставить его на шарикоподшипники, чтобы потери от трения были меньше – жить станем лучше, веселее. Да не вы станете лучше и веселее жить – а хозяева колеса!

Но почему тогда хозяева колеса не меняют деревянный дрын на шарикоподшипник, если им от этого станет лучше? Потому что это дорого и рискованно. Чтобы менять колесо – надо его остановить, и народ в этот момент может понять, что жизнь без колеса ничем не хуже, чем с колесом, наоборот – намного лучше. И тогда второй раз в это колесо уже не полезет. Поэтому хозяева и не меняют ничего – пусть "белки" бегут как бегут.

Колесо надо было ставить на подшипник с самого начала, но в 90-е было не до хорошего, демократию строили "из того, что было", вот все и получилось из деревяшек и палок, перемотанных скотчем.

А когда фотография Ельцина перед колесом начала раздражать "белок", им поставили Путина. И внушили, что надо бежать не останавливаясь, иначе Путина не станет, а вместе с ним не станет и России. Белки побоялись такой перспективы и побежали дальше.

И теперь непонятно, как заменить этот портрет еще раз, чтобы белки не остановились. Ведь им уже внушили, что Путин незаменим. Если заменить и ничего не случится, то белки могут подумать, что и с колесом их обманули, и перестанут бежать. А может быть и того хуже – испугаются самого факта замены, побегут в разные стороны и сломают колесо насовсем.

Поэтому и держат портрет Путина перед колесом, а само колесо, чтобы оно не развалилось, укрепляют разными духовными скрепами.

Но демократическое колесо – не единственное. Другое – это частный бизнес.

Белкам сказали, что если им заниматься, все будут богатыми и успешными. И белки залезли в колесо частного бизнеса, нарегистрировали фирм, набрали кредитов, наделали рекламы, набрали бухгалтеров, арендовали офисы – и бегут, бегут, бегут...

Абсолютное большинство этих фирм дублирует друг друга, перепродает одни и те же товары. Огромное количество людей делают дурную работу, отбирают друг у друга клиентов, сражаются за госконтракты, делают откаты ради победы в тендерах и так далее.

Эффективность экономики от этого бизнеса только снижается, потому что миллионы людей по всей стране заняты не производством, а борьбой друг с другом. Причем в ходе этой борьбы качество товаров не растет, так как большая их часть производится за рубежом – и их качество не зависит от того, кто конкретно вам их перепродаст.

Но белки упорно бегут, пытаясь стать успешнее, хотя все они находятся в одном колесе и успех одной белки достигается за счет другой.

По-настоящему успешными становятся только хозяева колеса. Это банки, у которых белки берут кредиты для "развития своего бега", топливные и энергетические компании и крупные импортеры, у которых белки закупают товары, чтобы перепродавать их и добиваться того, чтобы другие белки их покупали – те, которые бегут в колесе потребления.

Колесо потребления – самое большое из всех беличьих колес. Внутри него бежит даже больше белок, чем внутри колеса демократии.

Реклама говорит, что надо покупать новые товары – более современные, эффективные, модные. Нужно купить новый айфон, потому что предыдущий уже не катит. Нужно купить новый шампунь, потому что его рекламирует Роналду. Нужно купить новую бритву, новый автомобиль, новый телевизор, новые памперсы, новые таблетки от головы, новое средство от выпадения волос, новое средство для удаления волос, новые волосы и что-нибудь еще.

Перед беличьим колесом стоит телевизор и показывает, какие товары надо покупать больше и чаще. И белки в колесе соревнуются друг с другом, кто больше и чаще покупает, у кого новее айфон, у кого круче автомобиль, у кого шире экран и так далее.

И чтобы все это покупать, белки берут кредиты, а чтобы отдать их – надо бежать еще быстрее…

И белки бегут, бегут, бегут...

Бегут, думая, что вот сейчас выберут кого-то лучше Путина или, наоборот, оставят Путина на новый срок – и тогда станет лучше...

И некоторые действительно начинают больше зарабатывать, но это достигается за счет других белок, которые оказались не такими проворными. Каждая успешная белка достигла своего успеха, потому что пробежалась по головам двух или трех других. А самые успешные – по головам сотен и тысяч.

Белки ничего не производят, они только приводят в движение колесо, с помощью которого из страны выкачиваются ресурсы и направляются за рубеж.

И белок за это кормят. Но только в том объеме, чтобы им хватало сил крутить колесо и чтобы они не взбунтовались – ибо это приведет не только к остановке, но и к разрушению колеса.

А белки думают, что если они будут лучше и быстрее бежать, то их будут лучше кормить. Смотрят, как живут такие же белки в Европе и США – и думают, что если они будут бежать так же, то станут так же жить.

Смотрят, как живут на Украине, и думают, что если перестать бежать, то станет совсем плохо. А украинские белки смотрят, что им показывают и говорят про российских, и думают – как же хорошо, что они теперь бегут внутри независимого колеса.

Только нет никакого независимого колеса – есть просто разные колеса, побольше и поменьше. В одних белок больше, в других меньше. Одних кормят лучше, потому что нефтегазовый ресурс это позволяет, а других кормят хуже, потому что хозяева колеса не такие богатые, но при этом такие же жадные.

Вот собственно и вся система.

Демократия, рыночная экономика, капитализм, потребительский сектор, реклама, выборы, кредиты, частный бизнес – все это просто система беличьих колес, чтобы белки внутри бежали изо всех сил.

Телевизор показывает, что другие белки живут лучше, потому что быстрее бегут – и белки стараются бежать быстрее.

Телевизор показывает американских белок, европейских белок, украинских белок, выборочно показывает наиболее успешных российских белок – и остальные белки, глядя на "передовиков беличьего бега", стараются бежать во всю мочь.

Вся современная политика и экономика – это одна большая система беличьих колес, в которой белки готовы бежать, глядя в самый обычный телевизор, даже в скрипучем деревянном колесе.

Такая вот беличья карусель...

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110401/19584/-