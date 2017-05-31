Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2017

На фронтах Донбасса погиб легендарный Комбат — на днях на передовой погиб командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях.

Об этом сообщил журналист ВГТРК Александр Рогаткин.

«Это его подразделение вместе с батальоном Дениса Кудрина брало блокпосты на Бахмутке. Их было человек 60, и они держали в кольце группировку из 300 военнослужащих ВСУ», — сообщил Рогаткин.

Рогаткин, работавший в Донбассе в 2014 году, вспоминает, как ходил с Цвяхом на блокпост ВСУ с белым флагом и уговаривал «совершенно ошалевших» призывников из западной Украины (прекратить боевые действия — прим. РВ).

«Я помню заваленную украинскими танками и бэтээрами дорогу на этот блокпост. А когда противник все-таки согласился уйти, Володя лично выводил колонну, своей жизнью отвечая за безопасность украинских солдат», — вспоминает журналист.

По имеющейся информации, комбат и командир разведки батальона с позывным «Янык», ветеран ГБР «Бэтмен», подорвались на мине типа МОН.

Информацию о гибели Цвяха подтвердили в Народной милиции ЛНР.

Светлая память Владимиру Цвяху и его боевым товарищам. «Русская Весна» выражает соболезнования близким и родным погибших.

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