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Сводки от ополчения Новороссии 31 мая 2017

11:13. 31 мая 2017 Просмотров - 490 Нет комментариев Опубликовал:

Армия Порошенко обстреляла 17 населённых пунктов ДНР за сутки

Армия Порошенко обстреляла 17 населённых пунктов ДНР за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись семнадцать населённых пунктов Республики, по которым применялись: танки, артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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Комбат «Хулигана» Владимир Цвях погиб на передовой в ЛНР

Комбат «Хулигана» Владимир Цвях погиб на передовой в ЛНР | Русская весна

На фронтах Донбасса погиб легендарный Комбат — на днях на передовой погиб командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях.

Об этом сообщил журналист ВГТРК Александр Рогаткин.

«Это его подразделение вместе с батальоном Дениса Кудрина брало блокпосты на Бахмутке. Их было человек 60, и они держали в кольце группировку из 300 военнослужащих ВСУ», — сообщил Рогаткин.

Рогаткин, работавший в Донбассе в 2014 году, вспоминает, как ходил с Цвяхом на блокпост ВСУ с белым флагом и уговаривал «совершенно ошалевших» призывников из западной Украины (прекратить боевые действия — прим. РВ).

«Я помню заваленную украинскими танками и бэтээрами дорогу на этот блокпост. А когда противник все-таки согласился уйти, Володя лично выводил колонну, своей жизнью отвечая за безопасность украинских солдат», — вспоминает журналист.

По имеющейся информации, комбат и командир разведки батальона с позывным «Янык», ветеран ГБР «Бэтмен», подорвались на мине типа МОН.

Информацию о гибели Цвяха подтвердили в Народной милиции ЛНР.

Светлая память Владимиру Цвяху и его боевым товарищам. «Русская Весна» выражает соболезнования близким и родным погибших.

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Погибший вместе с Цвяхом «Янык» — один из ветеранов ГБР «Бэтмен».

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ВСУ заминировали железнодорожную станцию под ЛНР — МВД

ВСУ заминировали железнодорожную станцию под ЛНР — МВД

Украинские военнослужащие заминировали железнодорожную станцию «Горняцкая» у линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД ЛНР.

«Двадцать девятого мая 2017 года на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил житель города Горское. Мужчина сообщил, что стал свидетелем проведения минных работ в окрестностях железнодорожной станции «Горняцкая», расположенной в городе Золотое (у линии соприкосновения, — ред.)», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, работами руководили офицеры с нашивками 59-й бригады ВСУ.

«Факт внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений ВСУ. Начата проверка. Информация также передана в МГБ ЛНР и Народную милицию ЛНР», — уточнил источник.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинские каратели пять раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

Украинские каратели пять раз нарушили "режим тишины" в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы сел Сокольники, Новокиевка, поселка городского типа Фрунзе.

Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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Ожесточенный бой. Донецк 30.05.2017

Сегодня вечером украинская сторона открыла огонь по фронтовым территориям Донецкой Народной Республики.

На данный момент под огнем укрокарателей находятся Ясиноватский блокпост, Докучаевск, Дебальцево, Калиново и другие прифронтовые населенные пункты.

В ходе обстрелов подразделения украинских неонацистов применили артиллерийские орудия, различного калибра минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Несмотря на все заявления киевской хунты о соблюдении Минских договоренностей, в реальности картина совершенно иная: укропы продолжают грубо нарушать перемирие.

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Бой в Докучаевске 29.05.2017

Украинские каратели минувшей ночью открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Как минимум пять домостроений и электроподстанция повреждены в Докучаевске.

Всего за прошедшие сутки укропы 55 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв при этом 23 населенных пунктов Республики.

В ходе обстрелов подразделения украинских неонацистов применяли артиллерийские орудия, различного калибра минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Боец ЛНР о ситуации на участке фронта Смелое-Желобок

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Украинская каратели днем и ночью ведут огонь по позициям Народной милиции. Об этом сообщил военнослужащий Луганской Народной Республики Михаил Борзенко.

«В направлении Смелое, Желобок, Фрунзе и Сокольники украинская армия постоянно ведет обстрелы. Мы им не отвечаем, придерживаемся Минских договоренностей. Они не соблюдают ничего. Постоянно ведут обстрелы как днем, так и ночью. Единственное, что днем часа 3-4 можно отдохнут от их обстрелов, а ночью часа два», — сказал он.

«Это горячие точки ЛНР. У них (ВСУ – ред.) не отведено ничего. Все тяжелое вооруженное на линии разграничения», — подчеркнул лейтенант.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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