Константин Никифоров. Меркель и Трамп. Развод с битьем посуды

Президент США Дональд Трамп во вторник, 30 мая, снова раскритиковал Германию. Он отметил “огромное” превышение импорта над экспортом в торговых отношениях с ФРГ. Кроме того, Трамп подчеркнул, что немцы “платят намного меньше, чем должны, за НАТО и оборону”. “Очень плохо для США. Это изменится”, – подытожил президент.

( We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change).

И тут же США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России.

http://www.dw.com/ru/сша-снова-оштрафовали-deutsche-bank-за-отмывание-денег-из-россии/a-39055928

“Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Об этом сообщается во вторник, 30 мая.

ФРС заявила о “небезопасных и ненадежных” практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.

Схема “зеркальных сделок”

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему “зеркальных сделок” с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему “зеркальных сделок” были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

США штрафует Deutsche Bank

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

В апреле Федрезерв США оштрафовал банк на 156 миллионов долларов – на этот раз причиной послужили “небезопасные практики на валютных рынках”.

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиардов евро” ( конец цитаты).

В детстве не совсем политкорректная по нынешним временам присказка для подобных ситуаций существовала :” Получи, фашист, гранату”. Хотя бы выждали немного американские власти, а то невольно мысли о мести у простых обывателей могут возникнуть. Без сомнения, это простое совпадение. Но Deutsche Bank- это один из столпов немецкой экономики, ее символ.

Радуют немецкие комментарии

.http://www.dw.com/ru/комментарий-новая-эра-в-отношениях-германии-с-сша/a-39030337

–”Ангела Меркель (Angela Merkel) – самая влиятельная из глав правительств во всем мире – редко поднимала такую волну по ту сторону Атлантики: ее слова (о том, что прошли времена, когда ФРГ и Европа могли полностью полагаться на других. – Ред.) горячо обсуждаются, некоторые даже говорят о начале новой эры в отношениях между Германией и США. Возможно, что столь бурная реакция даже вызвала у канцлера ФРГ удивление, ведь, по сути, она лишь констатировала очевидный факт: какие бы качества ни приписывали президенту США Дональду Трампу, надежность явно не входит в их число.

Трамп и Brexit – выбор американских и британских избирателей поверг европейцев в шок и разбудил их. Кандидат с проевропейской позицией может даже обойти на выборах правых популистов – новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон продемонстрировал это на собственном примере. Шансы укрепить ЕС и продолжить писать его историю сейчас велики как никогда. А единый Евросоюз – это игрок, с которым должны считаться во всем мире” ( конец цитаты).

Они что, на полном серьезе убеждены, что за Макрона, взявшегося неизвестно откуда с непонятной программой, проголосовало большинство? Или так страх потерять ЕС велик? Немцы хотят перенять и использовать французский опыт?

Т. В. - Развод Германии и США не будет тихим. https://ria.ru/analytics/20170530/1495367649.html?utm_source=smi2&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners

Уже сейчас вынуто из под сукна предложение главы Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера о необходимости создания Евросоюзом собственной армии. Против самого Юнкера второе дыхание обрел скандал с созданием налоговой гавани в Люксембурге. Меркель получила неприкрытую угрозу от Д. Трампа — накануне выборов в Германии резко взвинтить пошлины на немецкие автомобили в США.

Дружба США и Германии при демократах строилась на негласном соглашении: Германия, как лидер ЕС, загоняла под власть США другие страны Евросоюза, сама, получив возможность зарабатывать на американском рынке, США – «крышевали» Евросоюз от внешних угроз, зачастую вымышленных, то шантажируя, то поддерживая Германию. Система европейских сдержек и противовесов была «оцентрована» по генеральной линии Берлина, который поддерживал Вашингтон. Возникновение конфликта Меркель- Трамп обрушило десятилетиями исправно функционировавшую систему немедленно после завершения визита американского президента в Европу.

Меркель, после публичного конфликта с Трампом пыталась сохранить лицо и перепоручила налаживание отношений с РФ президенту Франции Э. Макрону. Ну не самой же ей было звать в гости В. Путина на другой день после отлета Д. Трампа? Кстати, если бы к власти во Франции пришла Марин Ле Пен, то А. Меркель пришлось бы приглашать Путина к себе…

Путину в Версале европейцы сделали несколько заманчивых предложений и по Сирии, и газопроводу из Катара в Европу, поговорили и про Украину. Предложили оставить у власти Б. Асада в пику пожеланиям американцев, попросив взамен уступить немцам влияние на части Украины. Поманили в очередной раз отменой антироссийских санкций. Зачем «уступать», если и Сирия, и Украина перейдут под контроль Москвы в самое ближайшее время, а санкции носят чисто декларативный характер? Порошенко издал крик раненого на охоте зайца, поняв, что «друзья»-демократы из США и сами теряют влияние, а его просто бросили, но поделать ничего не смог. Даже Гонтарева объявила, что хочет в отставку и укатила на Мальдивы. Состоится ли развод Германии с США, или нет — пока не понятно, а вот раздел имущества уже идет полным ходом.

Всякие мелочи вроде Сирии и Украины могут отойти и русским с немцами, но от европейских, а значит – немецких 300 млрд. евро для НАТО, то есть, для американского ВПК, республиканцы отказываться не намерены. То ли так совпало, то ли грядущей армии ЕС указали ее место в международных конфликтах, но в Кабуле, возле посольства Германии прогремел взрыв. Власти сообщают о 19 погибших и 49 пострадавших.

