Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2017

ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР

В ДНР шесть домостроений и газопровод повреждены в Ясиноватой и ее пригородах в результате обстрелов со стороны ВСУ с минувшего вечера.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на и.о. главы городской администрации Олега Моргуна.

«В 20:15 был прилет на улицу Красная, 38, повреждено остекление и фасад. В 21:20 в поселке Красный Партизан по улице Гагарина, 1, 3, 5 повреждены два гаража, въездные ворота и фасад дома. В поселке Крутая Балка в результате попадания по улице Широкая, 47 выбиты окна, повреждены двери, а на улице Победы сгорел дом», — сказал Моргун.

Кроме этого, по его словам, в Ясиноватой по улице Подлесная перебит газопровод, в результате без газа остались 29 абонентов. Работы на поврежденных участках ведутся с раннего утра.

Информация о пострадавших уточняется.

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Украинская армия семь раз нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы памятника князю Игорю, поселка Красный Яр, сел Желобок, Калиновка, Новокиевка, Логвиново, Лозовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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В Донбассе вспыхнули ожесточенные бои, ВСУ обстреливают Докучаевск

Вечером 29 мая на территории ЛНР и под Дебальцево завязались бои. Так, около 22.15 начался бой с применением бронетехники в районе н.п. Калиново. Примерно в это же время украинские войска подвергли обстрелу из минометов и бронетехники Докучаевск. Сообщается о попадании в многоквартирный дом. А в 23.00 вспыхнул артиллерийский бой в районе Дебальцево. Есть попадания по н.п. Логвиново. «Дебальцево громко», «Углегорск. Со стороны Светлодарска около 22.50 отработала укропская арта», — сообщают местные жители. Читайте также: Грузинские наемники убили солдат ВСУ, мешавших им грабить мирных жителей

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Ночные обстрелы Докучаевска

Докучаевск обстрел города со стороны Новотроицкого 29 мая 2017 года

Прилеты были по Старой колонии, один снаряд попал на ПС «Стыла 110», из-за чего часть города осталась без света (поврежден трансформатор) время 03.36 слышны постоянные прилеты тяжелого.

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МВД ЛНР: грузинские наемники перестреляли бойцов ВСУ, помешавших им мародерствовать

Грузинские наемники в селе Валуйское Станично-Луганского района убили трех военнослужащих ВСУ, пытавшихся воспрепятствовать мародерству и грабежу населения. Об этом сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

«На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель села Валуйское М. По словам мужчины, 21 мая он стал свидетелем конфликта солдат ВСУ и вооружённых людей с грузинскими флагами на форме. Ссора возникла на почве мародёрства последних: трое украинцев призывали грузин быть «повежливее» и не грабить местное население подчистую. Конфликт закончился пленением украинских солдат. На следующее утро их тела с огнестрельными ранениями нашли в районе Погореловки», — рассказали в Министерстве.

«Из общения с украинскими военными заявитель узнал, что в совершении расстрела обоснованно подозреваются грузинские наёмники. Однако проведённое СБУ расследование официальных результатов не дало. От полиции и общественности данный инцидент скрывается», — добавили в ЦВО МВД ЛНР.

Министр внутренних дел Республики генерал-майор полиции Игорь Корнет ранее заявлял, что МВД ЛНР готово оплачивать важную достоверную информацию о киевских силовиках и их преступлениях в Донбассе.

Корнет 20 апреля сообщил, что МВД ЛНР в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса запустило телефонную горячую линию по оказанию правовой помощи жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 29.05.2017

Белый дом планирует возобновить переговоры с Россией

В МИД РФ пообещали ответить Эстонии на высылку дипломатов по принципу взаимности

ЕС продлил санкции против Сирии

Украинские боевики обстреляли ДНР и ЛНР есть разрушения

Путин и Макрон проводят переговоры во Франции

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