Два сценария ослабления Путина – 2

Анализируя особенности политического процесса наступившего предвыборного года и уже происходящие события, приходишь к выводу, что наши западные «партнеры» не сняли лозунг «Путин должен уйти» с повестки дня. С учетом фактических реалий современного российского общества, возникших в результате Крымского консенсуса, сегодняшняя реализация на практике этого лозунга будет отличаться от действий в 2011-2012 гг. Подготовленные Западом сценарии для президентских выборов в России 2018 года описаны в статье «Два сценария ослабления Путина». Считая эту тему крайне важной, хотел бы дать некоторые пояснения.



Для понимания сегодняшнего момента необходимо вернуться в 2014 год. Россия на подъеме. Ее политический и медийный вес в мире увеличивается. Успешно проведена Олимпиада, готовится встреча руководителей большой восьмерки в Сочи (а пройдет в Брюсселе!), продолжается рост экономики и благосостояния граждан, идет успешное перевооружение армии. Продолжение развития России в таком ключе в ещё сколько-нибудь значительном промежутке времени неизбежно делает из России страну с успешно развитой экономикой, обладающей современными Вооруженными силами, способную себя и защитить и накормить. При наличии растущего авторитета на международной арене это сделало бы нашу страну независимым, а потому крайне неудобным для Запада игроком.

Внимательно следя за ходом событий и понимая, что время работает против него, США с 2013 года раскручивают кризис украинской государственности. Их расчет на то, что хаотизированная Украина неизбежно повиснет на России неподъемным политическим и экономическим грузом. Что в итоге и остановит движение Кремля на пути укрепления суверенитета страны. Однако западный сценарий не сработал: Путину удалось использовать действия Запада на Украине против него самого, поймав «партнеров», что называется, «на противоходе». Разрушительная энергия США и их союзников в украинском вопросе сработала против них же. В этот момент Россия впервые вышла из Беловежского консенсуса, поддержав референдум в Крыму и начав отправлять гуманитарные конвои сопротивляющемуся Донбассу.

В итоге внутри России сложилась уникальная ситуация, которая позволяла использовать новые внешнеполитические обстоятельства для изменения политической повестки внутри страны. Однако этого не произошло. Ближайшим и самым удобным способом решения этого вопроса были выборы в Думу 2016 года, но они не решили политической задачи приведения внутренней политики в соответствие с массовым запросом граждан на её изменение в рамках нового Крымского консенсуса. Сегодня Россия со своей внутренней и внешней политикой напоминает успешно действующую армию, оторвавшуюся от своих тылов. Тылы не то, чтобы не справляются, просто они не успевают и не желают менять темп своей работы, соотнося его со скоростью наступления.

Почему именно этот разрыв между внутренней и внешней политикой и будет определять действия всех основных игроков на выборном цикле 2018 года, мы сейчас и поговорим.

Будучи приговоренной глобалистами к расчленению и ликвидации, Россия, смогла изменить этот гибельный сценарий, используя растущее противоречие между жиреющей и желающей глобального суверенитета Европой и слабеющими США. Это позволило Путину в «нулевые» достигнуть серьезных внешнеполитических успехов. Сегодняшняя логика развития страны диктует необходимость трансформации их в точно такие же внутриполитические изменения и успехи. Но этого невозможно достигнуть, если иметь структуру воспроизведения элиты, её целеполагание, генезис которых из середины 90-х. Тогдашний «лейтмотив» элиты — не служите, а обогащайтесь. Девиз общества – потребляйте! Для новых внешне и внутриполитических задач все это уже не подходит. Недостаточно и чисто «косметического ремонта» этих принципов. Потому, что вся структура экономики логично вытекала из целеполагания элиты и всего общества. Экономика была построена так, чтобы наверху могли обогащаться, а внизу потреблять. И если для этих действий нужно было снести завод, а на его месте построить бизнес-центр или торговый комплекс, то так и поступали. Однако сегодняшняя ситуация, диктующая необходимость развития производства внутри России, создает у нас потребность в заводах, а не в торговых центрах. Иначе мы будем и далее строить огромные магазины, в которых продолжится продажа друг другу западных брендов, произведенных в Китае. И мы будем зависимы и легко уязвимы.

Логика развитий событий, инстинкт власти присущий Путину, толкают его на неизбежное изменение внутренних параметров российского общества. В нулевые годы Россия сумела сохраниться, используя противоречия между США и Европой, сумев обуздать аппетиты глобальной мировой элиты. Сегодня интересы глобалистов, совпадают с интересами части внутрироссийской элиты, которая хочет сохранить свое нынешнее положение и не желает соглашаться с новым целеполаганием общества, в котором слово «обогащайся» все больше заменяет слово «служи». Путин, распространяющий принципы суверенной внешней политики на внутреннюю, представляет для нее не меньшую угрозу, чем для глобальных игроков, не заинтересованных в усилении Москвы. Россия сохранится и продолжит развитие только в том случае, если она сможет в части отстаивания государственных интересов точно также урезать аппетиты части внутренней элиты, как это уже было сделано в отношении глобальных игроков. Вопросы внутренней политики сегодня становятся такими же определяющими для выживания страны, как вопросы внешней политики в «нулевые».

При такой ситуации совпадения интересов и солидарности части внутренней и глобальной элиты, могут ли они остаться в стороне от президентской компании 2018 года? И никак не пытаться влиять на ход событий? Разумеется, нет. И вот здесь Запад, опираясь на своих объективных союзников внутри России, пытается точно также поймать Путина «на противоходе», как Владимир Владимирович сделал это в отношении самого Запада.

«Что, популярны вы в народе? – рассуждают на Западе — 84% поддержки избирателей, думаете, это ваша сила? – говорят глобальные элиты — А нам кажется это ваша слабость».

«Почему?» — спросим мы удивленно.

Потому, что когда значительная часть медийной элиты ориентируется на Запад, в целом прозападная элита обладает значительными материальными средствами и своими лоббистами в экономическом блоке правительства, то вопрос, как сделать Путина персонально ответственным за все, происходящее в стране, является вопросом технологии и времени.

Тут мы подходим к Сценарию номер №1, который мы описывали в предыдущей статье. Он имеет своей целью разрушить массовую поддержку Путина избирателями и сделать его президентом меньшинства. Работа над реализацией этого сценария похожа на автомобильный конвейер: один прикручивает лампочку, другой закрепляет колеса к корпусу, в целом же получается автомобиль. Одни в правительстве принимают постановления, ухудшающие социально-экономическую ситуацию. Другие проводят самые непопулярные законы через Думу. Третьи своими постоянными разговорами о необходимости увеличения пенсионного возраста и неизбежности краха экономики сеют тревогу и опасения. А четвертым только и остается, что объяснять 84% процентам избирателей, поддерживающим Путина, что это его правительство принимает подобные постановления, его Дума проводит непопулярные законы, его «говорящие головы» экспертов и министров убеждают население, что дальше будет ещё хуже. Что чуть ли не по прямому указанию президента переписывают ценники в магазинах и задерживают выплату пенсий и зарплат.

«Ну, что Владимир Владимирович, 84% поддержки это для вас хорошо? – говорят глобальные элиты — Для нас хорошо. Если мы влияем на ваш экономический блок правительства, на значительную часть вашей Думы и на якобы ваши, говорящие в телевизоре и интернете, головы, то ваша огромная поддержка для нас означает «оптом дешевле». Нам не нужно гоняться за каждым процентом – они все сгруппировались вокруг вас. Нам проще вести пропаганду. Народу нужно дать объяснение, почему он стал жить хуже, и тут нам сразу все 84% очень пригодятся».

Мы уже видим, как Сценарий №1 уже сегодня реализуется в предвыборный год. Но глобальные элиты действуют в полном соответствии с русской поговоркой «обжегшись на молоке, дуют на воду». Неоднократно обжегшись на Путине, они не могут быть уверены, что он не придумает некий изящный выход из той ситуации, что создается для его поражения во внутренней политике.

Тут и подходит самое время для активизации Сценария №2, целью которого является убедить Путина в целесообразности не идти на выборы.

84% говорите? Они основа стабильности в обществе? Так не идите на выборы, отойдите в сторону. Сохраните эту самую основу стабильности в неприкосновенности. Иначе мы здорово «проредим» проценты вашей поддержки. Отпустите из рук все свои властные полномочия, чтобы было невозможно увязать каждую платежку с увеличивающимися тарифами персонально с вами. Вы же все равно не сможете влиять на размер этих платежек, пока воспитанные нами в традициях либеральной экономики работают в вашем правительстве. Уйдите от огня критики. Станьте Дэн Сяопином.

Не уверены, что это правильно и безопасно? Так вся элита сейчас громко поклянется в верности вам лично и вашей политике. Хотите, один раз поклянется, хотите десять. Будет клясться до тех пор, пока вы им не поверите. И согласитесь не идти на президентские выборы 2018 года…

Вот вам и Сценарий №2 вложенный, как матрешка в Сценарий №1.

Подведем итог.

Путин не может не понимать складывающейся ситуации, не может не осознавать своей исторической роли в России, на всем постсоветском пространстве и даже за его пределами. Поэтому есть все основания считать, что оба сценария его ослабления, разработанные на Западе, не будут реализованы.

А боевой клич «Путин должен уйти» так и останется лозунгом политических неудачников…

Источник: nstarikov.ru