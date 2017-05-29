Два сценария ослабления Путина

До выборов президента России осталось менее года. А это значит, что неизбежна активизация внутренних и внешних сил, выступающих под лозунгом «Путин должен уйти». С моей точки зрения в выборном цикле 2018 года этими силами будут разыгрываться два сценария. Вложенных друг в друга, как матрешки.



Сценарий ослабления Путина № 1 (откровенно враждебный)

Цель – разрушить массовую поддержку Путина избирателями и сделать его «президентом меньшинства».

Выполнение этого сценария зависит от достижения следующих результатов:

— Ухудшение социально-экономической обстановки.

Экономика многовариантна. Даже в рамках нынешней капиталистической системы экономическое устройство, безусловно капиталистических Норвегии, Мексики, Германии и США, принципиально различается. Все страны капиталистические – а экономики разные. Очевидно, что даже в рамках существующей системы имеется много разных средств, к которым вы прибегаете, для получения нужного вам экономического результата. Если из всего этого многообразия правительство Медведева всегда выбирает наихудшие образцы, то мы не можем считать, что это вопрос некомпетентности или случайного выбора.

Это правительство, правительство «Единой России», имеет всю полноту власти, практически над всей её вертикалью в стране. Большинство партий в мире мечтали бы о таком объеме властных полномочий. При этом уровне монополизации власти в руках одной партии, наличии многовариантности экономических методов и свободы в их выборе, мы видим весьма печальные результаты. Это отсутствие экономического роста в стране, ухудшение качества жизни, падение доходов населения. Все это является следствием политики, проводимой правительством Медведева.

Что в итоге подрывает авторитет президента.

— Повышение уровня тревожности в обществе.

Любое общество способно решать стоящие перед ним задачи, видя перспективу завтрашнего дня. Это дает смысл сегодняшним действиям. Реализация пункта № 1 «Ухудшение социально-экономической обстановки», приводит к повышению уровня дискомфорта в обществе. Но это не так страшно, если впереди люди видят цель, ради которой они сегодня этот дискомфорт испытывают. Значит сторонникам лозунга «Путин должен уйти» жизненно необходимо повышать ещё и уровень тревожности в обществе. Дискомфорт сегодня и тревога за завтра дают синергетический эффект нарастания хаоса внутри общества.

За счет чего достигается повышение уровня тревоги?

— Многолетние постоянные разговоры чиновников правительства, ответственных лиц, экспертов, о том, что именно в этом году будут исчерпаны все финансовые резервы государства. После чего неминуемо наступит крах.

— Натравливание одной части общества на другую. Например, молодежи и части городских жителей на правоохранительные органы и в целом на государство.

— Многолетняя «дискуссия» членов правительства друг с другом о неизбежности и необходимости повышения пенсионного возраста.

— Увеличение миграционных потоков в стране.

— Насильственное внедрение отвергаемой обществом ювенальной юстиции.

— Потворствование самодурству и злоупотреблениям чиновникам на местах.

— Усиление имущественного расслоения — рост числа миллиардеров на фоне падения доходов большинства граждан.

Итог:

Население испытывает дискомфорт от ухудшения качества жизни, при этом в рассказах чиновников видит будущее таким, каким оно не нравится подавляющему большинству избирателей. Это ведет к разрыву связи между властью и обществом, падению уровня доверия, снижению авторитета Путина. В случае принятия решения идти на выборы, реализация этого сценария усиленная массовыми беспорядками на тему «за все хорошее против всего плохого», позволит снизить уровень поддержки народом и в случае победы сделать В.В. Путина президентом меньшинства. Что значительно снизит для него поле политического маневра и политических возможностей во время следующего президентства.

Сценарий ослабления Путина № 2 (лукаво дружественный)

Цель – убедить Путина в целесообразности не идти на выборы.

До официального объявления об участии или неучастии Путина в выборной компании, максимально эффективная реализация Сценария №1 позволяет попытаться предложить на рассмотрение Путину политтехнологический маневр. Идея этого маневра состоит в том, что, раз уж якобы невозможно избежать ухудшения социально-экономических параметров, то лучше будет выдвинуть другую кандидатуру на президентский пост. Которая бы и собрала на себя весь негатив. Для попытки реализации Сценария №2 должна быть создана иллюзия внутри элитного консенсуса, где определенная часть элиты посчитает, что ради сохранения управляемости процесса, Путину лучше всего выйти из-под огня критики.

Кулуарно, в личных беседах, медийно, через часть политологов, политически, в рамках дискуссии внутри «Единой России» и среди известных политических деятелей, на разные лады будет муссироваться и пропагандироваться эта идея. Для создания нужного информационного фона будет использовано несколько направлений:

— Монолитное мнение либеральных экономистов, что нынешний экономический курс единственно возможный и самый оптимальный (чтобы блокировать возможность экономической альтернативы и стабилизировать планируемое и желаемое ими ухудшение социально-экономической ситуации).

— Использование ухудшения ситуации в экономике и неизбежный в таких условиях рост протестных настроений, для убеждения Путина в том, что стабильность может быть сохранена лишь при неизменности рейтинга доверия к нему. Который, якобы, неизбежно пострадает при его участии в выборах и победе в них.

Все эти маневры будут вестись на фоне усиления верноподданнических разговоров, целью которых является снятие сомнений и убеждения первого лица государства в том, что никаких внутри элитных заговоров нет, никогда не было и быть не может в принципе.

Чем чреваты подобные разговоры и подобные предложения нам прекрасно видно на примере Николая II, которому чуть более ста лет назад говорили примерно тоже самое в поезде на станции Дно. Ради сохранения стабильности в сложной ситуации, ради успокоения масс, надо бы Вам отойти в сторону…

А теперь давайте внимательно следить за тем, кто будет повышать нам уровень социально-экономического дискомфорта и тревожности.

При этом размышляя о необходимости текущего экономического курса, ведя верноподданнические разговоры и беспокоясь о повышении уровня протестной активности.

Что-то мне подсказывает, что это будут деятели из одной и той же политической и идеологической «конюшни».

Продолжение следует…

Источник: nstarikov.ru