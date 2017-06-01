Два сценария ослабления Путина: Постскриптум

Не секрет, что многое (если не почти все) в развитии нашей страны определялось личностью её руководителя. Безмерно талантливый и готовый на жертвы и лишения во имя справедливости, народ России всегда нуждался в Личности с большой буквы, готовой возглавить и направить в нужное русло его колоссальную созидательную энергию. Масштаб личности во главе России почти всегда определял и успехи всей державы. Когда во главе страны находился масштабный государственный деятель, страна расширялась, усиливалась, росла её международная роль и авторитет. Примеры обратного перед глазами у всех: Ельцин и Горбачев. Два человека, чьи человеческие качества и «таланты» довели до распада Советский Союз.



То, что очевидно для граждан России, не менее очевидно и нашим противникам. Именно поэтому стремление произвести «перемены» на самом верху российской власти стало одним из стержневых направлений политики Запада в отношении нашей страны. В 2011 году государственные деятели США, наряду с российскими либералами в унисон требовали и настаивали, чтобы Россию в 2012 году возглавил кто угодно, но только не Путин. «Путин должен уйти» и сегодня остается боевым лозунгом прозападной Пятой колонны и желаемым результатом итогом западной политики в отношении России.

Президентские выборы 2018 года дают нашим «партнерам» надежду разыграть очередную партию, с целью ослабления В.В. Путина. Два возможных сценария действий Запада и части российской элиты, на Запад ориентирующейся, описаны в двух моих статьях «Два сценария ослабления Путина» и «Два сценария ослабления Путина-2».

Эти сценарии вложены друг в друга, как матрешки. Смысл их в двух словах таков:

— путем сознательных действий по обострению социально-экономической обстановки вызвать протесты и обширное недовольство в стране, снизить поддержку Путина избирателями, чтобы в итоге сделать его президентом меньшинства (Сценарий №1);

— опираясь на это искусственно созданное напряжение и недовольство в обществе, убедить Путина в целесообразности не идти на выборы 2018 (Сценарий №2).

Как говорится, практика – критерий истины. Прямо на следующий день после публикации статей, новостная лента принесла следующую информацию.

«Минэкономразвития (МЭР) закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза — 2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых».

Министерство экономического развития говорит о том, что пенсии в России в ближайшие 20 лет фактически не будут расти! Подчеркну, что это говорит часть правительства, которое просто исходя из своего названия, ОБЯЗАНА развивать экономику. Что же мы имеем в итоге? Экономика в России есть. Министерство по его развитию есть. А пенсии в ближайшие 20 лет расти не будут?!

Как такое возможно? Если в правительстве «Единой России» Д.А. Медведева не могут развивать экономику и не собираются вообще выполнять социальные функции государства, так и нужно сказать. Будет некрасиво, но честно. Представьте себе, что подобное заявление сделало бы Министерство обороны. В ближайшие 20 лет точность попадания наших ракет в цель расти не будет. То есть ракеты есть, специалисты есть, а точность их полета и попадания расти не будет. Что бы мы сказали в ответ на такое заявление? А почему горе-экономистам можно такие заявления делать?

Не ищите логики, не старайтесь понять аргументы подобных заявлений.

Цель заявлений экономического бока правительства Медведева только одна: наносить удар по популярности Путина накануне начала предвыборной президентской кампании. Информация, что пенсии 20 лет останутся без изменений сеет тревогу и уныние в обществе. При том – во всех его слоях. Нынешние пенсионеры прекрасно знают, что и сегодня на пенсию мало, что купишь. А тут 20 лет она не будет расти, на фоне постоянно растущих цен. Те, кто за эти 20 лет станет пенсионером, впадет в ступор от официальной информации правительства, которая рисует ему гарантированную бедность, а то и нищету в самой ближайшей перспективе. Молодым, которые и через 20 лет на пенсию рано рассчитывать, подобные заявления лишний аргумент в пользу необходимости в обязательном порядке идти «на протестные акции», раз само правительство публично расписывается в своей профнепригодности. Причем ещё и за несколько следующих правительств вперед.

В целом, если раньше лично Медведев выступал с заявлениями «денег нет, но вы держитесь», то теперь его подчиненные творчески развили мысль шефа — «пенсий не будет, а держаться надо 20 лет». Ведь в «разработках» МЭР снова фигурирует необходимость повышения пенсионного возраста. Дискуссия об этом постоянно «всплывает» в СМИ, будоража общественность и нагнетая страхи и пессимистические ожидания в обществе.

При этом, догадаться, что заявления в стиле «мы все умрем», связанные с экономикой, расписанные на очень длительные периоды, несут огромный вред государству и его первому лицу, вовсе не сложно. Отвечая на вопрос «что это глупость или измена», ошибиться просто невозможно.

А если добавить сюда тот факт, что люди, которые не хотели заниматься планированием более чем на год, вдруг начали «откровенничать» об отсутствии роста пенсий через два десятилетия, то сознательность и обдуманность действий финансового блока правительства перестанет вызывать сомнения.

О чем я и написал в двух статьях, описанный в которых сценарий активно воплощается прямо на глазах.

Источник: nstarikov.ru