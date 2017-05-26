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Путин ищет рецепт единства России

12:14. 26 мая 2017 Просмотров - 60 Один комментарий Опубликовал:

Можно ли, замалчивая острые проблемы, остановить центробежные тенденции в стране.

Наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева направо) у нового храма Воскресения Христова
 

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранять единую российскую нацию. «Мы знаем, как хрупок гражданский мир. Теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом, не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны раскола, и именно поэтому наша общая обязанность — сделать всё от нас зависящее для сохранения единства российской нации», — сказал Путин на торжественной церемонии освящения нового Храма новомучеников и исповедников российских в Сретенском монастыре Москвы.

Также он отметил, что необходимо поддерживать общественно-политическое согласие, опираясь на традиционные ценности и религии. Стране необходимо не допустить ожесточения и раскола. Путин также отметил, что одна из главных целей — благополучие каждого человека и Родины в целом. Это и есть тот ключ, который помогает преодолевать разногласия, заключил он.

При всей верности произнесённых слов, возникает вопрос: а есть ли то самое единство нации, которое призывает беречь президент? И почему эта тема поднята именно сейчас?

— В последнее время Владимир Путин сделал лейтмотивом многих своих выступлений именно тему единства нации и борьбы с расколом, — говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — Эта тема прозвучала и в недавнем послании президента Федеральному собранию.

С одной стороны, эта тема актуализировалась в связи с приближением столетия Великой Октябрьской социалистической революции. В Кремле долго решали, как стоит подавать это событие. Возобладала точка зрения, что нужно делать акцент на «гражданское согласие». А главным лозунгом должно стать: «не разжигать» ни в какую сторону. То есть не устраивать бурных дискуссий в СМИ о том, кто был всё же более прав — «красные или белые», не обострять социальные противоречия, ни тем более этно-религиозные.

Это общая установка последних лет — сохранить статус КВО во всём, что касается символов нашей истории. Главный принцип — как можно меньше «раскалывающих» тем.

«СП»: — Насколько эффективен такой подход?

— Поляризация в обществе всё равно происходит. Как по идеологическим линиям, так и по этно-религиозным. Достаточно посмотреть, как активно распространяется исламистская идеология, причём не только там, где большинство населения традиционно придерживается мусульманства.

«СП»: — Почему всё острее противостояние между сторонниками советской идеи и теми, для кого, условно говоря, идеальным государем представляется Александр III?

— Да, если вспомнить конец 90-х годов, раскол «на красных и белых» был слабее, чем сейчас. Наверно, тогда внимание и тех, и других было отвлечено на борьбу с «либеральным оскалом» власти. С того времени государственный официоз изменился (речь не идёт о том, что власть перестала быть либеральной, а о том, что она перестала себя таковой подавать). Просто сменился, скажем так, идеологический фасад власти. И поэтому противостояние «коммунистов» и «антикоммунистов» снова усилилось. Но я вижу в этом ещё симптом ощущения обществом политической и экономической неуспешности России в последние четверть века. Зацикленность на прошлом, на обсуждении исторических персонажей является признаком отсутствия серьёзной работы над современными идеологическими и социальными проблемами. По основному набору мифов и «красных», и «белых» можно проследить какие сегодняшние неврозы проявляются через них.

«СП»: — В чём недорабатывает государство?

— На мой взгляд, наше государство ещё с советских времён слишком увлечено культом разнообразия. Как культурно-этнического, так и идеологического. В то время как именно политика культурной интеграции способствует укреплению единства нации. Однако вот ей-то как раз уделяется мало внимания. Единство появляется не в результате табу на «раскалывающие» вопросы, а в результате планомерной политики интеграции на базе единой культуры и целостной версии исторической памяти. Усилия по культурной интеграции общества на базе русского языка, русской культуры, русской исторической памяти должны быть регулярными. В противном случае могут начать преобладать центробежные процессы.

 

«СП»: — Социальное неравенство также раскалывает общество. С этим что делать?

— Если государство выведет тему уменьшения социального неравенства в приоритет, результат не будет немедленным. Но это будет позитивный вектор для всего общества. Это может стать очень хорошим объединяющим фактором. Единство нации достигается не за счёт негласного запрета поднимать «опасные темы», а за счёт смелости браться за них и решать их. Именно политику по снижению социального неравенства примут люди самых разных политических взглядов и национальностей. Тот же исламский терроризм на Кавказе потеряет один из главных своих аргументов, что современное светское государство не может и не хочет выстроить общество хотя бы относительной социальной справедливости. Однако мы видим, что подобные идеи если и звучат с политических площадок, то в очень ослабленном, паллиативном виде.

«СП»: — Что конкретно можно было бы сделать в данном направлении, кроме введения прогрессивного подоходного налога?

— Тут надо подходить комплексно. Надо проводить политику деофшоризации, направленную на возвращение капиталов в Россию. Необходимо выравнивать и территории, то есть вкладывать огромные средства не в несколько субъектов федерации, как сейчас, а в те регионы, которые остро нуждаются в этом. Усиливать профсоюзы и так далее. Простор для деятельности тут широкий. Все эти меры хорошо показали себя, в частности, в первые десятилетия после Второй мировой войны в ряде европейских стран.

«СП»: — Способна нынешняя политическая элита в России осуществить подобные меры?

— Пока не вижу к этому никаких предпосылок. Долго держать единство нации под лозунгом «не разжигать» — невозможно.

— Единство российской нации сегодня держится на концепте государственного патриотизма, — считает декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — Всё-таки граждане России в большинстве своём государственники, и пока ещё большая часть из нас в той или иной степени ориентируется на власть. Кроме того, продолжает сказываться фактор Крыма и фактор противостояния Западу, претендующего на наш государственный суверенитет.

Весна 2014 года показала, что нас может сплотить активная внешняя политика, борьба с внешней угрозой.

Другое дело, что скрепы, на которых держится страна, необходимо усиливать, а этого не происходит.

При этом российская элита действует топорно, а иногда чуть ли не самоубийственно. Своими зачастую непоследовательными действиями власть провоцирует конфликты и нездоровые настроения в обществе. Взять ту же коррупционную тематику. Хоть она и была вброшена в наши СМИ, скажем так, «пятой колонной», борьбу с коррупцией никто не отменял. И народ должен видеть, что эта борьба приносит вполне конкретные результаты.

Непоследовательная внешняя политика, упорное нежелание открыто признать поддержку Донбасса, например, отталкивает от власти патриотически настроенные слои общества. У меня есть ощущение, что Владимир Путин понимает эти опасности, но вот чиновничество нередко проявляет пассивность или даже нежелание исправлять порочные стороны сложившейся государственной системы.

«СП»: — Почему в обществе усиливается противостояние по идеологическим мотивам?

— Действительно, в обществе в нашем интеллектуальном сообществе порой наблюдается война всех против всех. Либералы воюют с державниками, державники с коммунистами, коммунисты с православными и так далее. На это накладываются, мягко говоря, странные инициативы от лица власти. Как, например, установление мемориальной доски Маннергейму в Санкт-Петербурге. Это надо было додуматься сделать в городе, который потерял сотни тысяч жителей в годы Великой Отечественной войны. А в той войне, напоминаю, Маннергейм был союзником Гитлера. Или — памятник Колчаку, который был тоже весьма противоречивой фигурой и умудрился репрессиями настроить против себя зажиточное сибирское крестьянство.

Таким образом будоражить прошлое совершенно не стоит. Владимир Путин это понимает и потому уже много лет поддерживает самые разные слои российские элиты, пытаясь объединить коммунистов, либералов и патриотов. Не случайно в своё время был заброшен в общество концепт суверенной демократии.

 

http://svpressa.ru/politic/article/173147/

 

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Один комментарий»

  • 6024 3644
    Андрей 26 мая 2017 в 12:40 Ссылка Пометить
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    “стало лейтмотивом последних выступлений”, волдырик то оказывается солист. Однако.
    Серый ты зачем эту муть сюда притащил?

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