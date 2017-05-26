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Исраэль Шамир. Трамп занялся Палестиной

09:27. 26 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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«В России евреи есть, а еврейского вопроса нет», — заметили ещё Ильф и Петров. Сегодня скажем: евреи есть и живут совсем неплохо, а еврейского израильского лобби нет — и не надо. Нет хотя бы потому, что в 90-е годы произраильские евреи уехали в Израиль, кто-то остался выживать, кто-то вернулся в Россию или ещё куда-нибудь уехал, а российские евреи выбрали себе Россию и Израилем особо не озадачены. Поэтому русским читателям не так легко понять, что в США ситуация совсем иная: оттуда массового отъезда в Израиль не было, и сформировалось мощное израильское лобби — важный фактор политической жизни сверхдержавы. Поэтому ближневосточная тема, а точнее — израильско-палестинский конфликт, для американцев не внешняя, а внутренняя политика.

Осаждённый, загнанный в угол своими многочисленными врагами президент Трамп отправился на Ближний Восток, чтобы разрулить свои внутренние проблемы. Он попытался вбить клин между либеральными евреями, окопавшимися в центральных СМИ и конгрессе с сенатом, с одной стороны, и более пылкими сионистами — с другой. При этом ему надо было не утерять собственной базы — тех американцев, которые недовольны ни либеральной произраильской парадигмой (массовый привоз мигрантов, исключение церкви из общественной жизни, ослабление института семьи, поддержка финансового капитала и борьба с традиционализмом), ни неоконсервативной сионистской (войны на Ближнем Востоке). Хотя и в очень мягкой форме, им хочется вернуть израильское влияние в США на уровень времён президента Никсона, если не Эйзенхауэра. Эти люди голосовали за Трампа, и для них надо было обозначить их собственные приоритеты.

Поэтому Трамп начал не с Израиля, и в ходе израильской поездки несколько раз подчеркнул, что для него евреи — не единственный свет в окошке. Он начал с Саудовской Аравии, где за считанные часы выбил на $300 млрд заказов для американской военной отрасли и получил благословение исламских лидеров на активное пробивание израильско-палестинского урегулирования.

Визит в Святую Землю он начал с паломничества в храм Гроба Господня. Там нечасто бывали американские правители. Они в основном протестанты, а протестанты этим храмом не увлекаются, мягко говоря. Уже поэтому нужно отметить Трампа за то, что начал паломничество с Гроба Господня, тем более что и проход туда долгий, трудный и небезопасный. Этот христианский аспект Трамп усилил и своим последующим визитом в Рим и аудиенцией у Папы Римского. Этим президент как бы говорил американцам: хотя я плясал с саблями в Эр-Рияде и хвалил ислам, хотя я хвалил Израиль и евреев, но я начинаю и завершаю церковью.

После храма Трамп побывал у Стены Плача — главной еврейской святыни. До него ни один правящий американский президент туда не подходил — во избежание дипломатических осложнений. Трамп не побоялся, но сделал сильный ход. Несмотря на молитвенные жесты у стены, он отказал израильскому премьеру Биби Нетаньяху в его просьбе проводить американского президента к стене, всё объяснить и сфотографироваться с ним. Трамп и его люди люто троллили израильского премьера: «А какое вы, простите, имеете отношение к этой стене? Ведь она находится на оккупированной вами палестинской территории!» — что, конечно, соответствует юридическому статусу Восточного Иерусалима, хотя израильтяне считают его своим.

Ни разу Трамп не назвал Иерусалим израильским, во время пребывания в оккупированном Восточном Иерусалиме он запретил официальным фотографам израильского МИДа его фотографировать и размещать информацию на своих сайтах. Не разрешил он им освещать и свой визит в Вифлеем, где он во второй раз за три дня встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и имел с ним продолжительную беседу. По дороге Трамп проехал через ворота в огромной и мрачной бетонной стене, которой израильтяне окружили Вифлеем, и эта видимая блокада в десяти минутах езды от его отеля King David в центре Иерусалима поразила президента и его свиту.

Трамп коротко посетил мемориальный музей Холокоста в Иерусалиме, выполнив самый минимальный минимум. Зато потом во время речи в музее сказал евреям всё, что им могло бы понравиться. И понравилось. Его первая цель была достигнута — еврейское лобби против Трампа раскололось.

Палестинцы остались довольны визитом. Им приходится, как Алисе в Стране чудес, бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте, но это они знали заранее. Трамп воздал должное Махмуду Аббасу, который на днях встречался и с президентом Путиным, выслушал от него жалобы, принял письмо голодающих палестинских узников, обещал сделать всё, что сможет, для того чтобы добиться мира между евреями и палестинцами.

Предположительно, Трамп сумел выбить от Израиля важную уступку. Большая часть палестинской территории — так называемый район «С» — находится полностью под израильским контролем, и там палестинцы даже дома свои починить не могут без еврейского разрешения. Это приводит к экономическому удушению палестинских территорий. Трамп обещал резко поправить экономическое положение палестинцев. Видимо, в этом израильтяне уступили Трампу. Но этим дело не ограничивается.

Израильтяне — и Рекс Тиллерсон, американский госсекретарь, — говорят, что Трамп серьёзно надавил на израильского премьера Биби Нетаньяху. Мол, мир нужен, а поэтому подавай мир. В Израиле слово «мир» давно стало словом из трех букв, которое дети пишут на заборах, а взрослые стесняются произносить. Особенно во время долгого правления Нетаньяху, когда всякая речь о мире пресекалась. Трамп снова ввёл это слово в политический лексикон. Нетаньяху, как и правящая верхушка Израиля, опасается Трампа. Он непредсказуем: может, к сердцу прижмёт, а может, к чёрту пошлёт. Либералом его не назовёшь — либеральные евреи Америки уже сделали против него всё, что смогли, да и неоконсерваторы тоже. Не исключено, что Трамп продавит тот или иной мирный договор и проведёт урегулирование. Он раздал много обещаний, и как их выполнить — всё ещё неясно.

Самым сильным ходом по урегулированию было бы федеративное или конфедеративное соединение Израиля и Палестины с относительным равноправием жителей страны. Израильтяне любят сравнивать свои дела с чеченскими — только при этом забывают сказать, что если чеченцы — граждане России и имеют все права россиян, то у палестинцев нет ни гражданства, ни прав. Палестинцы могут только мечтать о положении чеченцев. Если бы мирный процесс начал двигаться в этом направлении, то шансы на урегулирование возросли бы и проблема выпала бы из международной политики. Пока израильские власти боятся этого варианта как чумы, но раньше они так же боялись и мира с Египтом. Однако решительный президент Картер нажал на тогдашнего израильского премьера — и мир с Египтом был заключён, хотя и не без скрипа.

Россию тоже устроил бы этот вариант, если он устроит палестинцев, — там много деталей, которые требуют проработки, а как известно, именно в деталях черти водятся.

В личном плане Трамп тоже пережил сложное время. В Израиле на первый план вышла его дочь от первого брака Иванка, которая приняла иудаизм по версии Хабада. На неё были направлены прожекторы. Её мужа, еврейского мини-олигарха Кушнера, возносили как тайного президента Америки. Это очень не понравилось не только американцам, которым было обидно за Трампа, но и супруге президента — красавице Мелании. Иванка значительно моложе, довольно похожа на Меланию — и женская ревность взыграла. Мелания даже оттолкнула руку Трампа, когда он попытался взять её под руку. И только в Риме, когда Иванка отошла на свой законный дальний план, Мелания примирилась с супругом и вышла с ним из Ватикана рука об руку. 

Ещё рано подводить итоги этой поездки. Когда туман рассеется, впечатление может уменьшиться: из огромной суммы саудовских покупок только скромные $12 млрд — это реальный заказ, а прочее — обязательства, которые ещё надо оформить, подписать и выбить из КСА, которая славится своей необязательностью по обязательствам. Саудовцы любят пообещать и не сделать. Много миллиардов они обещали на руконструкцию Газы, а воз и ныне там. Когда-нибудь этот метод ещё обернётся им худом — его применял и ливийский правитель Муаммар Каддафи, и этим достал всех, включая Россию. Был бы он пообязательнее — глядишь, правил бы по сей день. 

Но завтра — это завтра, а сегодня — это сегодня. Результаты переговоров Трампа произвели огромное впечатление в мире и в США. Наконец-то появился американский президент, который умеет выколачивать деньги из своих подопечных. Он и от Южной Кореи потребовал миллиарды за размещение своей системы ПРО, которая корейцам на дух не нужна, что они и сказали ему прямым текстом. Так что в Южной Корее пока получился отлуп. Потребовал он денег и от украинцев. Судя по опыту прошлого, и там ему немного удастся собрать. Но саудовцы прогнулись. 

К сожалению, деньги он собирал на войну с Ираном, с ливанскими шиитами, да и, видимо, Сирия и Йемен тоже стоят в списке. Пока можно надеяться, что реальной военной кампании из этого не получится — саудовцы не проявили себя на поле битвы как воинственные солдаты. Даже если вся эта военная техника будет оплачена и доставлена, не очевидно, что она сыграет роль в победоносной кампании. Но и этот расклад не может не обеспокоить. С такой казной можно горы своротить. А можно и не своротить. Но теперь военная промышленность и Пентагон, скорее всего, поддержат Трампа в его конфронтации с конгрессом, разведкой и СМИ.

 

И заклятым врагам Трампа в США будет труднее поднимать массы против президента после всех добрых слов, которые он произнёс в адрес Израиля и израильтян. Как мы уже сказали, для США Палестина — это не внешняя, а внутренняя политика.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109228/18716/-

Метки: политика, Трамп
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