Исраэль Шамир: Россия должна помочь Северной Корее

Россия мягко спустила на тормозах сирийский наезд Трампа. Она не разжигала и не распаляла. Если на Западе пресса настаивала, что удар был нацелен на престиж президента Путина, в Москве с этим не согласились. По русской концепции, Россия в Сирии воюет только с исламистами-экстремистами, но не защищает правительство Башара Асада от прочих врагов, будь то Израиль, США, Турция или умеренная оппозиция. А значит, наезд Трампа России не касался. Это разборки между Трампом и Асадом.

Пользуясь этой схемой, Россия приняла госсекретаря Тиллерсона в Кремле, и русско-американские отношения вернулись к прежнему, пусть и не замечательному уровню.

Обрадовавшись успеху своего сирийского удара, — американский народ одобрил, американская пресса в восторге, сенаторы и конгрессмены поддержали, и даже с Россией и Китаем все прошло гладко — Трамп собирается наехать на Северную Корею, соседа России. Это будет большой ошибкой — Корея не Сирия, способна и сдачи дать. И России надо бы помочь корейцам.

Можно, конечно, закрывать глаза на антирусский вектор в последних шагах Трампа, можно сказать, что мы не обещали защищать Асада, а тем более Кима, можно сказать, что русский престиж не пострадал. Только кто этому поверит?

Удар по Сирии и угроза Корее — это то самое «кошку бьют, невестке намеки дают», по русской пословице. Если у России не хватает сил, чтобы дать по рукам Америке, она могла бы помочь КНДР защититься.

За Северную Корею воевали и погибли многие русские летчики в кровавой бойне начала пятидесятых годов. Возможно, и сейчас найдутся добровольцы, которые остановят американский удар. Россия могла бы срочно поставить свои средства ПВО, чтобы не дать атомной войне начаться в двухстах километрах от Владивостока.

В отличие от ослабшей и деморализованной Сирии, КНДР готова сражаться и полна решимости не уступать. Российская поддержка — желательно, в связке с Китаем, или без таковой, если у Китая нет сил, — поможет КНДР выстоять и нанести удар по агрессору.

Да, это только кошка, но невестке не следует спускать такие наезды на кошек. Россия старается избежать войны с США, войны, которая может привести к гибели рода человеческого. Это правильно. Но если не послать стоп-сигнал в Корее — придется отражать врага в небе России. КНДР — это внешнее кольцо обороны России, ее нельзя сдать врагу.

Споры о политическом режиме КНДР тут совершенно ни при чем. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, она дружит с социалистической Кореей и с идущей по японскому пути развития Южной Кореей. В интересах корейского народа самому решать свои проблемы — без американского вмешательства. Россия может инициировать возобновление переговоров Север-Юг, направленных на мирное объединение двух корейских государств. Ведь этот процесс объединения начался в свое время, и был встречен с огромным энтузиазмом как в Пхеньяне, так и в Сеуле. Только вмешательство тогдашней американской администрации сорвало этот процесс. Но его не поздно и возобновить. А американской флотилии стоит уплыть восвояси от берегов Кореи.

http://svpressa.ru/war21/article/170606/