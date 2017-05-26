Где Фёдоров врёт по поводу суверенитета в буржуазной России.

Фёдоров много врёт, когда работает на крупный капитал, мороча голову обывателям утопией о патриотическом российском капитализме, который можно якобы построить на обломках капитализма непатриотического. Константин Сёмин разгромил НОДовцев в этом вопросе в пух и прах, что им очень не понравилось, но главного не сказал и Сёмин.

А главное заключается не столько в корыстной мотивации частного собственника, сколько в природе денег при капитализме. При социализме деньги - вспомогательный материал для обслуживания обменных операций производителей, являющихся частями единого народнохозяйственного комплекса, но не цель производства. При капитализме, где каждый сам за себя и против других, деньги - цель производства, а производство - обслуживающая деньги среда. Как говорится. почувствуйте разницу.

А теперь представьте себе воплощённую утопию - самого что ни на есть раздираемого патриотизмом российского капиталиста. Он, съедаемый обидой за державу, все регистрации из офшоров перевёл в Россию, все налоги платит здесь, вкладывается в развитие бизнеса и постепенно заполняет все имеющиеся ниши. И все прочие капиталисты вслед за ним. Подъём в России рванул вперёд и через некоторое время пришёл к исчерпанности - как в США в конце 19-го века. Что делает капитал в таком случае? Он ищет новые возможности зарабатывания денег. Новые рынки сырья и сбыта. И выходит на мировую арену.

А там всё уже давно захвачено англосаксами с их долларом. Что делает патриотичный российский капиталист? Он вынужден сговариваться с господствующими игроками в мире ради того, чтобы ему выделили место под солнцем. Он пойдёт на поклон к хозяевам ФРС. Ему жизненно нужно влиться в мировую систему - иначе он разоряется и теряет даже то, что приобрёл. Логика капитализма неминуемо превращает его в предателя. Ибо невозможно упросить хозяев ФРС дать ему место в их системе без политических уступок. И капитал на это пойдёт, ибо его цель - не фиги американцам в кармане крутить, а деньги стяжать. Как вы думаете, на каком этапе у российского капиталиста пропадут его патриотические иллюзии и мотивы?

Когда в России станет много денег, они станут переливаться через её край. И там, куда они будут стремиться вылиться, их примут только в обмен на предательство. И не пойти на него капитал не сможет - интересы денег превыше патриотических утопий. И патриотические утопии капиталистов России мгновенно пройдут.

Я вам больше скажу - они даже и не начнутся. В России - как и во всём мире - нет патриотических капиталистов. Просто потому, что капиталист думает по-другому. Он ищет, где лучше деньги добыть. И если лучше всего платят за Родину, а не за масло или магнитофоны, он продаст Родину - то, что лучше продаётся. Если бы он имел другую логику, он не заработал бы и первого рубля. Тут же раздал бы всё работникам и нуждающимся - ведь патриотизм именно этого и требует. Невозможно же так: тут я сейчас ограблю народ, а вот тут я его уже возлюблю. Без ограбления нет накопления капитала. А коли начал накопление, то прощай патриотизм. Это ясно и ребёнку.

Но детям из НОДа это не ясно. В Деда Мороза они верить уже перестали, но вот в его взрослый эквивалент - патриотического капиталиста - верят исступлённо и неистово. Хотя понятно, что этой сказке никогда не суждено сделаться былью.

Александр Халдей

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