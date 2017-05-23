Сводки от ополчения Новороссии 23 мая 2017

ДНР: под Ясиноватой ранен мужчина из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ села Яковлевка Ясиноватского района был ранен мужчина по адресу , ул. Ясиноватская д.13.

Зуев Роман Владимирович 30.01.1977 года — диагноз: открытый перелом правой бедренной кости, вследствие осколочного ранения, сообщил источник в ВС ДНР.

Пострадавший доставлен в РТЦ г. Донецка.

Напомним, что за прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят два раза нарушили режим прекращения огня.

К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ за сутки обстреляли 19 населенных пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины шестьдесят два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись девятнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Разрушения:

22.05.2017 г.

н.п. Донецк, Киевский район,

ул. Домостроительная д. 1 «Б» — повреждение кровли одноэтажного здания

н.п. Зайцево

ул. Полетаева, 97 прямое попадание, повреждена кровля, остекление, фасад.

ул. Полетаева, 127 прямое попадание, повреждена кровля, остекление, фасад.

н.п. Коминтерново

ул. Кирова, 90 — повреждена стена дома, кровля.

К оглавлению | Источник: news-front.info

В ДНР ранена женщина из-за обстрела армии Порошенко

Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских силовиков Ясиноватой.

Об этом вчера писал ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Около 21:30 в Ясиноватой в результате обстрела украинскими силовиками была ранена женщина. По предварительной информации, у пострадавшей осколочные ранения, а также множественные переломы», — говорится в сообщении.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинские каратели четыре раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок и Санжаровка.

Огонь велся из артустановок калибра 122 мм, танковых орудий, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Куда можно и нужно обратиться рядовому бойцу-ополченцу

Куда можно и нужно обратиться рядовому бойцу-ополченцу

ЭТУ инициативу командования нужно поддержать, пока она есть. А то будет как обычно – "мы сделали всё что могли, но…"

В Вооруженных силах ДНР начался новый процесс наведения порядка и судя по всему в этот раз всё серьёзно. Анализируется каждый случай увольнения военнослужащего, как офицера, так и рядового. Также идёт борьба с хамским отношением некоторых командиров, которые почувствовали себя Богами, по отношению к бойцам. Что не мало важно, усиливается внимание к безопасности бойцов на передовой. Если у бойцов нет касок или бронежилетов,то командир подразделения подвергается дисциплинарному взысканию.Всё больше и больше ополчение Донбасса становится похожим на нормальную современную армию, что не может не радовать.Кроме того, главного военкома ДНР обязали также включиться в выявление и разбор этих фактов, в связи с чем, любой военнослужащий ДНР может получить консультацию по юридическим вопросам и вопросам социальной защиты, а также АНОНИМНО написать жалобу на один из ресурсов военного комиссариата ДНР.Обращение можно разместить на этом ресурсе в ВКонтакте Вопросы ответы/будут выкладывать на стену. Немногочисленность вопросов/ответов пусть не смущает, процесс только начался.С нашей стороны, стороны рядового ополчения важно и нужно показать реальную работу и эффективность этого. А то командование уже не знает как до бойцов достучаться, что при необходимости не надо стесняться и нужно писать жалобы на командиров, а не молча (жуя сопли) увольнятся.Со своей стороны, я пораспрашивал своих респондентов из рядов ВСН. Решили использовать мой блог, как площадку для решения вопросов. Бойцы обозначили интересующие их вопросы и просят провести для них правовой ликбез (эти вопросы будут заданы):Сколько их положено бойцу-контрактнику? Как добиваться выполнения этой нормы от командиров. Контракт по этим вопросам отсылает к закону "О статусе военнослужащего".Но, к примеру, на сержантских сборах в Горловке зам комбрига по РЛС подполковник Василевский сказал:"Нет такого закона… Т.е. он написан, но для вас его нет". Так чем, тогда регулируется наша служба?Во многих подразделениях выдают вновьприбывшим сильно б/у форму, часто "флору". А для повседневки и строевых смотров требуют новый "пиксель". Заставляют покупать за свои, так же как и гвардейские значки, шевроны, нашивки, берцы. Это законно? Почему для воюющей армии сроки ношения формы взяты по нормам завышенным мирного времени? Если у Республики нет денег в полном объеме одевать бойцов, организуйте закупку формы в РФ. Пусть за наши деньги, но по нормальным ценам, а не по местным.После ряда скандалов командиры стали брать с солдат расписки о добровольности взносов. Ладно, когда это 500р на текущие нужды роты (бумага, моющие, сантехника и т.д.). Но в принципе, во избежание злоупотреблений – куда обращаться и писать?Увольнения задним числом погибших. Как решать эти проблемы, куда обращаться? Каковы реальные суммы компенсаций раненым и семьям погибших? Порядок их оформления.военнослужащим льготы на коммунальные платежы? Если да, то каков порядок оформления.Почему нас учат по морально устаревшей программе для срочной армии мирного времени? Да и то… Недавно спросили одного комбата из отпускников, почему так мало занятий. Ответ:" Мне соляры дают 200 л на неделю, этого хватает только на развоз продуктов и БК по позициям. Мне не начем вас возить на полигон". На "показуху", конечно, находят, но там не позанимаешься нормально, надо картинку делать.Возможно ли? Если да, то каковы сроки и процедура. Обязан ли боец сам искать себе замену?Из положительного. Ходят слухи, что начали платить "боевые". Вроде, ВВ-шникам по 10000 доплатили.Идёт небольшой наплыв новобранцев. Для армии это хорошо. http://chervonec-001.livejournal.com/186 9093.html – цинкPS. Правильное начинание. Не иначе, визит комиссии в апреле сказался.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Срочно: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

ВСУ обстреляли жилой сектор Куйбышевского района города Донецка, информации о жертвах среди мирного населения не поступало, сообщил представитель районной администрации. «Со стороны позиций ВСУ был произведен обстрел поселка Октябрьский в Куйбышевском районе. Повреждено остекление пятиэтажного дома и повреждены осколками три частных дома. Информации о пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Александр Хуг: Конфликт в Донбассе может прекратиться за одну ночь, если будет соответствующая воля

Ситуация в Донбассе нормализуется, если стороны конфликта проявят политическую волю и уберут тяжелое вооружение из запрещенных минскими договоренностями мест дислокации, уверен первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, «ситуация остается непредсказуемой», но «конфликт может прекратиться за одну ночь, если будет соответствующая воля».

«Например, в сентябре прошлого года с началом учебного года огонь прекратился, по крайней мере, на некоторое время. Так что ситуацию можно урегулировать, не хватает воли. Кроме того, положение осложняет тяжелое вооружение, которое находится там, где его не должно быть. Если эти две проблемы будут решены, то ситуация в зоне конфликта станет стабильной», — сказал Хуг.

Он отметил, что «обе стороны нарушают минские соглашения». «Это следует из наших заключений — обе стороны нарушают режим прекращения огня, обе стороны не отказались от тяжелого вооружения, обе стороны не выполняют до конца свои обещания по минским соглашениям», — добавил Хуг.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Оперативная информация обстрелов укрокарателями ДНР по состоянию на 22.00

Со стороны позиций ВСУ продолжается ведение обстрелов территории Республики на Донецком направлении.

Украинские силовики ведут обстрел из РСЗО, осуществляют массированные артиллерийские, танковые и минометные обстрелы районов населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Спартак и Аэропорт г. Донецк.

Противник выпустил:

15 реактивных и 5 танковых снарядов в направлении Аэропорта г. Донецка;

10 танковых снарядов и 14 мин в направлении н.п. Ясиноватая;

6 артиллерийских снарядов и 21 мин калибром 120 мм в направлении н.п. Яковлевка

а также 5 танковых снарядов в направлении н.п. Спартак;

Информация о пострадавших, повреждениях и разрушениях жилой инфраструктуры уточняется.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Военная обстановка в ЛДНР от портала MilitaryMaps. 22.05.2017

Оперативная военная сводка событий в Донецкой и Луганской Народных Республиках от портала MilitaryMaps.

В результате обстрела ВСУ загорелся Авдеевский коксохим

19:59 Лозовое Кикимора | ДНР ★ Бой. Стрелковое, АГС.

20:02 Фрунзе | ЛНР ★ Обстрел из артиллерии

19:28 ШирокаяБалка | ДНР ★ Стрелковый бой, ККП, миномёты, АГС

18:58 Пески ДАП | ДНР ★ Стрелковый бой, ККП, миномёты, АГС, тяжелая артиллерия

18:51 Донецк | ДНР ★ Минометный обстрел

18:38 Калиново СтаницаЛуганская | ЛНР ★ Стрелковый бой, миномёты

18:35 Спартак ЯБП ДФС Коминтерново Саханка Зайцево | ДНР ★ Стрелковый бой, миномёты, АГС, артиллерия, бронетехника

18:26 Спартак | ДНР ★ Стрелковый бой, миномёты, АГС, артиллерия

Информация предоставлена порталом MilitaryMaps.

К оглавлению | Источник: news-front.info