Константин Никифоров: Monsanto в ЕС

Monsanto вновь напомнила о себе. Имя ее не фигурирует, но это особой роли не играет: разработчик и так известен.

http://business-swiss.ch/2017/05/glifosat-pestitsid-vy-zy-vayushhij-rak/

“Еврокомиссия намерена узаконить токсичный пестицид глифосат на сельскохозяйственном рынке ЕС. Об этом свидетельствует законодательный документ, ставший отправной точкой для начала переговоров со странами – членами альянса.

Если предложение получит одобрение среди всех стран-членов ЕС, то пестицид, вызывающий рак, сможет официально закрепиться на сельскохозяйственном рынке как минимум ещё на следующие 10 лет.

Уже не первый год учёные предупреждают касательно фатального действия пестицида для здоровья человека. Организации по защите прав потребителя придерживаются аналогичного мнения.

Глифосат — гербицид, использующийся для борьбы с сорняками и выпускающийся (например, в России) сразу под несколькими торговыми названиями, например: «Раундап», «Глифор», «Торнадо» и «Ураган».

В марте 2015 года Международное агентство по изучению рака ВОЗ, основываясь на опубликованных данных эпидемиологических и экспериментальных исследований, обнародовало заключение, в котором содержится вывод о том, что глифосат является «возможным канцерогеном для человека» (категория опасности «2А»). В заключении отмечается, что имеются данные о повышенном уровне развития неходжкинской лимфомы у работающих с глифосатом.

Кроме того, есть наблюдения, что глифосат вызывает рак у лабораторных крыс и мышей. Также обнаружена способность глифосата повреждать ДНК и вызывать аберрации хромосом в клетках человека и животных, культивируемых in vitro. В одном исследовании обнаружено, что распыление глифосат-содержащих гербицидов рядом с людьми приводило к повышению частоты хромосомных повреждений в клетках крови.

…В феврале 2017 года Союз по защите окружающей среды BUND во главе с Хайке Молденхауэр запустил кампанию под названием «Инициатива европейских граждан против глифосата».

В рамках данного движения было решено собрать 1 миллион подписей против узаконивания пестицида до конца июня текущего года. Уже на первых порах, инициативе сопутствовал успех: за три месяца имелось около 750’000 подписей.

Однако кампания фактически стала бессмысленной, когда Еврокомиссия решила начать переговоры по легализации глифосата, не дожидаясь петиции граждан. Более того, евробюрократы не осведомили общественность о своих намерениях на официальном уровне, а в частности, даже не провёл открытых дискуссий. Таким образом Евросоюз ещё раз доказал свою авторитарную сущность. Информация достигла граждан лишь благодаря стараниям СМИ.

По предварительным данным, если члены Еврокомиссии дадут пестициду зелёный свет, то первые переговоры касательно продления разрешения на использование глифосара могут состояться уже в июне 2017 года. В таком случае, представители министерств сельского хозяйства от всех стран-членов ЕС встретятся на заседании в Брюсселе.

Авторы инициативы заявили, что продолжат борьбу против легализации глифосата вопреки действиям Еврокомиссии”( конец цитаты).



Сделка по покупке концерном Bayer компании Monsanto еще не закрыта.

http://valuyki.yp.ru/news/view/id/1375/ “Немецкий концерн Bayer согласился продать свои подразделения по производству гербицидов Liberty и семян LibertyLink, чтобы получить согласие антимонопольных органов на приобретение Monsanto. Условие избавиться от этих двух глобальных брендов выдвинула немецкой компании Комиссия по конкуренции Южной Африки.

Этот регион для Bayer представляет относительно небольшой рынок, но объявленное разукрупнение, как ожидается, поможет получить одобрение регуляторов на важнейших для компании рынках — США и Европейского союза, где заявку на утверждение сделки с Monsanto еще предстоит подать. «Bayer будет продолжать работать с регуляторами по всему миру с целью получения одобрения предлагаемой сделки к концу 2017 года», — говорится в сообщении компании.

Обе смежные марки Liberty являются прямыми конкурентами производимым Monsanto гербициду Roundup и семенам Roundup Ready. При этом продукция LibertyLink стала для фермеров значимой альтернативой семенам Roundup Ready из-за сорняков, выработавших устойчивость к гербициду Roundup, также известному как глифосат. Распространение этих сорняков стало основной движущей силой продаж Liberty в Северной Америке. Чтобы увеличить выпуск продукции, Bayer построил завод Liberty в Мобайл (Алабама) в дополнение к основному производству во Франкфурте, фактически удвоив производственные мощности”( конец цитаты).

Кстати, в результате сделки будет создан крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян. Оборот концерна увеличится с 46,3 млрд до порядка 60 млрд евро, а количество сотрудников — со 117 тысяч до почти 140 тысяч человек. После объединения компании будут совокупно контролировать около 30% мирового урожая.Журнал Fortune назвал Monsanto одной из самых уважаемых компаний мира.

http://www.monsanto.com/global/ru/newsviews/pages/fortune-magazine-named-monsanto-one-worlds-most-admired-companies.aspx “ Компания Monsanto названа одной из одной из самых уважаемых компаний в мире по версии журнала FORTUNE. Monsanto заняла второе место в своей отрасли в опубликованном списке лучших компаний 2017 года.



Список самых уважаемых компаний в мире FORTUNE основывается на результатах исследований компаний и оценок от высшего руководства, директоров и аналитиков. Атрибуты рейтинга варьируются от инновационности и качества продукции до удержания талантливых сотрудников и ответственности перед обществом и окружающей средой. Список самых уважаемых компаний в мире FORTUNE уже опубликован на сайте издания и появится в мартовском номере журнала.

«Для нас большая честь получить такое признание от журнала FORTUNE четвертый год подряд, — сказал Хью Грант, председатель и CEO Monsanto. — Этот рейтинг не только отмечает твердое решение компании вести деятельность прозрачно и предоставлять отчетность о работе, но и подчеркивает нашу глобальную приверженность разработке инноваций и цифровых решений для аграриев всего мира, чтобы помочь им решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности планеты».( конец цитаты).

Интересно, на том же сайте компании в разделе “Продукция” исчезли из предлагаемого списка ВСЕ гербициды и пестициды.В 2000 г. истёк патент «Монсанто» на молекулу глифосата, что привело к появлению на рынке конкурентов, производящих аналоги торговой марки Roundup (например, TOP UP48 в Таиланде).https://ru.wikipedia.org/wiki/Глифосат

Так что теперь, похоже, немцы будут проталкивать свой продукт на рынок

Забыл добавить. От той истории с постройкой завода в Кировской области компания открестилась напрочь