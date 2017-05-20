Кудрин и пенсионные деньги. Вдогонку

Идею Кудрина о повышении пенсионного возраста, по понятным соображениям российские политики не поддержали. Поддержали из МВФ.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705192014-h0nl.htm(19 мая 2017)

В Международном валютном фонде порекомендовали провести в России пенсионную реформу и повысить возраст выхода на пенсию, говорится в пресс-релизе МВФ. «Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда», – сообщается на сайте ведомства. Ранее руководитель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в стратегии развития РФ до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на 3,87 млн человек. В ЦСР рекомендовали увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В настоящее время мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет.

Поддержка от МВФ вполне объяснима, даже хлопотать о месте директора ЦБ Алексей Леонидович специально съездил за рубежи нашей Родины. Место пообещали, но пока не дали… Я предполагаю, что место и не дадут, пока не сменит своего главного советника – В. Катасонова, который слишком много наболтал про Ротшильдов.

Суть предложений Д. А Медведева о реформе экономики, отпечатанную русскими словами на трех листочках А4, 14 шрифтом пока расшифровать не удалось… Подождем. Надеюсь, расшифровкой занимаются лучшие специалисты в соответствующей области, – педагоги-дефектологи. Если бы менеджер провинциального ларька по торговле семечками пришел с такой программой развития бизнеса на доклад к директору ларька, его бы уволили за профнепригодность. А у нас, премьер к президенту под телекамеры, а президент его даже не выгнал и листочки в лицо не швырнул. Завидую выдержке Владимира Владимировича…

Отдельно порадовало, что программа составлена на ближайшие 8 (восемь!!!) лет.

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705192144-jqt7.htm

(19 мая 2017) Медведев представил Путину план работы правительства на ближайшие восемь лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план работы правительства на период с 2017 по 2025 годы, cообщается на сайте президента РФ. «В соответствии с вашим поручением правительство подготовило комплексный план — это общие подходы к тому, как может развиваться наша экономика и социальная сфера в период с 2017 по 2025 годы», — сказал Медведев на встрече с главой государства. В плане действий правительства содержится прогноз развития экономики РФ, определены перспективы направлений, а также внутриполитическая повестка дня, отметил российский премьер. Ранее Дмитрий Медведев дал поручение министерству культуры и министерству связи и массовых коммуникаций РФ создать единый интернет-портал по грантам в области культуры и искусства.

Реформа Кудрина и предложения МВФ, как и реформы Медведева больше всего похожи на старый анекдот про повышение цен на водку.

Правительство, Кудрин и МВФ:

- Эй, народ! Кризис на дворе!

Народ (с надеждой в голосе):

- Вы теперь будете меньше воровать?

Правительство, Кудрин и МВФ:

-Нет, это вы теперь будете меньше есть и больше работать.

P.S. Всем читателям, интересующимся, нашлись ли пропавшие деньги Роскосмоса, отвечаю:

— Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, сие науке неизвестно… Поэтому, куда делись деньги Роскосмоса, установить не удалось.